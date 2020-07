Die zionistische Kolonisierung Palästinas Von Chris Hedges 

The Zionist colonisation of Palestine THE Israeli-Palestinian conflict is not the product of ancient ethnic hatreds. It is the tragic clash between two peoples with claims to the same land. It is a manufactured conflict, the outcome of a 100-year-old colonial occupation by Zionists and later Israel, backed by the British, the United States and other major imperial powers.

Von Chris Hedges



24. Februar 2020

Der israelisch-palästinensische Konflikt ist nicht das Produkt eines uralten ethnischen Hasses. Er ist der tragische Zusammenstoß zwischen zwei Völkern mit Ansprüchen auf dasselbe Land. Er ist ein künstlich hergestellter Konflikt, das Ergebnis einer 100 Jahre alten kolonialen Besetzung durch Zionisten und später Israel, unterstützt von den Briten, den Vereinigten Staaten und anderen imperialen Großmächten. Bei diesem Projekt geht es um die anhaltende Inbesitznahme palästinensischen Landes durch die Kolonisatoren. Es geht darum, die Palästinenser als Nicht-Personen darzustellen, sie aus der historischen Erzählung herauszuschreiben, als hätte es sie nie gegeben, und ihnen grundlegende Menschenrechte zu verweigern. Doch um diese unbestreitbaren Tatsachen der jüdischen Kolonisierung darzulegen – unterstützt durch unzählige offizielle Berichte und öffentliche und private Kommuniqués und Erklärungen, zusammen mit historischen Aufzeichnungen und Ereignissen – sehen Israels Verteidiger Anklagen wegen Antisemitismus und Rassismus vor.

Rashid Khalidi, der Edward Said-Professor für moderne arabische Studien an der Columbia University, in seinem Buch “Der Hundertjährige Krieg gegen Palästina” (The Hundred Years’ War on Palestine): A History of Settler Colonization and Resistance, 1917-2017″ hat dieses lange Projekt der Kolonisierung Palästinas akribisch dokumentiert. Seine erschöpfende Forschung, die auch die interne, private Kommunikation zwischen den frühen Zionisten und der israelischen Führung umfasst, lässt keinen Zweifel daran, dass den jüdischen Kolonisatoren von Anfang an klar war, dass das palästinensische Volk zur Schaffung des jüdischen Staates unterjocht und entfernt werden musste. Die jüdische Führung war sich auch darüber im Klaren, dass ihre Absichten hinter Euphemismen, der Patina der biblischen Legitimität von Juden für ein Land, das seit dem siebten Jahrhundert muslimisch war, Plattitüden über Menschenrechte und demokratische Rechte, den angeblichen Vorteilen der Kolonisierung für die Kolonisierten und einem verlogenen Ruf nach Demokratie und friedlicher Koexistenz mit denjenigen, die der Zerstörung entgegensehen, verborgen werden mussten.

“Dies ist ein einzigartiger Kolonialismus, dem wir unterworfen waren, wo sie für uns keine Verwendung haben”, zitiert Khalidi Said, wie er geschrieben hat. “Der beste Palästinenser für sie”, schrieb Said, “ist entweder tot oder verschwunden. Es ist nicht so, dass sie uns ausbeuten wollen oder dass sie uns als Unterklasse in Algerien oder Südafrika halten müssen”, schreibt Saidi.

Der Zionismus wurde aus den Übeln des Antisemitismus geboren. Er war eine Antwort auf die Diskriminierung und Gewalt, die den Juden zugefügt wurde, insbesondere während der grausamen Pogrome in Russland und Osteuropa Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die Tausende von Toten forderten. Der zionistische Führer Theodor Herzl veröffentlichte 1896 “Der Judenstaat”, in dem er davor warnte, dass Juden in Europa nicht sicher seien, eine Warnung, die sich innerhalb weniger Jahrzehnte als erschreckend vorausschauend auf den Aufstieg des deutschen Faschismus erwies.

