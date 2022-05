Glenn Greenwald: The Censorship Campaign Against Western Criticism of NATO’s Ukraine Policy Is Extreme Preventing populations from asking who benefits from a protracted proxy war, and who pays the price, is paramount. A closed propaganda system achieves that. By Glenn Greenwald If one wishes to be exposed to news, information or perspective that contravenes the prevailing US/NATO view on the war in Ukraine, a rigorous search is required.

Es muss verhindert werden, dass die Bevölkerung die Frage stellt, wer von einem langwierigen Stellvertreterkrieg profitiert und wer den Preis dafür zahlt. Dies wird durch ein geschlossenes Propagandasystem erreicht.

Die Zensurkampagne gegen westliche Kritik an der Ukraine-Politik der NATO ist extrem

Von Glenn Greenwald

13. April 2022

Wenn man Nachrichten, Informationen oder Perspektiven erfahren möchte, die der vorherrschenden Sichtweise der USA/NATO auf den Krieg in der Ukraine widersprechen, ist eine gründliche Suche erforderlich. Und es gibt keine Garantie, dass diese Suche erfolgreich sein wird. Das liegt daran, dass das staatliche/korporative Zensurregime, das im Westen in Bezug auf diesen Krieg eingeführt wurde, atemberaubend aggressiv, schnell und umfassend ist.

Nahezu täglich wird jede Nachrichtenagentur, jede unabhängige Plattform und jeder einzelne Bürger, der sich nicht an die Regeln hält, aus dem Internet verbannt. Anfang März, kaum eine Woche nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, verbot die Europäische Union mit siebenundzwanzig Staaten unter dem Vorwand der “Desinformation” und der “öffentlichen Ordnung und Sicherheit” offiziell den russischen Staatsnachrichtensendern RT und Sputnik, in Europa zu senden. In einem, wie Reuters es nannte, “beispiellosen Schritt” wurden alle Fernseh- und Online-Plattformen per Gesetz von der Ausstrahlung von Inhalten dieser beiden Sender ausgeschlossen. Schon vor dieser staatlichen Zensuranweisung hatten Facebook und Google diese Sender verboten, und Twitter kündigte sofort an, dies ebenfalls zu tun, um dem neuen EU-Gesetz zu entsprechen.

Doch was noch vor sechs Wochen “beispiellos” war, ist inzwischen alltäglich, ja sogar normal geworden. Jede Plattform, die sich dem Angebot von für die NATO unbequemen Nachrichten oder alternativen Perspektiven widmet, hat garantiert eine sehr kurze Lebenserwartung. Weniger als zwei Wochen nach dem EU-Beschluss kündigte Google an, alle mit Russland verbundenen Medien weltweit freiwillig zu verbieten, was bedeutet, dass Amerikaner und alle anderen Nichteuropäer nun nicht mehr in der Lage sind, diese Kanäle auf YouTube zu sehen, wenn sie dies wünschen. Wie so oft bei der Zensur von Big Tech kam ein Großteil des Drucks auf Google, Inhalte über den Krieg in der Ukraine aggressiver zu zensieren, von der eigenen Belegschaft: “Google-Mitarbeiter hatten YouTube gedrängt, zusätzliche Strafmaßnahmen gegen russische Kanäle zu ergreifen.”

Dieses Zensurregime ist so produktiv und schnelllebig, dass es praktisch unmöglich ist, zu zählen, wie viele Plattformen, Agenturen und Einzelpersonen wegen des Verbrechens der Äußerung von Ansichten, die als “pro-russisch” gelten, verbannt wurden. Am Dienstag verbannte Twitter, wie üblich ohne Erklärung, plötzlich einen der informativsten, zuverlässigsten und sorgfältigsten Dissidenten-Accounts namens “Russians With Attitude”. Der Account wurde Ende 2020 von zwei englischsprachigen Russen gegründet und ist seit Beginn des Krieges in seiner Popularität geradezu explodiert: von etwa 20.000 Followern vor der Invasion auf mehr als 125.000 Follower zum Zeitpunkt der Sperrung durch Twitter. Ein dazugehöriger Podcast mit demselben Namen erfreute sich ebenfalls großer Beliebtheit und kann, zumindest derzeit, noch auf Patreon gehört werden.

