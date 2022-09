https://www.paulcraigroberts.org/2022/09/23/we-might-be-spared-nuclear-war-for-now-but-the-threat-of-home-grown-tyranny-remains/



Ein Atomkrieg mag uns vorerst erspart bleiben, aber die Bedrohung durch eine hausgemachte Tyrannei bleibt

von Paul Craig Roberts



23. September 2022

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, ich danke Ihnen für eine stärkere vierteljährliche Reaktion im September. Es ist eine schwierige Aufgabe, in einer politisierten Welt, in der offizielle Narrative Waffen sind und Fakten unterdrückt werden, genaue Informationen und intelligente Analysen zu produzieren. Dank Ihrer Unterstützung besteht diese Website nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Sie wird weltweit gelesen. Sie wird auf anderen vielgelesenen Websites wieder veröffentlicht. Sie wird in andere Sprachen übersetzt. Viele meiner Kolumnen werden übersetzt und in russischen Zeitungen veröffentlicht, darunter auch solche, in denen ich mich in letzter Zeit kritisch über Putin geäußert habe. Die Freiheit der russischen Presse steht in starkem Kontrast zur Zensur in den westlichen Medien.

Wie die Leser wissen, bin ich davon überzeugt, dass Putins Duldung von Beleidigungen und Provokationen zu mehr und schlimmeren Provokationen geführt hat und nicht, wie von ihm beabsichtigt, zu einer Verharmlosung des Konflikts. Wie Sie ebenfalls wissen, bin ich davon überzeugt, dass seine “begrenzte Militäroperation” im Donbass, mit der die Russen im Donbass, die früher zu Russland gehörten, vor den schrecklichen Übergriffen der ukrainischen Streitkräfte und der Neonazi-Milizen geschützt werden sollten, ein Fehler war. Es war ein Fehler, weil der Westen eine begrenzte Operation als “Invasion der Ukraine” bezeichnete und die langsamen Fortschritte als Beweis für das Versagen Russlands wertete. Es ist ein Fehler, weil die Langsamkeit der russischen Offensive, mit der die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur so gering wie möglich gehalten werden sollten, dem Westen reichlich Zeit gab, sich selbst davon zu überzeugen, sich mehr und mehr zu engagieren – mit diplomatischer Unterstützung, Geld, Waffen und Munition, Ausbildung und jetzt auch mit Satelliteninformationen, um die russischen Streitkräfte ins Visier zu nehmen.

Meines Erachtens hat sich Putin so verhalten, wie sich der britische Premierminister Chamberlain verhalten haben soll, und damit zu aggressiveren Handlungen ermutigt. Frieden um jeden Preis zu wollen, führt zum Krieg.

Da es dem Kreml nicht mehr möglich ist, von “unseren westlichen Partnern” zu sprechen oder zu leugnen, dass sich der Westen im Krieg mit Russland befindet, ist er, um einen Krieg zu vermeiden, von dem er weiß, dass er nuklear wäre, zu meiner Schlussfolgerung von vor acht Jahren gelangt, dass, wenn die Gebiete in den heutigen künstlichen Grenzen der Ukraine, die des russischen Schutzes bedürfen, wieder in Russland eingegliedert würden, der Konflikt aufhören oder zu einer direkten westlichen Militäraggression gegen Russland werden müsste. Da Biden sagt, er habe keine Lust auf einen Krieg mit Russland und werde ihn nicht zulassen, und da die NATO zu einem solchen Krieg nicht fähig ist, versprechen die heute beginnenden Referenden in den befreiten Gebieten der Ukraine, die zweifellos erfolgreich sein werden, die Gefahr eines Armageddon zu verringern. Obwohl meiner Meinung nach die Führung überall in der westlichen Welt satanisch und wahnsinnig ist, glaube ich nicht, dass die westlichen Regierungseliten bereit sind, Selbstmord zu begehen, indem sie russisches Gebiet angreifen. Der Westen kann sagen, dass er das Recht der Menschen auf Selbstbestimmung nicht anerkennt, aber wenn Russland sagt, dass es russisches Territorium ist, dann ist es das auch.

