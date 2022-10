Dieser legale Widerstand der Besetzten gegen die illegalen Besatzer, müsste mit den Mitteln unterstützt werden, mit den gleichen Mitteln wie die Ukraine! Deren “Kampf” ist allerdings in keiner Hinsicht mit den Palästinensern zu vergleichen. die schon seit Jahrzehnten um ihre Freiheit kämpfen ,während die Ukraine nur einen Stellvertreterkrieg, USA-Russland führt. Evelyn Hecht-Galinski

Menschen versammeln sich, um zu protestieren, nachdem sechs Palästinenser bei einer großen Razzia der israelischen Streitkräfte im Westjordanland am Dienstagmorgen in Gaza-Stadt, Gaza, am 25. Oktober 2022 getötet worden sind [Mustafa Hassona/Anadolu Agency]

Durch Ermordungen wird der Widerstand nicht gestoppt



von Yousef Rizka



26. Oktober 2022

Die israelischen Sicherheitskräfte haben in Zusammenarbeit mit lokalen Agenten den mutmaßlichen Anführer der Gruppe Lions’ Den, Tamer Al-Kilani, möge Gott seiner Seele gnädig sein, ermordet. Er wurde am 23. Oktober durch einen Sprengsatz getötet, der auf einem Motorrad angebracht war und aus der Ferne gezündet werden konnte. Die Bombe explodierte, als er vorbeifuhr.

Wer hat die Bombe zum richtigen Zeitpunkt gezündet? In den israelischen Medien wird weder darüber gesprochen, noch wird der Täter genannt. Die Logik legt nahe, dass es sich entweder um einen Kollaborateur am Boden in der Nähe oder um ein Aufklärungsflugzeug oder eine Drohne handelte.

Es ist wahrscheinlich, dass es ein Kollaborateur war, weshalb die Höhle der Löwen gesichert und der Täter gefunden werden muss. Die Gruppe muss nach der Untersuchung des Attentats vorsichtiger sein. Nablus muss in der Tat besser gesichert werden; in dieser Woche wurden in der Stadt bereits sechs Palästinenser getötet.

Der Einsatz eines ferngezündeten Sprengsatzes ist keine neue Methode zur Tötung von Palästinensern, wie die israelischen Zeitungen zu behaupten versuchen. Bereits 1996 wurde Yahya Ayyash in Gaza durch einen ferngezündeten Sprengsatz getötet, der in einem Mobiltelefon versteckt war. Im Jahr 2006 ermordete Israel Abu Al-Abed Al-Quqa, den Führer der Volkskomitees, mit einem Sprengsatz, der in einem Auto auf der Straße platziert war, die er auf dem Weg zur Moschee passierte. Der Erfolg dieser alt-neuen Methode hängt von zwei Faktoren ab: dem Agenten vor Ort und der sorgfältigen Aufklärung und Überwachung des Ziels, wobei die Informationen sofort aktualisiert werden.

Israelische Streitkräfte führen Angriffe im Gazastreifen durch – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Die Gefahr dieser Tat für die Palästinenser besteht darin, dass sie keinen eindeutigen Fingerabdruck des Täters hinterlässt und der Feind seine Verantwortung unter einer Flut von falschen Behauptungen verbergen kann, die ihm dabei helfen. Gleichzeitig gibt es keine Konfrontation mit der Bevölkerung in der Höhle der Löwen, so dass die Reaktionen der Bevölkerung, die normalerweise den Weg für größere Aufstände ebnen, vermieden werden. Die Botschaft, die die Attentate an andere Widerstandskämpfer senden, ist eindeutig und schränkt ihre Bewegungsfreiheit ein. Das ist ein wertvoller Gewinn für den Feind und seine Regierung, vor allem wenn es darum geht, eine größere Invasion auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Durch die Ermordung einzelner Personen schwächt der Feind die “Höhle der Löwen” und verringert ihre Attraktivität für die Palästinenser. Außerdem schützt er die Palästinensische Autonomiebehörde vor einem möglichen Zusammenbruch bei einer groß angelegten Razzia.

Die illegalen jüdischen Siedler im besetzten Westjordanland und in Jerusalem werden dadurch jedoch weder sicherer noch sicherer. Israel hat viele einflussreiche Persönlichkeiten im Gazastreifen und auch im Westjordanland ermordet, und sie werden einfach ersetzt. Der Widerstand wurde durch die israelischen Attentate nicht beendet, er wurde erneuert. Der Widerstand geht Hand in Hand mit der Besatzung und dem Kolonialismus. Er wird erst enden, wenn die Besatzung beendet ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Felesteen am 25. Oktober 2022 und wurde für MEMO bearbeitet Übersetzt mit Deepl.com

