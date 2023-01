https://kurtnimmo.substack.com/p/duplicitous-eu-bureaucrats-demand?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=97328847&isFreemail=true&utm_medium=email



Heuchelei im Überfluss, doch nur wenige scheinen sie zu bemerken.

Doppelzüngige EU-Bürokraten fordern ein Kriegsverbrechertribunal

von Kurt Nimmo

17. Januar 2023

Die deutsche Außenministerin Anna Baerbock hegt eine Fantasie. Sie glaubt, dass Wladimir Putin eines Tages in Den Haag wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden wird. Ihr Traum ist es, Putin dafür zu bestrafen, dass er Nazis in der Ukraine ausgeräuchert hat.

Doch da gibt es ein Problem. Russland und die Ukraine sind dem Römischen Statut, mit dem der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) gegründet wurde, nicht beigetreten, so dass der Gerichtshof in diesen beiden Ländern nicht zuständig ist. Die Ukraine versuchte, dies zu umgehen, indem sie die Zuständigkeit des IStGH akzeptierte.

Russland ist aus dem IStGH ausgetreten, nachdem das Gericht die durch ein Referendum unterstützte Befreiung der Krim als Besetzung eingestuft hatte. Auf der Halbinsel, die jahrhundertelang zu Russland gehörte, wimmelte es von Nazi-Psychopathen, die entschlossen waren, ethnische Russen zu finden und zu töten.

In Odesa an der Schwarzmeerküste verbrannten Stepan-Bandera-Anhänger Menschen bei lebendigem Leibe und schlugen andere mit Metallrohren zu Tode, weil sie ihre Herkunft und ihre Sprache verleugneten. Es gab weder eine Untersuchung noch eine strafrechtliche Verfolgung der Täter.

Anna Baerbock möchte, dass diese Barbarei und die sadistische Misshandlung von weitgehend wehrlosen Zivilisten weitergeht. Sie schlug ein “neues Format” für den Gerichtshof vor, d. h. sie wollte, dass der IStGH ein Gericht in der Ukraine einrichtet und “seine Zuständigkeit vom ukrainischen Strafrecht ableitet”.

Kurz gesagt, der IStGH würde mit Ultranaten und Nazis zusammenarbeiten. Baerbock sieht darin offenbar keinen Widerspruch.

“Das wäre anders als bei völkerrechtlichen Tribunalen, etwa für die Kriege der 1990er Jahre im ehemaligen Jugoslawien”, schreibt die AFP. “Und während Tribunale für Kambodscha und den Kosovo lokale Gesetze angewandt haben, waren sie nicht in der Lage, Aggressionen zwischen zwei Staaten zu verurteilen.”

Baerbocks Vorschlag wird wahrscheinlich auf eine Mauer stoßen. Die andere Möglichkeit ist, den Fall vor die Vereinten Nationen zu bringen, aber auch das ist eine Sackgasse. Russland als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates wird zweifellos sein Veto einlegen.

Nach Baerbocks Fantasie,

Ein Sondertribunal würde sich gegen die zivile und militärische Führung Russlands richten, weil sie den Einmarsch in die Ukraine angeordnet und beaufsichtigt hat, so Baerbock.

Während der IStGH russische Soldaten und Kommandeure vor Ort anklagen könnte, sagte Baerbock, es sei “wichtig, dass die russische Führung keine Immunität beanspruchen kann”.

Die Aggression sei das “ursprüngliche Verbrechen, das all die anderen schrecklichen Verbrechen ermöglichte”.

Heuchelei im Überfluss, doch nur wenige scheinen sie zu bemerken. Baerbocks Deutschland war maßgeblich daran beteiligt, Afghanen für das Verbrechen zu töten, dass sie versuchten, die Besetzung ihres Landes zu beenden. Der Bundeswehr wurde gesagt, sie habe keinen Kampfeinsatz in Afghanistan, aber das war nicht mehr als eine fadenscheinige Tarnung.

“US-Truppen, aber auch die Bundeswehr und andere Verbündete haben nicht nur Kriegsverbrecher vor Ort unterstützt, sondern auch selbst schwere Verbrechen begangen. Keiner der Täter wurde dafür jemals vor Gericht verurteilt”, schrieb Fabian Scheidler für die Orinoco Tribune.

Deutsche unter NATO-Kommando “bombardierten einen überwiegend zivilen Treck… mit über hundert Toten oder Schwerverletzten, darunter auch Kinder. Die Verfahren gegen die Hauptverantwortlichen, Oberst Georg Klein und Verteidigungsminister Jung (CDU), endeten mit Freisprüchen.”