Großbritanniens Unterstützung eines jüdischen Heimatlandes war immer vom Antisemitismus gefärbt. Die Entscheidung des britischen Kabinetts von 1917, wie in der Balfour-Erklärung festgehalten, “die Errichtung eines nationalen Heims für das jüdische Volk in Palästina” zu unterstützen, war ein wesentlicher Teil eines fehlgeleiteten Unterfangens, das auf antisemitischen Tropen beruhte. Es wurde von den herrschenden britischen Eliten unternommen, um das “internationale Judentum” – darunter Beamte jüdischer Abstammung in leitenden Positionen im neuen bolschewistischen Staat in Russland – hinter Großbritanniens nachlassender Militärkampagne im Ersten Weltkrieg zu vereinen. Die britischen Führer waren überzeugt, dass die Juden heimlich das US-Finanzsystem kontrollierten. Amerikanische Juden, denen einmal ein Heimatland in Palästina versprochen worden war, würden, so dachten sie, die Vereinigten Staaten in den Krieg hineinziehen und zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen beitragen. Zusätzlich zu diesen bizarren antisemitischen Kanarienvögeln glaubten die Briten, dass Juden und Dönmes – oder “Krypto-Juden”, deren Vorfahren zum Christentum konvertiert waren, die aber weiterhin im Geheimen die Rituale des Judentums praktizierten – die türkische Regierung kontrollierten. Wenn die Zionisten eine Heimat in Palästina bekämen, so glaubten die Briten, würden sich die Juden und Dönmes gegen das türkische Regime wenden, das im Krieg mit Deutschland verbündet war, und die türkische Regierung würde zusammenbrechen. Das Weltjudentum, davon waren die Briten überzeugt, war der Schlüssel zum Sieg des Krieges.

“Mit dem ‘Großjudentum’ gegen uns”, warnte der britische Sir Mark Sykes, der mit dem französischen Diplomaten François Georges-Picot den Geheimvertrag schuf, der das Osmanische Reich zwischen Großbritannien und Frankreich zerstückelte, warnte, würde es keine Möglichkeit zum Sieg geben. Der Zionismus, so Sykes, sei eine mächtige globale unterirdische Kraft, die “atmosphärisch, international, kosmopolitisch, unbewusst und ungeschrieben, ja oft unausgesprochen” sei.

Die britischen Eliten, einschließlich Außenminister Arthur Balfour, glaubten auch, dass Juden niemals in die britische Gesellschaft assimiliert werden könnten und dass es besser für sie sei, auszuwandern. Es ist bezeichnend, dass das einzige jüdische Mitglied der Regierung von Premierminister David Lloyd George, Edwin Montagu, sich vehement gegen die Balfour-Erklärung aussprach. Er argumentierte, dass sie Staaten ermutigen würde, ihre Juden auszuweisen. “Palästina wird das Ghetto der Welt werden”, warnte er.

Dies stellte sich nach dem Zweiten Weltkrieg heraus, als Hunderttausende jüdische Flüchtlinge, von denen viele staatenlos geworden waren, nirgendwo anders hingehen konnten als nach Palästina. Oft waren ihre Gemeinden während des Krieges zerstört oder ihre Häuser und ihr Land beschlagnahmt worden. Diejenigen Juden, die in Länder wie Polen zurückkehrten, sahen sich nirgendwo mehr zum Leben und wurden oft Opfer von Diskriminierung sowie antisemitischen Angriffen und sogar Massakern in der Nachkriegszeit.

Die europäischen Mächte begegneten der jüdischen Flüchtlingskrise, indem sie Opfer des Holocaust in den Nahen Osten verschifften. Während führende Zionisten also verstanden, dass sie Araber entwurzeln und vertreiben mussten, um ein Heimatland zu gründen, waren sie sich auch sehr wohl bewusst, dass sie in den Ländern, aus denen sie geflohen oder vertrieben worden waren, nicht erwünscht waren. Die Zionisten und ihre Unterstützer mögen Parolen wie “ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land” in den Mund genommen haben, als sie von Palästina sprachen, aber, wie die politische Philosophin Hannah Arendt bemerkte, versuchten die europäischen Mächte, das Verbrechen an den Juden in Europa durch ein weiteres Verbrechen, eines an den Palästinensern, zu bekämpfen. Es war ein Rezept für endlose Konflikte, zumal die Gefahr besteht, dass die Juden die Kontrolle über Israel verlieren könnten, wenn man den Palästinensern unter Besatzung volle demokratische Rechte zugesteht.

Ze’ev Jabotinsky, der Pate der rechten Ideologie, die Israel seit 1977 beherrscht, einer Ideologie, die von den Premierministern Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon, Ehud Olmert und Benjamin Netanyahu offen aufgenommen wurde, schrieb 1923 unverblümt: “Jede einheimische Bevölkerung in der Welt widersetzt sich den Kolonisten, solange sie auch nur die geringste Hoffnung hat, sich von der Gefahr der Kolonisierung befreien zu können. Das ist es, was die Araber in Palästina tun, und was sie weiterhin tun werden, solange es noch einen Funken Hoffnung gibt, dass sie die Umwandlung von ‘Palästina’ in das ‘Land Israel’ verhindern können. ”

