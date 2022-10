Heute versuchen die israelischen “Brunnenvergifter” versuchen heute ihr Propagandagift zu verstreuen Evelyn Hehct-Galinski

https://thecradle.co/Article/News/16896



(Bildnachweis: von David Eldan/GPO via Getty Images)



Die Operation wurde durch den Plan der Rächer inspiriert, Wasser- und Lebensmittelquellen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu vergiften

Dokumente enthüllen, dass Israel 1948 versuchte, palästinensische Brunnen zu vergiften

Von News Desk

15. Oktober 2022

Früher galt es nur als Gerücht, doch neu entdeckte Dokumente enthüllen, dass israelische Truppen 1948 unter Israels erstem Premierminister David Ben-Gurion (David Grün) versuchten, Brunnen zu vergiften und das Trinkwasser der palästinensischen Gemeinschaft zu verseuchen.

Die Operation “Cast Thy Bread” war ein Plan zur Vergiftung von Brunnen mit Bakterien in arabischen Vierteln und sogar in einigen jüdischen Vierteln, um mehrere Orte zu evakuieren und den entstehenden Staat zu erweitern.

Die israelische Nachrichtenagentur Haaretz veröffentlichte einen ausführlichen Artikel über die Dokumente und die Beteiligung hochrangiger Beamter wie des Premierministers und von Militärgenerälen.

Das Ausmaß der Operation und die Beteiligung hochrangiger Beamter wurde zwar schon vor Jahrzehnten teilweise aufgedeckt, blieb aber bis jetzt im Dunkeln.

Neben hochrangigen Militärs war auch Premierminister Ben Gurion sehr an der Idee biologischer Waffen interessiert.

Am 1. April 1948 schrieb er in seinem Tagebuch über “die Entwicklung der Wissenschaft und die Beschleunigung ihrer Anwendung in der Kriegsführung”, während er nur anderthalb Monate später “biologisches Material” für die Summe von rund 2.000 Dollar kaufte.

Moshe Dayan, der ehemalige Verteidigungsminister, war ebenfalls direkt an der Operation beteiligt.

Unter dem Pseudonym “Moshe Neptune” unterrichtete er hochrangige israelische Armeekommandeure über die Operation.

“Es besteht die dringende Notwendigkeit, in Ihrem Hauptquartier einen speziellen Offizier für die Angelegenheiten von Cast Thy Bread zu ernennen. Die Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit und muss von Ihnen streng geheim gehalten werden”, wird er in den Dokumenten zitiert.

“Gegossenes Brot wird von Nahshon [gemeint sind die Kräfte der Operation Nahshon, zu denen auch die Harel-Brigade gehört] am Montag oder Dienstag aktiviert werden. Ich werde Mitte der Woche mit dem gesamten Material herunterkommen”, heißt es in dem Dokument.

Dayan beschreibt auch, dass die verschiedenen Orte unter seinem Kommando evakuiert werden, sobald sie erfolgreich vergiftet wurden.

“Gibt es eine Erlaubnis, das B [den hebräischen Buchstaben Bet] in den Gebieten zu verwenden, die von uns [d.h. Israel] evakuiert werden”, fragte er. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...