Der IStGH hat offenbar eine Vorliebe für europäische und US-amerikanische Kriegsverbrecher. Erinnern Sie sich an den Beschuss des Krankenhauses der Ärzte ohne Grenzen in Kundus durch die US-Regierung.

“Der Angriff, der nach Ansicht verschiedener Menschenrechtsorganisationen einschließlich der Vereinten Nationen eindeutig ein Kriegsverbrechen war, tötete mindestens 42 Zivilisten, zumeist medizinisches Personal und Patienten”, berichtete teleSUR im Jahr 2016. “Die ‘Strafen’ sind größtenteils administrativer Natur, wie zum Beispiel Verweisungsschreiben und keine weitere Beförderung.”

Gregor Link schreibt für WSWS,

Bereits 2009 veröffentlichte WikiLeaks einen internen Feldbericht der Bundeswehr über ein Massaker in der afghanischen Provinz Kundus, bei dem bis zu 142 Menschen, darunter “Kinder und Jugendliche”, getötet wurden. Die Bombardierung von zwei Tanklastzügen war die blutigste Militäraktion der modernen Bundeswehr und markierte einen Wendepunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Wie wir wissen, ist Julian Assange jetzt im Belmarsh-Gefängnis eingesperrt, weil er Kriegsverbrechen der US-Regierung und Europas aufgedeckt hat.

Die deutsche “Führung” war begierig darauf, in den Krieg gegen die von der CIA geschaffenen Taliban einzutreten. Die deutsche politische Elite wollte zeigen, dass sie wieder in der Lage ist, offiziell benannte (und geschaffene) Feinde zu töten. Peter Schwarz schreibt,

Der deutsche Imperialismus wollte bei diesem Krieg um die Neuaufteilung der Welt nicht außen vor bleiben. Am 11. Oktober 2001, vier Tage nach dem Beginn der amerikanischen Kampfhandlungen in Afghanistan, kündigte Bundeskanzler Schröder vor dem Bundestag eine grundlegende Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik an.

Amnesty International konzentriert sich mehr auf die Kriegsverbrechen und Übergriffe der Taliban als auf diejenigen, die von den Truppen der US-Regierung, des Vereinigten Königreichs, Australiens und der NATO im Laufe von zwanzig Jahren Krieg und Besatzung begangen wurden.

Das ist ganz natürlich und zu erwarten, wenn man bedenkt, woher Amnesty seine Gelder bezieht: aus dem britischen Ministerium für internationale Entwicklung, dem US-Außenministerium, der Rockefeller-Stiftung und der Ford-Stiftung (die von der CIA finanziert wird).

Anna Baerbock ist nicht allein. Im Dezember schlug die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Einrichtung eines Sondergerichts vor, um den neuen Satan, Wladimir Putin, zu verfolgen. Politico berichtete Folgendes über von der Leyens Erklärung,

“Russland muss für seine schrecklichen Verbrechen bezahlen, auch für das Verbrechen der Aggression gegen einen souveränen Staat… Deshalb unterstützen wir zwar weiterhin den Internationalen Strafgerichtshof, schlagen aber die Einrichtung eines von den Vereinten Nationen unterstützten Sondergerichtshofs vor, um Russlands Verbrechen der Aggression zu untersuchen und zu verfolgen.”

Um dies in die richtige Perspektive zu rücken, sollte angemerkt werden, dass von der Leyen über die Zahl der Toten gelogen hat, indem sie sagte (natürlich ohne Beweise), dass “bisher mehr als 20.000 Zivilisten und 100.000 ukrainische Militärangehörige getötet worden sind”. Diese Behauptung wurde später aus der offiziellen Erklärung entfernt.

Der IStGH hat von der Leyens Vorschlag nicht gebilligt. Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, versuchte, sein Terrain zu verteidigen. Er sagte, der IStGH sei in der Lage, Kriegsverbrechen selbst zu behandeln, berichtete die Associated Press Anfang Dezember.

Der IStGH wird keine Kriegsverbrechen der US-Regierung, Großbritanniens, Australiens und Deutschlands verfolgen, aber er wird versuchen, Putin und ausgewählte russische Beamte strafrechtlich zu verfolgen, da er rechtlich nicht dazu in der Lage ist. Dies ist natürlich nichts anderes als eine Übung in Vergeblichkeit.

Glauben Anna Baerbock und Ursula von der Leyen tatsächlich, dass Wladimir Putin, General Sergej Surowikin, Generaloberst Andrej Serdjukow, Generalmajor Jewgeni Nikiforow, Generalleutnant Sergej Judin und andere Offiziere des russischen Militärkommandos in ein Flugzeug steigen und in die Niederlande fliegen werden, um dort vor Gericht gestellt zu werden?

