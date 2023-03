Former IDF Soldier Criticizes Netanyahu, Neglects to Mention Israeli Apartheid Israelis and Americans shared delusional thinking. In America, the government has a free hand to start wars with the potential of ending life on the planet. The people, brainwashed and indoctrinated by state media (that claims to be a “free press”), support this insanity.

Viel zu viele Israelis ignorieren die Verbrechen einer korrupten, gewalttätigen und rassistischen Regierung.

Ehemaliger IDF-Soldat kritisiert Netanjahu und vergisst, die israelische Apartheid zu erwähnen

von Kurt Nimmo

6. März 2023

Israelis und Amerikaner teilen ein wahnhaftes Denken. In Amerika hat die Regierung freie Hand, Kriege anzuzetteln, die das Potenzial haben, das Leben auf dem Planeten zu beenden. Das Volk, das von den staatlichen Medien (die behaupten, eine “freie Presse” zu sein) einer Gehirnwäsche unterzogen und indoktriniert wurde, unterstützt diesen Wahnsinn. Viel zu viele Amerikaner sind intellektuell faul und ziehen es vor, ihre politische Meinung von stenografischen Konzernmedien formulieren zu lassen.

Während die US-Regierung im Ausland ein extrem gewalttätiges Raubtier ist, das im Namen des soziopathischen Neoliberalismus fremde Länder tötet und verwüstet, mordet der Staat im eigenen Land, anders als in Israel, nicht aktiv die einheimische Bevölkerung. Das hat er natürlich in der Vergangenheit mit den so genannten “Indianern” getan und Millionen von unglücklichen Opfern über ein paar Jahrhunderte ethnisch gesäubert, aber jetzt konzentriert er seine zerstörerische Kraft auf fremde Nationen.

Heute Morgen las ich “Ich habe zu den Waffen gegriffen, um Israel zu verteidigen. Now I March Against Its Government”, einen Artikel von Matti Friedman in The Free Press.

Friedman argumentiert zu Recht, dass sich Israel in den Fängen einer “rechten” Regierung befindet, die von dem langjährigen Bibi Netanjahu angeführt wird. Friedman ist beunruhigt über die Konsolidierung der Macht durch die Likud-Partei und deren Bestreben, Israels Justiz irrelevant zu machen. “Ich war nie ein Netanyahu-Wähler”, schreibt er. “Aber ich habe immer angenommen, dass man ihm vertrauen kann, wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht”.

Nationale Sicherheit? Israels nationale Sicherheit umfasst Angriffe auf Nachbarländer und die brutale Unterwerfung von Millionen von Arabern innerhalb seiner selbst erklärten Grenzen und “besetzten Gebiete”.

In seinem Estrich, in dem er den autoritären Instinkt der israelischen “Rechten” anprangert, erwähnt Herr Friedman die Palästinenser einmal im Zusammenhang mit der israelischen Siedlergewalt und der ethnischen Säuberung.

Ich glaube, dass Friedman, wie die große Mehrheit der Israelis, nicht in der Lage oder nicht willens ist, zuzugeben, dass Israels “rechter” Likud ein Produkt einer rassistischen und suprematistischen Ideologie ist. Der Likud wurde von Menachem Begin und Ariel Sharon gegründet.

Begin schloss sich 1942 der Irgun (Etzel) an, einer paramilitärischen Terrororganisation, die Anschläge gegen die Briten im damaligen Mandatsgebiet Palästina verübte, einem britischen Kolonialprojekt, das ins Leben gerufen wurde, nachdem das Osmanische Reich nach der türkischen Niederlage im Ersten Weltkrieg die Kontrolle über große Teile des Nahen Ostens verloren hatte. Britische, französische und italienische Truppen besetzten Istanbul im Jahr 1918.

Für viele Israelis ist Ariel Sharon ein Nationalheld. Er war Befehlshaber der israelischen Armee, beginnend mit dem “Palästinakrieg” von 1948 (d. h. Mord, Zerstörung palästinensischer Dörfer, konzertierte ethnische Säuberungen). Später wurde er der elfte Premierminister Israels. Scharon war ein echter Kriegsverbrecher, und dennoch beschlossen die Israelis, ihn zum Premierminister zu machen.

Scharon war dafür verantwortlich, dass libanesische Faschisten in die Flüchtlingslager Sabra und Schatilla eindringen und Hunderte (manche Quellen sprechen von Tausenden) palästinensischer Männer, Frauen und Kinder ermorden konnten. Das Massaker ereignete sich während Israels illegaler Invasion des Libanon im Jahr 1982. Scharon wurde nie zur Rechenschaft gezogen.

Nach Angaben von Human Rights Watch:

Scharon entging auch der Rechenschaftspflicht für andere mutmaßliche Verstöße, wie etwa seine Rolle beim Ausbau der Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten, was als Kriegsverbrechen verfolgt werden kann. Scharon ordnete 2005 den Abzug aller israelischen Siedler aus dem Gazastreifen und aus vier Siedlungen im Westjordanland an, doch die Gesamtzahl der Siedler in den besetzten Gebieten stieg während seiner Amtszeit als Premierminister erheblich an.

Die Tagebücher von Moshe Sharett, dem zweiten israelischen Ministerpräsidenten nach Ben-Gurion, geben Aufschluss über die ethnischen Säuberungen und die Kriegspolitik des israelischen Staates nach seiner Gründung im Jahr 1948.

