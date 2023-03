Dumb and Dumber. Scholz and Macron Have a Plan to Bring Peace to Ukraine Scholz and Macron have a plan to bring peace to Ukraine, but Putin can’t stop laughing as it’s so stupid, Martin Jay writes. Scholz and Macron have a plan to bring peace to Ukraine, but Putin can’t stop laughing as it’s so stupid. And why would Russia quit now when Europe is on the back foot anyway?

“Dumm und Dümmer”. Scholz und Macron haben einen Plan, um der Ukraine Frieden zu bringen



von Martin Jay



4. März 2023

Scholz und Macron haben einen Plan, um der Ukraine Frieden zu bringen, aber Putin kann nicht aufhören zu lachen, weil er so dumm ist, schreibt Martin Jay.

Scholz und Macron haben einen Plan, um der Ukraine Frieden zu bringen, aber Putin kann nicht aufhören zu lachen, weil er so dumm ist. Und warum sollte Russland jetzt aufgeben, wo Europa ohnehin auf dem Rückzug ist?

Hollywood hat ein neues Duo, mit dem es eine Fortsetzung der Komödie “Dumm und Dümmer” mit Jim Carey und Jeff Daniels in den Hauptrollen drehen kann. Emmanuel Macron und Olaf Scholz könnten diese Rollen leicht spielen, wenn man bedenkt, wie dumm sie kürzlich versucht haben, Präsident Selenskyj zu zügeln, der vor kurzem in London bei einer Live-Pressekonferenz seinen eigenen Rekord für das Schnüffeln oder Berühren seiner Nase auf seltsame Weise gebrochen hat.

Selenskyj ist und war schon immer das eigentliche Hindernis, wenn es darum geht, Friedensgespräche in Gang zu bringen. Und in letzter Zeit hat sich nicht viel geändert, außer dass Biden in Washington in Panik gerät, weil klar ist, dass die obszönen Geldsummen, die bisher in die Ukraine geflossen sind, im Jahr 2023 zurückgehen werden, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Republikaner nun das Repräsentantenhaus kontrollieren und ein Wahlkampf begonnen hat. Biden und seine Kumpane haben Selenskyj gewarnt, dass die Zeit abläuft und diese jüngste Tranche an Geldern zu echten Ergebnissen führen muss. Sie sind der Meinung, dass es ihm bei späteren Verhandlungen helfen wird, wenn er auf dem Schlachtfeld weitere Erfolge erzielen kann. Das Alptraumszenario für Biden ist, dass die Wahlen in den USA über ein einziges Thema – die Ukraine – ausgefochten werden und dass Trump oder Haley dadurch wieder an die Macht kommen.

Aber es ist eher ein Albtraum für Macron und Scholz, deren Fehlverhalten gegenüber Selenskyj lächerlich ist. Kürzlich sprachen diese beiden Schwachköpfe mit Selenskyj und forderten ihn auf, Friedensgespräche mit Putin aufzunehmen. Seine Antwort lautete laut sozialen Medien: “Es gibt nichts zu verhandeln und niemanden in Moskau, mit dem man verhandeln könnte…”. Verärgert über diese widerspenstige Haltung wurde dem verzogenen Bengel ein Anreiz geboten, der Analysten und Beobachtern einen Hinweis darauf gibt, wie es dem Westen überhaupt gelungen ist, sich in diesen Sack wütender Skorpione zu begeben, in dem westliche Sanktionen EU-Bürger tatsächlich mehr bestrafen als Russen.

Scholz und Macron boten an, Selenskyj mit noch mehr Waffen zu versorgen und ihm eine Art NATO-Mitgliedschaft anzubieten, wenn er Friedensgespräche mit Putin aufnimmt. Ja, Sie haben richtig gelesen. Angesichts der völligen Dummheit, die diesem Angebot zugrunde liegt, fragt man sich, ob die Freizeitgewohnheiten des ukrainischen Führers mit dem kolumbianischen Panadol Extra in Pulverform auch auf diese Possenreißer übergegangen sind. Was für Drogen nehmen Scholz und Macron, wenn sie glauben, dass diese Anreize helfen werden, den Frieden mit Putin auszuhandeln? Das ist so, als würde man zum Nachbarn gehen, sich über den Lärm beschweren, den er macht, weil er seine Frau schlägt, und ihm dann seinen Baseballschläger als Anreiz anbieten, damit er aufhört.