Was diesen Ausbruch westlicher Zensur so bemerkenswert macht – und was ihn zumindest teilweise antreibt – ist, dass es im Westen einen klaren, nachweisbaren Hunger nach Nachrichten und Informationen gibt, die von westlichen Nachrichtenquellen verbannt werden, die loyal und unhinterfragt die Behauptungen der US-Regierung, der NATO und ukrainischer Offizieller nachahmen. Wie die Washington Post einräumte, als sie über das “beispiellose” Verbot von RT, Sputnik und anderen russischen Nachrichtenquellen durch Big Tech berichtete: “In den ersten vier Tagen der russischen Invasion in der Ukraine stiegen die Zuschauerzahlen von mehr als einem Dutzend staatlich unterstützter russischer Propagandakanäle auf YouTube auf ungewöhnlich hohe Werte.”

Man beachte, dass dieses Zensurregime völlig einseitig und, wie üblich, ganz auf die US-Außenpolitik abgestimmt ist. Westliche Nachrichtenagenturen und soziale Medienplattformen wurden von Beginn des Krieges an mit pro-ukrainischer Propaganda und glatten Lügen überschwemmt. Ein Artikel der New York Times von Anfang März brachte es in seiner Überschrift sehr treffend auf den Punkt: “Fakten und Mythenbildung vermischen sich im Informationskrieg der Ukraine”. Axios erkannte diese Tatsache mit ähnlichem Understatement an: “Ukraine misinformation is spreading – and not just from Russia.” Mitglieder des US-Kongresses haben schadenfroh Fälschungen verbreitet, die sich bei Millionen von Menschen viral verbreiteten, ohne dass zensurfreudige Unternehmen aus dem Silicon Valley etwas dagegen unternommen hätten. Das ist keine Überraschung: Alle Kriegsteilnehmer nutzen Desinformation und Propaganda, um die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten zu manipulieren, und das schließt sicherlich alle direkten und stellvertretenden Kriegsteilnehmer im Krieg in der Ukraine ein.

Dennoch werden pro-ukrainische Desinformationen, Propaganda und Lügen kaum bis gar nicht zensiert – weder von westlichen Staaten noch von Monopolen im Silicon Valley. Die Zensur geht nur in eine Richtung: alle Stimmen zum Schweigen zu bringen, die als “pro-russisch” gelten, unabhängig davon, ob sie Desinformationen verbreiten. Der Twitter-Account “Russians With Attitude” wurde zum Teil populär, weil er manchmal Russland kritisierte, zum Teil, weil er vorsichtiger mit Fakten und viralen Behauptungen umging als die meisten US-Medienkonzerne, und zum Teil, weil es so wenige Medien gibt, die bereit sind, Informationen anzubieten, die das untergraben, was die US-Regierung und die NATO uns über den Krieg glauben machen wollen.

Ihr Verbrechen, wie das Verbrechen so vieler anderer verbannter Berichte, war nicht Desinformation, sondern Skepsis gegenüber der US/NATO-Propagandakampagne. Anders ausgedrückt: Es ist nicht “Desinformation”, sondern eher eine falsche Sichtweise, die zum Schweigen gebracht werden soll. Man kann so viele Lügen und so viele Desinformationen verbreiten, wie man will, solange sie dazu dienen, die NATO-Agenda in der Ukraine voranzubringen (ebenso wie man Desinformationen verbreiten kann, solange sie dazu dienen, die Demokratische Partei zu stärken, die ihre Mehrheitsmacht in Washington dazu nutzt, eine stärkere Zensur zu fordern, und die die Unterstützung des größten Teils des Silicon Valley genießt). Was man jedoch nicht tun kann, ist, den NATO/Ukraine-Propagandarahmen in Frage zu stellen, ohne ein sehr hohes Risiko der Verbannung einzugehen.

