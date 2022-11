Diese deutsche Scheinheiligkeit ist schon bis in die USA vorgedrungen Evelyn Hecht-Galinski

https://www.paulcraigroberts.org/2022/11/28/the-german-government-has-proposed-a-law-to-criminalize-truth/



Die deutsche Regierung hat ein Gesetz zur Kriminalisierung der Wahrheit vorgeschlagen

Von Paul Craig Roberts

28. November 2022



Die Deutsche Welle, ein deutscher internationaler Fernsehsender, der von wem auch immer finanziert wird, berichtet, dass die deutsche Regierung die Leugnung von Kriegsverbrechen kriminalisieren will. https://www.dw.com/en/germany-criminalizes-denying-war-crimes-genocide/a-63834791?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-xml-newsletter&r=57279351345253404&lid=2353404&pm_ln=177220

Weder die Deutsche Welle noch die deutsche Regierung verraten, wer die unanfechtbaren Kriegsverbrechen bestimmen darf.

Deutschland hat den jüdischen Lobbys nachgegeben und die “Holocaust-Leugnung” schon vor langer Zeit kriminalisiert. Ich habe mich gefragt, warum. Wenn der Holocaust wahr ist, kann er auf den Fakten beruhen und wird durch unbelegte Leugnungen nicht beschädigt. Die Kriminalisierung von Untersuchungen und Debatten verhindert, dass wir die wahre Dimension und Geschichte des Holocaust kennen. Ich habe gelesen, dass Österreich, einige andere europäische Länder und Kanada keine Auseinandersetzung mit dem Holocaust zulassen. Man sagt uns einfach, dass er wahr ist, aber nicht untersucht werden kann, und damit ist es vorbei.

Die Deutschen haben sehr unter den erklärten und nicht überprüften “Wahrheiten” gelitten. Im Ersten Weltkrieg wurde Deutschland beschuldigt, seine Soldaten hätten belgische Babys mit dem Bajonett aufgespießt. (Im 21. Jahrhundert wurde eine Version dieser Unwahrheit gegen irakische Truppen in Kuwait wiederholt.) Die Propaganda schuf einen enormen Hass auf Deutschland. Jahrzehnte später, nachdem es zur Normalität geworden ist, dass Mütter ihre eigenen Babys mit dem Bajonett aufspießen, hat dies vielleicht nicht mehr dieselbe Wirkung. Aber was wäre, wenn die Untersuchung der Frage, ob deutsche Soldaten belgische Säuglinge ermordet haben, gesetzlich als Straftatbestand festgelegt worden wäre? Die Propaganda würde regieren.

Deutschland wurde auch jahrzehntelang als Verursacher des Ersten Weltkriegs beschuldigt, eines Krieges, der die westliche Zivilisation auf einen ununterbrochenen Pfad des Niedergangs und des Zusammenbruchs brachte. Im Jahr 1926 widerlegte der angesehene amerikanische Historiker Harry Elmer Barnes diese falsche Behauptung in seinem Buch The Genesis of the World War. Anhand enormer Mengen offizieller Dokumente und Telegramme bewies er zweifelsfrei, dass der Erste Weltkrieg vom französischen Präsidenten und den Ministern des russischen Zaren inszeniert wurde. Deutschland wurde von der russischen Mobilmachung überrascht und war das letzte Land, das mobilisiert wurde. Wie kann es sein, dass das Land, das beschuldigt wird, den Krieg begonnen zu haben, erst mobilisierte, als die russischen Truppen nach Preußen strömten oder kurz davor standen? Barnes verärgerte die Hofhistoriker, die ihn einen “deutschen Agenten” nannten (dieselben Leute nannten mich einen “russischen Agenten”, weil ich eine wahrheitsgetreue Darstellung des ukrainisch-russischen Konflikts lieferte), aber im 21. Jahrhundert kam der Historiker Christopher Clark von der Universität Cambridge in The Sleepwalkers zu Barnes’ Schlussfolgerung. (Kurz gesagt: Der russische Zar wurde von Ministern, auf die er sich verließ, getäuscht, die sich ohne Wissen des Zaren jahrelang mit dem Franzosen Poincare verschworen hatten, um einen Krieg zu beginnen, der es Russland ermöglichen würde, die Meerenge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer zu erobern, und Frankreich, Elsass-Lothringen von Deutschland zurückzuerobern. Der britische Außenminister Sir Edward Grey könnte das Parlament und den britischen König zugunsten eines Krieges getäuscht haben, der Großbritannien von Deutschland als Rivalen befreien würde. Der russisch-französische Vorwand war die Antwort des österreichisch-ungarischen Reiches auf die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers durch Serben. Der Krieg war für alle Beteiligten katastrophal. Die russische Regierung wurde gestürzt. Die beste Regierung, die Deutschland je hatte, wurde zerstört. Der Versailler Vertrag, der Deutschland die Kriegsschuld auferlegte, war so schändlich und unpraktisch, dass er zum Zweiten Weltkrieg führte, der das Ende der europäischen Mächte bedeutete.)

