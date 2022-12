Drone Attacks on Russian Airbases: A Major Escalation in the War Authored in Washington – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Drohnenangriffe auf russische Luftwaffenstützpunkte: Eine große Eskalation des Krieges, der in

Washington geführt wird



Von Chris Marsden

Global Research,

13.Dezember 2022

World Socialist Web Site 7. Dezember 2022

***

Der gestrige Drohnenangriff auf einen Flugplatz in Kursk stellt eine bedeutende Eskalation im Krieg der NATO gegen Russland dar. Er erfolgte nur einen Tag, nachdem Russland Kiew beschuldigt hatte, Drohnenangriffe auf zwei Militärflugplätze tief in seinem Hoheitsgebiet durchgeführt zu haben.

Bei dem Angriff, der 62 Meilen von der ukrainischen Grenze entfernt stattfand, gab es keine Todesopfer. Allerdings brach ein Großfeuer aus, nachdem Öltanker, von denen man annahm, dass sie getroffen worden waren, 10 Stunden lang brannten und eine Fläche von fast 5.500 Quadratmetern bedeckten.

Der Ort der Angriffe und ihre Durchführung deuten einmal mehr auf eine direkte Beteiligung der Vereinigten Staaten hin.

Russische Beamte hatten Kiew bereits für die Angriffe vom Montag auf zwei Luftwaffenstützpunkte in Rjasan und Saratow in Südzentralrussland verantwortlich gemacht, bei denen es sich vermutlich um modifizierte russische Strizh-Drohnen aus der Sowjetzeit handelte, die von der Ukraine gestartet wurden. Drei Soldaten wurden getötet und vier verwundet, zwei Flugzeuge wurden beschädigt. Die auf dem Flugplatz Engels-2 und dem Luftwaffenstützpunkt Dyagilevo getroffenen Bomber waren beide nuklearfähig. Bilder aus Dyagilevo zeigen einen nuklearfähigen Tu-22M3-Bomber mit beschädigtem Heck und einer Kh-22-Rakete unter der Tragfläche.

Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete die Angriffe vom Montag als Terrorakte und begann als Reaktion darauf mit der Bombardierung der wichtigsten Infrastrukturen der Ukraine.

Mutmaßliche ukrainische Drohnen griffen auch den Militärflughafen Belbek in Sewastopol an, wurden jedoch von der Luftabwehr abgeschossen, während Drohnen nach russischen Angaben auch ein Treibstofflager in der Region Brjansk erfolglos angriffen.

Brjansk, Kursk und Belgorod, die unmittelbar an die Ukraine grenzen, wurden bereits mehrfach angegriffen. Für die jüngsten Angriffe und die ausgewählten Ziele waren jedoch eindeutig umfangreiche nachrichtendienstliche Erkenntnisse und Absprachen auf höchster Ebene erforderlich.

Der ukrainische Militäranalyst Serhiy Zgurets stellte auf der Website des Fernsehsenders Espreso TV fest, dass die getroffenen Luftwaffenstützpunkte die einzigen Einrichtungen in Russland waren, die Bomber, die für Angriffe auf die Ukraine eingesetzt werden, vollständig warten konnten. Die ukrainische Regierung lehnte es ab, die Angriffe öffentlich zu bestätigen, aber ein hochrangiger ukrainischer Beamter bestätigte gegenüber der New York Times, dass mindestens eine der Drohnen von der Ukraine aus gestartet wurde und dass einer der Angriffe mit Hilfe von Spezialkräften in der Nähe des russischen Stützpunkts erfolgte.

Diese Ziele sind die am weitesten entfernten in Russland, die während des gesamten Konflikts getroffen wurden. Einer der Luftwaffenstützpunkte, Rjasan, liegt nur 115 Meilen südwestlich von Moskau, während Saratow rund 400 Meilen von der ukrainischen Grenze entfernt ist. Russische Militärkommentatoren betonten, dass die Ukraine, wenn sie so weit innerhalb Russlands zuschlagen kann, auch in der Lage sein könnte, Moskau zu treffen. Die Moskauer Korrespondentin des Nachrichtensenders Sky News, Diana Magnay, sagte, es gebe “viele Fragen darüber, wie genau die Ukraine das geschafft hat”, und vermutete ein “Versagen der russischen Spionageabwehr, das den Einsatz einer Drohne innerhalb Russlands, vielleicht mit Hilfe ukrainischer Kollaborateure, ermöglichte”.

