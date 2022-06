Ein weiterer Beweis für die Verlogenheit der westlichen und deutschen Politik und Außenpolitik. Während der Ukraine jegliche Unterstützung und Mitgefühl entgegengebracht wird, lässt man palästinensische Opfer der kriminellen zionisitschen Besatzungspolitik und der daraus resultierenden Verbrechen allein. Diese unheilvolle und einseitige Politik ist weder demokratisch noch unwidersprochen hinzunehmen. Es wird endlich Zeit, dass Palästina die Freiheit bekommt, die es verdient und für das Existenzrecht Palästinas eingetreten wird . Aber mit diesen scheinheiligen transatlantischen Vasallen-Politikern, die “wir” uns gewählt haben erleben wir nur noch ein Desaster.



Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeastmonitor.com/20220627-the-world-continues-to-turn-a-blind-eye-to-palestinian-victims-of-torture/



BE’ER SHEVA, ISRAEL – APRIL 13: Der Palästinenser Ahmed Manasra wird während seiner Anhörung in Be’er Sheva, Israel, am 13. April 2022 gesehen. Das israelische Gericht stimmte zu, die Umwandlung der Anklage in der Akte von Ahmed Manasira, der zu 9,5 Jahren Haft verurteilt wurde, von einer “terroristischen Anklage” in eine “kriminelle Handlung” zu prüfen und einen Antrag auf vorzeitige Entlassung zu erwägen. ( Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency )

Die Welt verschließt weiterhin die Augen vor palästinensischen Folteropfern

Wafa Aludaini

wafa_Gaza

27. Juni 2022

Jedes Jahr am 26. Juni begeht die Welt den Internationalen Tag zur Unterstützung von Folteropfern, verschließt jedoch die Augen vor der anhaltenden systematischen Folter und Misshandlung von Palästinensern in israelischen Gefängnissen.

Obwohl Israel dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe beigetreten ist, sind Praktiken der Folter und erniedrigenden Behandlung ein fester Bestandteil des israelischen Gefängnissystems. In israelischen Gefängnissen sind palästinensische Gefangene, insbesondere Kinder, ungeheuerlichen und unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt und werden absichtlich einer erniedrigenden Behandlung ausgesetzt, um sie zu unterdrücken und zu demütigen.

Im Jahr 2015 verhafteten die israelischen Behörden den damals 13-jährigen Ahmed Manasra. Er wurde in Abwesenheit seines Anwalts brutal verhört und anschließend bedroht. Seitdem befindet er sich im Gefängnis, seit Anfang November 2021 in Einzelhaft. Bei Ahmed wurde Schizophrenie diagnostiziert, er leidet unter psychotischen Phantasien und schweren Depressionen, die von Selbstmordgedanken begleitet werden. Vor kurzem wurde er aufgrund seines sich verschlechternden psychischen Zustands in das Gefängniskrankenhaus Ramle in Zentralisrael verlegt.

“Ahmad Manasra wurde von den israelischen Behörden einer ganzen Reihe von Ungerechtigkeiten ausgesetzt, darunter die schädlichen Auswirkungen der Haft auf seine Entwicklung und die lange Einzelhaft”, sagte Heba Morayef, Regionaldirektorin von Amnesty International für den Nahen Osten und Nordafrika. “Er wurde während der Verhöre, die ohne die Anwesenheit seiner Eltern oder Anwälte durchgeführt wurden, misshandelt und ihm wurde das Recht auf ein faires Verfahren verweigert. Er hätte schon längst freigelassen werden müssen, doch er leidet weiterhin unnötig in israelischen Gefängnissen.”

Die Mutter von Ahmad hofft auf den Tag, an dem sie ihren Sohn wieder in die Arme schließen kann, sagte sie: “Mein Sohn wurde schwer geschlagen, er erlitt einen Schädelbruch, der ein Hämatom im Inneren verursachte. Infolge der körperlichen Folter und des psychischen Missbrauchs litt und leidet er unter starken Kopfschmerzen sowie chronischen und akuten Schmerzen.”

Am 7. November 2016, nach mehr als einem Jahr Haft, verurteilte das israelische Besatzungsgericht Ahmed zu 12 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 47.000 Dollar.

Die israelische Zeitung Ha’aretz enthüllte kürzlich einige der brutalen Foltermethoden, die israelische Sicherheitskräfte anwenden, um palästinensischen Gefangenen bei Verhören Geständnisse zu entlocken. Nach den Aussagen zweier palästinensischer Gefangener finden die Verhöre “in den Verhörräumen des Geheimdienstes Shin Bet statt, wo der Geheimdienst weiterhin verbotene Methoden anwendet, die auf Folter hinauslaufen können”.