Angenommen, irgendeine dämliche Regierung hätte Zweifel an der deutschen Schuld am Ersten Weltkrieg kriminalisiert. Was sollen wir also von der Kriminalisierung der Skepsis gegenüber angeblichen Kriegsverbrechen durch die deutsche Regierung halten?

Was ist hier zu beobachten? Erlässt die deutsche Regierung ein Gesetz, um Kriegspropaganda vor Skepsis zu schützen? Soll das Gesetz es unmöglich machen, den Ukraine-Konflikt als etwas anderes als ein russisches Kriegsverbrechen zu verstehen? Ist die deutsche Regierung entschlossen, durch die Verhinderung jeglicher Prüfung und Darstellung der Beweise Russland die Schuld zu geben, so wie die deutsche Regierung Deutschland die Schuld am Zweiten Weltkrieg gibt? Generell werden in der gesamten westlichen Welt weiße Ethnien des Rassismus und der Sklaverei gegenüber farbigen Menschen beschuldigt, und es ist ihnen nicht gestattet, diese Anschuldigungen zu widerlegen. Eine Behauptung gegen eine weiße ethnische Gruppe gilt als Verurteilung.

Was erleben wir hier? Erlässt die deutsche Regierung ein Gesetz, um Kriegspropaganda vor Skepsis zu schützen? Soll das Gesetz es unmöglich machen, den Ukraine-Konflikt als etwas anderes als ein russisches Kriegsverbrechen zu verstehen? Ist die deutsche Regierung entschlossen, durch die Verhinderung jeglicher Prüfung und Darstellung der Beweise Russland die Schuld zu geben, so wie die deutsche Regierung Deutschland die Schuld am Zweiten Weltkrieg gibt? Generell werden in der gesamten westlichen Welt weiße Ethnien des Rassismus und der Sklaverei gegenüber farbigen Menschen beschuldigt, und es ist ihnen nicht gestattet, diese Anschuldigungen zu widerlegen. Eine Behauptung gegen eine weiße ethnische Gruppe gilt als Verurteilung.

Damit kommen wir zurück auf das neue deutsche Gesetz gegen die Leugnung von Kriegsverbrechen. Das Gesetz bietet keine Kriterien, um zu entscheiden, wer und welches Verfahren in wessen Händen die Verantwortung für die Erklärung von Kriegsverbrechen festlegt, die per Diktat wahr sind. Mit anderen Worten, es ist nichts anderes als ein propagandistisches Gesetz, das auf jeden anzuwenden ist, den der Westen dämonisieren, sanktionieren und stürzen will.

In der Vergangenheit stützte sich die westliche Welt auf eine offene Debatte und die Vorlage von Beweisen, um die Wahrheit zu ermitteln. Diese Zeiten liegen hinter uns. Heute wird die Wahrheit von oben verkündet und in offiziellen Berichten festgehalten, die nicht in Frage gestellt werden können. Wahrheit ist jetzt “Fehlinformation”. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...