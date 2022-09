https://www.algora.com/Algora_blog/2022/09/23/a-look-at-history-of-dpr-lpr-kherson-zaporozhye-regions

Ein Blick auf die Geschichte der Regionen DPR, LPR, Cherson und Saporoschje

23. September 2022 Algora Blog

Die Volksrepubliken Donezk und Lugansk, die 2014 ihre Unabhängigkeit von der Ukraine proklamierten, haben angekündigt, am 19. September ein Referendum über ihren Anschluss an Russland abzuhalten. Die Verwaltungen der russisch kontrollierten Teile der Regionen Cherson und Saporoschje kündigten am folgenden Tag ähnliche Pläne an.

Die Referenden über den Beitritt zu Russland in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk (DVR und LPR) sowie in den russisch kontrollierten Teilen der Regionen Cherson und Saporoschje sollen vom 23. bis 27. September stattfinden.

Am 21. Februar hat Russland die DVR und die LPR als unabhängige Staaten anerkannt. Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte am 24. Februar den Beginn einer speziellen Militäroperation in der Ukraine an und reagierte damit auf die Hilferufe der beiden abtrünnigen Republiken, deren überwiegend russischsprachige Bevölkerung sich zunehmenden Angriffen von Seiten Kiews ausgesetzt sieht. Das nationalistische Regime, das 2014 durch einen vom Westen unterstützten Putsch an die Macht kam, hatte im Laufe von acht Jahren Tausende von Zivilisten getötet, wobei alle von Russland geförderten Versuche, den Konflikt friedlich zu lösen, von ukrainischen Beamten vereitelt wurden.

Im Laufe der Operation wurden große Teile der DVR und das gesamte Gebiet der LPR befreit. Die russischen Streitkräfte übernahmen auch die Kontrolle über die Region Cherson und den Asowschen Teil der Region Saporoschje, und in beiden Regionen wurden neue Verwaltungen gebildet. Seitdem haben russische Fernseh- und Radiosender ihren Sendebetrieb aufgenommen, und die Handels- und Verkehrsverbindungen zur Krim werden wiederhergestellt.

Die DVR und die LPR kündigten am 20. September an, dass sie gleichzeitig Referenden über den Beitritt zu Russland abhalten wollen, nachdem ihre jeweiligen Zivilräte dies beantragt hatten. Die russisch kontrollierten Teile der Regionen Saporoschje und Cherson kündigten ebenfalls an, ähnliche Referenden abzuhalten, in der Hoffnung, dass die Initiative zur Sicherung der Gebiete der Region führen und “neue Möglichkeiten für eine Rückkehr zu einem vollwertigen friedlichen Leben” eröffnen würde.

Nach Angaben von Wolodymyr Rogow, Mitglied des Bürgerrates der Region Saporoshje, beträgt die Fläche der befreiten Gebiete, in denen die Referenden abgehalten werden sollen, rund 113.000 Quadratkilometer. Nach den Beitrittsreferenden in den Regionen LPR, DPR, Cherson und Saporoshje könnte die Bevölkerung Russlands um fünf bis sechs Millionen Menschen anwachsen.

Im Folgenden wird ein detaillierter Blick auf die Gebiete geworfen, die über ihre Zukunft entscheiden werden.

Donezker Volksrepublik (DNR)

Die Volksrepublik Donezk (innerhalb der Grenzen der Region Donezk) liegt im Süden der Osteuropäischen Tiefebene. Sie wird im Süden vom Asowschen Meer umspült und grenzt an die Ukraine (Regionen Dnipropetrowsk, Saporoschje und Charkow), Russland und die Volksrepublik Lugansk.

Die Fläche des Gebiets (innerhalb der Grenzen der Region Donezk) beträgt 26,5 Tausend Quadratkilometer. Nach Angaben der Hauptabteilung für Statistik der DVR wird die Bevölkerung zum 1. März 2022 auf etwa 2,198 Millionen Menschen geschätzt. Die DVR ist eine Präsidialrepublik mit den drei größten Städten Donezk, Makeevka und Gorlovka.

Die Stadt Donezk entstand in den frühen 1860er Jahren aus einer Bergbausiedlung. Im Mai 1917 erhielt sie den Status einer Stadt, und am Ende desselben Jahres wurde während der Revolution die Sowjetmacht in der Stadt errichtet.

