Die Versklavung der Welt, um die chinesische Tyrannei zu stoppen: Von Caitlin Johnstone

Enslaving The World To Stop Chinese Tyranny: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ Trump should have stuck to just doing legal things like assassinating foreign leaders, deliberately starving civilians, imprisoning journalists, and dropping military explosives on foreign nations. ❖ If you’re just tuning in, US dollar hegemony and diplomatic dominance are rapidly eroding while the US and its allies accelerate aggressions and provocations against Russia and China simultaneously in a desperate bid to quash the emergence of a multipolar world.

Die Versklavung der Welt, um die chinesische Tyrannei zu stoppen:

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Von Caitlin Johnstone



2. April 2023

❖

Trump hätte sich darauf beschränken sollen, legale Dinge wie die Ermordung ausländischer Staatsoberhäupter, das absichtliche Aushungern von Zivilisten, die Inhaftierung von Journalisten und den Abwurf von militärischem Sprengstoff auf fremde Nationen zu tun.

❖

Falls Sie gerade erst einschalten: Die Hegemonie des US-Dollars und die diplomatische Dominanz erodieren rapide, während die USA und ihre Verbündeten gleichzeitig Aggressionen und Provokationen gegen Russland und China forcieren, in dem verzweifelten Versuch, das Entstehen einer multipolaren Welt zu verhindern. Ich bin über die zunehmende Bedrohung der US-Hegemonie etwas weniger aufgeregt als andere Antiimperialisten, aber nur, weil ein verzweifeltes unipolaristisches Imperium ein gefährliches unipolaristisches Imperium ist. Die tödlichste Zeit für eine misshandelte Ehefrau ist genau dann, wenn sie geht.

Ein in die Enge getriebenes Tier ist gefährlich, besonders wenn es scharfe Zähne hat. Ein in die Enge getriebenes Imperium ist gefährlich, vor allem, wenn es über Atomwaffen verfügt. “Wenn ich dich nicht haben kann, kann es niemand” ist ein Satz, der zu einem Partner oder einem Planeten gesagt werden kann.

Missbrauchsopfer müssen fliehen, aber wir könnten auch auf den gefährlichsten Moment der Geschichte zusteuern.

❖

❖

Es ist so verrückt, dass das immens autoritäre RESTRICT-Gesetz auf einer Flutwelle der Zustimmung durchgedrückt wird, die buchstäblich auf nichts anderem beruht als auf der künstlich erzeugten Hysterie der Menschen über China.

Die Zustimmung zum PATRIOT Act wurde durch Flugzeuge erzeugt, die in amerikanische Wolkenkratzer stürzten und Tausende von Menschen töteten. Die Zustimmung zum RESTRICT Act wurde von ein paar rechten Pandits erzeugt, die eine dumme moralische Panik über eine App schürten, auf der Kinder Tanzvideos posten.

Es sagt so viel über die Lügen aus, die der Westen über sich selbst und seine Werte erzählt, dass in der Sekunde, in der ein sozialer Mediendienst weit verbreitet ist, der gesamte US-Sicherheitsstaat auf ihn zustürmt und die Kontrolle über ihn fordert.

❖

Die USA müssen den Aufstieg Chinas stoppen, indem sie es militärisch einkreisen und Nationen, die mit ihm verbündet sind, verkrüppeln, einen Wirtschaftskrieg führen, Stellvertreterkriege inszenieren, die Welt mit Propaganda überschwemmen und die freie Meinungsäußerung unterdrücken, weil sonst ein tyrannisches Regime die Macht übernehmen könnte.

❖

❖

Im Jahr 2023 gibt es für gewöhnliche Amerikaner wirklich keine Entschuldigung mehr, zu glauben, dass irgendein Politiker einer der beiden großen Parteien auf ihrer Seite ist. Die allerbesten von ihnen werden nur hin und wieder das Nötigste tun, um nicht böse zu sein. Machen Sie keine Helden aus diesen Drecksäcken. Sie sind nicht eure Freunde.

Feiern Sie nicht die seltenen Gelegenheiten, bei denen einer von ihnen das knappe Minimum an Nicht-Bösem tut. Schenken Sie ihnen keine “Anerkennung”. Glaube nicht, dass es irgendetwas darüber beweist, wer sie als Menschen sind. Es bedeutet nur, dass ein beschissener Imperiumsmanager ein Minimum an nicht bösem Verhalten gezeigt hat. Sie sind immer noch Abschaum. Zu glauben, dass irgendjemand in einer der etablierten Parteien dein Freund ist, bedeutet zu glauben, dass Institutionen, die explizit darauf ausgelegt sind, die Interessen der Oligarchie und des Imperiums zu fördern, normalen Menschen wie dir helfen werden. Das ist so, als würde man glauben, dass man ein Feuer mit genügend Benzin löschen kann.

