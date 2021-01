Dramatischer Anstieg der Sozialhilfefälle in Israel seit Ausbruch der Pandemie Von Lee Yaron

Nach Medienberichten zahlt Israel für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff einen 40 Prozent höheren Preis als die USA, gegenüber Europa sei die Differenz sogar noch größer. Da bleibt für Bedürftige nicht mehr viel übrig. Demnach zahlt Israel umgerechnet fast 23 Euro für eine Dosis, nach einer versehentlich von der belgischen Finanzstaatssekretärin Eva De Bleeker veröffentlichten Liste kostet eine Dosis in Europa nur 12 Euro. Hoffentlich wird noch viel “geheimes” versehentlich veröffentlicht!

13.01.2021

Hunderttausende von Familien haben zum ersten Mal staatliche Hilfe in Anspruch genommen. Die Daten zeigen auch einen Anstieg von 20% bei gefährdeten Kindern und einen Anstieg von 26% bei häuslicher Gewalt

Seit dem Beginn der Pandemie haben Hunderttausende Familien in Israel zum ersten Mal die Hilfe der Sozialfürsorge in Anspruch genommen, so ein Bericht, der von Direktoren von 150 Wohlfahrtseinrichtungen im ganzen Land herausgegeben wurde.

Der Bericht zitiert einen signifikanten Anstieg der Zahl der Menschen, die Hilfe benötigen, und nennt einen 20,4-prozentigen Anstieg der Berichte über gefährdete Kinder, einen 31,9-prozentigen Anstieg der Zahl älterer Bürger, die sich zum ersten Mal an die Wohlfahrtsdienste wenden, einen 25,8-prozentigen Anstieg der häuslichen Gewalt, einen 21,5-prozentigen Anstieg der Anrufe in Bezug auf Jugendliche oder junge Erwachsene in Not und einen 8,4-prozentigen Anstieg der Anrufe in Bezug auf Drogen-, Alkohol- oder Spielsucht.

Diese Zahlen gehen aus neuen Daten hervor, die von einer Organisation der Leiter von Wohlfahrtsdiensten in lokalen Behörden gesammelt wurden, einer Organisation, die150 Wohlfahrtseinrichtungen im ganzen Land vertritt. Die Daten beziehen sich auf Hunderttausende von Bürgern, die um Hilfe gebeten haben, und spiegeln nicht nur einen dramatischen Anstieg in der Anzahl der neuen Anträge, sondern auch im Umfang der Probleme wider.

“Die Coronavirus-Pandemie hat Hunderttausende von neuen Familien zu den Sozialdiensten gebracht, weil sie sich in einer wirtschaftlichen Notlage befinden”, sagt die Leiterin der Organisation und Sozialarbeiterin Tammy Barsheshet. “Wir sehen einen Trend: Je länger die Pandemie anhält, desto mehr Menschen wenden sich an uns. Das betrifft alle Bevölkerungsgruppen, einschließlich der ultraorthodoxen und arabischen Bevölkerung, sowie verschiedene geografische Regionen, unabhängig von der Wirtschaftskraft bestimmter Kommunen.”

Die Zahlen variieren je nach Stadt. So gab es zum Beispiel in Ashdod einen Anstieg der häuslichen Gewalt um 20 Prozent, in Jerusalem um 15 Prozent, in Bat Yam um 30 Prozent, in Dimona um 50 Prozent und in der ultra-orthodoxen Stadt Betar Ilit um 100 Prozent.

In Be’er Sheva gab es einen 35-prozentigen Anstieg der Berichte über Sucht, mit Raten von 50 Prozent in Carmiel und 17 Prozent in Dimona. In Ashdod gab es einen 25-prozentigen Anstieg der Zahl der gefährdeten Kinder, in Deir al-Asad und Eilat waren es 20 bzw. 35 Prozent.

Berichte über ältere Menschen zeigen, dass sich die meisten Anrufe auf Gefühle von Angst und Depression, Einsamkeit, verminderte Funktionsfähigkeit und den Bedarf an grundlegender Hilfe, einschließlich der Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten, beziehen. Es wurde berichtet, dass Horten und Ängste, das Haus zu verlassen, zugenommen haben, auch wenn es keine Anweisungen gab, im Haus zu bleiben. Es gab auch eine Zunahme von Bitten um Hilfe beim Verfassen von Testamenten und vermehrte Selbstmordgedanken.

Die Leiter der Sozialdienste berichteten von einem signifikanten Anstieg der Anzahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Not, nachdem die soziale Isolation viele anfälliger für Ängste und emotionale Probleme gemacht hatte. Viele Jugendliche streifen mangels eines erzieherischen Rahmens oft durch die Straßen. Gleichzeitig steigt die Zahl der jungen Menschen, die mit Selbstmord drohen oder einen Selbstmordversuch unternehmen.

Es gibt auch Berichte über unangemessenes sexuelles Verhalten aufgrund des Kontakts mit anstößigen Inhalten in den sozialen Medien, neben einem besorgniserregenden emotionalen Zustand unter Jugendlichen aufgrund von Angstzuständen. Viele junge Menschen haben keinen sozialen Rahmen, ein Problem, das für Drogen- und Alkoholmissbrauch verantwortlich gemacht wird. Es gibt mehr Jugendliche, die auf der Straße leben oder ihr Zuhause oder andere Rahmenbedingungen verlassen, sowie mehr Soldaten, die sich aus Angst vor finanzieller Not zu Hause unerlaubt entfernen. Religiöse und ultra-orthodoxe Gemeinschaften berichten von einem Nachlassen der Funktionsfähigkeit bei Jugendlichen, die lange Zeit keinen richtigen Rahmen hatten und mit Fernunterricht nicht zurechtkommen. Einige dieser Jugendlichen reagieren auf die Situation, indem sie sich isolieren oder distanzieren.

Die Direktoren der Wohlfahrtsverbände sagen, dass in der letzten Zeit die Zahl der Kinder, die eine Notunterkunft benötigen, deutlich gestiegen ist. Dies ist auf Berichte über Übergriffe auf Minderjährige zurückzuführen, einschließlich sexueller Übergriffe, selbst in gut etablierten Gemeinden. Die Direktoren sagen, dass dieses Problem die sofortige Einrichtung von Notunterkünften für obdachlose Jugendliche und junge Erwachsene erfordert. Es gibt eine große Anzahl solcher Menschen, von denen viele ihre Arbeit und Wohnung verloren haben.

In Bezug auf gefährdete Kinder berichten die Sozialdienste, dass viele Eltern emotional nicht in der Lage sind, sich um ihre Kinder zu kümmern, so dass sie einsam, depressiv und selbstmordgefährdet sind. Es gibt Berichte über einen deutlichen Anstieg von Straftaten gegen hilflose Kinder. Einige werden nicht angezeigt und werden erst aufgedeckt, wenn die Kinder wieder in die Schule gehen.