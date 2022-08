https://scheerpost.com/2022/08/01/the-world-does-not-want-a-global-nato/

Der größte Teil der Welt lehnt die Politik und die globalen Bestrebungen der NATO ab und möchte die internationale Gemeinschaft nicht in überholte Blöcke des Kalten Krieges aufteilen, schreibt Vijay Prashad.

Die Welt will keine globale NATO

Von Vijay Prashad / Tricontinental: Institut für Sozialforschung



1. August 2022

Die Fragilität der europäischen Energieversorgung hat sich in den letzten Monaten wieder einmal gezeigt. Die Gaslieferungen durch die Nord Stream 1-Pipeline, die von Russland nach Deutschland führt, wurden im Juni auf 40 Prozent der Kapazität reduziert. Moskau begründete dies mit Verzögerungen bei der Wartung einer Turbine durch das deutsche Unternehmen Siemens.

Kurz darauf, am 11. Juli, wurde die Pipeline für 10 Tage zur jährlichen Routinewartung außer Betrieb genommen. Trotz der Zusicherung Moskaus, dass die Lieferungen planmäßig wieder aufgenommen würden, äußerten die europäischen Staats- und Regierungschefs die Befürchtung, dass die Abschaltung als Vergeltung für die gegen Russland nach der Invasion in der Ukraine verhängten Sanktionen auf unbestimmte Zeit andauern würde.

Am 21. Juli wurden die russischen Gaslieferungen nach Europa wieder aufgenommen. Klaus Müller, der Leiter der deutschen Energieregulierungsbehörde, sagte, dass die Gasflüsse durch Nord Stream 1 in den ersten Stunden nach der Wiederaufnahme unter dem Niveau vor den Wartungsarbeiten lagen, obwohl sie jetzt wieder 40 Prozent der Kapazität erreicht haben.

Die Ängste in Europa in Bezug auf die Energieversorgung hängen mit den Befürchtungen der Regierungen der Region vor einer weiteren Instabilität in der Eurozone zusammen.

Am selben Tag, an dem Nord Stream 1 wieder in Betrieb genommen wurde, trat der italienische Ministerpräsident Mario Draghi zurück – der letzte in einer Reihe dramatischer Rücktritte von Regierungschefs in Bulgarien, Estland und dem Vereinigten Königreich. Der Widerstand in Europa gegen ein Friedensabkommen mit Russland geht einher mit der Erkenntnis, dass der Handel mit Russland unvermeidlich ist.

Bei No Cold War, einer internationalen Plattform, die versucht, Vernunft in die internationalen Beziehungen zu bringen, haben wir den sich verändernden Tenor des Krieges in der Ukraine und die von den USA betriebene Druckkampagne gegen China genau beobachtet.

In unseren Newslettern haben wir bereits drei frühere Briefings dieser Plattform veröffentlicht; im Folgenden finden Sie Briefing Nr. 4, The World Does Not Want a Global NATO, in dem die im globalen Süden entstehende Klarheit über den Versuch der USA und Europas, eine kriegerische Agenda in der ganzen Welt durchzusetzen, ausführlich dargestellt wird.

Diese neue Klarheit bezieht sich nicht nur auf die Militarisierung des Planeten, sondern auch auf die sich verschärfenden Konflikte in den Bereichen Handel und Entwicklung, wie die neue Initiative der G7, die Partnerschaft für globale Infrastruktur und Entwicklung, zeigt, die sich eindeutig gegen Chinas Belt and Road Initiative richtet.

Im Juni kamen die Mitgliedstaaten der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) in Madrid zu ihrem jährlichen Gipfel zusammen. Auf dem Treffen verabschiedete die NATO ein neues Strategisches Konzept, das zuletzt 2010 aktualisiert worden war. Darin bezeichnet die NATO Russland als ihre “bedeutendste und unmittelbarste Bedrohung” und nennt China als “Herausforderung [für] unsere Interessen”. Nach den Worten von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt dieses Leitdokument eine “grundlegende Veränderung” für das Militärbündnis dar, seine “größte Überholung … seit dem Kalten Krieg.”

