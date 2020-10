Diplomatisches Schikanieren: Israel wird die Visa für UN-Arbeiter im Westjordanland und Gaza nicht verlängern Von Amira Hass

Diplomatisches Schikanieren: Israel wird die Visa für UN-Arbeiter im Westjordanland und Gaza nicht verlängern

Israel hat die Verlängerung von Arbeitsvisa für Mitglieder des internationalen Personals des UN-Menschenrechtsbüros gestoppt und sie damit gezwungen, das Land zu verlassen.

Von Amira Hass

19.10.2020

Die Zweigstellen der Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) im Gazastreifen und im Westjordanland werden von Mitgliedern ihres internationalen Personals, die Bürger ausländischer Staaten sind, geräumt.

Israel erneuert ihre Arbeitsvisa nicht, so dass sie gezwungen sind, das Land zu verlassen. Dies ist ein Akt diplomatischer Schikane. Sein Zweck ist es, jegliche internationale Opposition gegen die Besatzung und die Siedlungen zum Schweigen zu bringen und zu lähmen – und sie als Antisemitismus darzustellen.

Schikanierung ist unser Markenzeichen. Von den selbstgerechten und gottesfürchtigen Schlägern, die von den Hügeln des Westjordanlandes und den Außenposten herabsteigen, den Lieblingen des israelischen Establishments, und palästinensische Olivenpflücker und Hirten angreifen. Sie sind die Hilfstruppe der Zivilverwaltung, der israelischen Verteidigungskräfte und der “ehrenhaften” Siedlungen, die offiziell autorisiert sind, sich an der Aufgabe der Vertreibung zu beteiligen.

Die Hooligans des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Knesset, der Zivilverwaltung und der NGO Regavim verfolgen und verfolgen jedes aus europäischen Mitteln finanzierte humanitäre Projekt in den besetzten palästinensischen Gebieten, um es zu zerstören. Und die hübsch gekleideten Tyrannen des Außenministeriums vertreiben in Wirklichkeit internationale Mitarbeiter der Vereinten Nationen.

Bereits im Februar hatte der damalige Außenminister Yisrael Katz unter dem Deckmantel, die Beziehungen zum OHCHR einzufrieren, einen Vergeltungsschlag gegen das OHCHR versprochen – weil er es gewagt hatte, eine (unvollständige) Liste von hauptsächlich israelischen Unternehmen und Konzernen (und einigen wenigen aus dem Ausland) zu veröffentlichen, die bis über beide Ohren in den israelischen Siedlungsunternehmungen verwickelt sind. Für jeden, der sich fragte, was “Einfrieren von Verbindungen” bedeutet – die Antwort kam, als das Ministerium es versäumte, die Personalvisa zu verlängern.

Katz gab ein Versprechen, und das Außenministerium unter der Leitung des ehemaligen Stabschefs und Kahol-Lavan-Mitglieds Gabi Ashkenazi – hält dieses Versprechen.

Die Büros des israelischen Außenministeriums in Jerusalem

Die Büros des Außenministeriums in Jerusalem. Die Pässe von neun Mitarbeitern der UNO-Kommission, die wie üblich zur Verlängerung an das Ministerium geschickt wurden, kamen unangetastet zurück.

Wie am vergangenen Donnerstag in der Online-Zeitung Middle East Eye berichtet wurde, haben neun Mitglieder der UN-Kommission das Land bereits verlassen: Das Ablaufdatum ihrer früheren Arbeitsvisa rückte näher, aber ihre Pässe, die wie üblich zur Verlängerung an das Außenministerium geschickt wurden, kamen unangetastet und ohne Verlängerungsstempel zurück. Die Visa von drei weiteren laufen bald ab, und drei ausländische Staatsbürger, die eigentlich eingesetzt werden sollten und Visaanträge gestellt hatten, haben keine Antwort erhalten.

Am 29. Juni griff das Außenministerium die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, ehemalige Präsidentin Chiles, an, weil sie es gewagt hatte, die Annexionspläne Israels zu kritisieren. “Es war nicht das erste Mal, dass die Hochkommissarin Michelle Bachelet ihr Amt einseitig gegen Israel politisiert hat”, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums.

Die Ankündigung erwähnte auch, dass bereits im Februar “Israel angekündigt hat, seine Beziehungen zur Hohen Kommissarin wegen ihrer einseitigen und diskriminierenden Haltung gegenüber dem Staat Israel einzufrieren”. Die Annexion ist natürlich nicht politisch: weder der offizielle Plan, den Premierminister Benjamin Netanjahu ausgeheckt hat und der verschoben wurde, noch der inoffizielle, den Israel in Wirklichkeit ständig vorantreibt. Nur der Widerstand gegen sie ist politisch. Mit anderen Worten, sie ist verboten.

Verhalten sich andere Länder, die sich über Ihre Kritik ärgern, so wie Israel, fragte ich den Sprecher des OHCHR, Rupert Colville. Er antwortete, dass gelegentlich die Arbeitsvisa eines Mitarbeiters nicht verlängert werden, aber “Mir ist keine wirklich vergleichbare Situation irgendwo anders bekannt, wo nicht jedes einzelne Visum, das zur Verlängerung ansteht, verlängert worden ist”.

Colville wollte die Absurdität betonen und fügte hinzu: “Und dies ist insofern eine einzigartige Situation, als das Büro und die Mitarbeiter in Israel selbst nicht funktionieren, aber sie benötigen israelische Visa, um in das besetzte palästinensische Gebiet ein- und auszureisen.

Oof, diese UNO. Sie erkennt das Westjordanland nicht als Teil von Israel an. Sie erkennt Israel innerhalb der Grenzen vom 4. Juni 1967 an. Also antisemitisch.

Laut der Website des OHCHR ist es das einzige Gremium mit einem “internationalen Mandat”, das die Menschenrechtssituation in den besetzten palästinensischen Gebieten überwacht und öffentlich darüber berichtet. Sein Hauptbüro befindet sich in Ramallah, und es hat Zweigstellen in Ostjerusalem, Gaza und Hebron. Die etwa 25 “Einheimischen” (hauptsächlich Palästinenser und einige wenige Israelis), die bei der Organisation beschäftigt sind, setzen ihre Arbeit fort. Aufgrund der Coronavirus-Restriktionen haben die Mitarbeiter die Büros in den vergangenen Monaten jedenfalls nicht mehr aufgesucht und online kommuniziert.