Und angesichts der derzeitigen Position Putins würde es ohnehin ein Wunder erfordern, mit Zelensky zu verhandeln, mit oder ohne diese “Anreize”. Für die Ukraine gibt es, selbst wenn wir den Optimismus des Westens mit Humor nehmen, ein Zeitfenster, in dem sie vielleicht am Ende des Sommers eine kleine Wirkung auf dem Schlachtfeld erzielen kann, wenn die versprochenen 100 Panzer eintreffen. Dies ist jedoch eine sehr optimistische Sichtweise, wenn man bedenkt, dass selbst die Panzerbesatzungen Neulinge sein werden und die 2000 km lange “Grenze” zwischen den russischen und ukrainischen Streitkräften zu groß ist, als dass diese Panzer eine wirkliche Wirkung entfalten könnten. Die Wahrheit über die aufgemotzte Geschichte der Panzer ist, dass sie nur zur Verteidigung eingesetzt werden. Und das selbst dann, wenn sie ankommen, denn einige Analysten sind sehr skeptisch, dass Biden die etwa 30 M1 Abrams überhaupt schicken wird. Viele glauben, dass es sich nur um eine weitere Lüge des amerikanischen Präsidenten handelt, der weiß, dass diese jüngste Militärhilfe wahrscheinlich die letzte ist, die er schicken wird.



Angesichts dessen werden Putins Generäle zweifellos die Gelegenheit nutzen, um eine Frühjahrsoffensive mit neuen Panzern zu starten, die vom Band laufen. Die wichtigste Tatsache über Panzer: Der Westen hat einen Mangel und eine lange Lieferfrist. Russland hat das nicht. Und jetzt, wo China und der Iran mit Militärgütern nachlegen, um Putins Arsenal zu ergänzen, ist es kein Wunder, dass sowohl in den USA als auch in der EU eine gewisse Panik ausbricht. Macron und Scholz warten darauf, dass die erste Karte auf dem Kontinent fällt, und das wird mit ziemlicher Sicherheit das Vereinigte Königreich sein, wenn der derzeitige Premierminister Rishi Sunak die Ausgaben für die Ukraine vor dem nächsten Wintereinbruch zurückfahren muss, der im Vereinigten Königreich etwa im November dieses Jahres stattfinden wird. Etwa zur gleichen Zeit werden die westlichen Staats- und Regierungschefs damit zu kämpfen haben, ihren Wählern zu erklären, wie die armen Menschen noch mehr in den Ruin getrieben werden sollen, weil der Panzerplan nach hinten losgegangen ist, wenn Russland seine “Tank Buster”-Roboter-Minipanzer vorstellt, die bereits im Donbass eintreffen und zum Schießwettbewerb bereit sind.

Es ist eine traurige Tatsache, dass das internationale Waffengeschäft Kriege braucht, um den Verkauf neuer Produkte zu beschleunigen. Russland wird mit neuen Aufträgen für diese unbemannten Panzerjäger einen Reibach machen, wenn sie ihre ersten Siege in der Ukraine erringen. Es wird ein weiterer ‘k-ching’-Moment sein, in dem der Klang der westlichen Sanktionen die Taschen der Russen füllt. Wieder einmal.

Und was ist mit den Leopard II und Challenger-Panzern? Wer wird sie nach diesem PR-Desaster kaufen? Mehr Geld und Arbeitsplätze gehen im Westen verloren. “Dumm und Dümmer” braucht ein drittes Remake. Übersetzt mit Deepl.com

Martin Jay

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