Monroe-Doktrin für das 21. Jahrhundert?

Obwohl die NATO vorgibt, ein “defensives” Bündnis zu sein, wird diese Behauptung durch ihr zerstörerisches Erbe – wie in Serbien (1999), Afghanistan (2001) und Libyen (2011) – und ihre immer größer werdende globale Präsenz widerlegt.

Obwohl die NATO vorgibt, ein “defensives” Bündnis zu sein, steht diese Behauptung im Widerspruch zu ihrem zerstörerischen Erbe – wie in Serbien (1999), Afghanistan (2001) und Libyen (2011) – und ihrer immer größer werdenden globalen Präsenz.

Auf dem Gipfel machte die NATO deutlich, dass sie beabsichtigt, ihre globale Expansion fortzusetzen, um Russland und China entgegenzutreten. Scheinbar ungeachtet des unermesslichen menschlichen Leids, das der Krieg in der Ukraine verursacht hat, erklärte die NATO, dass ihre “Erweiterung ein historischer Erfolg war … und zu Frieden und Stabilität im euro-atlantischen Raum beigetragen hat”, und lud Finnland und Schweden offiziell zur Mitgliedschaft ein.

Der Blick der NATO geht jedoch weit über den “euro-atlantischen” Raum hinaus und richtet sich auf den globalen Süden. In dem Bestreben, in Asien Fuß zu fassen, begrüßte die NATO zum ersten Mal Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland als Gipfelteilnehmer und erklärte, dass der indopazifische Raum für die NATO wichtig sei.

Darüber hinaus nannte das Strategische Konzept in Anlehnung an die Monroe-Doktrin (1823) von vor zweihundert Jahren “Afrika und den Nahen Osten” als “südliche Nachbarschaft der NATO”, und Stoltenberg verwies in ominöser Weise darauf, dass “der zunehmende Einfluss Russlands und Chinas in der südlichen Nachbarschaft [des Bündnisses]” eine “Herausforderung” darstelle.

Pavel Pepperstein, Russland, “Großvater und Großmutter sind längst weg”, 2013.

Der größte Teil der Welt wünscht sich Frieden

Die NATO-Mitgliedstaaten mögen zwar glauben, dass sie eine globale Autorität besitzen, doch die überwältigende Mehrheit der Welt tut dies nicht. Die internationale Reaktion auf den Krieg in der Ukraine zeigt, dass zwischen den Vereinigten Staaten und ihren engsten Verbündeten auf der einen Seite und dem globalen Süden auf der anderen Seite eine tiefe Kluft besteht.

Regierungen, die 6,7 Milliarden Menschen – 85 Prozent der Weltbevölkerung – vertreten, haben sich geweigert, den von den USA und ihren Verbündeten gegen Russland verhängten Sanktionen zu folgen, während Länder, die nur 15 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren, diesen Maßnahmen gefolgt sind. Laut Reuters sind die einzigen nicht-westlichen Regierungen, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben, Japan, Südkorea, die Bahamas und Taiwan – allesamt Länder, die US-Militärstützpunkte oder -personal beherbergen.

Der Vorstoß der USA und der Europäischen Union, den Luftraum für russische Flugzeuge zu sperren, stößt auf noch weniger Unterstützung. Regierungen, die nur 12 Prozent der Weltbevölkerung vertreten, haben sich dieser Politik angeschlossen, während 88 Prozent dies nicht getan haben.

Die von den USA angeführten Bemühungen, Russland auf der internationalen Bühne politisch zu isolieren, waren erfolglos. Im März stimmte die Generalversammlung der Vereinten Nationen über eine nicht bindende Resolution ab, in der der Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilt wurde: 141 Länder stimmten dafür, fünf Länder stimmten dagegen, 35 Länder enthielten sich und 12 Länder waren nicht anwesend. Diese Zahl gibt jedoch nicht die ganze Geschichte wieder. Die Länder, die entweder gegen die Resolution stimmten, sich der Stimme enthielten oder nicht anwesend waren, repräsentieren 59 Prozent der Weltbevölkerung. Daraufhin wurde die Forderung der Regierung Biden, Russland vom G20-Gipfel in Indonesien auszuschließen, ignoriert.

