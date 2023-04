Durchgesickerte Dokumente: Ukraine plante Angriffe auf russische Streitkräfte in Syrien Von Kyle Anzalone / AntiWar

Scheinbar sind diese ukrainischen Krieger noch nicht ausgelastet mit ihren Kämpfen im Land, sondern planten schon in Syrien einen Stellvertreterkriegmit kurdischer Unterstützung. . Dazu noch diese riesige Menge von westlichen Waffen in diesen Händen, was für ein Albtraum. Ein weiterer Grund, diesen aggressiven ukrainischen Staat nicht zu unterstützen! Die Antwort von Russland wäre es denn dazu gekommen, wäre sicher die “RICHTIGE” gewesen. Evelyn Hecht-Galinski



The Ukrainian defense officials believed they could use Kurdish forces to wage a proxy war against Russia in Syria. By Kyle Anzalone / AntiWar Kiev’s military intelligence agency believed it could carry out attacks on Russian soldiers and Wagner Group forces in Syria, forcing Moscow to redeploy military assets from Ukraine.