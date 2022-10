Die Schurkenstaaten USA und Israel müssen endlich zur Rechenschaft gezogen werden, für alle ihre Staatsverbrechen, dass wäre die Pflicht der EU . Evelyn Hecht-Galinski

Die ganze Welt weiß, dass der israelische Besatzungsstaat tagtäglich gegen internationale Gesetze und Konventionen verstößt – zum Beispiel durch den Bau und die Ausweitung seiner Siedlungen, die allesamt völkerrechtswidrig sind – und dennoch darf er ungestraft handeln. Dieses Krebsgeschwür wurde in den Nahen Osten gepflanzt, um als “Bastion” des Westens zu fungieren und die arabische Welt zu spalten. Wie lange wird man die Doppelmoral und die Heuchelei, die damit einhergehen, noch zulassen?

https://www.middleeastmonitor.com/20221010-the-world-allows-israel-to-act-with-impunity-against-everyone/

Israelische Streitkräfte nehmen palästinensische Muslime fest, die am 08. Oktober 2022 am Damaskustor in der Altstadt von Jerusalem an der Mawlid al-Nabi-Veranstaltung teilnehmen. (Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency)



Die Welt lässt Israel ungestraft gegen alle vorgehen



Von Motasem A Dalloul

10. Oktober 2022

Die israelischen Besatzungstruppen haben in der vergangenen Woche acht Palästinenser, darunter drei Kinder, bei der Niederschlagung des legitimen palästinensischen Widerstands gegen die Besatzung getötet. Bei allen Getöteten handelte es sich um Jugendliche, einige von ihnen waren minderjährig.

Al Resalah wies darauf hin, dass Ahmad Daraghma, der am Samstag im Flüchtlingslager Dschenin getötet wurde, 17 Jahre alt war. Quds Press berichtete unterdessen, Mahdi Ladadweh aus Ramallah und Adel Daud aus Qalqilia seien 17 bzw. 14 Jahre alt gewesen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben die israelischen Besatzungstruppen allein seit Beginn dieses Jahres 172 Palästinenser im besetzten Westjordanland und im belagerten Gazastreifen getötet, darunter 14 Frauen und 37 Minderjährige.

Israelische Politiker und Diplomaten, von denen die meisten palästinensisches Blut an ihren Händen haben, bezeichnen den legitimen palästinensischen Widerstand als “Terrorismus”, um Israels Gewalt zu rechtfertigen. Sie bezeichnen auch alle Palästinenser, die getötet oder verwundet werden, als “Terroristen”, um ihre Tötung, Verwundung oder Inhaftierung zu rechtfertigen. Die israelischen und israelfreundlichen Medien tun im Allgemeinen dasselbe, um die vom Besatzungsstaat Israel und seinen Streitkräften begangenen Verbrechen zu beschönigen.

Trotz der täglichen Verstöße Israels gegen internationale Gesetze und Konventionen und der Aggression gegen die Palästinenser stehen die Türen fast aller Hauptstädte der Welt für seine Beamten und Unterstützer offen, um Lügen und gefälschte Berichte über den Konflikt mit dem Volk des besetzten Palästina zu verbreiten. Sie erhalten Einladungen zu jedem internationalen Forum, um ihre Verbrechen gegen die Palästinenser, die Syrer und die Libanesen zu rechtfertigen.

Die Besetzung des historischen Palästina im Jahr 1948 und die Gründung des Besatzungsstaates Israel wurde trotz der damit verbundenen ethnischen Säuberungen gerechtfertigt: Tausende von Palästinensern wurden getötet, Hunderttausende wurden aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben, und ganze Dörfer und Städte wurden vom Angesicht der Erde getilgt. Trotz alledem hat die so genannte internationale Gemeinschaft Israel “anerkannt” und die legitimen Rechte der Palästinenser seitdem mehr oder weniger ignoriert.

Für Israel und die Weltmächte, die es unterstützen, dürfen die palästinensischen Flüchtlinge und ihre Nachkommen niemals ihr legitimes Recht auf Rückkehr in ihr Land wahrnehmen. Diejenigen, die sich weigern, diese Ungerechtigkeit zu akzeptieren und sich der Besatzung zu widersetzen, werden als Terroristen gebrandmarkt. Sie müssen schweigend mit ansehen, wie ihre Häuser zerstört und die Moscheen ihrer Großväter in Nachtclubs und Tierhandlungen verwandelt werden.

