© Foto: Public domain

Dissent Channel, Afghanistan und Vertraulichkeit



Von Peter VAN BUREN

15. August 2023

Es wird etwas Bedeutendes in der Geschichte der US-Diplomatie geschehen – eine Nachricht des Außenministeriums über die Evakuierung und den Rückzug aus Afghanistan wird an die Mitglieder des Kongresses weitergegeben.

Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, kündigte an, dass sein Ausschuss, der die letzten Tage der amerikanischen Präsenz in Afghanistan untersucht, das Kabel des Dissent Channel einsehen wird. McCaul drohte damit, Außenminister Antony Blinken wegen Missachtung zu verurteilen, wenn er ihm nicht Zugang zu dem diplomatischen Kabel gewähren würde, das von einem vertraulichen „Dissent Channel“ stammt, der es Beamten des Außenministeriums erlaubt, Ansichten zu diskutieren, die von der Politik der Regierung abweichen.

Es wird vermutet, dass in dem Kabel vom Juli 2021 Bedenken des einfachen diplomatischen Personals über den bevorstehenden Abzug der Amerikaner aus dem Land geäußert wurden, die von den leitenden Botschaftsmitarbeitern und dem Management nicht vollständig geteilt wurden. In dem Telegramm wurde ausdrücklich ein früheres Abzugsdatum empfohlen als das, für das sich die Biden-Administration letztlich entschied, und es könnte sich auf die Entscheidung bezogen haben, die gesamte Evakuierung von einem einzigen zivilen Flughafen in Kabul aus durchzuführen.

Was ist also der Dissent Channel und warum ist dieses spezielle Kabel so wichtig?

Der Dissent Channel wurde 1971 während des Vietnamkriegs eingerichtet, damit Beamte des Auswärtigen Dienstes und des Außenministeriums (sowie der US-Behörde für internationale Entwicklung, der Behörde für Rüstungskontrolle und Abrüstung und der früheren US-Informationsbehörde) gegenüber der Führungsebene Bedenken über die Ausrichtung der US-Außenpolitik äußern konnten, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Die Kabel (formelle, offizielle interne Mitteilungen des Außenministeriums werden immer noch als „Kabel“ bezeichnet, in Anlehnung an die frühen diplomatischen Tage, als Telegramme zur Kommunikation zwischen Washington und den Botschaften im Ausland verwendet wurden) werden an den Direktor für Politikplanung des Außenministeriums geschickt, der sie an den Außenminister und andere Spitzenbeamte weiterleitet, die innerhalb von 30 bis 60 Tagen antworten müssen. In der Regel werden jedes Jahr etwa fünf bis zehn Anfragen gestellt. „Eine Entmutigung oder Bestrafung für die Nutzung des Dissent Channel ist unzulässig“, heißt es in den internen Vorschriften des Außenministeriums.

Die Nutzung des Kanals deckt den gesamten Bereich der diplomatischen Mission ab. Zu den historischen Nachrichten gehört ein Dissens über die Entscheidung der Exekutive, „keine Schritte zur Disziplinierung einer Militäreinheit einzuleiten, die in My Lai in Vietnam aktiv war“, und über die „systematische Anwendung von elektrischer Folter, Schlägen und in einigen Fällen Mord an Männern, Frauen und Kindern durch Militäreinheiten in Vietnam“. Diese Aktionen der US-Soldaten seien „Gräueltaten, die denen der Nazis zu ähnlich sind“. Ein anderer Dissens betraf die „heuchlerische“ Unterstützung des Somoza-Regimes in Nicaragua durch die USA und beklagte, dass die USA eine „einzigartige Gelegenheit verpasst haben, einmal auf der richtigen, sich wiederholenden Seite“ der Geschichte zu intervenieren. Ein älteres, untypisches Dissens-Telegramm beklagte sich darüber, dass man einem US-Kongressabgeordneten, der zu Besuch war, in Honduras weibliche Begleitung besorgen musste. In einem inzwischen deklassierten Kabel heißt es: „Der Dissent Channel kann ein Mechanismus sein, um den verstopften Papierfluss des Ministeriums zu entstopfen“, wenn Mitarbeiter gegen aktuelle außenpolitische Maßnahmen protestieren.

Was der Kanal tut, ist eine Sache; wer ihn zu sehen bekommt, ist eine andere. Bislang galten abweichende Meinungen im Allgemeinen als etwas Heiliges, das Außenstehenden nicht gezeigt und nicht weitergegeben werden durfte. „Die Freigabe und öffentliche Verbreitung von Nachrichten des Dissent Channel“, schrieb das Ministerium an einen Fragesteller, „würde die Bereitschaft der Mitarbeiter des Ministeriums hemmen, den Dissent Channel zu nutzen, um ihre Ansichten frei zu äußern.“ Die Nachrichten wurden zunächst von der Regierung (und der Öffentlichkeit) unter den Regeln, die das System geschaffen haben, und später unter der „vorentscheidenden“ Ausnahmeregelung 5 des Freedom of Information Act (FOIA) zurückgehalten, bis die Änderungen des FOIA Improvement Act von 2016 es für die Behörden illegal machten, diese Ausnahmeregelung nach 25 Jahren anzuwenden. Die Weitergabe des Kabels mit den afghanischen Meinungsverschiedenheiten an die Mitglieder des Kongresses, insbesondere so kurz nach dem Scheitern der Evakuierungspolitik der Regierung in Afghanistan, ist für das Außenministerium also eine sehr große Sache.