Der Sender berichtete über inoffizielle Kommentare hochrangiger westlicher Beamter, die sich damit brüsteten, dass solche Angriffe innerhalb Russlands einen mächtigen psychologischen Schlag versetzt hätten, der zeige, dass die ukrainischen Streitkräfte “in Russland nach Belieben operieren können”. Das britische Verteidigungsministerium erklärte, Russland werde die Angriffe wahrscheinlich als “eines der strategisch bedeutsamsten Versäumnisse beim Schutz der Streitkräfte seit seiner Invasion in der Ukraine” betrachten.

Die New York Times kommentierte hämisch, dass die Angriffe “die Anzeichen dafür verstärken, dass Kiew bereit ist, den Krieg näher an Moskau und an Präsident Wladimir W. Putin heranzuführen”, dass sie “die Geographie des Krieges verändert haben, dass Moskaus Luftverteidigungssysteme versagt haben und dass Kiew entschlossen ist, dass Russland einen höheren Preis für seine unerbittlichen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur zahlen muss.”

Die Fähigkeit der Ukraine, solche Angriffe durchzuführen, wäre nur dann ein Rätsel, wenn sich Kiew nicht auf das Spionagenetz Washingtons und seine umfangreichen, über Jahrzehnte aufgebauten Kontakte innerhalb Russlands stützen könnte. Damit reihen sich die jüngsten Angriffe in eine wachsende Zahl von ukrainischen “Erfolgen” und verdeckten Provokationen ein, die allesamt dazu dienen, den Krieg zu verlängern und zu eskalieren.

Dazu gehören:

Die Bombardierung der Pipelines Nord Stream 1 und 2, wodurch der Transit von russischem Erdgas durch die Ostsee nach Deutschland unterbrochen wurde.

Die Explosionen im Seehafen von Sewastopol am 29. Oktober, an denen offenbar auch Drohnen beteiligt waren und die eine strategische Brücke teilweise zerstörten.

Die Explosionen vom 15. November in einem polnischen Bauerndorf, bei denen zwei Zivilisten getötet wurden.

Jede dieser Aktionen riecht nach einer verdeckten Beteiligung der USA und der NATO, eine rücksichtsloser und potenziell gefährlicher als die andere.

Durch die Bombardierung von Nord Stream wurden Russland lebenswichtige Einnahmen vorenthalten und seine Isolation von den europäischen Märkten bestätigt, nachdem das Weiße Haus Deutschland monatelang angeprangert hatte. Die Auswirkungen der Bemühungen der Ukraine, Russland für ihren eigenen Raketenangriff auf Polen verantwortlich zu machen, und die Forderung Kiews an die NATO, sich auf Artikel 5 zu berufen, der die Mitgliedstaaten zur gegenseitigen Verteidigung verpflichtet, waren so gravierend, dass US-Präsident Joe Biden intervenierte, um sich dem entgegenzustellen, was einen sofortigen Schritt in einen direkten Krieg mit Russland bedeutet hätte, auf den die USA noch nicht vorbereitet waren.

Die jüngsten Angriffe tief auf russischem Territorium könnten von Teilen des US-Militärs, der Geheimdienste und der politischen Elite inszeniert worden sein, die auf ein solches Ergebnis drängten – unabhängig davon, wie katastrophal die Folgen eines solchen Alleingangs sein könnten.