Von Januar/Februar bis März 1918 war Donezk Teil der Sowjetrepublik Donezk-Krivoj Rog innerhalb der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR). Auf dem zweiten gesamtukrainischen Sowjetkongress vom 17. bis 19. März 1918 wurde die Stadt in die Ukrainische Sowjetrepublik eingegliedert. Nach der Unterzeichnung des Vertrags von Brest-Litowsk am 3. März 1918 zwischen der neuen bolschewistischen Regierung Russlands und den Mittelmächten (Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Bulgarien und Osmanisches Reich), der Russlands Teilnahme am Ersten Weltkrieg beendete, wurde Donezk Ende April 1918 von deutschen Truppen besetzt. Bis Ende 1918 blieb die Stadt Teil des ukrainischen Staates von Hetman Pavlo Skoropadsky. Im Dezember 1919, während einer Offensive der Roten Armee, wurde die sowjetische Macht in Donezk wiederhergestellt.

Ruinen der Gedenkstätte für den Zweiten Weltkrieg auf dem Saur-Mogila-Hügel in Donezk. Die Gedenkstätte wurde 2014 bei schweren Kämpfen zwischen Donbass-Milizen und ukrainischen Truppen zerstört.

Ab Ende des 19. Jahrhunderts erlebte die Region einen industriellen Aufschwung mit dem Bau von Metallurgie- und Maschinenbaufabriken, Eisenbahnen und Bergwerken. Am 2. Juli 1932 wurde die Region Donezk als Teil der Ukrainischen SSR gegründet. Am 3. Juni 1938 wurde es in die Regionen Stalin und Woroschilowgrad (heute Lugansk) aufgeteilt.

Während des Zweiten Weltkriegs (Großer Vaterländischer Krieg) wurde Donezk am 20. Oktober 1941 von deutschen Truppen besetzt. Schätzungsweise 92 000 Menschen starben in den drei Konzentrationslagern, die die Faschisten in der Stadt und ihrer Umgebung errichtet hatten. Am 8. September 1943 wurde Donezk im Rahmen der Donbass-Offensive von sowjetischen Truppen befreit.

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1991 wurde das Gebiet, das heute die Volksrepublik Donezk ist, Teil der Ukraine.

Im Jahr 2014 begannen jedoch in den südöstlichen Regionen Proteste auszubrechen, da die Menschen zunehmend unzufrieden mit der neuen Führung der Ukraine waren, nachdem der damalige Präsident Viktor Janukowitsch durch einen von Washington und Brüssel orchestrierten Staatsstreich gestürzt worden war, was zur Ukraine-Krise führte und einen Bürgerkrieg im Donbass auslöste.

Am 13. April 2014 kündigte der amtierende Präsident der Ukraine, Oleksandr Turtschynow, eine “groß angelegte Anti-Terror-Operation” unter Beteiligung der Armee gegen die überwiegend russischsprachigen Regionen im Südosten der Ukraine an.

Am 11. Mai 2014 wurde in der Region Donezk ein Referendum über die Selbstbestimmung abgehalten, da befürchtet wurde, dass die neuen nationalistischen Politiker das Recht auf freien Gebrauch der russischen Sprache einschränken würden. Am 12. Mai rief die DVR auf der Grundlage der Souveränitätserklärung vom 7. April ihre Unabhängigkeit aus. Neben Russland wurde die Unabhängigkeit der DVR auch von der Volksrepublik Lugansk, der Republik Abchasien, der Republik Südossetien, Nordkorea und Syrien anerkannt.

Seit dem 24. Februar 2022 ist der größte Teil der DVR innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen, einschließlich der großen Hafenstadt Mariupol, von den Truppen des Kiewer Regimes befreit.

Während ihrer gesamten Geschichte als Teil der Ukraine konzentrierte sich die Wirtschaft der Region Donezk vor allem auf die metallurgische Industrie, den Maschinenbau, die Chemie- und Kohleindustrie, die Elektrizitätswirtschaft sowie die Lebensmittel- und Leichtindustrie.