Es ist nicht überraschend, dass die Monopole des Silicon Valley ihre Zensurmacht in voller Übereinstimmung mit den außenpolitischen Interessen der US-Regierung ausüben. Viele der wichtigsten Tech-Monopole – wie Google und Amazon – bemühen sich routinemäßig um äußerst lukrative Verträge mit dem US-Sicherheitsstaat, einschließlich der CIA und der NSA, und erhalten diese auch. Ihre Top-Manager unterhalten sehr enge Beziehungen zu Spitzenvertretern der Demokratischen Partei. Und die Demokraten im Kongress haben wiederholt Führungskräfte aus der Tech-Branche vor ihre verschiedenen Ausschüsse gezerrt, um ihnen ausdrücklich mit rechtlichen und regulatorischen Repressalien zu drohen, wenn sie die Zensur nicht stärker an den politischen Zielen und Interessen der Partei ausrichten.

Aber eine Frage bleibt: Warum ist es so dringend notwendig, die wenigen abweichenden Stimmen zum Krieg in der Ukraine zum Schweigen zu bringen? Dieser Krieg hat die etablierten Flügel beider Parteien und praktisch die gesamten Medien in einem Gleichschritt vereint, wie es ihn seit den Tagen und Wochen nach dem 11. September nicht mehr gegeben hat. Man kann die Zahl der prominenten Persönlichkeiten aus Politik und Medien, die bereit waren, auch nur geringfügig von diesem parteiübergreifenden Konsens in Washington abzuweichen, an beiden Händen abzählen – eine Abweichung, die sofort Verunglimpfungen in Form von Angriffen auf den eigenen Patriotismus und die eigene Loyalität nach sich zieht. Warum hat man solche Angst davor, diese isolierten und dämonisierten Stimmen überhaupt zu Wort kommen zu lassen?

Die Antwort scheint klar zu sein. Die Vorteile dieses Krieges für mehrere wichtige Machtzentren in Washington können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Milliarden von Dollar an Hilfsgeldern und Waffen, die von den USA an die Ukraine geschickt werden, fließen so schnell und scheinbar wahllos, dass es schwierig ist, sie zu verfolgen. “Biden bewilligt 350 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine”, meldete Reuters am 26. Februar; “Biden kündigt 800 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine an”, meldete die New York Times am 16. März; am 30. März lautete die Schlagzeile von NBC: “Biden kündigt an, dass die Ukraine zusätzliche 500 Millionen Dollar an Hilfe von den USA erhält”; am Dienstag meldete Reuters: “Die USA kündigen weitere 750 Millionen Dollar an Waffen für die Ukraine an, sagen Beamte”. Absichtlich haben diese gigantischen Zahlen längst jede Bedeutung verloren und rufen kaum noch Fragen, geschweige denn Einwände hervor.

Es ist kein Geheimnis, wer von dieser Orgie der Militärausgaben profitiert. Am Dienstag berichtete Reuters, dass “das Pentagon am Mittwoch führende Vertreter der acht größten US-Waffenhersteller einlädt, um die Fähigkeit der Industrie zu erörtern, den Waffenbedarf der Ukraine zu decken, falls der Krieg mit Russland Jahre dauern sollte”. Zu den Teilnehmern dieses Treffens, bei dem es um die Notwendigkeit geht, die Waffenproduktion für den Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu erhöhen, gehört auch Raytheon, das sich glücklich schätzen kann, den pensionierten General Lloyd Austin als Verteidigungsminister zu haben, eine Position, in die er aus dem Raytheon-Vorstand aufgestiegen ist. Es ist praktisch unmöglich, sich ein für die Waffenindustrie günstigeres Ereignis vorzustellen als diesen Krieg in der Ukraine:

Die Nachfrage nach Waffen ist in die Höhe geschnellt, nachdem die russische Invasion am 24. Februar die Waffenlieferungen der USA und ihrer Verbündeten an die Ukraine ausgelöst hat. Es wird erwartet, dass bei dem Treffen sowohl die Versorgung als auch die Planung für einen längeren Krieg diskutiert werden, sagten die Quellen gegenüber Reuters unter der Bedingung der Anonymität. . .