Damit Sie es verstehen: Die Referenden sind Putins Art, den Konflikt zu beenden, bevor er sich zu einem Atomkrieg ausweitet. Putins Rettung der Welt vor einem Atomkrieg wird von den westlichen Presstituierten, den Marionettenregierungen Washingtons in der EU und im Vereinigten Königreich oder von der Marionette, die als NATO-Generalsekretär fungiert, nicht anerkannt werden.

Aber was sie denken, spielt keine Rolle. Putin tut, mit Verspätung, sein Bestes, um uns alle vor einem Atomkrieg zu bewahren. Beten Sie, dass er Erfolg hat.

Wenn es Putin gelingt, einen Atomkrieg zu verhindern, bedeutet das nicht, dass in Russland Frieden herrscht. Die Auflösung der Sowjetunion durch Washington, bei der sowjetische Provinzen oder Republiken in unabhängige Staaten umgewandelt wurden, sowie die Freiheit, die der Westen seit 30 Jahren bei der Finanzierung von NRO und dem Aufbau subversiver Netzwerke in den ehemaligen sowjetischen Provinzen hat, gibt Washington die Möglichkeit, Kriege an den Grenzen der Russischen Föderation zu schüren, wie es derzeit zwischen zwei ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken, Kirgisistan und Tadschikistan, geschieht, und Putsche wie den jüngsten Versuch in Kasachstan zu schüren. Das Imperium diente einem Sicherheitszweck, zu dem Russland letztendlich zurückkehren muss, wenn der Westen weiterhin gegen Russland vorgeht.

Bei den anderen Bedrohungen der westlichen Zivilisation, mit denen wir konfrontiert sind, können wir nicht auf Putins Hilfe zählen. Intern ist der Westen mit einem Angriff auf sich selbst durch seine eigenen Eliten konfrontiert. Der Westen ist überall diskreditiert – in den Universitäten, den öffentlichen Schulen, den Museen, den Medien, den Filmen, der Demokratischen Partei, dem Projekt 1619, der Identitätspolitik, der Kritischen Rassentheorie, die den Kindern in den öffentlichen Schulen beigebracht wird, der Gender-Theorie, die lehrt, dass die Selbsterklärung und nicht die biologische Tatsache das Geschlecht bestimmt. Kindern beizubringen, ihr Geschlecht zu verwechseln, ist eine böse Sache.

Dies verdeutlicht, dass in der westlichen Welt Lügen Vorrang vor Fakten haben. Fakten sind das, was die Eliten und ihre Lakaien sagen. Sie haben keine Grundlage in der Realität. Diejenigen, die die Realität betonen, sind “inländische Terroristen”, weil sie von den offiziellen Erzählungen abweichen, die nicht durch Fakten belegt werden können. Der Multikulturalismus hat die amerikanische Nation in einen Turm von Babel verwandelt, und die Identitätspolitik hat die Einheit zerstört. Die Demokratische Partei wurde radikalisiert und ist fest gegen weiße Amerikaner eingestellt, die einen Prozess der Entwurzelung und Enteignung durchlaufen.

In meiner Lebenszeit haben sich die USA von einer Nation in einen Turm zu Babel und von einer relativ freien Gesellschaft in einen Polizeistaat verwandelt. Die Verwandlung in einen Turm von Babel war eine bewusste Politik, die darauf abzielte, der weißen Bevölkerung die Macht zu entziehen. Der Polizeistaat hat sich im 21. Jahrhundert als Reaktion auf den 11. September, der teilweise zu diesem Zweck inszeniert wurde, rasch entwickelt. Angesichts der Tatsache, dass die Legitimität der Hälfte oder mehr der weißen Bevölkerung vom Weißen Haus in Frage gestellt wird, der Schutz der Verfassung ausgehöhlt wird und das Strafrechtssystem als Waffe gegen Trump und seine Anhänger eingesetzt wird, werden die Vereinigten Staaten auf einen Bürgerkrieg vorbereitet.

