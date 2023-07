Dschenin unter Beschuss: Israelische Bulldozer “pflügen” Straßen und zerstören Infrastruktur Von Fayha Shalash in Jenin, besetztes Palästina

Das rechtsextremistische zionistische Regime macht die lange geplante ethnische Säuberung zum Massaker. Wo bleiben die westlichen “Werte”-Staaten, um diesem Treiben ein Ende zu bereiten. Evelyn Hecht-Galinski

Israel bulldozers ‘plough’ Jenin’s streets and destroy infrastructure Roads have been left in rubble, water and electricity destroyed, in addition to 10 Palestinians killed in the biggest raid in decades

Ein Mann geht am 4. Juli 2023 nach einer israelischen Militäroperation an einem Autowrack im Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland vorbei (AFP)

Dschenin unter Beschuss: Israelische Bulldozer “pflügen” Straßen und zerstören Infrastruktur

Straßen wurden in Schutt und Asche gelegt, Wasser- und Stromversorgung zerstört und 10 Palästinenser bei der größten Razzia seit Jahrzehnten getötet

Von Fayha Shalash in Jenin, besetztes Palästina

Veröffentlichungsdatum: 4. Juli 2023

Die Bewohner des Flüchtlingslagers Dschenin sind fassungslos über das Ausmaß der Zerstörung, die die israelische Razzia in den vergangenen Tagen in dem besetzten Viertel im Westjordanland angerichtet hat.

Muhammad Abu Talal, ein Bewohner des Lagers, sagte gegenüber Middle East Eye, dass israelische Bulldozer den größten Teil der Straßen rund um das Lager dem Erdboden gleichgemacht hätten, als sie es am Montagmorgen zum ersten Mal stürmten.

Nachdem die Bulldozer ihre Arbeit beendet hatten, türmten sich die Schuttberge am Rande der Straßen auf und zerstörten die Infrastruktur des Lagers, wobei auch die Wasser- und Stromnetze zerstört wurden.

“Die meisten unserer Häuser waren zu Beginn der Invasion von der Stromversorgung abgeschnitten, und wir sahen viele Wasserleitungen unter den Straßen explodieren, die mit Bulldozern zerstört wurden”, fügte er hinzu.

Mehrere Zeugen der israelischen Razzia, bei der 10 Palästinenser ums Leben kamen, sagten, dass sie Erinnerungen an die Operation Defensivschild von 2002 weckte, die massive israelische Operation gegen palästinensische Gruppen im Westjordanland, bei der Hunderte von Menschen getötet wurden, auch in Dschenin.

Dutzende von Militärfahrzeugen und Hunderte von israelischen Soldaten begannen in den frühen Morgenstunden des Montags mit der Erstürmung des Lagers und vieler angrenzender Gebiete, unter schwerem Schutz von Hubschraubern, die mehrere Ziele bombardierten.

Palästinenser im Lager sagten, ihre Straßen sähen aus wie gepflügt”, nachdem die Bulldozer abgezogen waren.

Als sich die Dunkelheit auflöste und die Sonne am Montag das Gebiet erhellte, wurde deutlich, dass sich alles verändert hatte.

“Die Straßen des Lagers sind alle aufgegraben und entwurzelt”, sagte Abu Talal.

“Die Bulldozer haben nichts mehr so gelassen, wie es hier ist, sie haben unsere Straßen in Krümel verwandelt.”

Entwurzelt

Die Stadtverwaltung von Dschenin gab in einer kurzen Erklärung bekannt, dass israelische Militärfahrzeuge die Hauptwasserleitungen im Lager und seiner Umgebung zerstört haben.

Israelische Soldaten hinderten die Mitarbeiter der Gemeinde daran, an den betroffenen Orten zu arbeiten oder sie überhaupt zu erreichen, um den Schaden zu begutachten.

“Wir bitten Sie, den Wasserverbrauch einzuschränken und die Ihnen zur Verfügung stehenden Mengen zu bewahren. Wir appellieren an Sie, Ihre Haushaltsvorräte zu bewahren, da die Besatzungstruppen die Stadt und das Lager belagern”, heißt es in der Erklärung.

Die Zerstörung beschränkte sich nicht nur auf Straßen, Wasser- und Stromnetze, sondern erstreckte sich auch auf Häuser, Wohngebäude und sogar Krankenhäuser und Moscheen.

Die Telefonleitungen wurden zerstört, ebenso das Internet. Ziel ist es, die Kommunikation mit dem Lager zu verhindern und es von der Außenwelt zu isolieren.

– Sari Samour, Einwohner von Jenin

Die Tawalbeh-Moschee im Zentrum des Lagers wurde durch die Bombardierung schwer beschädigt. Ihre Fensterscheiben wurden zertrümmert und ihre Türen beschädigt, und es wurde angedroht, die Moschee aus Kriegsflugzeugen zu bombardieren.

Sari Samour, ein Bewohner eines an das Lager angrenzenden Viertels, berichtete, dass um 7 Uhr morgens ein israelischer Bulldozer die Straße in der Nähe der Tawalbeh-Moschee planierte.

Er erklärte, dass die Straße mehrmals mit Bulldozern bearbeitet wurde, so dass sie für Fahrzeuge nicht mehr befahrbar war.

“Auch die Telefonleitungen wurden zerstört, und damit auch das Internet. Ziel ist es, die Kommunikation mit dem Lager zu unterbinden und es von der Außenwelt zu isolieren.”

Die Wohngebäude wurden so stark beschädigt, dass israelische Soldaten große Löcher in die Wände der Häuser gebohrt haben, damit Scharfschützen sich dort positionieren und hindurchschießen können, so Sammour.

Das Al-Amal-Krankenhaus und das Dr. Khalil Suleiman-Krankenhaus waren dem direkten Beschuss durch israelische Soldaten mit schweren Waffen ausgesetzt, wodurch viele ihrer Einrichtungen beschädigt wurden.

Die israelische Armee behauptete, ihre Aktionen zielten darauf ab, von Palästinensern in den Straßen und Häusern platzierte Sprengsätze zu zünden.

Vandalismusakte

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte in einer Erklärung mit, dass seine Mitarbeiter seit dem Morgen fünf Familien aus Häusern evakuiert hätten, die durch die Bombardierung beschädigt worden waren, und dass sie daran gearbeitet hätten, Frauen und Kinder sofort aus den Häusern zu evakuieren.

Yasmine Hantoly, eine Journalistin aus Dschenin, sagte, dass die Struktur des Lagers aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und der großen Anzahl an angrenzenden Häusern bereits schwach sei und dass die israelischen Besatzungstruppen gezielt mehrere bewohnte Gebiete im Lager von Dschenin getroffen hätten.

Der erste Angriff auf das Lager traf einen Sozialclub, was zu erheblichen Schäden an anderen Häusern in der Nähe führte.

“All diese Szenen erinnern uns an die Invasion von 2002, an alles, was damit vergleichbar ist, an das Ausmaß der Zerstörung innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Aggression, an das Bulldozerfahren von Straßen, um sie unbrauchbar zu machen, und an die gezielte Bombardierung von Häusern und zivilen Einrichtungen”, sagte Hantoly.

“Die einzigen Opfer dieser Vandalismusakte sind die Bewohner des Lagers. Die Soldaten dringen überall ein, klettern in Gebäude und stürmen Häuser, nutzen sie als Kasernen und terrorisieren Kinder und Frauen ohne Rücksicht.”Übersetzt mit Deepl.com