Diese Art von öffentlicher Ehrlichkeit, stellt Khalidi fest, sei unter führenden Zionisten selten. Die meisten zionistischen Führer “protestierten gegen die unschuldige Reinheit ihrer Ziele und täuschten ihre westlichen Zuhörer, und vielleicht auch sich selbst, mit Märchen über ihre gütigen Absichten gegenüber den arabischen Bewohnern Palästinas”, schreibt er. Die Zionisten – in einer ähnlichen Situation wie die heutigen Anhänger Israels – waren sich bewusst, dass es fatal wäre, anzuerkennen, dass die Schaffung eines jüdischen Heimatlandes die Vertreibung der arabischen Mehrheit erforderte. Ein solches Eingeständnis würde dazu führen, dass die Kolonisatoren die Sympathie der Welt verlieren würden. Aber unter sich verstanden die Zionisten klar, dass die Anwendung von Waffengewalt gegen die arabische Mehrheit für den Erfolg des Kolonialprojekts unerlässlich war. “Die zionistische Kolonisierung … kann nur unter dem Schutz einer von der einheimischen Bevölkerung unabhängigen Macht voranschreiten und sich entwickeln – hinter einer eisernen Mauer, die die einheimische Bevölkerung nicht durchbrechen kann”, schrieb Jabotinsky.

Die jüdischen Kolonisatoren wussten, dass sie einen imperialen Mäzen brauchten, um erfolgreich zu sein und zu überleben. Ihr erster Schirmherr war Großbritannien, das 100.000 Soldaten entsandte, um den palästinensischen Aufstand der 1930er Jahre niederzuschlagen, und bewaffnete und ausgebildete jüdische Milizen, die als Haganah bekannt waren. Die brutale Niederschlagung dieser Revolte beinhaltete groß angelegte Exekutionen und Luftbombardements und ließ 10% der erwachsenen männlichen arabischen Bevölkerung töten, verwunden, inhaftiert oder ins Exil geschickt werden. Der zweite Schirmherr der Zionisten wurden die Vereinigten Staaten, die nun, Generationen später, Israel jährlich mehr als 3 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen. Israel wäre trotz des Mythos der Eigenständigkeit, mit dem es mit sich selbst hausieren geht, nicht in der Lage, seine palästinensischen Kolonien zu erhalten, wenn es nicht für seine imperialen Wohltäter handeln würde. Aus diesem Grund macht die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung Israel Angst. Das ist auch der Grund, warum ich die BDS-Bewegung unterstütze.

Die frühen Zionisten kauften riesige Flächen fruchtbaren palästinensischen Landes auf und vertrieben die einheimische Bevölkerung. Sie subventionierten europäische jüdische Siedler, die nach Palästina geschickt wurden, wo 94% der Einwohner Araber waren. Sie schufen Organisationen wie die Jewish Colonization Association, später Palestine Jewish Colonization Association genannt, um das zionistische Projekt zu verwalten.

Aber, wie Khalidi schreibt, “als der Kolonialismus in der Ära der Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg einen schlechten Geruch annahm, wurden die kolonialen Ursprünge und die Praxis des Zionismus und Israels beschönigt und in Israel und im Westen bequemerweise vergessen. Tatsächlich brandmarkte sich der Zionismus – zwei Jahrzehnte lang das verhätschelte Stiefkind des britischen Kolonialismus – neu als antikoloniale Bewegung”.

“Der Konflikt, der durch dieses klassische europäische Kolonialunternehmen des 19. Jahrhunderts in einem außereuropäischen Land, das seit 1917 von der größten westlichen Imperialmacht seiner Zeit unterstützt wurde, ausgelöst wurde, wird heute selten so ungeschminkt beschrieben”, schreibt Khalidi. “Tatsächlich werden diejenigen, die nicht nur die israelischen Siedlungsbemühungen in Jerusalem, im Westjordanland und auf den besetzten syrischen Golanhöhen analysieren, sondern das gesamte zionistische Unternehmen aus der Perspektive seiner kolonialen Siedler Ursprünge und seiner Natur oft verunglimpft. Viele können den Widerspruch nicht akzeptieren, der in der Vorstellung liegt, dass der Zionismus, obwohl es ihm zweifellos gelungen ist, in Israel eine blühende nationale Einheit zu schaffen, seine Wurzeln als koloniales Siedlerprojekt hat (wie auch die anderer moderner Länder: die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland). Sie können auch nicht akzeptieren, dass es ohne die Unterstützung der großen imperialen Mächte, Großbritannien und später der Vereinigten Staaten, nicht erfolgreich gewesen wäre. Der Zionismus konnte daher gleichzeitig eine nationale und eine koloniale Siedlerbewegung sein und war es auch”.