Früher hat die US-Regierung die Bevölkerung mit fortschrittlichen Maßnahmen wie dem Sherman Anti-Trust Act, der heute ein totes Gesetz ist, vor Monopolen geschützt. Seit der Clinton-Regierung hat die Monopolisierung, die durch die Zerstörung unabhängiger Geschäfte durch große Ladenketten bereits vorhanden war, dramatisch zugenommen. Clinton hat die Konzentration der Medien in wenigen Händen abgesegnet. Die Großbanken erhielten durch die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes enorme Macht. Die unregulierte digitale Revolution hat ein Monopol über die digitale Kommunikation geschaffen, das zur Zensur und Unterdrückung der freien Meinungsäußerung genutzt wird. Big Pharma und die Krankenkassen sind dabei, ihre Kontrolle über die Medizin zu vervollständigen, indem sie unabhängige Arztpraxen in große Gesundheitsorganisationen zwingen, in denen die Ärzte Angestellte sind, die den Protokollen von Big Pharma unterliegen. Dies wurde dadurch erreicht, dass die Krankenversicherungen und Medicare einen höheren Prozentsatz der den großen bürokratischen Einrichtungen in Rechnung gestellten Beträge zahlen als die Privatärzte. Der finanzielle Unterschied zwingt die Ärzte, ihre Praxen zu verkaufen oder mit den größeren Einheiten zu fusionieren, und bedeutet das Ende des Hippokratischen Eids, wie wir bei Covid gesehen haben, als Ärzten, die Angestellte von Krankenhäusern und HMOs sind, verboten wurde, Patienten mit HCQ und Ivermectin zu behandeln.

Die Macht von Big Pharma über die Medizin und die Gesetzgeber wurde letzten Monat demonstriert, als die kalifornische Legislative einen Gesetzentwurf von Big Pharma verabschiedete, um Ärzte zu bestrafen, die durch die Verwendung von HCQ und Ivermectin Leben gerettet haben. Der Gesetzentwurf definiert “wissenschaftlichen Konsens” als das, was immer die von Big Pharma beeinflussten/kontrollierten NIH, CDC und FDA sagen, dass es so ist. Nach dem Gesetzentwurf machen sich Ärzte eines “unprofessionellen Verhaltens” schuldig und können ihre Approbation verlieren, wenn sie “Fehlinformationen oder Desinformationen im Zusammenhang mit COVID-19 verbreiten, einschließlich falscher oder irreführender Informationen über die Natur und die Risiken des Virus, seine Vorbeugung und Behandlung sowie die Entwicklung, Sicherheit und Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen”. https://www.globalresearch.ca/all-eyes-gov-newsom-california-looks-pass-nations-first-law-punish-doctors-covid-misinformation/5793420 Mit anderen Worten: Ärzte und medizinische Wissenschaftler, die nicht mit Big Pharma Fauci übereinstimmen und Leben gerettet haben, sollen aus der medizinischen Praxis geworfen werden.

Big Pharma hat mit seinen Zuschüssen für medizinische Fakultäten, seiner Finanzierung medizinischer Forschung, die seinen Profiten dient, seinem Einfluss auf medizinische Fachzeitschriften und öffentliche Gesundheitsbehörden wie NIH, CDC und FDA sowie seiner Lobbymacht bei Gesetzgebern die Kontrolle über die Ausübung der Medizin erlangt.

Wo immer man in der westlichen Welt hinschaut, schwindet die Autonomie. Die Menschen haben immer weniger Kontrolle über ihr Leben und ihre Kinder. Wenn sie Gedanken äußern, die dem offiziellen Narrativ widersprechen, riskieren sie ihren Arbeitsplatz und ihre finanzielle Sicherheit. Die heutigen Eingriffe in die Familie waren vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar. Das digitale Geld, das in Arbeit ist, wird die menschliche Autonomie aufheben. Wenn Sie die Regierung verärgern, werden Sie von Ihrem Geld abgeschnitten. Wofür Sie Ihr Geld ausgeben können, wird im Interesse des Profits für die Begünstigten und für die jeweils vorherrschende Sache oder Ideologie kontrolliert, z. B. Gesundheit oder eine grüne Welt. Digitales Geld ist kein Bargeld. Man kann keinen Kaufkraftvorrat zu Hause aufbewahren. Die Regierungen können verhindern, dass mit digitalem Geld missliebige Produkte gekauft werden.