Es wird erwartet, dass bei dem Treffen sowohl Nachschub als auch die Planung für einen längeren Krieg besprochen werden. . . . Das Weiße Haus teilte letzte Woche mit, dass es seit der Invasion mehr als 1,7 Milliarden Dollar an Sicherheitsunterstützung für die Ukraine bereitgestellt hat, darunter über 5.000 Javelins und mehr als 1.400 Stingers.

Diese permanente Machtfraktion ist bei weitem nicht die einzige, die vom Krieg in der Ukraine profitiert und deren Vermögen davon abhängt, den Krieg so lange wie möglich zu verlängern. Der Zusammenschluss des US-Sicherheitsstaates, der Neocons der Demokratischen Partei und ihrer Medienverbündeten hat sich seit den glorreichen Tagen von 2002 nicht mehr so gut entwickelt. Chris Hayes, einer der lautstärksten DNC-Befürworter auf MSNBC, schwärmte, dass der Krieg in der Ukraine den Glauben und das Vertrauen in die CIA und die Geheimdienstgemeinschaft mehr als jedes andere Ereignis der letzten Zeit wiederbelebt habe – und das zu Recht, wie er sagte: “Die letzten Wochen waren für die US-Geheimdienste wie der Irak-Krieg in umgekehrter Form.” Man kann kaum eine Mainstream-Zeitung lesen oder einen Nachrichtensender sehen, ohne dass die blutrünstigste Kriegstreiberbande der Nation – David Frum, Bill Kristol, Liz Cheney, Wesley Clark, Anne Applebaum, Adam Kinzinger – als weise Experten und heldenhafte Kämpfer für die Freiheit gefeiert wird.

Dieser Krieg war in der Tat sehr gut für die ständige politische und mediale Klasse in Washington. Und obwohl es wochenlang ein Tabu war, dies auszusprechen, ist es jetzt mehr als klar, dass das einzige Ziel, das die USA und ihre Verbündeten in Bezug auf den Krieg in der Ukraine verfolgen, darin besteht, ihn so lange wie möglich hinauszuzögern. Es gibt nicht nur keine ernsthaften diplomatischen Bemühungen der USA, den Krieg zu beenden, sondern das Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass dies nicht geschieht. Das sagen sie jetzt ausdrücklich, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum.

Die Vorteile eines endlosen Sumpfes in der Ukraine sind ebenso immens wie offensichtlich. Der Militärhaushalt schießt in die Höhe. Die Erzfeinde der Demokratischen Partei – Russland und Putin – werden bestraft, während sie in einen Krieg verwickelt sind, unter dem die Ukrainer am meisten leiden. Die Bürger stehen geschlossen hinter ihren Führern und sind abgelenkt