USG, NATO: Lange Liste von Kriegsverbrechen

Der Einsatz von weißem Phosphor und abgereichertem Uran durch die NATO und die US-Regierung in den irakischen Städten Falludscha, Basra, Samara, Bagdad und Mossul wird vom Internationalen Strafgerichtshof offenbar nicht als Kriegsverbrechen betrachtet. Habib Siddiqui schreibt,

Mit dem Einsatz von Brandbomben verstoßen die USA gegen das Übereinkommen von 1980 über bestimmte chemische Waffen (CCW) und gegen das Genfer Protokoll gegen den Einsatz von weißem Phosphor, “da sein Einsatz wahllose und extreme Verletzungen verursacht, insbesondere wenn er in einem städtischen Gebiet eingesetzt wird.”

Die USA und die NATO haben das Protokoll von 1980 über Brandwaffen und das Chemiewaffenübereinkommen ignoriert, als sie bei dem Angriff auf Falludscha im Irak weißen Phosphor einsetzten. Der neuseeländische Brigadegeneral Hugh McAslan gab zu, Phosphormunition gegen Iraker in Mosul eingesetzt zu haben.

Seit mehr als einem Jahrhundert hat sich die US-Regierung vor der Verantwortung für eine große Zahl von Kriegsverbrechen gedrückt.

Der Völkermord an den “Indianern” in Amerika durch die USG in den 1800er Jahren war ein Akt der Ausräucherung, um den Westen für ungehinderte Ausbeutung zu öffnen. “Der einzige gute Indianer ist ein toter Indianer”, erklärte Colonel James W. Forsyth während des Massakers von Wounded Knee.

Während der Invasion der Philippinen durch die US-Regierung im Jahr 1899 gab General Jacob H. Smith den Befehl, “jeden über zehn Jahren zu töten”. In den amerikanischen Geschichtsbüchern wird die Zahl der während der Invasion, der Besetzung und der anschließenden Kolonialherrschaft getöteten Filipinos drastisch unterschätzt. Die tatsächliche Zahl der Toten lag bei über 3 Millionen.

No Gun Ri, Korea, 1950. Die USG 7th Calvary massakrierte koreanische Flüchtlinge, die versuchten, dem Krieg zu entkommen. Die Flüchtlinge

wurden mit Maschinengewehren beschossen, massenhaft hingerichtet und von Flugzeugen beschossen. Kinder, ältere Menschen und Behinderte wurden von den Amerikanern getötet. Die Überlebenden waren gezwungen, sich unter Leichen zu verstecken. Man geht davon aus, dass allein in No Gun Ri über 400 Flüchtlinge starben… Als die Vertuschung durch die Armee 1999 von der Associated Press aufgedeckt wurde, lehnte das Pentagon jegliche Verantwortung ab.

Die US-Besetzung Haitis. “Zusätzlich zu den Hinrichtungen und der Gewalt gegen unbewaffnete Kämpfer sollen die US-Armee und ihre haitianischen Hilfstruppen (die Gendarmerie) massive Tötungen und Gewaltakte gegen die Zivilbevölkerung begangen haben… Dazu gehörten Exekutionen im Schnellverfahren, Vergewaltigungen, das Anzünden von Häusern, nachdem sie die Bewohner darin eingesammelt hatten, Lynchmorde und das lebendige Verbrennen von Zivilisten.”

1945 wurden 2 Millionen Kriegsgefangene der deutschen Wehrmacht in 19 Lagern, den so genannten Rheinwiesenlagern, festgehalten. Die Lager waren ein Verstoß gegen die Genfer Konventionen. “Die Gefangenen schliefen meist ohne Unterkunft und waren der Witterung ausgesetzt. Die Verpflegung lag im Allgemeinen zwischen 1000 und 1550 Kalorien pro Tag. Oft gab es kaum oder gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Tausende starben”, schreibt Colin Fraser für War History Online.

Eisenhower beschloss, die Konventionen zu umgehen, indem er die gefangenen Deutschen nicht als Kriegsgefangene, sondern als “entwaffnete feindliche Kräfte” einstufte. Das Rote Kreuz wurde daran gehindert, die Lager zu besuchen.

