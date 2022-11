Echte Demokratie bedeutet Informationsdemokratie: Notizen vom Rand der narrativen Matrix von Caitlin Johnstone aitlin Johndtone

https://caitlinjohnstone.com/2022/11/11/real-democracy-means-democracy-of-information-notes-from-the-edge-of-the-narrative-matrix/

Echte Demokratie bedeutet Informationsdemokratie: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

11. November 2022

Die Medien belügen uns, was sich daran zeigt, dass die Realität nie mit ihren Geschichten übereinstimmt.

Die Politiker belügen uns, was sich daran zeigt, dass sie ihre Versprechen nie einhalten.

Die Kapitalisten belügen uns, was sich darin zeigt, dass sie immer reicher werden, während die Arbeiter immer ärmer werden.

Ich will keine Innovationen, die mein Einkaufserlebnis verbessern oder meine Smartphones ein klein wenig besser machen, ich will Innovationen, die den Hunger in der Welt beseitigen, Innovationen, die dafür sorgen, dass die Menschen mehr Freizeit haben, Innovationen, die den Menschen helfen, in Harmonie mit unserem Ökosystem zu leben.

Wenn Sie zur westlichen Mittelschicht gehören, ist die Technologie bereits an einem Punkt angelangt, an dem sie keine neuen persönlichen Gerätschaften auf den Markt bringen wird, die Ihr Leben wesentlich verbessern. Aber es gibt einen riesigen Spielraum für Innovationen, die das Leben der Menschen insgesamt viel besser machen können. Was den gesellschaftlichen Wandel betrifft, so hat die Technologie immer noch die Möglichkeit, die Lebensqualität der Menschen radikal zu verbessern, während die Technologie im Sinne eines robusten Individualismus den reichsten Menschen nur noch mehr von denselben Spielzeugen bescheren wird, die sie ohnehin nicht glücklich machen.

Die Linie des technologischen Fortschritts, die darauf beruht, dass der Einzelne neue Erfindungen für sich selbst kauft, hat den Punkt des abnehmenden Ertrags längst überschritten, und jetzt ist dieser Ertrag praktisch gleich null. Wir brauchen eigentlich keine Erfindungen mehr für den individuellen Kauf und Konsum. Was wir brauchen, sind kollektiv orientierte Innovationen, die die Art und Weise, wie Menschen auf diesem Planeten leben, verändern. Und das wird nicht in Form von fliegenden Autos oder ausgefalleneren persönlichen Geräten geschehen, sondern in Form von Fortschritten, die unsere Fähigkeit verändern und verbessern, jedem Menschen Nahrung, Unterkunft und Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Demokratie der Stimme ohne Demokratie der Information ist keine Demokratie. Es spielt keine Rolle, ob die Menschen wählen können, solange die Medien besitzende Klasse in der Lage ist, ihr Wahlverhalten zu manipulieren. “Eine Person, eine Stimme” ist bedeutungslos, wenn sich der Einfluss und die Kontrolle über die Informationen in hohem Maße auf einige wenige Eliten konzentrieren. Und das ist der Fall.

Die Propaganda der Massenmedien, die Internetzensur, die Manipulation der Algorithmen im Silicon Valley, die Geheimhaltung durch die Regierung und der Krieg gegen den Journalismus sind allesamt antidemokratisch, weil sie die Informationen einschränken, auf die die Bürger zugreifen dürfen, um ihre Stimme abzugeben. Und keines dieser Instrumente der narrativen Kontrolle hat irgendeinen Einfluss auf oder eine Verantwortlichkeit gegenüber der breiten Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass zwar jeder eine Stimme hat, aber die Art und Weise, wie diese Stimmen verwendet werden, einer aggressiven und allgegenwärtigen Manipulation durch die herrschende Klasse unterliegt.

Die beispiellosen Investitionen des US-Imperiums in Soft-Power-Kontrollsysteme haben das ausgeklügelte Propagandasystem hervorgebracht, das je existiert hat. Das menschliche Denken wird massenhaft manipuliert wie nie zuvor. Wenn man kontrolliert, wie die Menschen denken, kann man auch kontrollieren, wie sie wählen.

Der größte Teil der Propaganda, die die Menschen täglich konsumieren, dient nicht dazu, Zustimmung für eine bestimmte Agenda zu erzeugen, sondern um Zustimmung für den allgemeinen politischen Status quo zu erzeugen, der unser völlig gestörtes System aufrechterhält. Das ist es, was das falsche Zwei-Parteien-Marionettenspiel aufrechterhält. Ohne große Mengen an Propaganda wäre es nicht möglich, zwei gleichmäßig gespaltene politische Fraktionen aufrechtzuerhalten, die ohnmächtig Tauziehen spielen und niemals wirklich etwas verändern. Der gesamte Status quo beruht auf der Fähigkeit der herrschenden Klasse, die Gemüter in großem Umfang zu manipulieren.

Die Republikaner haben Glück, weil sie einfach offen Republikaner sein können. Demokraten müssen im Geheimen Republikaner sein.

Elon Musks endlose Reihe von Gesichtsausdrücken bei Twitter ist eine gute Illustration dafür, warum die Reichen nicht die Welt regieren sollten. Sie sind nicht weise. Sie sind nicht einmal besonders klug. Sie haben nur herausgefunden, wie sie unser beschissenes kapitalistisches System ausnutzen können, das Arschlöcher und Soziopathen begünstigt.

Ein weiteres gutes Beispiel ist Mark Zuckerberg, der wegen seiner dämlichen Metaverse-Fantasie 11.000 Leute gefeuert hat:

Ich liebe es, wie die Mainstream-Zeitungen sagen: “Lasst uns mehreren feuerspeienden, extremistischen Kriegstreibern regelmäßige Kolumnen geben, denn es ist wichtig, sicherzustellen, dass wir diese wichtige feuerspeiende, extremistische Kriegstreiberperspektive bekommen.” Sie sagten: “Wie sollen wir die gesamte extremistische Kriegstreiberperspektive nur von Josh Rogin und Jennifer Rubin bekommen? Fügen Sie Max Boot für zusätzliche Vielfalt hinzu.”

Die Menschheit wendet sich von der Religion ab, da wir entdecken, dass es sich dabei nur um einen Haufen wenig hilfreicher und unbewiesener, erfundener Glaubenssätze handelt. Eines Tages wird die Menschheit auf dieselbe Weise und aus demselben Grund den Glauben aufgeben, dass wir alle getrennte Individuen sind, die sich von unserer Biosphäre und dem Universum unterscheiden.

Unsere Herrscher sind wie ein kluger Mann, der ein Riesenbaby gefangen hat und ihm beigebracht hat, nicht zu merken, wie viel größer und stärker es ist als er, damit es ihn nicht zerquetscht und entkommt. Übersetzt mit Deepl.com

Wir sind der Riese.

