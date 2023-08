Trotz Sanktionen und Schikanen gegen diejenigen, die weiterhin mit Russland zusammenarbeiten, treten viele ausländische Künstler weiterhin im Land auf, und einige leben sogar hier. Unter ihnen sind auch renommierte ausländische Dirigenten.

Die bekanntesten sind der Italiener Fabio Mastrangelo und der Grieche Teodor Currentzis. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti schreibt über Mastrangelo:

„Fabio Mastrangelo, der bekannteste Italiener in russischen Musikkreisen, hatte sich bereits internationale Anerkennung erworben, bevor er im Jahr 2002 nach Russland kam. Der Absolvent der Konservatorien in Bari und Genf sowie der Royal Academy of Music in London gründete im Jahr 1996 das Kammerorchester ‚Virtuosi di Toronto‘ und war ab dem Jahr 2001 für fünf Jahre künstlerischer Leiter des Festivals ‚Stars von Chailly‘ in Frankreich.“