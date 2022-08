Dieter Neuhaus über deutsche “Qualitätsmedien”

Aber die FAZ hat am 1. August auch einen Text des externen Politikberaters Leonhard Kaminski veröffentlicht. Der bezeichnet seinen Bericht als “Protokoll der Ignoranz”. Er wirft den Deutschen unter der Überschrift “Stellt euch bitte nicht so an” den israelbezogenen Antisemitismus vor. Außerdem behauptet er, dass Judenhass in der deutschen Öffentlichkeit zwar propagiert, aber nicht sanktioniert werde. Dies führe dazu, so Kaminski, dass die Öffentlichkeit Antisemitismus einfach hinnehme. Kaminski hofft, dass seine Kinder und die Enkelkinder trotz des deutschen Antisemitismus noch in diesem Land aufwachsen können. Auch Kaminski ist zu raten, sich über den Rassismus in Israel und den meist lautstark auf den Straßen vorgetragenen Hass auf Araber zu informieren. Zum Beispiel in der Haaretz vom 1. August 2022: Die Jugend in Israel tendiert extrem nach rechts. Und er sollte auch nachlesen, wie Palästina und die Palästinenser in den offiziellen israelischen Schulbüchern dargestellt werden. Die israelische Erziehungswissenschaftlerin Nuri Pelet-Elbanan hat vor zwei Jahren die offiziellen Schulbücher in Israel ausgewertet. Ihr erschreckendes, aber letztlich nicht überraschendes Fazit: Den jungen Israelis wird der rassistisch begründete Hass auf die Palästinenser regelrecht eingetrichtert. In den Schulbüchern finden sich Ausdrücke wie “Araber sind ein primitiver Pöbel”, dessen man sich entledigen oder der vernichtet werden muss. Kein Zweifel: Die zahlreich von Peled-Elbanan aufgeführten Beispiele erklären die verbreitete Feindseligkeit von Israelis gegenüber Palästinensern und die Verachtung von jüdischen Israelis gegenüber den Palästinensern. Ist den Autoren der angesprochenen FAZ-Texte gleichgültig, wie verkommen, wie brutal das Verhältnis von jüdischen Israelis zu den Arabern ist? Und haben die Autoren ihre Aussagen zum “deutschen Antisemitismus” der Documenta 15 in Beziehung gesetzt zu den fürchterlichen Anfeindungen der Araber in Palästina? Wie stehen sie zu den Graffitis, die in Hebron auf die Haustüren von Palästinensern gesprüht wurden: “Arabs to the Gas Chambers” und “Shoa for the Arabs”! Sollten die Israelis und ihre Lobby nicht zunächst vor der eigenen Haustür kehren?



Ich füge zwei Fotos bei, die ein Kind und eine junge palästinensische Krankenschwester zeigen, die in letzter Zeit von israelischen Soldaten ermordet wurden. Sie stehen stellvertretend für eine große Zahl ermordeter palästinensischer Kinder und Frauen. Glaubhaften Berichten zufolge wurden seit dem Jahr 2000 mindestens 2.200 Kinder von der Armee und israelischen Siedlern getötet. Und weitere 16 Kinder waren Opfer der jüngsten Bombardierungen von Wohngebieten des Gazastreifens. Aktuell ergänze ich die Fotos der Kinder, die hierbei um ihr junges Leben kamen.

Auch der Spiegel hat sich jüngst nicht mit Ruhm bekleckert, als sein Leiter für Meinung und Debatte, Alexander Neubacher einen Schmähtext zur Documenta veröffentlichte. Er meinte, die Ausstellung mit dem Begriff “Horrorshow” diffamieren zu müssen. Peter-Matthias Gaede, langjähriger Chef der bekannten Zeitschrift “Geo” hat ihm darauf eine sehr überzeugende und scharfe Antwort geschickt, die Herrn Neubacher die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte. Und auch der Israeli Moshe Zuckermann hat “Nachüberlegungen zum Documenta-Eklat” angestellt. Er fragt sich zu Recht,” wieso in den deutschen Medien die schon Jahrzehnte währende Barbarei der israelischen Okkupation in den palästinensischen Gebieten, die schon Jahrzehnte währende Knechtung der Palästinenser, ihre Schikanierung, Diskriminierung und militärische Unterdrückung, die oft genug auch die Tötung von Zivilisten zeitigt, weitgehend ausgespart werden.”

Dieter Neuhaus