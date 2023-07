https://www.unz.com/pgiraldi/a-bit-of-political-theater-in-vilnius/?utm_source=email&utm_campaign=pgiraldi



Ein jammernder Präsident Selenskyj geht mit fast nichts nach Hause und könnte trotzdem den 3. Weltkrieg auslösen

Ein bisschen politisches Theater in Vilnius

von Philip Giraldi –

18. Juli 2023

Es ist ein Glücksfall, dass die Screen Actors Guild gestreikt hat, denn so hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Möglichkeit, seine schauspielerischen Qualifikationen abzustauben und sich einen neuen Job zu suchen, wenn die Russen seine Regierung stürzen. Hollywood und Las Vegas würden sich zweifellos um einen so netten jüdischen jungen Mann bemühen, der seine frühere Comedy-Routine, bei der er mit seinem Penis auf einem Klavier spielte, wieder aufleben lässt. Ohne sich zu entkleiden, war Selenskyj natürlich der Star des zweitägigen NATO-Gipfels, der am 11. und 12. Juli in Vilnius (Litauen) stattfand und bei dem auch US-Präsident Joe Biden als Redner auftrat, der für einen gewissen Kontext sorgte, indem er erklärte, dass “Russland diesen Krieg morgen beenden könnte, indem es … seine unmenschlichen Angriffe auf Russland einstellt!”

Selenskyj jammerte und stolzierte durch die zwei Tage und beklagte sich, dass die sofortige Aufnahme der Ukraine in das NATO-Bündnis sein Recht sei, um die russischen Invasoren zu besiegen. Als ihm stattdessen ein kooperativer Prozess angeboten wurde, bei dem die Ukraine durch den notwendigen Wiederaufbau ihres Militärs in Verbindung mit institutionellen Reformen zur Bekämpfung der Korruption und Stärkung der Demokratie für den Beitritt “bereit” gemacht werden sollte, bezeichnete Selenskyj die Verzögerung als “absurd” und “schwach” seitens seiner Gastgeber. Und er tat dies in den sozialen Medien, um sicherzustellen, dass er alle Beteiligten in Verlegenheit brachte. Selenskyj trug auch nicht gerade dazu bei, dass er in seiner klapprigen grünen Kampfmontur auftrat. So war er beim Gala-Empfang am ersten Abend vor einem Gruppenfoto zu sehen, bei dem er allein dastand und von der gut gekleideten Menge der Delegierten und Ehepartner ignoriert wurde, die ihm sowohl metaphorisch als auch physisch den Rücken zugewandt hatten.

All dies bedeutete nicht, dass der Gipfel nicht zumindest rhetorisch eine Jubelveranstaltung für die tapferen ukrainischen Verteidiger gegen die russischen Horden war. Die amerikanische Delegation betonte, dass Washington die Ukrainer mit allen Mitteln unterstützen werde, bis der Krieg “gewonnen” sei, was immer das auch heißen soll. Dies wurde von einigen US-Medien als “israelisches Modell” beschrieben, bei dem man seine Schützlinge mit Geld und Waffen versorgt und dann wegschaut, wenn sie sie tatsächlich “aggressiv und einseitig” einsetzen, was oft den eigenen Interessen zuwiderläuft. In der Zwischenzeit unterstützte die NATO nachdrücklich die Forderung nach Rückgabe des gesamten ukrainischen Territoriums an Kiew, einschließlich der Krim, was ein absolutes Hindernis für eine Verhandlungslösung des Konflikts darstellt, so dass der Krieg wohl weitergehen wird.