Durch all dies wurde Israels Besetzung der palästinensischen Gebiete und der syrischen Golanhöhen im Jahr 1967 von Zionisten in aller Welt gerechtfertigt. Auch die anschließende Annexion Jerusalems und die De-facto-Annexion großer Teile des besetzten Westjordanlands sowie der Golanhöhen durch den Besatzungsstaat wurde gerechtfertigt. Obwohl die physische Besetzung des Gazastreifens 2005 endete, kontrolliert Israel die Grenzen und den Zugang auf dem Luft-, Land- und Seeweg; rechtlich und in jeder anderen Hinsicht hält es den Gazastreifen nach wie vor besetzt und hat für seine “Sicherheitszone” rund um die nominelle Grenze weite Teile erstklassigen Ackerlands eingenommen.

Die Abtrennung des besetzten Westjordanlandes durch eine “Sicherheitsmauer” und der Bau von Hunderten illegaler Siedlungen und Zufahrtsstraßen nur für Juden wurden vom Apartheidstaat Israel und seinen Anhängern ebenfalls gerechtfertigt. Das Gleiche gilt für die Beschlagnahmung palästinensischer Häuser und Bauernhöfe, den Diebstahl von Ernten durch von der Regierung unterstützte illegale Siedler, die mehr als 500 militärischen Kontrollpunkte und die Siedlerstraßen mitten in palästinensischen Städten und Dörfern. Die Liste der Ungerechtigkeiten ist lang.

Das Westjordanland und die ständigen israelischen Aggressionen – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

US-Außenminister Antony Blinken rechtfertigte die israelische Annexion der syrischen Golanhöhen gegenüber CNN: “In der Praxis ist der Golan wichtig für Israels Sicherheit, solange Assad in Syrien an der Macht ist, solange der Iran in Syrien präsent ist, militärische Gruppen, die vom Iran unterstützt werden, das Assad-Regime selbst. All dies stellt eine Sicherheitsbedrohung für Israel dar.”

Allerdings tut Russland in der Ukraine im Grunde das, was Israel auf den Golanhöhen tut, und dennoch entlarvte Blinken letzten Monat seine eigene Heuchelei, als er vor dem UN-Sicherheitsrat sagte, dass: “Bei der Verteidigung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine geht es um viel mehr als nur darum, für das Recht einer Nation einzutreten, ihren eigenen Weg zu wählen… Es geht auch um den Schutz einer internationalen Ordnung, in der keine Nation die Grenzen einer anderen mit Gewalt neu ziehen kann.”

Er forderte den Sicherheitsrat auf, gegen Russland vorzugehen. “Wir können und werden Präsident Putin nicht ungestraft davonkommen lassen… Wenn wir dieses Prinzip [dass keine Nation die Grenzen einer anderen mit Gewalt neu ziehen kann] nicht verteidigen, während der Kreml es so eklatant verletzt, senden wir die Botschaft an Aggressoren überall, dass sie es auch ignorieren können.”

Wenn es jedoch um Israel geht, unterstützen die USA und die internationale Gemeinschaft dessen Aggressionen und Verstöße und lassen es ungestraft gegen alle und jeden vorgehen. So berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12 am Samstag, dass die israelische Sicherheitsbehörde dem Gasbohrunternehmen Energean, das in einer besetzten Seezone innerhalb der vom Libanon beanspruchten Hoheitsgewässer tätig ist, grünes Licht für die Aufnahme von Explorationsarbeiten im Namen Israels gegeben hat. Israelischen Nachrichtenberichten zufolge könnten die Arbeiten innerhalb weniger Wochen beginnen, sobald die Tests abgeschlossen sind. Warum stellt niemand solche israelischen Verstöße in Frage?

Der libanesische Verteidigungsminister Maurice Salim äußerte sich zu den wiederholten israelischen Übergriffen auf sein Land: “Israel begeht wiederholt Verletzungen zu Wasser, zu Lande und aus der Luft, und die internationale Gemeinschaft verurteilt dies nicht und verhindert nicht die Verletzung unserer Souveränität.”

Der Besatzungsstaat führt auch Luftangriffe gegen Ziele in Syrien durch, das ein souveräner Staat und Mitglied der UNO ist. Bei jeder Gelegenheit behauptet Israel, iranische Waffenkonvois auf dem Weg in den Südlibanon oder vom Iran unterstützte Kämpfer ins Visier zu nehmen. Da Israel niemals Beweise für diese Behauptungen vorlegt, kommt es mit den Angriffen durch; die internationale Gemeinschaft verurteilt sie in keiner Weise.

Seit 2007 hat Israel eine strenge Belagerung des besetzten Gazastreifens zu Wasser, zu Lande und in der Luft verhängt, und niemand hat es je gewagt, Sanktionen gegen israelische Bürger vorzuschlagen, geschweige denn durchzusetzen, ganz zu schweigen von den Politikern, Diplomaten und Soldaten, die die Entscheidungen treffen und palästinensisches Blut an ihren Händen haben.

