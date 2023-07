Eight Palestinians killed as Israel bombs Jenin in large-scale offensive Palestinians describe scenes of chaos with ‘smoke rising from everywhere’ as the Israeli military launches drone strikes on the West Bank city

Quelle: Al Jazeera



Dschenin: Acht Palästinenser getötet, als Israel die Stadt im Westjordanland in einer Großoffensive bombardiert

Von Muhammad Ateeq

im Flüchtlingslager Jenin, besetztes Palästina

3. Juli 2023

Israel hat am frühen Montag eine groß angelegte Militäraktion in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland gestartet und Luftangriffe auf mehrere Gebäude geflogen, während gepanzerte Fahrzeuge und Scharfschützen das Flüchtlingslager umstellten.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens acht Palästinenser getötet, darunter drei Kinder, und 50 verwundet.

Vier Palästinenser wurden durch Schussverletzungen getötet, mindestens drei starben bei Luftangriffen.

Nach Angaben des Ministeriums wird die Zahl der Opfer wahrscheinlich noch steigen, da es viele Schwerverletzte gibt und die israelische Armee mit Bulldozern Sanitäter daran hindert, einige Gebiete zu erreichen.

Ein Beamter des Regierungskrankenhauses von Dschenin bezeichnete den Angriff als einen der schlimmsten seit Jahren und fügte hinzu: “Wir haben seit 2002 nicht mehr so viele Schwerverletzte erhalten”.

Lynn Hastings, die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in Palästina, sagte, sie sei “alarmiert über das Ausmaß des Einsatzes der israelischen Streitkräfte” in Dschenin.

“In dem dicht besiedelten Flüchtlingslager wurden Luftangriffe durchgeführt. Es gab mehrere Tote und Schwerverletzte. Der Zugang zu allen Verletzten muss sichergestellt werden”, schrieb sie auf Twitter.

Ein Anwohner erklärte gegenüber Middle East Eye, dass die beschossenen Gebäude Zivilisten gehörten, darunter auch das Freedom Theatre, ein beliebtes Kulturzentrum in der Stadt.

Seit Beginn der Operation um 1 Uhr Ortszeit (11 Uhr GMT) hat Israel nach Angaben des Militärs mindestens 10 Drohnenangriffe in der Stadt durchgeführt.

Mahmoud al-Saadi, Direktor des Palästinensischen Roten Halbmonds in Dschenin, sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe “Bombardierungen aus der Luft und eine Invasion vom Boden aus” gegeben.

“Mehrere Häuser und Anlagen wurden bombardiert…. Rauch steigt von überall her auf.”

Hafeth Abu Sabra, ein Augenzeuge aus dem Flüchtlingslager von Dschenin, beschrieb Szenen des Grauens auf den Straßen der Stadt.

Er sagte, die israelischen Streitkräfte zerstörten die Infrastruktur und öffentliches Eigentum, während Scharfschützen in gepanzerten Fahrzeugen und auf Dächern stationiert waren und mit scharfer Munition auf unbewaffnete Palästinenser schossen, die in der Nähe des Lagereingangs standen.

“Zwei Zivilisten wurden direkt vor mir getroffen”, sagte Abu Sabra gegenüber MEE, während im Hintergrund Scharfschützenschüsse zu hören waren.

Er sagte, einer von ihnen sei schwer verwundet worden, nachdem ihn ein Scharfschütze am Kopf getroffen hatte, und er sei wahrscheinlich auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, obwohl palästinensische Gesundheitsbehörden den Tod nicht bestätigt haben.

“Er stand einfach da und hat nichts getan. Er war nicht bewaffnet und hat nicht einmal Steine auf die gepanzerten Fahrzeuge geworfen”, sagte Abu Sabra.

Er fügte hinzu, dass die Eingänge und Gassen des Lagers aus allen Richtungen belagert werden, was die Fortbewegung für die eingeschlossenen Zivilisten sehr schwierig macht.

Sanitäter, die versuchten, einige Viertel zu erreichen, wurden nach Angaben der Palästinensischen Gesellschaft des Roten Halbmonds unter israelischen Beschuss genommen.

Auch Journalisten des Fernsehsenders Al Araby TV gerieten unter Beschuss, wobei einige ihrer Geräte beschädigt wurden.

Übersetzung: Der Moment, in dem das Team von Al Araby TV während der Berichterstattung über die Erstürmung von Dschenin ins Visier genommen wurde und Schüsse auf die Kamera und das Live-Übertragungsgerät abgegeben wurden

1.000 Soldaten

Am frühen Morgen erklärte das israelische Militär in einer Erklärung, es führe in der Gegend von Dschenin eine “gezielte” und “umfassende Terrorismusbekämpfung” durch.

Eine Militärquelle sagte, dass mehr als 1.000 Soldaten aus verschiedenen Abteilungen an der Operation beteiligt seien, darunter auch Angehörige der Armee und der Luftwaffe, so die israelische Nachrichten-Website Walla.

Die Jenin-Brigaden, die prominenteste bewaffnete Gruppe in der Stadt, die 2021 gegründet wurde, erklärte in einer Erklärung, sie reagiere mit einer Gegenoperation, um den israelischen Vormarsch zu stoppen.

Schwere bewaffnete Zusammenstöße und große Explosionen waren in ganz Dschenin zu hören, auch im Flüchtlingslager, als die israelischen Truppen das Gebiet einkesselten.

Übersetzung: Der Moment, in dem ein Sprengsatz detonierte, der auf einen Bulldozer der israelischen Armee zielte.