Henry Kissinger, der groteskerweise als “elder statesman” bezeichnet wurde, leitete die geheimen Teppichbombardierungen in Kambodscha (600.000 Zivilisten wurden getötet). Dies destabilisierte die Regierung Lon Nol und machte den Weg frei für die massiven Gräueltaten von Pol Pot und den Roten Khmer. Die Kampagne der wahllosen Gewalt während des Vietnamkriegs führte auch zur Ermordung von 350.000 Zivilisten im benachbarten Laos.

Hat China jemals eine US-Botschaft angegriffen? Meines Wissens nicht. Allerdings hat die US-Regierung in ihrem gewaltsamen Bemühen, Jugoslawien aufzulösen (aus dem die Staaten Serbien, Kosovo, Mazedonien und Montenegro hervorgingen), die chinesische Botschaft in Belgrad bombardiert, wobei drei Journalisten getötet und 20 Mitarbeiter verletzt wurden. Für dieses Kriegsverbrechen setzte sie ihre berüchtigten JDAMs ein.

“Die NATO behauptete, sie habe auf der Grundlage von Informationen gehandelt, wonach es sich bei der Botschaft in Wirklichkeit um das Hauptquartier der jugoslawischen Bundesdirektion für Versorgung und Beschaffung handelte”, berichtete das National Interest im Jahr 2017.

Das ist eine glatte Lüge. Erinnern Sie sich an Clintons Außenminister William Cohen, der erklärte, die NATO und die US-Regierung hätten “die präziseste Anwendung von Luftmacht in der Geschichte” eingesetzt. Die NATO sagte, die Ziele seien “sorgfältig ausgewählt” worden, daher sollten wir keinen Zweifel daran haben, dass die chinesische Botschaft absichtlich angegriffen wurde.

Dies ist nur eine kleine Auswahl der offensichtlichen Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das internationale und humanitäre Recht, die von der US-Regierung und ihrem NATO-Kampfhund begangen wurden. Diese Verbrechen werden weitgehend ignoriert und nie erwähnt, wenn die Propagandamedien “objektiv” über die unbewiesenen Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine berichten.

Natürlich wird das mit zweierlei Maß messende Geschwätz der deutschen Außenministerin Anna Baerbock und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen vorhersehbar ins Leere laufen.

Als Reaktion auf die Forderung nach einem Kriegsverbrechertribunal in der EU könnte Russland selbst ein Kriegsverbrechertribunal abhalten und die abscheulichen Verbrechen ukrainischer Ultranazis und Neonazis vorführen, die sich der Folterung, Ermordung und versuchten ethnischen Säuberung aller Personen schuldig gemacht haben, die es wagten, Russisch zu sprechen, russische kulturelle Veranstaltungen zu feiern, gegen den Krieg zu protestieren, eine Oppositionspartei zu gründen oder die russisch-orthodoxe Kirche zu besuchen.

Die Russen haben ein internationales öffentliches Tribunal für die Ukraine eingerichtet, das im April ins Leben gerufen wurde. Das Ziel des Tribunals ist es, “Daten zu sammeln und die Begehung von Kriegsverbrechen durch das Kiewer Regime, die Diskriminierung der eigenen Bürger und die Verfolgung aus sprachlichen, nationalen und ideologischen Gründen zu beweisen”, heißt es in einem Bericht des Center for Information Resilience.

Um das Ziel dieser Organisation zu verstehen, sollte man bedenken, dass sie eine “Partnerschaft” mit dem Institute for War & Peace eingegangen ist, das wiederum mit dem National Endowment for Democracy (NED, was früher die CIA war), dem Rockefeller Brothers Fund und den Open Society Foundations von George Soros zusammenarbeitet. Diese werden als “strategische Partner” und Förderer von “Soft Power” bezeichnet, die hinter den Kulissen auf einen Regimewechsel hinarbeiten.

Die Propagandamedien der Konzerne werden weiterhin die von der US-Regierung und der NATO begangenen Verbrechen verschweigen, während sie auf russische Kriegsverbrechen hinweisen, für die es kaum Beweise gibt.

Wie ich bereits in einem früheren Beitrag sagte, begehen alle Kriegsparteien Kriegsverbrechen, entweder absichtlich oder “nebenbei”. Die Kriegsverbrechen der US-Regierung, die mehr als ein Jahrhundert zurückliegen, werfen jedoch einen großen Schatten auf die Schuldzuweisungen der deutschen Außenministerin Anna Baerbock und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen.

Leider wird dieser Schatten für diejenigen unsichtbar bleiben, die durch Geschichtsrevisionismus und das absichtliche Weglassen der offensichtlichen Verbrechen der US-Regierung und ihres NATO-Kampfhundes indoktriniert wurden. Übersetzt mit Deepl.com

