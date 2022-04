Nur die Ukraine hat noch Platz bei den westlichen Heuchlern. Wären es ukrainische Kinder….

https://www.middleeasteye.net/news/al-aqsa-mosque-dozens-palestinians-injured-israeli-raid

Bild: Israelische Streitkräfte gehen nach dem Morgengebet am 22. April 2022 in der Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee gegen palästinensische Gläubige vor. (AFP)



Dutzende Palästinenser bei der jüngsten israelischen Razzia in der Al-Aqsa-Moschee verletzt

Israelische Streitkräfte feuern Tränengas und Gummigeschosse auf Gläubige und verletzen mindestens 31 Personen, darunter auch Kinder

Von MEE-Mitarbeitern

22. April 2022

Am dritten Freitag des heiligen Ramadan stürmten israelische Streitkräfte erneut die Al-Aqsa-Moschee und verletzten dabei Dutzende palästinensische Gläubige.

Kurz nach dem Morgengebet drangen israelische Polizisten und Spezialkräfte in die Moschee ein und begannen, Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschosse auf Palästinenser zu feuern.

Mindestens 31 Gläubige, darunter auch Kinder, wurden durch die israelischen Angriffe verletzt, 14 von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht, zwei von ihnen in ernstem Zustand, wie die Palästinensische Gesellschaft des Roten Halbmonds (PRCS) mitteilte.

Eine turbulente Woche an der al-Aqsa-Moschee endet mit erneutem palästinensischen Widerstand

Mehr lesen ”

Mindestens ein verwundeter Gläubiger wurde von den israelischen Streitkräften verhaftet.

Palästinensischen Berichten zufolge geriet ein Baum im Innenhof der al-Aqsa-Moschee durch israelisches Tränengas in Brand.

Tausende von Gläubigen waren in die Moschee geströmt, um am Morgengebet und später am dritten Freitag des Ramadan teilzunehmen, zu dem oft Zehntausende von Palästinensern aus Jerusalem, dem besetzten Westjordanland und der palästinensischen Gemeinde in Israel anreisen.

Als die israelische Razzia begann, stellten sich Dutzende junger Männer im Innenhof von al-Aqsa der Polizei in der Nähe der Qibli-Gebetshalle am südlichen Ende des Komplexes entgegen.

Nach Angaben der israelischen Zeitung Haaretz wurde ein Polizist von einem Stein im Gesicht getroffen und musste ärztlich behandelt werden.

Die Erstürmung der al-Aqsa am Freitag ist die siebte in acht Tagen, die von israelischen Streitkräften innerhalb der Moschee durchgeführt wurde. Mehr als 170 Palästinenser wurden bei den anhaltenden Angriffen verwundet und mehr als 450 festgenommen.

In der Zwischenzeit haben die israelischen Streitkräfte das Eindringen von Siedlern und rechtsextremen Aktivisten in die Al-Aqsa während der Razzien gegen Palästinenser von Sonntag bis Donnerstag erleichtert.

Nach Angaben des Waqf, einer islamischen Stiftung, die die Angelegenheiten der Moschee verwaltet, betraten in fünf Tagen rund 3.670 Siedler anlässlich des jüdischen Pessachfestes die al-Aqsa.

Eklatante Provokation

Die Palästinenser sind empört über das wiederholte Eindringen israelischer Siedler in die Gebetsstätte, die drittheiligste im Islam und die heiligste im Judentum.

Nach einer langjährigen Vereinbarung dürfen nicht-muslimische Touristen die Stätte unter bestimmten Bedingungen und mit Genehmigung des Waqf besuchen, aber nur Muslime dürfen dort beten.

Al-Aqsa: Warum Palästinenser befürchten, dass israelische Razzien ihr Recht auf die Moschee aushöhlen werden

Die Minister der Arabischen Liga, die sich am Donnerstag im benachbarten Jordanien trafen, erklärten, Israel solle den Status quo an der Stätte respektieren, die offiziell vom Ministerium für islamische Angelegenheiten des Königreichs beaufsichtigt wird.

Die Minister verurteilten “israelische Angriffe und Verletzungen gegen die Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee” und nannten sie “eine eklatante Provokation für die Gefühle der Muslime überall”.

“Unsere Forderungen sind eindeutig, dass die Al-Aqsa und der Haram al-Sharif in seinem gesamten Bereich eine alleinige Gebetsstätte für Muslime ist”, sagte der jordanische Außenminister Ayman al Safadi nach einer Dringlichkeitssitzung in Amman zusammen mit dem Chef der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, vor Reportern.

Safadi sagte, er habe die Zusicherung erhalten, dass Israel jüdischen Gläubigen in den letzten zehn Tagen des am Freitag beginnenden Ramadan den Zutritt zur Al-Aqsa untersagen werde.

Die stellvertretende US-Außenministerin Yael Lempert und der hochrangige US-Diplomat Hady Amr besuchten die Region am Donnerstag.

Nach einem Treffen mit ihnen erklärte der israelische Außenminister Yair Lapid, dass Israel “den Status quo” an der Stätte bewahre und auch weiterhin bewahren werde.

Palästinenser erliegt seinen Wunden

Ein 20-jähriger Palästinenser erlag am Freitag seinen Verletzungen, nachdem er Anfang der Woche bei einer Razzia in der Nähe von Dschenin im Norden des besetzten Westjordanlandes von israelischen Streitkräften angeschossen worden war.

Lutfi Ibrahim Labadi erlitt eine Kopfwunde, als israelische Truppen am Montag auf Demonstranten schossen, die sich einer Razzia in dem Dorf Yamoun widersetzten.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums ist die Zahl der in diesem Jahr von israelischen Truppen getöteten Palästinenser damit auf 49 gestiegen.

Am Montag erlag auch die 19-jährige Hanan Mahmoud Khaddour ihren Verletzungen, nachdem sie auf dem Heimweg von einer Schulstunde in Jenin von israelischen Soldaten angeschossen worden war. Ein weiterer Jugendlicher, Shawkat Kamal Abed, 17, starb letzte Woche im Krankenhaus, nachdem er in der Nähe der Stadt im nördlichen Westjordanland angeschossen worden war.

Am Freitag leiteten die israelischen Streitkräfte eine Massenverhaftungsaktion in verschiedenen Städten und Dörfern im Westjordanland und in Ostjerusalem ein.

Neun Palästinenser aus den Ostjerusalemer Städten Silwan, Issawiya und Jabal al-Mukaber wurden festgenommen.

Nach Angaben der Agentur Wafa nahmen die israelischen Streitkräfte außerdem drei Brüder aus Dschenin fest und durchsuchten das Haus eines weiteren Palästinensers und verhafteten ihn.

Zwei weitere Palästinenser wurden am Freitag beim Überqueren eines militärischen Kontrollpunktes in der Nähe von Bethlehem im Süden des Westjordanlandes festgenommen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...