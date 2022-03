Donbass Film von Anne-Laure Bonnel

Unbedingt ansehen, “Donbass” dieser Film der französischen Kriegsreporterin Anne-Laure Bonnel, wurde schon als er als er erstmals auf einem von Amnesty International organisierten Filmfestival gezeigt wurde erregte Aufsehen und wurde vielfältig gelobt. Dieser Film ist glücklicher Weise im Internet frei zugänglich. Wie wohltuend, dass es noch eine Reporterin und Filmemacherin wie sie gibt. Sie beschwert sich zu recht darüber, dass der Film nicht im französischen öffentlichen Fernsehen läuft. Ihr Glaubensbekenntnis: ” Dokumentarfilme können einen Beitrag zum Frieden leisten”. Donbass ist der Beweis.



Evelyn Hecht-Galinski

Sehen Sie sich diesen Dokumentarfilm der französischen Journalistin Anne-Laure Bonnet an, um zu verstehen, was die Ukraine den Menschen im Donbass angetan hat, und um den Wunsch dieser Region, entweder unabhängig zu sein oder zu Russland zu gehören, besser zu verstehen.

Watch this documentary by French journalist Anne-Laure Bonnet to understand what Ukraine has done to the people of Donbass and to better grasp the desire of this region to either be independent or to belong to Russia.