US leaked documents allege Mossad urged protests against Netanyahu’s reforms Leaked US intelligence documents allege that the Israeli spy body Mossad secretly encouraged people to join protests against Prime Minister Benjamin Netanyahu’s proposed judicial overhaul. The documents, dating back to “early to mid-February”, state that Mossad’s leadership had “advocated for Mossad officials and Israeli citizens to protest the new Israeli government’s proposed judicial reforms including several explicit calls to action that decried the Israeli government”.

Israels Mossad-Chef David Barnea (C) nimmt am 16. Januar 2023 im israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv an einer Zeremonie mit Ehrengarde für den neuen israelischen Militärchef teil (AFP)

Durchgesickerte US-Dokumente behaupten, der Mossad habe die Proteste gegen Netanjahus Reformen angeheizt

Israel dementiert vehement Berichte, wonach Washington seinen Verbündeten ausspioniert haben soll

Von MEE-Mitarbeitern

9. April 2023

Durchgesickerte Dokumente des US-Geheimdienstes behaupten, dass der israelische Spionagedienst Mossad heimlich Menschen ermutigt hat, sich an Protesten gegen die von Premierminister Benjamin Netanjahu geplante Justizreform zu beteiligen.

In den Dokumenten, die auf “Anfang bis Mitte Februar” zurückgehen, heißt es, die Mossad-Führung habe “Mossad-Beamte und israelische Bürger dazu angehalten, gegen die von der neuen israelischen Regierung vorgeschlagenen Justizreformen zu protestieren, einschließlich mehrerer ausdrücklicher Aufrufe zum Handeln, in denen die israelische Regierung kritisiert wurde”.

Aus dem Geheimdienstprotokoll geht nicht hervor, wer den Befehl gab, Mossad-Mitarbeiter und Zivilisten zur Teilnahme an den Protesten zu ermutigen, aber es wird darauf hingewiesen, dass die Informationen von der Signalabteilung stammten – was bedeutet, dass die USA ihren engsten Verbündeten in der Region ausspionierten.

Die jüngsten Enthüllungen sind Teil einer Reihe von US-Geheimdienstdokumenten, die online veröffentlicht und der Washington Post und anderen Zeitungen zugespielt wurden. Das FBI untersucht, wer hinter den undichten Stellen steckt. Die Authentizität der Dokumente wird allgemein als glaubwürdig angesehen, auch wenn die darin enthaltenen Informationen nicht unbedingt den Tatsachen entsprechen.

Das Büro des israelischen Premierministers verurteilte am Sonntag den Bericht im Namen des Mossad und bezeichnete ihn als “verlogen und ohne jede Grundlage”.

“Der Mossad und seine hochrangigen Beamten haben das Personal des Dienstes nicht dazu ermutigt – und tun es auch nicht -, sich an Demonstrationen gegen die Regierung, an politischen Demonstrationen oder an irgendeiner politischen Aktivität zu beteiligen”, hieß es in der Erklärung.

“Der Mossad und seine leitenden Mitarbeiter haben sich mit dem Thema der Demonstrationen überhaupt nicht befasst und sind dem Wert des Dienstes am Staat verpflichtet, der den Mossad seit seiner Gründung geleitet hat.”

Die Offenlegung dieser Dokumente erfolgt, nachdem regierungsfreundliche Israelis die USA beschuldigt hatten, die Proteste gegen Netanjahu heimlich zu orchestrieren und zu unterstützen.

Letzten Monat behauptete Netanjahus Sohn Yair, das US-Außenministerium stecke “hinter den Protesten in Israel, mit dem Ziel, Netanjahu zu stürzen, offenbar um ein Abkommen mit den Iranern zu schließen”.

Washington wies diese Behauptungen zurück und erklärte, dass alle Berichte, wonach es “diese Proteste fördert oder unterstützt … völlig und nachweislich falsch” seien.

Israel wird seit Januar von wochenlangen Protesten und Streiks gegen die geplante Justizreform erschüttert, von der Kritiker behaupten, sie würde den Obersten Gerichtshof schwächen und die Kontrolle des Parlaments aushebeln.

Netanjahu hatte den Vorschlag im vergangenen Monat ausgesetzt, um einen Dialog mit der Opposition bis Ende Mai zu ermöglichen, bevor er die Gesetzesvorlagen erneut auf den Weg brachte.

Der Plan wurde von US-Präsident Joe Biden öffentlich kritisiert, der Netanjahu aufforderte, “davon Abstand zu nehmen”.

Seine Äußerungen riefen Kritik von Netanjahu und seinen Partnern hervor und machten die schwelenden Spannungen zwischen den beiden Regierungen deutlich. Übersetzt mit Deepl.com

