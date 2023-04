Leaked documents expose US-NATO Ukraine war plans – The Grayzone Classified Pentagon documents containing information about US and NATO plans for a Ukrainian offensive and key details of the ongoing war have leaked. And the Biden administration is reportedly demanding they be scrubbed from the internet. Is there a hidden agenda behind the leak?

Durchgesickerte Dokumente enthüllen US-NATO-Kriegspläne für die Ukraine

von Alexander Rubinstein

7. April 2023

Geheime Pentagon-Dokumente, die Informationen über die Pläne der USA und der NATO für eine Offensive in der Ukraine und wichtige Details des laufenden Krieges enthalten, sind durchgesickert. Berichten zufolge verlangt die Regierung Biden, dass die Dokumente aus dem Internet entfernt werden. Steckt eine versteckte Absicht hinter dem Leck?

Update: Wir haben ein durchgesickertes Dokument der Defense Intelligence Agency am Ende dieses Artikels hinzugefügt, in dem mögliche Szenarien skizziert werden, in denen Israel die Ukraine mit tödlichen Waffen versorgen würde.

Die New York Times berichtet von einer “bedeutenden Verletzung des amerikanischen Geheimdienstes bei den Bemühungen, der Ukraine zu helfen” durch das Durchsickern von geheimen Dokumenten, die in den sozialen Medien verbreitet wurden. Die Korrespondenten der Zeitung beriefen sich auf “hochrangige Beamte der Biden-Administration”, die der Zeitung offenbar einen Hinweis auf die Geschichte gegeben haben. Die auf Telegram kursierenden Dokumente, die denen, auf die sich die Times bezieht, sehr ähnlich sind, werden am Ende dieses Artikels wiedergegeben.

Die Times schreibt: “Militäranalysten zufolge scheinen die Dokumente in einigen Teilen gegenüber ihrem ursprünglichen Format verändert worden zu sein, wobei die amerikanischen Schätzungen der ukrainischen Kriegstoten zu hoch und die Schätzungen der getöteten russischen Truppen zu niedrig angesetzt wurden. Die Änderungen könnten auf eine Desinformationsmaßnahme Moskaus hindeuten, so die Analysten… Die Analysten warnten, dass von russischen Quellen veröffentlichte Dokumente selektiv verändert werden könnten, um die Desinformation des Kremls darzustellen.”

Weder die New York Times noch die von ihr zitierten “Militäranalysten” erklären, wie die Dokumente verändert wurden oder warum sie den Anschein von Manipulationen erwecken. Da es sich bei den durchgesickerten Dokumenten jedoch nicht um Originaldateien, sondern um Fotos von gedruckten Dokumenten handelt, muss die Möglichkeit einer Fälschung oder Veränderung in Betracht gezogen werden.

In den durchgesickerten Dokumenten wird behauptet, dass Russland zwischen 16.000 und 17.500 Truppenverluste erlitten hat, während die ukrainischen Verluste sich auf bis zu 71.500 belaufen – ein erschütternder Unterschied, der im Widerspruch zu der von Kiew projizierten triumphalen Darstellung steht. Sie sind auf den 1. März 2023 datiert und scheinen Teil eines laufenden Briefings zur Analyse des Kriegsverlaufs und zur Planung einer ukrainischen Gegenoffensive zu sein.

Die Grayzone erhielt die Dokumente über einen öffentlichen Telegrammkanal. Obwohl sie den von der Times beschriebenen Dokumenten ähneln, können wir ihre Authentizität nicht bestätigen.

Nach Angaben der New York Times untersucht das Pentagon die undichte Stelle, während das Weiße Haus “daran arbeitet, die Dokumente löschen zu lassen”. Twitter-Eigentümer Elon Musk scheint die Druckkampagne bestätigt zu haben, indem er sarkastisch kommentierte: “Ja, man kann Dinge aus dem Internet löschen – das funktioniert perfekt und lenkt keine Aufmerksamkeit auf das, was man zu verbergen versucht.”