In einem Kommentar zu den Angriffen schrieb die New York Times, es gebe “wenig Spielraum für eine Eskalation” in der Reaktion Russlands. Sie zitierte Mick Ryan, einen pensionierten australischen Armeeoffizier, der zu den ukrainischen Angriffen sagte: “Es handelt sich nicht, wie einige sicher behaupten, um eine Eskalation. Aber es ist eine notwendige politische und militärische Maßnahme für die Ukraine, um den humanitären Schaden durch Russlands brutale Drohnen- und Raketenangriffe zu begrenzen.”

Diese Aussage ist absurd. Die mit den Vereinigten Staaten koordinierten Angriffe der Ukraine sind eine erhebliche Eskalation des Krieges. Die Vereinigten Staaten, die einen Krieg angezettelt und provoziert haben, der Zehntausende von Ukrainern getötet hat, haben nicht nur Russlands “rote Linien” überschritten, sondern auch ihre eigenen.

Jedes Mal, wenn die Vereinigten Staaten behauptet haben, sie würden in der Ukraine nichts unternehmen, haben sie es dann doch getan.

Im Mai veröffentlichte Biden in der New York Times einen Meinungsartikel mit dem Titel “Was Amerika in der Ukraine tun wird und was nicht”, in dem er erklärte, dass “wir die Ukraine nicht ermutigen oder befähigen, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen”. Doch genau das hat Washington getan, indem es der Ukraine gezielte Informationen, Waffen und logistische Unterstützung zur Verfügung gestellt hat, die es ihr ermöglicht haben, tief im russischen Hoheitsgebiet anzugreifen.

Es zeichnet sich ein Muster ab – eines, bei dem die USA und die NATO immer weiter gegen Russland vorgehen, um zu testen, wie weit sie gehen können, ohne eine Reaktion des Putin-Regimes zu provozieren.

Es besteht eindeutig das Kalkül, dass ein immer größerer wirtschaftlicher, militärischer und politischer Druck auf Russland die Spaltung der Oligarchen verschärfen und die Möglichkeit eines internen Regimewechsels durch eine Art Palastputsch eröffnen wird. Die Ermordung der russischen faschistischen Ideologin Daria Dugina war eine deutliche Warnung an Russlands Oligarchen, dass die Strafe für die Unterstützung Putins möglicherweise über Sanktionen und die Beschlagnahme von Vermögenswerten hinausgeht. Die nachrichtendienstlichen Informationen, die die Ukraine für ihre jüngste Offensive nutzte, könnten letztlich von hochrangigen russischen Unterstützern mit bereits bestehenden Verbindungen nach Washington stammen, die auf eine Beilegung des Konflikts um jeden Preis drängen.

Gleichzeitig gibt es innerhalb der russischen Oligarchie Kräfte, die auf eine weitaus aggressivere Reaktion des russischen Militärs drängen.

Die unerbittliche und rücksichtslose Eskalation des Krieges durch die Vereinigten Staaten birgt das Risiko, dass die russische Regierung mit einer eigenen großen Eskalation antwortet, mit möglicherweise katastrophalen Folgen.

Diesen Samstag, den 10. Dezember, veranstaltet die Internationale Jugend und Studenten für soziale Gleichheit ein Online-Treffen “Für eine Massenbewegung von Jugendlichen und Studenten, um den Krieg in der Ukraine zu beenden!”

Im Aufruf zu diesem Treffen heißt es:

“Das Zusammenspiel des imperialistischen Militarismus der NATO, der rücksichtslos seine globale geopolitische Agenda verfolgt, ungeachtet der Konsequenzen, und die zunehmende Verzweiflung des oligarchischen kapitalistischen Regimes Russlands droht zu einem nuklearen Flächenbrand zu eskalieren.

“Die Hoffnung, dass ‘die Vernunft siegen wird’ und der Krieg bald auf dem Verhandlungswege beendet werden kann, ist eine politisch lähmende und gefährliche Illusion. Die NATO will keinen ‘Frieden’. Sie will Krieg…

“Der Krieg wird nicht durch Appelle und Proteste an die herrschende Klasse und ihre Regierungen gestoppt werden, sondern durch die politische Mobilisierung der internationalen Arbeiterklasse.” Übersetzt mit Deepl.com