Unterdessen sind die Bemühungen, die Ukraine im globalen Süden zu unterstützen, trotz intensiver Unterstützung durch die NATO völlig gescheitert. Am 20. Juni sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij nach mehrmaliger Aufforderung vor der Afrikanischen Union; nur zwei Staatsoberhäupter der 55 Mitglieder der kontinentalen Organisation nahmen an dem Treffen teil. Kurz darauf wurde Zelenskys Antrag, vor dem lateinamerikanischen Handelsblock Mercosur zu sprechen, abgelehnt.

Es ist klar, dass die Behauptung der NATO, “ein Bollwerk der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung” zu sein, von den meisten Menschen in der Welt nicht geteilt wird. Die Unterstützung für die Politik des Militärbündnisses beschränkt sich fast ausschließlich auf seine Mitgliedsstaaten und eine Handvoll Verbündeter, die zusammen eine kleine Minderheit der Weltbevölkerung darstellen. Die Mehrheit der Weltbevölkerung lehnt die Politik und die globalen Bestrebungen der NATO ab und möchte die internationale Gemeinschaft nicht in überholte Blöcke des Kalten Krieges aufspalten.

BahadIr Gokay, Türkei, “Evvel” oder “Vorher”, 2013.

1955, zehn Jahre nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima (Japan) durch die USA, schrieb der türkische Dichter Nâzim Hikmet ein Gedicht mit der Stimme eines siebenjährigen Mädchens, das bei dieser schrecklichen Tat ums Leben kam. Das Gedicht wurde später von Nobuyuki Nakamoto als “Shinda Onnanoko” (“Totes Mädchen”) ins Japanische übersetzt und häufig bei Gedenkfeiern für diese Gräueltat gesungen. Angesichts der Härte des Krieges und der Eskalation des Konflikts lohnt es sich, noch einmal über Hikmets schöne, eindringliche Texte nachzudenken:

Ich komme und stehe an jeder Tür

Aber niemand hört meine leisen Schritte.

Ich klopfe und bleibe doch ungesehen

Denn ich bin tot, denn ich bin tot.

Ich bin erst sieben, doch ich starb

In Hiroshima vor langer Zeit.

Ich bin jetzt sieben, wie ich damals war.

Wenn Kinder sterben, wachsen sie nicht.

Mein Haar wurde von wirbelnden Flammen verbrannt.

Meine Augen wurden trübe; meine Augen wurden blind.

Der Tod kam und verwandelte meine Gebeine in Staub

Und der wurde vom Wind verweht.

Ich brauche keine Früchte, ich brauche keinen Reis.

Ich brauche keine Süßigkeiten und auch kein Brot.

Ich bitte um nichts für mich

Denn ich bin tot, denn ich bin tot.

Alles, worum ich bitte, ist, dass für den Frieden

Ihr kämpft heute, ihr kämpft heute

Damit die Kinder der Welt

leben und wachsen und lachen und spielen können.

Übersetzt mit Deepl.com



Original in Englisch



I come and stand at every door

But no one hears my silent tread.

I knock and yet remain unseen

For I am dead, for I am dead.

I’m only seven, although I died

In Hiroshima long ago.

I’m seven now as I was then.

When children die, they do not grow.

My hair was scorched by swirling flame.

My eyes grew dim; my eyes grew blind.

Death came and turned my bones to dust

And that was scattered by the wind.

I need no fruit, I need no rice.

I need no sweets, nor even bread.

I ask for nothing for myself

For I am dead, for I am dead.

All that I ask is that for peace

You fight today, you fight today

So that the children of the world

May live and grow and laugh and play.

