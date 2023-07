These ‘Exclusive’ CIA Claims of Russian War Crimes Lack Both Credibility and Self-Reflection Their authors are confusing Russian troops with Ukrainian Nazis, who have been repeatedly filmed dragging young Ukrainian men off the streets to dragoon them into…

Diesen ‘exklusiven’ CIA-Behauptungen über russische Kriegsverbrechen mangelt es sowohl an Glaubwürdigkeit als auch an Selbstreflexion

Von Declan Hayes

17. Juli 2023

Die Autoren verwechseln russische Truppen mit ukrainischen Nazis, die wiederholt dabei gefilmt wurden, wie sie junge ukrainische Männer von der Straße zerrten, um sie in die Fleischwölfe des MI6-Agenten Selenskyj zu schleppen.

Der jüngste Exklusivbericht des CIA-Netzwerks Associated Press über sehr schlechte Taten, die sehr guten ukrainischen Gefangenen in “Putins russischen Gulags” angetan werden, bildet das Rückgrat dieses Artikels. Der Artikel beginnt mit einer Skizze von ukrainischen Gefangenen, von denen wir nur annehmen können, dass sie mit Schaufeln und Hacken ziellos an einem unfruchtbaren Fleck Erde unter einer Baumgruppe kratzen, vermutlich um Gräben für russische Soldaten zu bauen, in denen sie sich hinlegen können. Weiter unten sehen wir Bilder von Schlagstöcken, Elektroschockern, Häusern und zwei Löffeln, die auf drei gestapelten Tellern liegen.

Was auch immer der Artikel bezwecken will, diese kindlichen Zeichnungen sind nicht hilfreich. Und auch die Hintergrundgeschichten der drei Journalisten und ihrer verschiedenen Helfer, die diesen Artikel verfasst haben, sind nicht hilfreich. Die in Paris lebende Amerikanerin Lori Hinnant ist die Hauptverantwortliche für den Artikel; sie erhielt ein Pulitzer-Recherchestipendium für diese Fiktion und gewann einen Pulitzer-Preis für ihre frühere Arbeit, mit der sie die Beziehungen zwischen ISIS und ihren amerikanischen Sponsoren verwischt hat. Die ukrainischen Bürgerinnen und erfahrenen Junta-Apologeten Hanna Arhirova und Vasilisa Stepanenko sind ihre Koautoren.

Doch da man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen sollte, lassen wir die Grafiken und die Autoren beiseite und sehen uns den Inhalt ihres Artikels an, der damit beginnt, dass die Gefangenen vor dem Morgengrauen geweckt werden und, nachdem sie sich “in der bitteren Kälte” gewaschen haben, in “übergroßen russischen Militäruniformen” und “in fünf Nummern zu großen Stiefeln” abtransportiert werden, um “die nächsten 12 Stunden oder mehr damit zu verbringen, an der Front Gräben für russische Soldaten auszuheben”.

Lässt man die anschließende lila Prosa darüber beiseite, wie sich ihre “Hände am Ende des Tages zu eisigen Klauen verformten”, müssen wir davon ausgehen, dass diese Ukrainer absichtlich bestraft wurden und dass es den russischen Offizieren völlig egal war, wie oder von wem diese Gräben gebaut wurden. In der Tat erinnert dieses Stück an die uralte Behauptung des MI6, dass die Russen nur über Schaufeln aus dem neunzehnten Jahrhundert verfügten. Angesichts der Tatsache, dass Russland über sehr starke Verteidigungslinien verfügt, müssen wir davon ausgehen, dass sie von sehr erfahrenen russischen Pionieren mit modernsten Maschinen angelegt wurden.

In dem Artikel heißt es weiter, dass Putin (wer sonst?) in ganz Russland eine Reihe von Gulags errichtet, in denen “viele Zivilisten….. wegen angeblicher Vergehen, die so geringfügig sind wie das Sprechen der ukrainischen Sprache oder einfach die Tatsache, ein junger Mann in einer besetzten Region zu sein”, festgehalten werden. Die Autoren verwechseln hier russische Truppen mit ukrainischen Nazis, die wiederholt dabei gefilmt wurden, wie sie junge ukrainische Männer von der Straße zerrten, um sie in die Fleischwölfe des MI6-Agenten Selenskyj zu schleppen.