Die DVR verfügt über Vorkommen an Kohle, Steinsalz, Kalkstein und Dolomit, feuerfesten und keramischen Tonen, Kaolin, Quecksilber, Asbest, Gips, Kreide, Bau- und Verblendstein.

Im Jahr 2020 bildeten die Metallurgie (36 %) und die Stromerzeugung (27 %) die Grundlage der Wirtschaft der DVR. Auf die Lebensmittelindustrie entfielen 12 %, auf die Rohstoffgewinnung 9 %. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel der DVR ist die Wirtschaft der Republik exportorientiert, und die Unternehmen exportieren Roheisen, Stabeisen, Walzstahl, Koks, Rohre, Kabel und Draht. Zu den wichtigsten Unternehmen gehören das Yenakievsky Metallurgical Plant, das Makeevka Metallurgical Plant und das Yasinovatsky Coke and Chemical Plant.

Lugansker Volksrepublik (LPR)

Die Lugansker Volksrepublik (innerhalb der Grenzen der Region Luhansk) liegt im Süden der Osteuropäischen Tiefebene und grenzt an die Ukraine (Region Charkow), Russland und die DVR. Die Fläche des Gebiets beträgt 26,7 Tausend Quadratkilometer. Die Bevölkerung der LPR (Stand: 1. Mai 2022, nach Angaben des Staatlichen Statistikkomitees der LPR) beträgt etwa 1,39 Millionen Menschen. Die größten Städte der Republik sind Lugansk, Krasny Luch und Alchevsk.

Die Stadt Lugansk wurde 1795-1796 als Siedlung am Lugansker Eisenwerk gegründet, das auf Erlass der Zarin Katharina II. errichtet wurde. Das Unternehmen wurde gegründet, um die Schwarzmeerflotte und die Küstenfestungen mit Geschützen und Granaten zu versorgen.

Im Jahr 1882 wurde das Lugansker Werk mit dem Dorf Kamenny Brod zur Stadt Lugansk zusammengelegt – dem Zentrum des Bezirks Slawjanoserbskij der Provinz Jekaterinoslaw (1882-1920).

Am 8. November 1917 wurde die Sowjetmacht in Lugansk errichtet. Während der Revolution und des Bürgerkriegs (1917-1922) von April bis November 1918 war die Stadt von deutschen und österreichischen Truppen besetzt. Am 24. Dezember 1919 wurde die Stadt schließlich von Einheiten der Roten Armee befreit. Im Laufe der Jahre war Lugansk ein Verwaltungs-, Kreis- und Bezirkszentrum der Provinz Donezk, später der Region Donezk der Ukrainischen SSR.

Truppen der Lugansker Volksrepublik in der Region Charkow, April 2022

Das Gebiet Lugansk wurde am 3. Juni 1938 als Gebiet Woroschilowgrad gegründet, nachdem es vom Gebiet Donezk abgetrennt worden war. Im Jahr 1958 wurde es in Lugansk umbenannt.

Während des Zweiten Weltkriegs, am 17. Juli 1942, wurde Lugansk von deutschen Truppen besetzt. Die Stadt wurde am 14. Februar 1943 während der Offensivoperation Woroschilowgrad befreit. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde das Gebiet der heutigen Lugansker Volksrepublik Teil der Ukraine.

Im Jahr 2014 löste das Vorgehen der neuen ukrainischen Führung im Gebiet Lugansk die gleichen Gefühle aus wie in der Region Donezk, und in den südöstlichen Regionen des Landes kam es zu Protesten. Am 11. Mai 2014 fand in der Region Lugansk ein Referendum über die Selbstbestimmung statt, und am 12. Mai 2014 wurde die Unabhängigkeit proklamiert.

Infolge der am 24. Februar eingeleiteten russischen Sonderoperation wurde das gesamte Gebiet der Republik innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen befreit.

Das industrielle Potenzial der Lugansker Volksrepublik liegt in der Schwerindustrie, wie Maschinenbau, Chemie, Petrochemie, Lebensmittel, Holzverarbeitung, Textil- und Baustoffindustrie.

Im Jahr 2021 entfielen 73 % der Exporte der Volksrepublik Lugansk auf metallurgische Produkte, wobei die Unternehmen Krasnodonugol, Rovenkianthracite und Alchevsk Metallurgical Plant zu den führenden zählen.