Mehrere von Palästinensern gelegte Sprengsätze wurden gezündet, die wahrscheinlich auf Fahrzeuge der israelischen Armee gerichtet waren. Mindestens ein Soldat wurde nach Angaben des Militärs durch Granatsplitter verwundet.

Örtliche Medien berichteten, dass israelische gepanzerte Bulldozer auf das Flüchtlingslager Dschenin vorrückten und Straßen aufrissen, um sie von potenziellen Bomben zu säubern, die am Straßenrand platziert worden waren. Einige israelische Panzer wurden in den Außenbezirken von Dschenin gesichtet.

Unbewaffnete Zivilisten in Dschenin gingen ebenfalls auf die Straße, um sich den israelischen Truppen entgegenzustellen, brannten Reifen ab und warfen Steine auf Armeefahrzeuge.

Ein Korrespondent von MEE in Dschenin sagte, die derzeitigen Szenen erinnerten an die israelische Invasion der Stadt im Jahr 2002 auf dem Höhepunkt der Zweiten Intifada, bei der Dutzende von Palästinensern getötet und große Zerstörungen angerichtet wurden.

Palästinensische Gruppierungen verurteilten die Operation am Montag und erklärten, Israel trage die Verantwortung für die Eskalation.

Das Palästinensische Gemeinsame Kommando, ein Dachverband bewaffneter Gruppierungen im Gazastreifen, veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, der palästinensische Widerstand “überall” werde “nicht zulassen”, dass Israel Jenin bei seiner Aggression isoliere.

“Die Art der Reaktion des palästinensischen Widerstands wird sich nach dem Verhalten der Besatzer und dem Ausmaß der Operation richten”, hieß es in einer Erklärung.

Nach Angaben des israelischen Armeeradios hat das Militär Iron-Dome-Batterien aufgestellt, um auf mögliche Raketen aus dem Gazastreifen oder dem Libanon vorbereitet zu sein.

Neues Kriegsverbrechen

Der palästinensische Präsidentensprecher Nabil Abu Rudeineh sagte in einer Erklärung, Israel begehe ein “neues Kriegsverbrechen gegen unser wehrloses Volk”.

Der stellvertretende Gouverneur von Dschenin, Kamal Abu El-Rub, sagte, die Palästinenser seien die rechtmäßigen Eigentümer des Landes und hätten daher das Recht, sich gegen die israelische Aggression zu verteidigen.

“Der Wille des palästinensischen Volkes wird immer stärker sein als die Verbrechen der israelischen Besatzung”, sagte Abu El-Rub gegenüber MEE.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant äußerte sich zu der Operation: “Wir werden offensiv gegen den Terrorismus vorgehen. Jeder, der den Bürgern Israels Schaden zufügt, wird einen hohen Preis zahlen.”

Ein verwundeter Palästinenser wird während einer israelischen Militäroffensive im Flüchtlingslager Dschenin am 3. Juli 2023 in ein Krankenhaus getragen (AP)

Ein verwundeter Palästinenser wird während einer israelischen Militäroffensive im Flüchtlingslager Dschenin am 3. Juli 2023 in ein Krankenhaus getragen (AP)

In den vergangenen zwei Jahren hat Israel seine tödlichen Angriffe auf Dschenin verstärkt und seit 2022 mehr als 100 Palästinenser in der Stadt im nördlichen Westjordanland getötet.

Bei der letzten Razzia vor zwei Wochen wurden mindestens sechs Menschen getötet, doch es kam zu heftigem palästinensischen Widerstand, der das Militär zwang, Apache-Kampfhubschrauber einzusetzen, um Armeefahrzeuge zu evakuieren, die stundenlang in einem von örtlichen Kämpfern gelegten Hinterhalt feststeckten.

Zwei Tage später tötete eine israelische Drohne in der Nähe von Dschenin drei Palästinenser – der erste Luftangriff im besetzten Westjordanland seit fast 20 Jahren.

Das Lager Dschenin, das im Herzen der Stadt liegt, ist einen halben Quadratkilometer groß und beherbergt rund 13 000 Flüchtlinge.

Was ist der Grund für die Spannungen im Westjordanland?

Lesen Sie mehr ”

Im Jahr 2002 startete Israel eine zehntägige Militäraktion in der Stadt, bei der mindestens 52 Palästinenser getötet und das Lager verwüstet wurden, wobei Hunderte von zivilen Häusern zerstört und Tausende vertrieben wurden.

Tariq Zaid, ein Journalist aus Dschenin, sagte, dass die heutige Operation zwar die größte seither sei, sich die Situation jedoch leicht von der während der zweiten Intifada unterschieden habe.

“2002 wusste Israel, dass ein Einmarsch zum Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde führen würde, und damals wollte es die Palästinensische Autonomiebehörde beseitigen, weil es der Ansicht war, dass Jassir Arafat Teil des Widerstands war”, erklärte er gegenüber MEE.

Heute ist Israel jedoch nicht mehr an einem Zusammenbruch der PA interessiert.

Zaid fügte hinzu, dass der palästinensische Widerstand im Gazastreifen und im Libanon auch Teil des israelischen Kalküls sein muss, wenn es um das Ausmaß der Angriffe in Dschenin geht.

“Diese [israelische] Regierung will die Palästinenser loswerden, aber sie kann nicht einfach tun, was sie will, denn es gibt den Widerstand im Gazastreifen, der sie zum Nachdenken anregen würde, bevor sie einen Schritt unternimmt, der diese Front anheizen könnte. Übersetzt mit Deepl.com

Weitere Berichte von Lubna Masarwa in Jerusalem.