Beobachter des Gipfeltreffens meinten, der Konsens unter den Teilnehmern des Treffens bestehe darin, Selenskyj ein paar Brocken hinzuschmeißen und gleichzeitig jegliche Verpflichtungen zu vermeiden, die das Risiko einer Eskalation in einen Atomkrieg erhöhen würden. Mit der Entscheidung, nicht mit einem verzweifelten Selenskyj ins Bett zu springen, wurde zum Teil anerkannt, dass er rücksichtslos war und ist und alles tun würde, um eine Ausweitung des Krieges zu provozieren, wenn er die Möglichkeit dazu hätte. Darüber hinaus haben die meisten der in Vilnius versammelten Staatsoberhäupter erkannt, dass ihre jeweiligen Landsleute innenpolitisch gesehen des Krieges zunehmend überdrüssig geworden sind, da er sich immer weiter hinzieht und negative wirtschaftliche Folgen mit sich bringt. Und nicht nur in den Vereinigten Staaten stehen in diesem Jahr und im Jahr 2024 Wahlen an.

Nichtsdestotrotz hat Washington alles getan, um sicherzustellen, dass Selenskyj die Mittel und die politische Unterstützung erhält, die er für den Beginn des Dritten Weltkriegs benötigt, auch wenn dies ein wenig Verstellung erfordert. Biden beendete seinen turbulenten Besuch in Europa am Donnerstag im neuen NATO-Mitglied Finnland, wo er die Stärke des NATO-Bündnisses lobte und seiner Illusion Ausdruck verlieh, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen kann. Er sagte, ohne zu stottern, dass “Putin den Krieg bereits verloren hat. Putin hat ein echtes Problem. Wie geht es für ihn jetzt weiter? Was soll er tun?”

Viele glauben in der Tat, dass Russland den Krieg bereits gewonnen hat und – abgesehen von Bidens klugem Kommentar – genau zu wissen scheint, was auf dem Spiel steht. Die Bemühungen um die Aufrüstung der weitgehend zerstörten ukrainischen Luftwaffe mit nuklearfähigen F-16-Kampfflugzeugen aus US-amerikanischer Produktion wurden von den Gipfelteilnehmern vorangetrieben, eine Eskalation, die vor allem in Moskau zur Kenntnis genommen wurde, wo Außenminister Sergej Lawrow ausdrücklich erklärte: “Die Pläne der Vereinigten Staaten, F-16-Kampfflugzeuge an das Regime in Kiew zu liefern, sind nur ein Beispiel für eine äußerst gefährliche Wendung der Ereignisse. Wir haben die Atommächte USA, Großbritannien und Frankreich darüber informiert, dass Russland die Fähigkeit dieser Flugzeuge, Atomwaffen zu tragen, nicht ignorieren kann. Da helfen keine noch so großen Zusicherungen. Unsere Soldaten werden im Laufe der Kampfhandlungen nicht herausfinden, ob jedes einzelne Flugzeug dieses Typs für den Einsatz von Atomwaffen ausgerüstet ist oder nicht. Wir werden allein die Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte über solche Systeme verfügen, als eine Bedrohung durch den Westen im nuklearen Bereich betrachten. Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Satelliten schaffen das Risiko eines direkten bewaffneten Zusammenstoßes mit Russland, der katastrophale Folgen haben könnte. Die Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen durch Russland sind in unserer Militärdoktrin klar definiert. Sie sind hinlänglich bekannt, und ich werde sie nicht noch einmal wiederholen.

Und dann ist da noch die Streumunition, die Biden vor zwei Wochen nach Beratungen mit seinem Astrologen versprochen hat, wobei zumindest einige Waffen Berichten zufolge am vergangenen Donnerstag geliefert wurden. Streumunition ist in über 100 Ländern der Welt verboten, darunter auch in den meisten NATO-Mitgliedstaaten, und viele betrachten ihren Einsatz als Kriegsverbrechen. Sie sind besonders tödlich, wenn sie in zivilen Gebieten eingesetzt werden, da sie mehrere kleine Sprengladungen über ein großes Gebiet verstreuen, die manchmal nicht detonieren und erst viele Jahre später tödlich wirken, wenn sie zufällig entdeckt werden. Sie wurden während des Vietnamkriegs in großem Umfang eingesetzt und töten immer noch Bauern in Kambodscha, Laos und Vietnam selbst. Ironischerweise haben die Vereinigten Staaten Russland letztes Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine des Einsatzes von Streubomben beschuldigt und sie als illegale Waffe bezeichnet, aber jetzt geben sie sie einem Psychopathen in die Hand, der zweifellos versuchen wird, sie innerhalb Russlands einzusetzen, um eine massive Eskalation herbeizuführen, von der er erwartet, dass sie die NATO vollständig in den Krieg auf seiner Seite einbezieht. Der Dritte Weltkrieg ist dann unausweichlich.