Wenn es darum geht, Ukrainisch zu sprechen, wo Russisch die Verkehrssprache ist, oder “ein Band in den ukrainischen Farben Blau und Gelb an ein Fahrrad zu binden”, dann gibt es in den russischen Fronttruppen, wie in allen anderen Armeen auch, Rohdiamanten, die man am besten meidet und nicht unnötig angreift. Obwohl man sich nur die schier endlose Litanei von Kriegsverbrechen ansehen muss, die das berüchtigte Fallschirmjägerregiment von King Charles gegen irische Zivilisten begangen hat, um das zu erkennen, muss man feststellen, dass es sich hier um Angriffstruppen handelt und nicht um kommunale Bobbies, gegen die die beste Taktik darin besteht, Freundlichkeit vorzutäuschen und ihre Daten an jemanden weiterzugeben, in diesem Fall an die ukrainischen NATO-Vertreter, der etwas dagegen unternehmen könnte.

Obwohl sich die Vorwürfe, die diese Genies gegen Russlands Fronttruppen erheben, nicht allzu sehr von der dokumentierten Art und Weise unterscheiden, wie das Fallschirmjägerregiment und andere britische Verbrechergruppen Zivilisten in South Armagh und anderen IRA-Hochburgen behandelt haben, scheint es im Gegensatz zu South Armagh keinen größeren sichtbaren militärischen oder zivilen Widerstand gegen die russische Herrschaft zu geben, nicht einmal Graffiti vom Typ Life of Brian.

Da die Autoren diesen mangelnden Widerstand vermutlich auf die weit verbreitete Anwendung primitiver Foltermethoden durch Russland zurückführen, wollen wir uns nun diesem Vorwurf zuwenden, von dem “Olena Jahupowa, die Stadtverwalterin, die gezwungen war, für die Russen in Saporischschja Gräben auszuheben”, verdächtigerweise behauptet, es handele sich um “ein Geschäft mit Menschenhandel”.

Die Autoren behaupten, dass die Russen primitive Folter- und Verhörtechniken anwenden, die nur mit dem Wunsch nach Demütigung oder sadistischer Folter begründet werden können und nicht, wie beim MI6 und den Kapuzenmännern, mit der Verfeinerung ihrer Folter- und Verhörmethoden. Dieses AP/Ukrainische Narrativ ist eine Fortsetzung der uralten Behauptung, die Russen seien Orks, keine richtigen Menschen, Untermenschen, um es mit den Worten des Dritten Reiches zu sagen, das sich mit Folter bestens auskannte.

Und mit Hanns-Joachim Scharff von der Luftwaffe, der selbst aus den härtesten Verrückten mit den sanftesten und trügerischsten Techniken Informationen herausholte. Es ist einfach nicht glaubwürdig, dass Russland nicht Scharffs ausgefeiltere Methoden anwenden würde, die der MI5 sehr erfolgreich gegen die IRA in Belfast eingesetzt hat, es aber vorzieht, mit den Methoden zu arbeiten, die die ISIS-Verbündeten der CIA verwendet haben. Die Russen, so scheint es, haben noch nie etwas von der “Guter Bulle, böser Bulle”-Routine gehört, geschweige denn von den Techniken, die der legendäre Scharff perfektionierte und später an die CIA und den MI6 weitergab. Das liegt daran, dass die CIA und der MI6 über den MI6-Agenten Selenskyj und seine Nazi-Vollstrecker beschlossen haben, die Russen seit jeher als niedere Wilde darzustellen, denen es sowohl an Verstand als auch an Vernunft fehlt.