Livia Rokach führte eine Studie über Sharetts Tagebücher durch, die später unter dem Titel “Israels heiliger Terrorismus: A Study Based on Moshe Sharett’s Personal Diary and Other Documents”. Einem Bericht über Roachs Buch zufolge enthüllt das Tagebuch von Sharett

enthüllt, wie die israelische Führung in den frühen 1950er Jahren die arabischen Staaten durch militärische Operationen und verdeckte terroristische Aktionen bewusst provozierte, eine Massenhysterie in Israel schürte und die Übernahme des Südlibanon, des Gazastreifens und des Westjordanlandes plante.

In seinem Artikel erwähnt Friedman “die Verleumdungskampagne unserer Feinde, die darauf abzielt, dieses Land zu dämonisieren und es leichter zu machen, es zu verlassen und zu zerstören.” Er vermeidet jede Erwähnung der (weitgehend geschönten) Geschichte Israels und seiner vorsätzlichen Kampagne, die benachbarten arabischen Staaten zu Feinden zu machen. Alle Bemühungen um Koexistenz wurden ignoriert, um die israelische Vormachtstellung im Nahen Osten durchzusetzen.

Ralph Schoenman schreibt in seinem Buch “Die verborgene Geschichte des Zionismus”, dass die zionistische Bewegung von Anfang an die “Armenisierung” des palästinensischen Volkes anstrebte. Wie die amerikanischen Ureinwohner wurden die Palästinenser als “ein Volk zu viel” betrachtet. Die Logik war die Eliminierung; die Bilanz sollte ein Völkermord sein.”

Was “Liberale” wie Friedman betrifft, schreibt Schoenman (in Bezug auf den “Arbeitszionismus”), so versuchten sie “dem kolonialen Unternehmen eine ‘sozialistische’ Patina zu verleihen… die ‘Arbeitszionisten’ setzten die Methoden der Arbeiterbewegung ein, um den Einsatz arabischer Arbeitskräfte zu verhindern; ihr Ziel war nicht Ausbeutung, sondern Usurpation.”

Der völkermörderische Instinkt des “rechten” Zionismus “hat in letzter Zeit seine Angriffe auf das palästinensische Leben intensiviert”, schreibt Saree Makdisi.

Er hat den Abriss palästinensischer Häuser, seine absichtlich erschreckenden mitternächtlichen Überfälle auf palästinensische Familien und seine Brutalisierung von Palästinensern an Kontrollpunkten, auf Schulhöfen, in Olivenhainen und auf pastoralen Hängen verstärkt. Und die Soldaten der Besatzungsarmee haben in diesem Jahr bisher jeden Tag mehr als einen palästinensischen Mann, eine Frau oder ein Kind erschossen.

Das Wort “Palästinenser” kommt in Friedmans Artikel zweimal vor. Erstens in Bezug auf “palästinensische Terroranschläge und Kriege” und zweitens auf “die Ermordung von zwei Israelis in einer Stadt im Westjordanland durch Palästinenser und einen tödlichen Mobangriff durch Siedler als Vergeltung”.

Friedman erwähnt nicht die israelische Apartheid, die tägliche Ermordung von Palästinensern durch die IDF (in der Friedman diente) und die jahrzehntelangen rassistischen Demütigungen, mit denen Palästinenser überhäuft werden, die als Terroristen dargestellt werden, weil sie versuchen, sich gegen Besatzung, Apartheid, Erniedrigung und ethnische Säuberung zu wehren.

Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ein großer Prozentsatz der israelischen Bevölkerung diese Brutalität unterstützt. Viel zu viele ignorieren die Verbrechen einer korrupten und gewalttätigen Regierung, die vorgibt, sie zu vertreten, während andere das Erschießen von Kindern und Journalisten aktiv unterstützen.

In Amerika garantiert ein ähnlicher Prozess der Ignoranz und des unreflektierten Patriotismus die Zustimmung zur Ermordung von weit über einer Million Menschen im Irak, in Afghanistan, Syrien, Somalia und Libyen.

Es ist bedauerlich, dass wortgewandte und intelligente Menschen wie Herr Friedman nicht in der Lage sind zu verstehen, wie “rechte” (und in der Tat “linke”) Israelis für ihre eigene existenzielle Krise verantwortlich sind. Netanjahu, Naftali Bennett (von der Partei der “Neuen Rechten”) und andere Rassisten und ethnische Säuberer, die mörderische und terroristische Siedler voll unterstützen, werden von den israelischen Wählern routinemäßig ins Amt gewählt.

Eine Flut von Stimmen erhebt sich gegen die israelische Apartheid und die Außenpolitik des Landes (z. B. die routinemäßige Bombardierung Syriens, die Besetzung der syrischen Golanhöhen und die ständige Drohung, den Iran unter dem falschen Vorwand zu bombardieren, dass er Atomwaffen hat oder bald haben wird, während gleichzeitig Wissenschaftler im Iran ermordet werden).

Israel muss einen palästinensischen Staat akzeptieren, wie er ursprünglich im Rahmen des Teilungsplans von 1947 vorgeschlagen wurde, und sich mit den Palästinensern versöhnen (und auf ihre Missstände eingehen). Leider ist es unwahrscheinlich, dass dies geschieht.

Israel wird schließlich mit einer existenziellen Krise konfrontiert werden, wenn ein Großteil der Welt (ohne die US-Regierung und ihre europäischen Satrapen) beginnt, ernsthaft Gerechtigkeit für die Palästinenser zu fordern, ein Volk, das von Generalleutnant Rafael Eitan (der die illegale Invasion im Libanon leitete) als “betäubte Kakerlaken, die in einer Flasche wuseln” bezeichnet wurde. Übersetzt mit Deepl.com