Einer der zentralen Grundsätze der zionistischen und israelischen Kolonialisierung ist die Verleugnung einer authentischen, unabhängigen palästinensischen Identität. Während der britischen Kontrolle über Palästina wurde die Bevölkerung offiziell zwischen Juden und “Nichtjuden” aufgeteilt. “So etwas wie Palästinenser gab es nicht … sie existierten nicht”, witzelte einst die israelische Premierministerin Golda Meir. Diese Auslöschung, die einen ungeheuerlichen Akt historischer Amnesie erfordert, nannte der israelische Soziologe Baruch Kimmerling den “Politmord” am palästinensischen Volk. Khalidi schreibt: “Der sicherste Weg, das Recht eines Volkes auf sein Land auszulöschen, besteht darin, seine historische Verbindung zu diesem Land zu leugnen”.

Die Gründung des Staates Israel am 15. Mai 1948 wurde von der Haganah und anderen jüdischen Gruppen durch die ethnische Säuberung der Palästinenser und Massaker erreicht, die Terror unter der palästinensischen Bevölkerung verbreiteten. Die Haganah, von den Briten ausgebildet und bewaffnet, eroberte rasch den größten Teil Palästinas. Sie entleerte Westjerusalem und Städte wie Haifa und Jaffa sowie zahlreiche Städte und Dörfer von ihren arabischen Bewohnern. Die Palästinenser nennen diesen Moment in ihrer Geschichte die Nakba oder die Katastrophe.

“Im Sommer 1949 war das palästinensische Gemeinwesen verwüstet und der größte Teil der Gesellschaft entwurzelt”, schreibt Khalidi. “Etwa 80 Prozent der arabischen Bevölkerung des Gebietes, das bei Kriegsende zum neuen Staat Israel wurde, war aus ihren Häusern vertrieben worden und hatte ihr Land und ihren Besitz verloren. Mindestens 720.000 der 1,3 Millionen Palästinenser wurden zu Flüchtlingen gemacht. Dank dieser gewaltsamen Umgestaltung kontrollierte Israel 78 Prozent des Territoriums des ehemaligen obligatorischen Palästina und herrschte nun über die 160.000 palästinensischen Araber, die bleiben konnten, also kaum ein Fünftel der arabischen Vorkriegsbevölkerung”.

Seit 1948 haben die Palästinenser auf heldenhafte Weise eine Widerstandsanstrengung nach der anderen unternommen, die alle unverhältnismäßige israelische Repressalien und eine Dämonisierung der Palästinenser als Terroristen auslösten. Aber dieser Widerstand hat die Welt auch gezwungen, die Präsenz der Palästinenser anzuerkennen, trotz der fieberhaften Bemühungen Israels, der Vereinigten Staaten und vieler arabischer Regime, sie aus dem historischen Bewusstsein zu entfernen. Die wiederholten Aufstände gaben den Palästinensern, wie Said bemerkte, das Recht, ihre eigene Geschichte zu erzählen, die “Erlaubnis zum Erzählen”.

Das Kolonialprojekt hat Israel vergiftet, wie von seinen vorausschauendsten Führern befürchtet, darunter Moshe Dayan und Premierminister Yitzhak Rabin, der 1995 von einem rechtsextremen jüdischen Rechtsextremisten ermordet wurde. Israel ist ein Apartheidstaat, der mit der einstigen Wildheit und dem Rassismus des südafrikanischen Apartheidstaates rivalisiert und diese oft übertrifft. Seine Demokratie – die immer ausschließlich für Juden war – wurde von Extremisten entführt, darunter dem derzeitigen Premierminister Benjamin Netanjahu, die Rassengesetze durchgesetzt haben, die einst vor allem von marginalisierten Fanatikern wie Meir Kahane verfochten wurden. Die israelische Öffentlichkeit ist mit Rassismus infiziert. “Tod den Arabern” ist ein beliebter Spruch bei israelischen Fußballspielen. Jüdische Mobs und Bürgerwehrler, darunter Schläger von rechten Jugendgruppen wie Im Tirtzu, begehen wahllos Vandalismus und Gewalt gegen Dissidenten, Palästinenser, israelische Araber und die glücklosen afrikanischen Einwanderer, die zusammengepfercht in den Slums von Tel Aviv leben. Israel hat eine Reihe von diskriminierenden Gesetzen gegen Nichtjuden erlassen, die auf unheimliche Weise den rassistischen Nürnberger Gesetzen ähneln, mit denen Juden in Nazi-Deutschland das Wahlrecht entzogen wurde. Das Gemeindeaufnahmegesetz erlaubt es ausschließlich jüdischen Städten in der israelischen Region Galiläa, Bewerber für einen Aufenthalt aufgrund der “Eignung für die grundsätzliche Einstellung der Gemeinde” zu sperren. Der verstorbene linke Politiker und Journalist Uri Avnery schrieb: “Die Existenz Israels ist durch den Faschismus bedroht”.

