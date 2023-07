Dokument journalistischer Niedertracht: Die „Welt“ unterstellt Russland Inszenierung des Genozids Von Wladislaw Sankin

Von Wladislaw Sankin

Obwohl es etwas ungewöhnlich ist, gleich zu Beginn des Artikels den Disclaimer zusetzen, tue ich es dennoch lieber jetzt schon, noch bevor es zur Sache geht: An dieser Stelle wird keine Position, weder für noch gegen die These bezogen, dass die ukrainischen Verbrechen an der Zivilbevölkerung im Donbass ein Genozid waren. Diese politisch äußerst aufgeladene Diskussion lasse ich außer Acht, denn es geht mir allem voran um Fakten, deren Glaubwürdigkeit, und um die Feststellung des aktuellen Propaganda-Pegels in der hiesigen Ukraine-Berichterstattung.

Dieser Pegel steht in den deutschen Medien schon seit Langem hoch genug. Aber das NATO-Sprachrohr Die Welt schafft es immer wieder, die neuen „Höhen“ der Realitätsferne und einfacher journalistischer Niedertracht zu besteigen, von den „Verdiensten“ seiner boulevardesken Springer-Schwester Bild natürlich abgesehen. Wobei … sollte Niedertracht eigentlich in Höhen und nicht lieber in Tiefen gemessen werden?