Ha’aretz berichtete, dass Yazan Rajabi, 21, und sein Cousin, Muhammad Rajabi, 19, beide Palästinenser aus dem besetzten Jerusalem, unter dem Verdacht festgenommen wurden, Steine auf die Besatzungstruppen geworfen zu haben. Sie wurden dann gezwungen, ein Geständnis abzulegen, das das Ergebnis “einer Reihe von gesetzlich verbotenen Praktiken ist, die nicht akzeptiert werden können”. Yazan beschrieb seine “höllischen” Erfahrungen und bestätigte unter anderem, dass die Vernehmungsbeamten ihn an einen Stuhl fesselten, wo er zwei Tage lang bleiben musste, ohne dass er Zugang zu einer Toilette, Trinkwasser oder Nahrung hatte.

Zu den Foltermethoden, die Israel gegen Palästinenser einsetzt, gehören nach Angaben der Addameer Prisoner Support and Human Rights Association unter anderem harte Schläge, Schlafentzug, Einzelhaft, Stresspositionen, Verweigerung von Hygienevorschriften, sexuelle Belästigung, Drohungen und intensive psychologische Folter, einschließlich des Einsatzes von Familienmitgliedern und/oder anderen Gefangenen. Zu den Drohungen gehören die Androhung von Vergewaltigung, Folter und der Entzug der Aufenthaltsgenehmigung. Seit Beginn der Besatzung im Jahr 1967 wurden 73 palästinensische Gefangene während israelischer Verhöre getötet.

In einem Interview erzählte der kürzlich entlassene Häftling Mu’awiyyah Alqam von den drakonischen Bedingungen, die er seit Beginn seiner Inhaftierung erlebt hat. Alqam war erst 13,5 Jahre alt, als er zum ersten Mal inhaftiert wurde. “Vom ersten Tag an haben sie mir gedroht, mich zu töten, wenn ich ihnen nicht sage, dass ich den israelischen Soldaten erstechen will”, erzählt er mir. “Sie haben mich angegriffen und mir Schimpfwörter ins Gesicht geschrien.” Obwohl er erst 13 Jahre alt war, wurde Alqam nicht in eine Jugendstrafanstalt eingewiesen. “Sie haben keinen Unterschied zwischen mir und anderen erwachsenen Gefangenen gemacht. Ich wurde auf die gleiche Weise gefoltert”, fügte er hinzu. “Sie schlugen mich und hinderten mich daran, zu schlafen oder mich stundenlang auszuruhen.” Ihm wurden alle seine Grundrechte als Kind vorenthalten.

In einer Pressemitteilung erklärte der Palestinian Prisoners’ Club: “Seit 1967 hat die Besatzung (73) Gefangene getötet, nachdem sie gefoltert wurden. Der Gefangene Arafat Jaradat starb 2013 in den Zellen des Megiddo-Gefängnisses fünf Tage nach seiner Verhaftung an den Folgen der Folter, und 2014 töteten die israelischen Nahshon-Kräfte den Gefangenen Raed Al-Jabari, nachdem sie ihn körperlich gefoltert hatten, und 2018 töteten die Besatzungstruppen den Gefangenen Yassin al-Sardeh, nachdem sie ihn gefoltert und erschossen hatten. Und im selben Jahr töteten die Nahshon-Kräfte den Gefangenen Aziz Owaisat, nachdem sie ihn in den Zellen des Eshel-Gefängnisses gefoltert hatten, woraufhin er in ein Krankenhaus verlegt wurde….Im September desselben Jahres töteten die Besatzungstruppen den Gefangenen Muhammad Al-Khatib (Al-Rimawi), nachdem er gefoltert worden war. Owaisat und Nassar Taqatqa gehören zu den gemarterten Gefangenen, deren Leichen noch immer aufbewahrt werden.

Nach dem Römischen Statut ist Folter ein Kriegsverbrechen, und wenn sie systematisch und in großem Umfang begangen wird, stellt sie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Dennoch lassen sich die Besatzungsbehörden nicht davon abhalten, palästinensische Gefangene weiterhin zu quälen, wobei sie sich zur Rechtfertigung ihrer Verbrechen auf Sicherheitsgründe berufen. Sie handeln völlig ungestraft, weil sie glauben, dass weder die internationale Gemeinschaft noch das mitschuldige israelische Rechtssystem sie zur Rechenschaft ziehen werden. Übersetzt mit Deepl.com

--