Die aggressiven Schritte Washingtons zur Bewaffnung der Ukraine folgen auf die jüngsten Lieferungen Großbritanniens an Kiew mit Granaten aus abgereichertem Uran, die während und nach ihrem Einsatz die Umgebung mit radioaktivem Staub verseuchen. Beweise aus Gebieten wie Falludscha im Irak, wo die USA und Großbritannien eine große Anzahl dieser Granaten abfeuerten, deuten darauf hin, dass die Kontamination zu einer jahrzehntelangen Zunahme von Krebs und Geburtsschäden führen kann.

Und dann ist da noch die letzte Geste Bidens, um Frieden auf Erden zu schaffen, die durch eine Anordnung des Weißen Hauses am Tag nach dem Ende des NATO-Gipfels erfolgte. Sie besagt Folgendes: “Ich stelle hiermit fest, dass es notwendig ist, die aktiven Streitkräfte der Vereinigten Staaten für die wirksame Durchführung der Operation Atlantic Resolve in und um das Verantwortungsgebiet des United States European Command aufzustocken… bis zu einer Gesamtzahl von 3.000 Mitgliedern zu jedem Zeitpunkt, von denen nicht mehr als 450 Mitglieder der Individual Ready Reserve sein dürfen, wie sie es für notwendig erachten, und den Dienst derjenigen Einheiten und Mitglieder zu beenden, die in den aktiven Dienst befohlen wurden.” Auch wenn die Zahl der Soldaten nicht sehr groß und die Formulierung eher regierungsamtlich ist, handelt es sich doch um einen Befehl, mehr Soldaten nach Europa zu entsenden, um die verfügbaren Ressourcen für einen möglichen Kampf gegen die Russen zu erhöhen. Es könnte sich um den ersten einer Reihe solcher Befehle handeln, da die NATO Selenskyj Berichten zufolge zugesichert hat, dass die Allianz ihre so genannten High Readiness Forces (innerhalb von 30 Tagen oder weniger einsatzbereit) auf 300.000 Soldaten aufstocken wird. Derzeit beläuft sich die Zahl der US-Truppen in ganz Europa auf etwa 100.000 plus schätzungsweise 100 CIA-Offiziere und einige Spezialeinheiten, die in der Ukraine selbst im Einsatz sind. Es würde nicht überraschen, wenn man erfährt, dass die erste Tranche von Soldaten für Polen bestimmt ist, das an die Ukraine, Weißrussland und Russland grenzt und wo bereits eine beträchtliche militärische Aufstockung stattgefunden hat, einschließlich der Truppen der 101st Airborne und der 3rd Armored Division, die letztes Jahr zur “Ausbildung” in das Land geschickt wurden.

Es gibt auch Berichte, wonach das Weiße Haus B-52-Bomber von ihren Stützpunkten auf dem amerikanischen Festland auf Stützpunkte in Alaska verlegt hat, die näher an Russland liegen, um eine Warnung zu geben. Man kann nur hoffen, dass dieser Irrsinn irgendwie und irgendwann aufhört. Wir wählen unsere Politiker in der Erwartung, dass sie für unsere Sicherheit sorgen und sich nicht mit Atomwaffen auf einen Schlagabtausch einlassen. Wenn dies ein Trick im Vorfeld der Wahlen ist, um Joe Biden im nächsten Jahr wiederzuwählen, indem er als eine Art starker, kriegerischer Präsident dargestellt wird, sollte jemand sofort den Stecker ziehen und Joe sagen, dass es Zeit ist, in den Ruhestand zu gehen. Alles Gute für Sie, Joe, und für die Schwachköpfe, die Sie beraten, höchstwahrscheinlich Antony, Jake und Victoria! Sie sind auf dem besten Weg, uns alle umsonst umzubringen! Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