Eine öffentlichkeitswirksame Ausnahme, die zeigt, wie sehr man sich an Dissensbotschaften hält, fand 2017 statt, als fast tausend Beamte des Außenministeriums eine fünfseitige Dissensbotschaft unterzeichneten, die sich gegen Präsident Donald Trumps Durchführungsverordnung „Schutz der Nation vor der Einreise ausländischer Terroristen in die Vereinigten Staaten“ richtete, die sieben weiteren muslimischen Nationalitäten die Einreise in die USA untersagte, auch bekannt als „Muslim Ban“. Als Ergebnis einer Anti-Trump-Kontroverse innerhalb des im Allgemeinen liberalen und meist den Demokraten nahestehenden Staates wurde die Nachricht in ihrer Gesamtheit durchgesickert. Noch mehr als sonst erteilte Trumps Sprecher Sean Spicer den Diplomaten eine außerordentliche öffentliche Rüge: „Diese Karriere-Bürokraten haben ein Problem damit? Sie sollten sich entweder an das Programm halten oder sie können gehen.

Ein Beinahe-Durchsickern (ein Beamter des Außenministeriums stellte der New York Times einen Entwurf zur Verfügung, obwohl die endgültige Version nicht veröffentlicht wurde) fand 2016 während der Präsidentschaftswahlen zwischen Trump und Clinton statt, nachdem 51 Beamte des Auswärtigen Dienstes die Obama-Regierung über den Dissent Channel kritisiert hatten, weil sie nicht genug für den Schutz der Zivilbevölkerung in Syrien getan hatte, was weithin als Unterstützung für das Pseudo-Versprechen der Kandidatin Hillary gewertet wurde, US-Stiefel in Syrien auf den Boden zu stellen. Andere Dissent-Kabeln aus der Trump-Ära, die nicht außerhalb des Ministeriums verbreitet wurden, forderten Konsultationen über Trumps Amtsenthebung und rügten den Außenminister, weil er den Präsidenten am 6. Januar nicht energisch verurteilt hatte.

Um zu verstehen, was der Dissent Channel ist, muss man die akademische, aber erschreckend risikoscheue Kultur des Außenministeriums besser verstehen. Die akademische Seite spiegelt die modernen Ursprünge des Ministeriums wider, das sich aus denjenigen zusammensetzt, die „männlich, blass und aus Yale“ sind, wo die Tradition der loyalen Opposition vorherrscht. Aber es ist die risikoscheue Seite des Staates, die zeigt, wie wichtig die interne Offenlegung des Afghanistan-Kabels ist. Anderslautende Botschaften werden unterzeichnet, anonyme Botschaften sind nicht erlaubt, und obwohl Minister Blinken versprochen hat, die Namen der Unterzeichner des Afghanistan-Kabels nicht an den Kongress weiterzugeben, wird die Führungsebene des Staates genau wissen, wer was geschrieben hat.

Darüber hinaus müssen Nachrichten über den Dissent Channel nach wie vor zur Übermittlung an den Staatssekretär in Washington freigegeben werden, obwohl nicht jeder mit dem Inhalt einverstanden sein muss (Genehmigung bedeutet nicht Zustimmung). Die Kollegen wissen also, wer was geschrieben hat, ein potenzieller Sprengstoff in einer Organisation, in der Dissens ansonsten nicht gefördert wird und der Ruf des Korridors eine entscheidende Rolle bei Beförderungen und künftigen Aufgaben spielt. Es ist ein bedeutender Schritt, ein Dissent Cable zu schreiben oder zu unterschreiben, und trotz der Ermahnung in den Vorschriften, dass Vorgesetzte nicht von der Nutzung des Dissent Channel abraten sollten, wird davon abgeraten.

Niemand in der Botschaft in Kabul, der diese abweichende Nachricht unterzeichnete und damit seinem Chef, dem Botschafter, und der Regierung Biden mitteilte, dass sie im Unrecht seien, erwartete, dass seine Meinung dem Kongress gezeigt würde; ganz im Gegenteil. Indem Blinken das Kabel an den Kongress weitergibt, bricht er das Vertrauen in seine Institution und in seine Mitarbeiter an vorderster Front auf eine unkollegiale Art und Weise, die sie sich unter der Trump-Regierung nur vorstellen können. Es gab einmal eine Zeit, da hätte so etwas nach Widerspruch gerufen. Übersetzt mit Deepl.com