In den letzten Jahren sind bis zu 1 Million Israelis in die Vereinigten Staaten ausgewandert, viele von ihnen gehören zu den aufgeklärtesten und am besten ausgebildeten Bürgern Israels. Innerhalb Israels wurden Menschenrechtsaktivisten, Intellektuelle und Journalisten – israelische und palästinensische – in von der Regierung geförderten Hetzkampagnen als Verräter verleumdet, unter staatliche Aufsicht gestellt und willkürlichen Verhaftungen ausgesetzt. Das israelische Bildungssystem, beginnend mit der Grundschule, ist eine Indoktrinationsmaschine für das Militär. Die israelische Armee entfesselt regelmäßig massive Angriffe mit Luftwaffe, Artillerie und mechanisierten Einheiten auf die weitgehend wehrlosen 1,85 Millionen Palästinenser in Gaza, die Tausende von Toten und Verwundeten zur Folge haben. Israel betreibt das Gefangenenlager der Saharonim in der Negev-Wüste, eines der größten Gefangenenlager der Welt, in dem afrikanische Einwanderer bis zu drei Jahre lang ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden können.

Der große jüdische Gelehrte Yeshayahu Leibowitz, den Isaiah Berlin “das Gewissen Israels” nannte, sah die tödliche Gefahr seines Kolonialprojekts für Israel. Er warnte davor, dass, wenn Israel Kirche und Staat nicht trenne und seine koloniale Besetzung der Palästinenser beende, ein korruptes Rabbinat entstehen würde, das das Judentum zu einem faschistischen Kult verzerren würde. “Religiöser Nationalismus ist für die Religion das, was der Nationalsozialismus für den Sozialismus war”, sagte Leibowitz, der 1994 starb. Er sah, dass die blinde Verehrung des Militärs, insbesondere nach dem Krieg von 1967, in dem Israel das Westjordanland und Ostjerusalem eroberte, zur Degeneration der jüdischen Gesellschaft und zum Tod der Demokratie führen würde.

“Unsere Situation wird sich zu der eines zweiten Vietnam verschlechtern [ein Hinweis auf den von den Vereinigten Staaten in den 1970er Jahren geführten Krieg], zu einem Krieg in ständiger Eskalation ohne Aussicht auf eine endgültige Lösung”, schrieb Leibowitz. Er sah voraus, dass “die Araber die Werktätigen sein würden und die Juden die Verwalter, Inspektoren, Beamten und die Polizei – hauptsächlich die Geheimpolizei. Ein Staat, der eine feindselige Bevölkerung von 1,5 bis 2 Millionen Ausländern regiert, würde notwendigerweise ein Geheimpolizeistaat werden, mit allem, was dies für Bildung, Redefreiheit und demokratische Institutionen bedeutet. Die für jedes Kolonialregime charakteristische Korruption würde auch im Staat Israel vorherrschen. Die Verwaltung müsste einerseits arabische Aufstände unterdrücken und andererseits arabische Quislings erwerben. Es ist auch zu befürchten, dass die israelische Verteidigungstruppe, die bisher eine Volksarmee war, durch ihre Umwandlung in eine Besatzungsarmee degenerieren würde und ihre Kommandeure, die Militärgouverneure geworden sein werden, ihren Kollegen in anderen Nationen ähneln würden”.

Die Zionisten hätten die Palästinenser niemals kolonisieren können ohne die Unterstützung westlicher imperialer Mächte, deren Motive vom Antisemitismus befleckt waren. Viele der Juden, die nach Israel flohen, hätten dies nicht ohne den virulenten europäischen Antisemitismus getan, bei dem am Ende des Zweiten Weltkriegs 6 Millionen Juden ermordet wurden. Israel war das Einzige, was viele verarmte und staatenlose Überlebende, die ihrer nationalen Rechte, Gemeinschaften, Häuser und oft auch der meisten ihrer Verwandten beraubt worden waren, verlassen hatten. Es wurde zum tragischen Schicksal der Palästinenser, die in den europäischen Pogromen und im Holocaust keine Rolle spielten, auf dem Altar des Hasses geopfert zu werden.