Obwohl der Artikel alle möglichen Anschuldigungen zitiert, die Wladimir Oschenkin, ein in Paris lebender Russe, gegen seine Landsleute erhebt, ist Oschenkins Twitter-Feed für sich genommen eine Untersuchung wert. Da er behauptet, auf einer Abschussliste zu stehen, sollte der selbsternannte Menschenrechtsaktivist erklären, warum er die Bilder und Autokennzeichen ziviler russischer Frauen in Frankreich veröffentlicht hat und ob er, wie die Nazi-Vollstrecker des MI6-Agenten Selenskyj, zivile russische Frauen wie die verstorbene Darya Dugina als legitime Ziele betrachtet.

In dem Artikel wird dann Oleksandr Kononeko zitiert, der, wie der Guardian behauptet, “im Auftrag des ukrainischen Parlaments die Menschenrechte im Sicherheits- und Verteidigungssektor überwacht”. Da Kononeko hier zu sehen ist, wie er alle möglichen antirussischen Behauptungen an dieses in der Schweiz ansässige aserbaidschanische Blatt weitergibt, können wir seine Bemerkungen als Teil seiner täglichen Arbeit abtun, das von dem MI6-Agenten Selenskyj geführte Naziregime zu verteidigen und seine Feinde zu verleumden.

Nachdem die Autoren uns mit Kononekos zweifelhaften Äußerungen verwöhnt haben, erzählen sie uns einige interessante Geschichten über ukrainische Tapferkeit, Tragödien und Widerstandskraft im Angesicht der barbarischen Russen. Zunächst lernen wir zwei Männer kennen, die eine platonische Beziehung eingehen, weil der eine “eine riesige schwarze italienische Dogge” und der andere “einen Zwergpudel, dessen apricotfarbenes Fell zu seinem Bart passte” hat.

Das ist das Sprungbrett, um uns von einer Widerstandskette mutiger ukrainischer Gefangener zu erzählen, die Handys in russische Gefängnisse schmuggeln und Nachrichten über Hunderte von Kilometern von Gulag zu Gulag übermitteln können. Ein solcher Widerstand wäre jedoch nur möglich, wenn die Gefangenen eine geschlossene und sehr entschlossene Einheit wären, wie die IRA-Gefangenen in den britischen Gefängnissen oder wie beispielsweise die Bande der supremistischen Aryan Brotherhood in den amerikanischen Gefängnissen.

Ungeachtet des Wahrheitsgehalts der Aussage des Bürgermeisters von Melitopol, Iwan Fjodorow, dass die russische Verhaftungspolitik “ohne Logik” sei, gibt es auch keine Logik in diesem dummen Artikel. Nachdem Fedorov über all die imaginären ukrainischen Flaggen zitiert wurde, die von imaginären Fahrrädern flattern, um es den Russen heimzuzahlen, werden wir mit einer Reihe von Porträts von Zivilisten konfrontiert, die von den russischen Streitkräften festgehalten werden.

Zu diesen Gefangenen gehört die mittelalte Olena Jahupowa, die, wenn man den Autoren glauben darf, ihre Gefangenschaft mit dem Ausheben von Gräben verbrachte, oft “24 Stunden am Tag, wenn eine Inspektion anstand”, und zwar im tiefsten russischen Winter, wenn sie nicht gerade Scheinhinrichtungen über sich ergehen lassen musste.

Ähnlich wie Rambo und andere Hollywood-Schauspieler entkam Jahupowa schließlich und “reiste Tausende von Kilometern durch Russland, nach Norden ins Baltikum und zurück an die Frontlinie in der Ukraine, wo sie sich mit ihrem Ehemann, der bei den ukrainischen Streitkräften diente, wieder traf”.

Obwohl die Autoren andere Ukrainer interviewen, die ähnliche Leidensgeschichten zu erzählen haben, bringen sie kein Licht in dieses fiktive Werk der CIA, das nur ein kleiner Teil ihrer größeren Erzählung ist, die wir schon in ihren Kriegen gegen Syrien, Vietnam und den Irak gesehen haben und auch weiterhin sehen werden, bis die NATO, die CIA, der MI6 und all ihre kleinen Helfer aus dem Verkehr gezogen und anderen Aufgaben zugewiesen werden, die eher ihren erbärmlichen Fähigkeiten entsprechen. Übersetzt mit Deepl.com

