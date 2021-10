Die Pandemie der illegalen Besatzung und die Pandemie gaben den Rest für die Schrumpfung des Gazastreifens. Wann gedenkt die UN-Handelsgruppe endlich Maßnahmen dagegen zu ergreifen?

Gaza’s economy has been declining at ‘pandemic rate’ for years, says UN trade group Zohra Abu Shaer inside the dwelling she shares with her husband and 13 children in Deir al-Balah refugee camp in the central Gaza Strip on April 21, 2021.

Bild:Zohra Abu Shaer inside the dwelling she shares with her husband and 13 children in Deir al-Balah refugee camp in the central Gaza Strip on April 21, 2021. (Photo: Ashraf Amra/APA Images)

Die Wirtschaft des Gazastreifens schrumpft seit Jahren mit “pandemischer Geschwindigkeit”, sagt die UN-Handelsgruppe

435.412 Palästinenser positiv auf COVID-19 getestet; 405.102 Genesungen; 4.388 Todesfälle

Von den positiv getesteten Personen leben 234.863 im Westjordanland, 170.193 im Gazastreifen, 30.356 im Gazastreifen

1.285.570 Israelis wurden positiv auf COVID-19 getestet; 1.232.292 Heilungen; 7.766 Todesfälle

Wie viele andere Volkswirtschaften ist auch die des Gazastreifens im ersten Jahr der Pandemie stark zurückgegangen, da die Grenzen geschlossen, die Produktion eingestellt und die Beschäftigten entlassen wurden. Eine neue Analyse der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) hat in einem Bericht Ende letzten Monats etwas festgestellt, was wir nicht erwartet hatten: Der Rückgang im Jahr 2020 entsprach genau dem, was Gaza im Jahr 2019 erlebte. In der Tat schrumpft die Wirtschaft des Gazastreifens seit 2016 mehr oder weniger im gleichen Tempo.

Das ist eine bemerkenswerte Aussage, die es zu verkraften gilt.

“Seit Jahrzehnten ist die palästinensische Bevölkerung auf die eine oder andere Weise eingesperrt, und Einschränkungen der Mobilität und der wirtschaftlichen Aktivitäten sind Teil ihrer täglichen Realität”, heißt es in dem Bericht.

Das große Bild: Was die Welt in den letzten 18 Monaten erlebt hat, ist das, was Gaza seit langem erlebt. In Zahlen ausgedrückt: Das BIP des Gazastreifens schrumpfte sowohl 2020 als auch 2019 um 13,7 %.

“Anhaltende extreme Arbeitslosigkeit” hat viele dazu veranlasst, auf “Bewältigungsstrategien zurückzugreifen, die langfristige Kosten mit sich bringen können, einschließlich der Verwendung von schlechteren Nahrungsmittelsubstituten, dem Verkauf wertvoller Vermögenswerte, der Rückkehr zur Selbstversorgungs-Landwirtschaft, der Reduzierung von Investitionen und der Verwendung minderwertiger Betriebsmittel”, so der Bericht.

Der Begriff “minderwertige Betriebsmittel” bezieht sich auf Energie. So werden z. B. Krankenhäuser mit Generatoren betrieben und Familien verwenden Kerzen, um ihre Häuser zu beleuchten.

Das schlimmste Jahr seit der Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde

Um zu erklären, wie es dazu kam, stellte die UNCTAD klar, dass 2020 tatsächlich ein besonders schlechtes Jahr für die Palästinenser war. Sie stufte es als das schlechteste Jahr seit der Gründung der palästinensischen Autonomiebehörde im Jahr 1994 ein. Insgesamt schrumpfte die Wirtschaft um 11,5 %, wobei die verheerendsten Verluste im Sommer auftraten, als das BIP um 18 % sank und zwei Drittel der Unternehmen schlossen.

Die palästinensische Wirtschaft ist von ausländischer Hilfe und dem öffentlichen Sektor abhängig, obwohl das verarbeitende Gewerbe und die Landwirtschaft wichtige Arbeitgeber sind. Als diese Betriebe geschlossen wurden, verloren über 230.000 Menschen im Westjordanland und im Gazastreifen ihre Arbeit, und weitere 34.000, die täglich nach Israel oder in die Siedlungen kamen, verloren ebenfalls ihren Arbeitsplatz. Dadurch stieg die Arbeitslosigkeit im Gazastreifen auf 46,6 %, was in etwa dem Stand von Syrien im Jahr 2016 entspricht – dem Jahr mit den meisten Todesopfern unter den Kindern im Bürgerkrieg.

Im Vergleich dazu verzeichnete das Westjordanland im November 2020 eine moderatere Arbeitslosenquote von 18,2 %, aber die Zahlen täuschen ein wenig darüber hinweg. Trotz der Abriegelungen arbeiteten die Palästinenser während des größten Teils der Pandemie innerhalb Israels. Die UNCTAD stellte fest, dass dies “die Tatsache verschleiert, dass die Arbeitslosigkeit im Westjordanland ohne die Beschäftigung in Israel und in den Siedlungen um etwa 16 Prozentpunkte höher gewesen wäre und damit viel näher an den extremen Werten in Gaza gelegen hätte.”

Der durchschnittliche Tageslohn im Gazastreifen liegt bei mageren 18 Dollar und im Westjordanland bei 37 Dollar, während die Löhne in Israel und den Siedlungen mit 78 Dollar pro Tag fast doppelt so hoch sind. Laut UNCTAD “verzerrt dies die einheimische Wirtschaft und untergräbt ihre Wettbewerbsfähigkeit”. Das bedeutet, dass qualifizierte Arbeitskräfte aus der palästinensischen Wirtschaft in die israelische Wirtschaft abwandern, was im Laufe der Zeit ein “Reservoir an billigen Arbeitskräften” für Israel geschaffen hat, während den Palästinensern eine “große Anzahl an qualifizierten und angelernten Arbeitskräften” vorenthalten wird.

Gleichzeitig gab es allerlei Machenschaften an der politischen Front, die in massiven Verlusten gipfelten. In einem Streit, der sich entzündete, nachdem Israel seine Absicht erklärt hatte, einen Teil des Westjordanlands zu annektieren, und die Palästinenser zum Boykott der Mittel aufriefen, “löste die Aussetzung eine Finanzkrise aus, die das Land für die Hälfte des Jahres um 68 % seiner Steuereinnahmen brachte, bis der Transfer der Mittel im November wieder aufgenommen wurde”, so die UNCTAD.

Bis zum Jahresende hatten die israelischen Streitkräfte im Westjordanland 848 palästinensische Grundstücke beschlagnahmt oder abgerissen, und die Gewalt der Siedler nahm trotz strikter Schutzanordnungen sogar noch zu.

“Die Erholung im Jahr 2021 und darüber hinaus hängt von den Maßnahmen ab, die die Besatzungsmacht ergreifen wird (oder auch nicht), sowie vom Umfang der Geberunterstützung”, heißt es in dem Bericht. Mit den Ereignissen vom letzten Mai noch frisch im Gedächtnis, denken wir, dass 2021 das folgenreichste Jahr für Gaza werden könnte. Übersetzt mit Deepl.com