Es gibt keine Lösungen für Amerikas Dysfunktion in der Wahlpolitik. Das bedeutet nicht, dass es keine Lösungen gibt, es bedeutet nur, dass man nicht etwas benutzen kann, das speziell dafür entwickelt wurde, das, was man nicht mag, aufrecht zu erhalten, um das zu beenden, was man nicht mag. Jedes Mal, wenn Ihnen gesagt wird, dass eine wichtige Figur in der Mainstream-Politik für Sie kämpft, wird Ihnen ein Psyop verkauft; es wird Ihnen der falsche Glaube verkauft, dass das System funktioniert und genutzt werden kann, um positive Veränderungen zu erreichen. Dies geschieht, um Sie davon abzuhalten, sich von diesem System zu verabschieden.

Im Jahr 2016 konnte man noch glauben, dass die Wahlpolitik eine gewisse Hoffnung birgt, aber nachdem man beobachtet hat, wie Trump jede erdenkliche Agenda des tiefen Staates unterstützt und wie Bernie Jahr für Jahr nachgibt und kapituliert, gibt es keine Entschuldigung mehr. Hören Sie auf, das Puppentheater mitzumachen.

❖

❖

Westliche Journalisten gehören zu den am stärksten herdenorientierten, anerkennungsbedürftigen Verlierern, denen man je begegnet ist. Ihr ganzes Leben dreht sich darum, die Anerkennung anderer Journalisten zu suchen, obwohl sie genau das Gegenteil tun sollten: daran arbeiten, journalistische Missstände in den Medien aufzudecken.

Journalisten sollten ein oppositionelles Verhältnis zur Macht haben, und damit ist jede Macht gemeint. Sie sollten nicht nur ein aggressiv oppositionelles Verhältnis zu ihrer Regierung und deren Oligarchen haben, sondern auch zu den Massenmedien selbst. Sie sollten die Zustimmung anderer Journalisten und Medieninstitutionen verschmähen; das tun die besten Journalisten.

Es ist nicht in Ordnung, wenn Journalisten sich zu Werkzeugen der Macht machen lassen. Es ist nicht in Ordnung für Journalisten, mit Politikern und Regierungsbeamten befreundet zu sein. Es ist nicht in Ordnung, wenn Journalisten anderen Journalisten gegenüber Stammesloyalität zeigen oder versuchen, sich bei ihnen einzuschmeicheln.

Journalisten sollten der Wahrheit und nur der Wahrheit gegenüber loyal sein. Nicht gegenüber den hochrangigen Leuten, mit denen sie in der Hauptstadt des Landes plaudern. Nicht gegenüber Regierungsbeamten im Namen der Aufrechterhaltung des “Zugangs”. Nicht gegenüber den geopolitischen Interessen ihrer Regierung. Nicht einmal zueinander.

Und natürlich ist alles, was ich gerade beschrieben habe, Karriereselbstmord für jeden, der es in den Massenmedien zu etwas bringen will. Wenn man die Geschichte “Journalist zu sein” und das damit verbundene soziale Gewicht haben will, wird man genau das Gegenteil von dem tun, was ich gesagt habe. Das ist ein großer Teil dessen, was westliche Journalisten zu solchen herdenorientierten, anerkennungsbedürftigen Verlierern macht; das ist der einzige Persönlichkeitstyp, der es in den heutigen Massenmedien zu irgendeiner Ebene der Prominenz bringen kann. Das ist ein Problem, und wenn wir jemals eine gesunde Gesellschaft haben wollen, dann muss sich das ändern.

Die einzige Möglichkeit, wirklich kritisch zu berichten und trotzdem seinen Job zu behalten, besteht darin, unabhängig zu werden, aber das bedeutet, dass man auf all die Ressourcen verzichten muss, die den Leuten in den Mainstream-Medien zur Verfügung stehen, um ihre Informationen zu bekommen. Niemand hat bisher eine großartige Lösung für dieses Problem gefunden, was durchaus verständlich ist, da wir in einer kranken Gesellschaft leben, in der Geld und Macht eng miteinander verbunden sind und es Geld braucht, um guten investigativen Journalismus zu produzieren. Deshalb gibt es so etwas wie “unabhängige” Medien, die sich mit Plutokraten zusammentun, um die Rechnungen zu bezahlen, und die im Nachhinein immer Probleme bekommen.

Wir können keine gesunden Medien haben, bis wir eine gesunde Gesellschaft haben, und wir können keine gesunde Gesellschaft haben, bis wir gesunde Medien haben. Wir schlagen uns einfach durch, so gut wir können, und sagen die ganze Zeit die Wahrheit, komme was wolle. Übersetzt mit Deepl.com

____________________

