Gut, dass es aufrechte Journalisten wie Gideon Levy gibt!

https://www.haaretz.com/opinion/.premium-his-daughters-were-killed-by-the-idf-it-s-time-he-takes-israel-to-the-hague-1.10420391

Bild: Palestinian doctor Izzeldin Abuelaish gives a press conference at the Israeli Supreme Court in Jerusalem on November 15, 2021 [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]

Ein Arzt aus dem Gazastreifen, der Gerechtigkeit für seine getöteten Töchter sucht, wird sie in Israel nicht finden

Von Gideon Levy

28.11. 2021

Auch Dr. Izzeldin Abuelaish hat es auf die gute Art versucht. Seit 13 Jahren, seit dem Massaker an seinen Töchtern im Gaza-Streifen, reist er durch die Welt und spricht über Hoffnung, Frieden, Vergebung und Koexistenz. Ich habe ihn im Europäischen Parlament und in Tel Aviv gesehen. Er sagte, er sei nicht wütend. Seine Auftritte waren fast unmenschlich. Es war schwer zu glauben. Ein Mann, dessen drei Töchter von den israelischen Verteidigungsstreitkräften getötet wurden, spricht über Fehler und Vergebung. Jetzt ist seine Zeit für Zorn gekommen. Sogar der Oberste Gerichtshof hat ihn beschämend in die Schranken gewiesen. Vielleicht erkennt er jetzt, dass der Weg, den er gewählt hat, ihn nirgendwohin führen wird.

Izzeldin, du bist nicht der erste Palästinenser, der diesen guten Weg ausprobiert hat, und er endet immer in Verzweiflung. Marwan Barghouti zum Beispiel hat den Weg der Hoffnung und des Dialogs versucht, bevor er sich dem gewaltsamen Widerstand zuwandte. Das endete für alle schlecht. Also hören Sie auf, Dr. Abuelaish. Geben Sie es auf. Hören Sie auf, über Hoffnung, Gerechtigkeit und Frieden zu reden. Es gibt niemanden, mit dem man darüber reden kann. Es gibt keinen Partner.

Israel versteht diese Sprache nicht, sie ist dem Staat fremd. Israel kennt nur eine andere Sprache, auf die Sie zurückgreifen müssen, wenn Sie auch nur einen kleinen Teil Ihrer Ziele erreichen wollen – verspätete Gerechtigkeit für Ihre toten Töchter; eine Anerkennung des Unrechts; Wiedergutmachung und die Verhinderung solcher Taten in der Zukunft.

Der Fall des Arztes hätte nie vor Gericht kommen dürfen. Am Tag nach der Ermordung seiner Töchter hätte Israel mit Dr. Abuelaish Kontakt aufnehmen sollen, der zu dieser Zeit im Sheba Medical Center in Tel Hashomer außerhalb von Tel Aviv tätig war. Die israelische Regierung hätte ihn um Verzeihung bitten und ihm ihre Hilfe anbieten sollen, ohne dass ein Gericht eingeschaltet wird.

Die Soldaten, die seine Töchter getötet haben, haben dies vielleicht nicht absichtlich getan, aber sie haben es sicherlich nicht absichtlich getan, um sie nicht zu töten. Jemand muss bestraft werden und für eine solche kriminelle Fahrlässigkeit bezahlen.

Ein Präzedenzfall? Ausgezeichnet. Das ist genau die Absicht. Wenn Israel anfängt, für die Verbrechen und die Fahrlässigkeit seiner Soldaten zu bezahlen, werden die IDF anfangen, sorgfältiger mit Menschenleben umzugehen. In einem seltenen Fall hat Israel Großzügigkeit und Menschlichkeit bewiesen. Es war der erstaunliche Fall eines Mädchens namens Maria Aman, das durch eine israelische Rakete, die 2006 in Gaza die Hälfte ihrer Familie tötete, von Kopf bis Fuß gelähmt wurde, und der Himmel ist nicht eingestürzt. Sie lebt unter uns und erhält alle Rehabilitationsmaßnahmen, die ihr zustehen. Das ist kein Präzedenzfall und es ist nicht gefährlich. Es ist einfach ein humanes Verhalten.

Es ist nicht schwer zu erraten, was passiert wäre, wenn die Hamas drei jüdische Schwestern getötet hätte. Die abstoßende ultranationalistische Rechtshilfeorganisation Shurat Hadin hätte sie unter dem Schrei “Terrorismus” in der Hälfte der Länder der Welt verklagt, und sie hätte gewonnen.

Abuelaish glaubte an das israelische Rechtssystem. Der Vorsitzende des Gremiums des Obersten Gerichtshofs, das seinen Fall anhörte, Richter Isaac Amit, sprudelte vor zuckersüßem Mitleid und Freundlichkeit in abstoßender Weise – “Unsere Herzen sind mit dem Beschwerdeführer” -, bevor er dem trauernden Arzt befahl, ihm aus dem Gesicht zu gehen.

Dies ist das Gericht, um dessen Zukunft die Liberalen so besorgt sind, der Leuchtturm, dessen Licht wir folgen sollen. Die israelische Demokratie würde eine existenzielle Katastrophe erleiden, wenn jemand versuchen würde, ihr zu schaden, wurde uns gesagt. In Wirklichkeit wäre es keine große Katastrophe. Es würde kein Schaden angerichtet, außer dem trügerischen Ruf Israels, gerecht zu sein.

Nun, lieber Dr. Abuelaish, gehen Sie einen anderen Weg. Wenn man Ihnen in Jerusalem nicht zuhört, gehen Sie nach Den Haag. Es stimmt, dass Ihre Aussichten laut Protokoll auch dort gering sind. Der Internationale Strafgerichtshof befasst sich nicht mit einzelnen Fällen von Fahrlässigkeit und hat keine Zuständigkeit für alles, was hier vor 2014 passiert ist.

Aber Sie können in Den Haag eine Beschwerde gegen das israelische Justizsystem einreichen, weil es automatisch Immunität für alle Kriegsverbrechen des Staates gewährt. Ob sie es nun hören oder nicht, diese Ungerechtigkeit muss in der Welt Gehör finden. Und dann, Dr. Abuelaish, setzen Sie ein anderes System ein, eines, dass Israel eines Tages ein wenig von den zerstörerischen Waffen nehmen könnte, die Ihre Töchter getötet haben.

Anstatt über Koexistenz zu sprechen, sprechen Sie über Boykott. Statt von Frieden, sprechen Sie von Sanktionen. Schließen Sie sich der BDS-Bewegung an. Nur solche Maßnahmen können den Wandel herbeiführen, für den Sie kämpfen. Das ist es, was der Oberste Gerichtshof in Jerusalem Sie gelehrt hat. Übersetzt mit DeepL.com