Region Cherson

Das Gebiet Cherson liegt in der Steppenzone und grenzt im Norden an das ukrainische Gebiet Dnepropetrowsk, im Süden an die Halbinsel Krim, im Osten an das Gebiet Saporoshje und im Westen an das ukrainische Gebiet Nikolajew.

Die Gesamtfläche beträgt 28,5 Tausend Quadratkilometer.

Das Gebiet wird durch den Unterlauf des Flusses Dnjepr in zwei Teile geteilt – das rechte und das linke Ufer. Die Region Cherson hat im Südosten Zugang zum Asowschen Meer und im Südwesten zum Schwarzen Meer. Die Häfen am Schwarzen Meer sind Kherson und Skadovsk.

Cherson, Neu-Kachowka und Kachowka sind einige der größten Städte der Region.

Kaiserin Katharina II. beschloss am 29. Juni 1778, die Stadt Cherson an der Stelle einer Festung zu gründen, die russische Truppen während des russisch-türkischen Krieges (1735-1739) errichtet hatten. In den Jahren 1785-1794 befand sich die Verwaltung der Schwarzmeerflotte in Cherson (1794 wurde sie zusammen mit dem militärischen Schiffbau nach Nikolajew verlegt).

Nach der Revolution, von November 1917 bis Januar 1918, stand die Stadt unter der Kontrolle der Behörden der Ukrainischen Volksrepublik. Die Sowjetmacht wurde Ende Januar 1918 errichtet. Während des Bürgerkriegs von 1917-1922 wurde Cherson am 9. und 10. März 1919 von den Truppen des Atamanen Nikolai Grigorjew erobert. Am 3. Februar 1920 wurde die Stadt von Einheiten der Roten Armee eingenommen.

Cherson war eine Kreisstadt der Provinzen Cherson (1920), Nikolajew (1920-1922) und Odessa (1922-1923) der Ukrainischen SSR. Später wurde Cherson zum Bezirkszentrum der Region Nikolajew (1937-1944) der Ukrainischen SSR. Während des Großen Vaterländischen Krieges wurde Cherson am 19. September 1941 von deutschen Truppen besetzt. Es wurde am 13. März 1944 von sowjetischen Truppen befreit.

Das Gebiet Cherson wurde am 30. März 1944 durch einen Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR “Über die Bildung des Gebiets Cherson als Teil der Ukrainischen SSR” gebildet.

In der vorrevolutionären Zeit war das Gebiet eine typische Agrarregion, deren Industrie hauptsächlich aus der Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe, dem kleinen Schiffbau und der Herstellung von landwirtschaftlichen Geräten bestand. In den Jahren des Sozialismus entwickelte sich das Gebiet Cherson zu einer Industrie- und Agrarregion mit hoch entwickeltem Maschinenbau, Ölraffinerie, Leicht- und Lebensmittelindustrie. Die Region wurde durch das Wasserkraftwerk Kachowskaja und das Wärmekraftwerk Cherson mit Strom versorgt.

Im Zuge der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine übernahmen russische Truppen die Kontrolle über die Region Cherson.

Region Saporoschje

Die Region Saporoschje grenzt an die Regionen Cherson, Dnepropetrowsk und Donezk und erstreckt sich über eine Fläche von 27,2 Tausend Quadratkilometern. Es ist in drei natürliche und landwirtschaftliche Zonen unterteilt: die Steppenzone (50,8%), die Trockensteppe (34,8%) und die Trockensteppe (14,4%).

Die südlichen Grenzen der Region werden vom Asowschen Meer umspült, dessen Küstenlinie innerhalb der Grenzen der Region 300 km überschreitet.

Die großen Städte der Region sind Saporoschje, Melitopol, Berdjansk, Tokmak und Energodar.

Die Geschichte von Saporoshje reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Jahrhundert zurück. 1768 begann die russische Kaiserin Katharina II. einen Krieg gegen das Osmanische Reich und beschloss 1770 den Bau der sogenannten Dnjepr-Verteidigungslinie. Sieben Festungen, die sich von den Stromschnellen des Dnjepr bis zum Asowschen Meer erstreckten, sollten Schutz vor den Angriffen der Krimtataren bieten.