Durchgesickerte Dokumente: Die Zahl der ukrainischen Gefallenen ist 4:1 höher als die der Russen

Die vielleicht bemerkenswerteste Information in den durchgesickerten Dokumenten bezieht sich auf die Zahl der militärischen Todesopfer, wobei die ukrainischen und russischen Verluste auf ein Verhältnis von etwa 4:1 geschätzt werden. Einem Dokument zufolge wurden 71.500 ukrainische Soldaten im Kampf getötet.

Diese Zahl liegt nahe an den 100.000 Gefallenen, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Rede im November 2022 nannte, bevor sie ihre Äußerungen zurückzog. Sie deckt sich auch mit den Aussagen eines der wichtigsten Berater des ukrainischen Präsidenten Vlodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, der im Juni letzten Jahres gegenüber der BBC erklärte, dass die Ukraine täglich zwischen 100 und 200 Soldaten verliere (200 Tote pro Tag in den 370 Tagen zwischen dem Beginn der russischen Militäroperation und dem Datum der Dokumente würden insgesamt 74.000 Tote bedeuten).

Andere amerikanische und EU-Staatsbeamte haben drastisch abweichende Zahlen genannt, die die Zahl der russischen Gefallenen auf eine sechsstellige Zahl beziffern. Der norwegische Verteidigungsminister beispielsweise sprach von 100.000 toten ukrainischen Soldaten gegenüber 180.000 russischen, während der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Mark Miley, behauptete, die russischen Verluste lägen “deutlich über 100.000”.

Ein weiteres wichtiges Detail in den Dokumenten bezieht sich auf die Größe der Frontlinien in Donezk: Russland unterhält in der “Donezk-Achse” 91 Bataillone mit insgesamt rund 23.000 Mann, während die Ukraine acht Brigaden und 40 Bataillone mit insgesamt 10.000 bis 20.000 Mann unterhält.

In den Dokumenten werden auch die Erwartungen an Waffenlieferungen der USA und anderer NATO-Länder an die Ukraine sowie die Ausbildungspläne für die ukrainischen Streitkräfte im Vorfeld einer Gegenoffensive im Frühjahr dargelegt. Der Zeitplan erstreckt sich von Januar bis April und enthält Angaben zu zwölf ukrainischen Brigaden, die sich im Aufbau befinden, sowie zu den Waffen, die sie bereits erhalten haben oder noch erhalten werden. Neun Brigaden sollen von den USA und den NATO-Verbündeten bewaffnet und ausgebildet werden, sechs davon sollen bis Ende März einsatzbereit sein, die übrigen bis Ende April. Die Brigaden sollen 253 Panzer, 381 mechanisierte Fahrzeuge, 480 Kraftfahrzeuge und mehr benötigen.

Die über Telegram verbreiteten Dokumente enthalten zwar wichtige Einzelheiten über die militärischen Kapazitäten der NATO und der Ukraine und verdeutlichen das erstaunliche Ausmaß des amerikanischen Engagements in diesem Krieg, doch wirft ihre Veröffentlichung eine Reihe von Fragen auf.

Wenn die Dokumente teilweise gefälscht waren, wurden sie dann verbreitet, um Russland bei seinen PR-Zielen zu helfen, indem es vielleicht die eigenen Opferzahlen herunterspielt oder die des Gegners aufbläht? Im Verteidigungsministerium würden sie sicherlich niemanden täuschen, da man dort offensichtlich über die Originaldateien verfügt. Oder könnte es sein, dass die Vereinigten Staaten die Dokumente mit fehlerhaften Informationen durchgesickert haben, um Russland vor einer ukrainischen Offensive zu verwirren?

Es besteht auch die Möglichkeit, dass sie hundertprozentig authentisch sind. Wenn dem so ist, haben die Ukraine und ihre westlichen Gönner möglicherweise ernstere Probleme als ein paar durchgesickerte Dokumente. Übersetzt mit Deepl.com

--