Sobald die Medien zu einem Propagandaministerium werden, wie es die westlichen Medien sind, ist es ein Leichtes, die Freiheit der Menschen zu stehlen. Es lässt sich immer ein Vorwand finden oder inszenieren – nationale Sicherheit (9/11), medizinischer Notfall (Covid-Pandemie), Aufstand der MAGA-Republikaner. Bis eine vertrauensvolle und leichtgläubige Öffentlichkeit eine frühere Täuschung durchschaut hat, ist sie schon mitten in einer neuen. Da die Erosion der Freiheit schrittweise erfolgt, wird nichts dagegen unternommen. Da die jungen Menschen nur das kennen, in das sie hineingeboren werden, sind die zunehmenden Einschränkungen der Freiheit für sie Normalität. Die jungen Leute vermissen nicht, was sie nie erlebt haben, und sie wissen nicht, was verloren gegangen ist.

Wenn es Putin gelingt, den Marsch in den Atomkrieg zu stoppen, stehen wir immer noch vor der Herausforderung, dass wir in einen Polizeistaat verwandelt werden. Putin wird uns nicht befreien, was sollen wir also tun? Wie können wir die Oberhand gewinnen, wenn wir als Rassisten und Aufrührer ausgegrenzt werden? Wie können wir uns organisieren, wenn das FBI über uns herfällt und uns zu inländischen Extremisten erklärt, die eine Bedrohung für Amerika darstellen?

In Kanada liegt die Freiheit in den letzten Zügen. In Deutschland und anderen Teilen Europas können Historiker nicht über Fakten berichten, die die Falschheit der offiziellen Erzählungen entlarven. Das Ergebnis der Kongresswahlen im November und der Präsidentschaftswahlen 2024 könnte dazu führen, dass wir einen Einparteienstaat bekommen, was die Absicht der Demokraten ist. Da sie wissen, dass sie von den Präsidenten geschützt werden, können die Demokraten die Wahl erneut stehlen oder Biden kann erklären, dass ein MAGA-Wahlkomplott aufgedeckt wurde und die Wahl auf Bundesebene verlegen.

Russland, China, Indien, Iran und andere Länder außerhalb der westlichen Welt schreiten mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit voran, die ein neues Machtzentrum schafft, während der Westen politisch, wirtschaftlich, moralisch und kulturell untergeht, da das Vertrauen der Menschen, die früher Nationen bildeten, durch die anti-weiße Propaganda weiter zerstört wird.

Wenn Sie den Zusammenbruch des Westens begreifen wollen, vergleichen Sie zum Beispiel Liz Truss und ihre britische Regierung mit der britischen Regierung um die Mitte des 19. James Grant berichtet in seiner Biografie über Walter Bagehot, dass Premierminister Gladstone beispielsweise Horaz und Homer übersetzte, umfangreiche Werke über Religion und neapolitanische Politik veröffentlichte und vor der Ionischen Versammlung in klassischem Griechisch sprach. Der Parlamentarier Robert Lowe sprach fließend Sanskrit. Sir George Lewis war der Autor von Survey of the Astronomy of the Ancients. Das House of Lords hatte seine eigenen gelehrten Mitglieder. Henry Herbert, 4. Earl of Carnarvon, war Mitglied der Royal Society, der nationalen Akademie der Wissenschaften Großbritanniens. Heute haben wir Präsidenten und Premierminister, die kein Englisch sprechen können.

In den USA wurde Verdienst als rassistisch umdefiniert, und die Bildungsstandards wurden so weit gesenkt, dass die großen Lebensmittelketten ihren Kassierern nicht mehr zutrauen, Wechselgeld herauszugeben.

Die westliche Welt ist so tief in die Verdorbenheit gesunken, dass die Verkommenheit heute gefeiert wird. Kleine Schulkinder müssen sich Aufführungen von Drag Queens ansehen, die von der Grundsteuer bezahlt werden. Die Verkommenheit hat jetzt ihre eigene Flagge und stolze Marschierer. Wollen wir wirklich dorthin gehen, wohin wir geführt werden? Übersetzt mit Deepl.com