von ihren kollektiven Entbehrungen abgelenkt. Die Emotionen, die durch die Schrecken dieses Krieges ausgelöst werden – die der Öffentlichkeit von den westlichen Medien, die in der Regel das Gemetzel und die Opfer von Kriegen, die von westlichen Ländern und ihren Verbündeten geführt werden, ignorieren, in noch nie dagewesener Weise vor Augen geführt werden – sind ein sehr wirksames Mittel, um die Einheit aufrechtzuerhalten und die Gegner im eigenen Land zu dämonisieren. Die Expertenklasse findet Stärke, Zielstrebigkeit und Entschlossenheit und ist in der Lage, eine kirchliche Haltung vorzutäuschen, ohne dabei ein Risiko einzugehen. Frühere Sünden und Verbrechen der amerikanischen Eliten werden auf dem Altar maximalistischer Behauptungen über Putins beispiellose Übel freigesprochen und vergessen – genauso wie sie durch das Drehbuch freigesprochen und vergessen wurden, in dem behauptet wurde, dass die USA noch nie einer so schwerwiegenden oder bösartigen Bedrohung wie Trump begegnet seien. Denn wenn Putin und Trump Hitler oder noch Schlimmeres sind, dann ist jeder, der sich ihnen entgegenstellt, heldenhaft und edel, ungeachtet all ihrer früheren bösartigen Taten.

Und deshalb können selbst kleine Ansätze von Dissens nicht toleriert werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Amerikaner und Europäer in einem völlig geschlossenen System der Kriegspropaganda gefangen bleiben, so wie die Russen in ihrem eigenen System gefangen gehalten werden. Diese Bevölkerungen in der Unterstützung eines Stellvertreterkrieges gegen Russland vereint zu halten, ist auf zu vielen Ebenen viel zu wertvoll, um ein Hinterfragen oder alternative Perspektiven zuzulassen. Es muss verhindert werden, dass die Menschen sich fragen, wem dieser Krieg nützt und wer den Preis dafür zahlt.

Big Tech hat sich seit langem als zuverlässiges Zensur- und Unterdrückungsinstrument für die US-Regierung erwiesen (sehr zum Leidwesen der Medienmitarbeiter in den Konzernen sind russische Nachrichtenkanäle nach wie vor über Alternativen zur freien Meinungsäußerung wie Rumble und Telegram verfügbar, weshalb sich jetzt so viel Zorn auf sie richtet). Eine rasche Reihe von angeblichen “Krisen” – Russiagate, 1/6, die COVID-Pandemie – wurde ausgenutzt, um die Menschen im Westen zu der Überzeugung zu bringen, dass Zensur nicht nur gerechtfertigt, sondern auch zu ihrem eigenen Wohl notwendig sei. Im Westen ruft die Zensur jetzt nicht mehr Wut, sondern Dankbarkeit hervor. All dies bildete die perfekte Grundlage für diese neue Eskalation eines Zensurregimes, in dem es praktisch täglich schwieriger wird, Andersdenkende ausfindig zu machen.

Unabhängig davon, wie man zu Russland, der Ukraine, den USA und dem Krieg steht, sollte es zutiefst beunruhigend sein, eine derartig konzertierte, einheitliche Kampagne der mächtigsten öffentlichen und privaten Einrichtungen zu beobachten, die darauf abzielt, jede abweichende Meinung zu unterdrücken und gleichzeitig das Wenige, das durchkommt, so aggressiv zu dämonisieren. Ganz gleich, für wie klug, kritisch oder kultiviert wir uns halten, niemand von uns ist immun gegen offizielle Propagandakampagnen, die über Jahrzehnte hinweg studiert und perfektioniert wurden. Auch ist niemand von uns immun gegen den Druck des Gruppendenkens, des Herdenverhaltens und des Bienenstockgeistes: Diese sind in unserer Psyche verankert und daher leicht auszunutzen.

Genau das ist das Ziel der Einschränkung und Schließung des uns zur Verfügung stehenden Informationssystems. Es macht es extrem schwierig, skeptisch oder kritisch gegenüber dem Bombardement an genehmigten Nachrichten zu bleiben, die wir jeden Tag aus allen Richtungen und in jeder Form erhalten. Und genau das ist der Grund, warum wir uns solchen Zensurregimen widersetzen sollten. Eine Meinung oder ein Glaube, der aufgrund von Propaganda und Reflexen und nicht aufgrund von Autonomie und kritischer Bewertung angenommen wird, hat keinen Wert. Übersetzt mit Deepl.com

