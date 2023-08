Drei Umfragen zum Thema Unterstützung des Krieges in der Ukraine

04. August 2023

Es gibt neue Umfragen, die zeigen, wie sich die Meinung der US-Bürger und anderer über die Unterstützung des Krieges in der Ukraine ändert.

Newsweek machte den Anfang, mit einer sehr irreführenden Schlagzeile:

U.S. Troops Should be Sent to Ukraine, Third of Americans Say

(Ein Drittel der Amerikaner sagt, dass US-Truppen in die Ukraine geschickt werden sollten)

Der Text, in dem die Umfrage beschrieben wird, bestätigt nicht wirklich, was die Schlagzeile besagt:

Insgesamt 31 Prozent der Wahlberechtigten in den USA unterstützen oder befürworten die Entsendung amerikanischer Streitkräfte auf die Schlachtfelder der Ukraine, wie eine exklusiv für Newsweek durchgeführte Umfrage von Redfield & Wilton Strategies ergab.

Ein Viertel der Befragten ist weder für noch gegen die Entsendung von US-Soldaten in die Ukraine, 34 Prozent lehnen den Vorschlag ab. Knapp einer von zehn Befragten wusste es nicht.

Kann mir jemand erklären, warum man den sinkenden Anteil der Meinungsumfrage in die Schlagzeile einbauen sollte?

Überraschend, zumindest für mich, ist der große Unterschied zwischen den Meinungen der jungen und der älteren Wähler:

In der Umfrage waren die als „Millennials“ bezeichneten Personen zwischen 27 und 42 Jahren am ehesten bereit, die Entsendung von US-Truppen in die Ukraine „nachdrücklich zu unterstützen“. Allerdings gaben mehr Befragte im Alter von 18 bis 26 Jahren (Gen Z) an, dass sie die Maßnahme insgesamt unterstützen würden: 47 Prozent sprachen sich für die Entsendung von US-Truppen aus oder befürworten sie stark.

Fast ein Drittel der Befragten im Alter von über 59 Jahren sprach sich gegen die Entsendung von US-Truppen in die Ukraine aus, und weitere 25 Prozent lehnten den Vorschlag „entschieden“ ab.

Die Kriegsbefürworter der Generation Z sollten ein Bootcamp absolvieren, um dann nach Europa geschickt zu werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sich ihre Meinung dadurch im Handumdrehen ändern würde.

Im Gegensatz zu Newsweek trägt die CNN-Umfrage die richtige Überschrift:

CNN-Umfrage: Mehrheit der Amerikaner lehnt mehr US-Hilfe für die Ukraine im Krieg mit Russland ab

Laut einer neuen CNN-Umfrage, die von SSRS durchgeführt wurde, sind die meisten Amerikaner dagegen, dass der Kongress zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Ukraine im Krieg mit Russland bewilligt, da die Öffentlichkeit geteilter Meinung darüber ist, ob die USA bereits genug für die Ukraine getan haben.

Insgesamt sind 55 % der Befragten der Meinung, dass der US-Kongress keine zusätzlichen Mittel zur Unterstützung der Ukraine bewilligen sollte, gegenüber 45 %, die sagen, dass der Kongress solche Mittel bewilligen sollte. Und 51 % sind der Meinung, dass die USA bereits genug für die Ukraine getan haben, während 48 % sagen, dass sie mehr tun sollten. In einer Umfrage, die in den ersten Tagen der russischen Invasion Ende Februar 2022 durchgeführt wurde, waren 62 % der Meinung, dass die USA mehr hätten tun sollen.

Die CNN-Umfrage scheint der Umfrage von Newsweek bei der wichtigsten Frage zu widersprechen:

Bei der Frage, welche Art von Hilfe die USA der Ukraine leisten könnten, ist die Zustimmung zur Unterstützung bei der Nachrichtenbeschaffung (63 %) und zur militärischen Ausbildung (53 %) größer als bei der Bereitstellung von Waffen (43 %), während die Unterstützung für die Teilnahme von US-Streitkräften an Kampfhandlungen sehr gering ist (17 %).

Die Befürwortung des Krieges ist stark parteiabhängig:

Innerhalb beider Parteien gibt es eine ideologische Spaltung. Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel wird von den liberalen Demokraten mit Abstand am stärksten befürwortet: 74 % befürworten sie, verglichen mit 51 % der gemäßigten oder konservativen Demokraten. Bei den Republikanern sind etwa drei Viertel der Konservativen (76 %) gegen eine neue Finanzierung, verglichen mit 61 % der gemäßigten oder liberalen Republikaner.

Die Unabhängigen sind mehrheitlich der Meinung, dass die USA bereits genug für die Ukraine getan haben (56 %) und dass sie zusätzliche Finanzmittel ablehnen (55 %).

Die Progressiven in den USA sind nun, wie die Grünen in Europa, die Gruppe, die den Krieg am eifrigsten fortsetzt. Sie sind natürlich auch diejenigen, die am wenigsten bereit sind, im Militär zu dienen.

Es ist interessant, dies mit der Meinungsänderung der jungen Polen im Alter von 16 bis 34 Jahren zu vergleichen:

Die Haltung, die die jungen Polen ihrer Meinung nach im Krieg in der Ukraine einnehmen sollten, hat sich grundlegend geändert. Im Jahr 2022 sprach sich eine überwältigende Mehrheit von 83 % dafür aus, dass die Regierung die Ukraine unterstützen sollte – diese Zahl hat sich jedoch drastisch geändert.

Jetzt sind 65 % der Befragten für eine kontinuierliche Unterstützung der Ukraine, während die restlichen 34 % wünschen, dass Polen neutral bleibt. Mehr als anderthalb Jahre nach Beginn der aktuellen Konfliktphase und angesichts der Befürchtung, dass andere Länder in den Krieg hineingezogen werden könnten, sind die jungen Menschen eindeutig vorsichtiger geworden.

Diese Zahlen sind einen Monat alt. Es ist wahrscheinlich, dass die Unterstützung weiter gesunken ist und bis Ende des Jahres keine Mehrheit mehr vorhanden sein wird.

Zwar kann man keiner Umfrage in vollem Umfang trauen, doch zeigen sie insgesamt, dass die allgemeine Meinung von der Unterstützung des Krieges abrückt.

Das lässt hoffen, dass eine unnötige Verlängerung des Krieges, die einige neokonservative Kreise zu wünschen scheinen, auf eine starke Opposition stoßen wird.