Die nördlichste und größte Festung Alexandrowskaja wurde zu Ehren des Kommandeurs der 1. russischen Armee, Alexander Golitsyn, benannt.

Nach dem Bau einer Eisenbahnlinie nach Jekaterinoslaw (heute Dnjepr) und dann nach Sewastopol im Jahr 1873 wurde Alexandrowsk zur Hauptstadt der Krim. So wurde Alexandrowsk zu einem Knotenpunkt für den Transit von Getreide über Odessa nach Europa.

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelte sich Alexandrowsk zu einem Zentrum des Maschinenbaus.

Während des Bürgerkriegs (1917-1922) wurde Alexandrowsk zwischen April und November 1918 von deutsch-österreichischen Truppen besetzt. Die Stadt wechselte mehrmals den Besitzer und wurde 1919-1920 mehrmals von Truppen des ukrainischen anarchistischen Revolutionärs Nestor Makhno eingenommen.

Im Januar 1920 wurde Alexandrowsk von Einheiten der Roten Armee eingenommen und 1921 in Saporoschje umbenannt. In den Jahren 1921-1922 wurde die Stadt das Zentrum der Provinz Saporoshje der Ukrainischen SSR. Im Jahr 1939 wurde die Stadt zum Zentrum der neu gebildeten Region Saporoshje.

Nach dem Bau des DneproGES (Dnjepr-Wasserkraftwerk), des größten Wasserkraftwerks am Dnjepr, in den Jahren 1927-1932 wurde Saporoshje zu einem der größten Zentren der Eisen- und Nichteisenmetallurgie und der Energieversorgung in der UdSSR.

Mit dem Beginn des Großen Vaterländischen Krieges stellten die Unternehmen der Stadt auf die Rüstungsproduktion um. In den Jahren 1941-1943 wurde die Stadt von der deutschen Armee besetzt. Während der Besatzung starben über 44 Tausend Einwohner und alle Industriegebäude wurden zerstört. Im Jahr 1943 wurde die Stadt von sowjetischen Truppen von den Faschisten befreit. Seit 1991, nach der Auflösung der UdSSR, ist Saporoschje eine Region der Ukraine.

Die Region Saporoschje ist einer der größten Erzeuger von landwirtschaftlichen Produkten und Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie. Mindestens 12 % des Weizens und 16 % der ukrainischen Gerste werden in dieser Region angebaut, die reich an Schwarzerde ist und einen hohen Humusanteil aufweist.

In der Region sind Eisen- und Nichteisenmetallurgie, Maschinenbau, Energie, Chemie und Petrochemie, Lebensmittel- und Leichtindustrie, Landwirtschaft und pharmazeutische Produktion angesiedelt. Mehr als 160 große Industrieunternehmen sind hier tätig, darunter der Stahl- und Eisenproduzent “Zaporozhstal”. Die Region erzeugt auch etwa 25 % der ukrainischen Elektrizität.

Das Kernkraftwerk (KKW) Saporoschje befindet sich in der Stadt Energodar. Das KKW Saporoschje wurde in den 1980er Jahren gebaut. Seit der Inbetriebnahme des sechsten Blocks im Jahr 1996 ist das Kernkraftwerk das größte Kernkraftwerk in Europa und das drittgrößte der Welt.

Das AKW wird seit fast zwei Monaten von Kiews Truppen beschossen, obwohl Moskau dazu aufgerufen hat, den Beschuss einzustellen, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Kiew hat die Anlage beschossen, um eine Provokation zu inszenieren und Russland die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) über die Lage im Kernkraftwerk Saporoschje wurde angesichts der internationalen Besorgnis über einen möglichen nuklearen Unfall ein Ende des Beschusses der Anlage gefordert.

Während der Militäroperation in der Ukraine, die am 24. Februar von Moskau eingeleitet wurde, gerieten das Kernkraftwerk und die Umgebung unter die Kontrolle der russischen Streitkräfte. Das russische Militär beanspruchte auch die Kontrolle über den Asowschen Teil der Region Saporoschje, der über 70 % des Gebiets dieser Region ausmacht. Übersetzt mit Deepl.com

