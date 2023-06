Diese “verdammten” Russen… Jetzt überschwemmen sie sich selbst für Propaganda!

Von Finian Cunningham

6. Juni 2023

Es sind nicht die Russen, die pervers und barbarisch sind. Es sind die westlichen Regime und ihre Nazi-Terroristenfront in der Ukraine.

Die westlichen Medien wollen ihren Konsumenten weismachen, dass die Russen das verschlagenste, perverseste und selbstzerstörerischste Volk der Welt sind. Nach einer Flut biblischen Ausmaßes in der von Russland kontrollierten Region Cherson in dieser Woche haben die westlichen Medien die Argumente des Kiewer Regimes, d. h. die Argumente der westlichen Sponsoren des Kiewer Regimes, verstärkt.

Die Russen zerstören sich aus Propagandagründen selbst, so die Argumente.

Das riesige Wasserkraftwerk Kachowka wurde durch eine oder mehrere Explosionen spektakulär in die Luft gesprengt, und sein riesiges Reservoir begann Hunderte von Städten und Dörfern in der Umgebung von Cherson zu überfluten. Die nahe gelegene Stadt Nova Kakhovka mit ihren 45.000 Einwohnern wird derzeit evakuiert. Luftaufnahmen der Überschwemmung zeigen eine noch nie dagewesene Katastrophe mit enormen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen.

Die Schäden durch den Dammbruch sind katastrophal. Die Auswirkungen der Vertreibung und der Zerstörung von Lebensgrundlagen, Unternehmen und Industrien werden Millionen russischer Bürger betreffen. Cherson ist eines der vier ehemaligen ukrainischen Gebiete, die im vergangenen Jahr in einem Referendum für den Beitritt zur Russischen Föderation gestimmt haben, nachdem Moskau in der Ukraine militärisch interveniert hatte, um die damals andauernde Aggression des Kiewer Regimes gegen ethnische Russen zu neutralisieren.

Von den zahllosen Folgen der Zerstörung des Staudamms sind vor allem zwei Auswirkungen von vorrangiger Bedeutung. Das Kraftwerk Kachowka dient der Wasserversorgung des stromaufwärts gelegenen Kernkraftwerks Saporoschje, des größten zivilen Kernkraftwerks Europas. Eine Unterbrechung der Wasserversorgung könnte sich negativ auf die Kühlsysteme des Kernkraftwerks auswirken und eine Explosion der Reaktoren und damit eine Strahlenkatastrophe zur Folge haben. Das Kernkraftwerk Saporoschje liegt auf russisch kontrolliertem Gebiet und steht seit Beginn der russischen Militärintervention am 24. Februar 2022 unter russischem Militärschutz.

Eine zweite Folge des Dammbruchs ist die drohende Unterbrechung der Trinkwasserversorgung auf der russischen Halbinsel Krim, auf der rund 3 Millionen Menschen leben.

Es liegt auf der Hand, wer von der Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowka profitiert und wer verliert. Das von der NATO unterstützte Kiewer Regime hat der russischen Infrastruktur in der Region Cherson und darüber hinaus massiven Schaden zugefügt.

Trotz dieser offensichtlichen Schlussfolgerung versuchen westliche Medien und Regierungen der Welt zu erzählen, dass der Damm von russischen “Terroristen” sabotiert wurde. Der britische Außenminister James (Not-So) Cleverly und Charles Michel von der Europäischen Union gehörten zu den westlichen Politikern, die sofort versuchten, den Kreml als Bösewicht darzustellen.

Es bedarf schon einer unschätzbaren Fähigkeit zu doppeltem Denken und einer lähmenden Russophobie, um eine solche Logik mit geradem Gesicht zu artikulieren.

Dies ist eine Wiederholung desselben lähmenden Unsinns, der auf die Zerstörung der Nord-Stream-Gaspipelines im vergangenen September folgte. Als die in russischem Besitz befindlichen Pipelines unter der Ostsee in die Luft gesprengt wurden, beschuldigten die westlichen Regierungen und ihre pflichtbewussten Medien sofort Russland, seine eigene Infrastruktur zu sabotieren. Später stellte sich heraus, dass die Gasleitungen vom US-Militär vermint worden waren, ein terroristischer Akt, der laut dem angesehenen, erfahrenen Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh von Präsident Joe Biden angeordnet worden war. Monate später ignorierten oder zensierten die westlichen Medien diesen höchst plausiblen Grund, um den europäisch-russischen Energiehandel für die strategischen Interessen der USA zu unterbinden.

Die gleiche Doppelzüngigkeit der westlichen Regierungen und Medien wurde bei den ständigen Artillerieangriffen auf das Kernkraftwerk Saporoshje an den Tag gelegt. Seit Monaten wird die Anlage vom Kiewer Regime mit von den USA gelieferten HIMARS-Raketen beschossen. Das unsagbar ruchlose Ziel ist es, eine nukleare Katastrophe in Europa herbeizuführen. Die Russen bewachen die Nuklearanlage und haben dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) Beweise dafür vorgelegt, wer den Beschuss durchführt. Die UNO und die IAEO sowie die westlichen Medien geben sich jedoch zynisch, wenn es um die Frage geht, wer die Nuklearterroristen sind, und versuchen, den Verdacht zu zerstreuen, dass Russland in irgendeiner Weise eine Selbstsabotage betreibt.

Mit der gleichen Taktik haben die Streitkräfte des Kiewer Regimes über viele Monate hinweg den Kachowka-Damm beschossen. Russland hat wiederholt vor der drohenden Gefahr einer Überschwemmung gewarnt, wenn das Wasserkraftwerk lahmgelegt wird. Diese Warnung hat sich bewahrheitet, obwohl die westlichen Medien Ursache, Motiv und Vorgeschichte ignorieren, um die Anschuldigungen umzukehren.

Das Kiewer Regime hat behauptet, Russland habe den Kachowka-Damm bombardiert, um seine geplante Gegenoffensive zu behindern. In dieser Woche wurden die Bemühungen entlang der 1000 Kilometer langen Frontlinie zwischen den ukrainischen Streitkräften und dem von Russland kontrollierten Gebiet intensiviert. Nach Angaben Moskaus wurden die Angriffe unter schweren Verlusten auf ukrainischer Seite zurückgeschlagen. Diese Gefechte fanden viel weiter nördlich in der Region Cherson am Schwarzen Meer statt, wo der Damm gesprengt wurde.

Zählt man zwei und zwei zusammen, erhält man fünf – so lautet die übliche Formel der westlichen Medien, denn dieses Mediensystem erweist sich mehr denn je als Propagandadienst, sowohl in privater als auch in staatlicher Hand.

Die Schamlosigkeit der Doppelzüngigkeit dieser Medien ist für jeden rationalen Beobachter atemberaubend. Mehr noch, die westliche Öffentlichkeit durchschaut mehr und mehr die Lügen und die absurden Anmaßungen des “unabhängigen Journalismus”. Die westlichen Medien sind ein Kriegsministerium, das darauf abzielt, Russland als Barbaren zu dämonisieren, deren untermenschliches Niveau, so wird unterstellt, Krieg und Zerstörung verdient.

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten: eine solche Denkweise entspricht der Nazi-Ideologie.