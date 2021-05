Dank an Sara Roy für diesen anrührenden und wichtigen Brief an Präsident Biden

A Letter to Biden on Gaza – CounterPunch.org I am writing to you about Gaza, a place that I have studied and written about for the last 35 years, a place that I consider another home, filled with the kindest and most generous people you will ever meet-have you ever been there?

21. Mai 2021



Ein Brief an Biden über Gaza



von Sara Roy

Sehr geehrter Präsident Biden,

ich schreibe Ihnen über Gaza, einen Ort, den ich in den letzten 35 Jahren studiert und über den ich geschrieben habe, einen Ort, den ich als eine weitere Heimat betrachte, gefüllt mit den freundlichsten und großzügigsten Menschen, die Sie jemals treffen werden – waren Sie jemals dort? Aber ich schreibe nicht nur als Kenner der Region, sondern auch als Jude und als einer, dessen Eltern Auschwitz überlebt haben.

Ich habe eine Frage an Sie, Mr. Präsident: Wann ist der Tod eines Kindes akzeptabel? Oder vielleicht sollte ich die Frage so stellen: Wann wird der Tod eines palästinensischen Kindes inakzeptabel? Sie haben den unsäglichen Verlust Ihrer eigenen Kinder erlebt, also sind Sie besser als die meisten in der Lage, meine Fragen zu beantworten.

Letzte Woche, nachdem 87 Palästinenser in Gaza getötet und über 500 verwundet wurden, erklärten Sie, Sie hätten keine “signifikante Überreaktion” Israels auf die Raketenangriffe der Hamas gesehen. Unter den Toten waren damals auch 18 Kinder. Ich kannte keines von ihnen, aber ich kenne Leute, die sie kennen. Würden Sie mir bitte helfen, meinen Freunden zu erklären, warum der Tod dieser 18 Kinder keine Überreaktion darstellt? Das wirft eine weitere Frage auf, die ich an Sie habe, Herr Präsident: Wie viele Kinder müssen in Gaza sterben, bevor Sie Israels Reaktion für übertrieben halten würden, zumal Sie die Menschenrechte zum Zentrum Ihrer Außenpolitik gemacht haben? Ich muss es wissen, damit ich es meinen Freunden erklären kann. Während ich dies schreibe, sind über 60 palästinensische Kinder von der israelischen Regierung getötet worden. Ist das genug, um sich zu qualifizieren?

Ich kenne Leute in unserer Regierung, die sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt beschäftigen. Ich muss Ihnen etwas erzählen, was ich von einem von ihnen über den Tod der Kinder in Gaza gehört habe. Diese Person deutete an, dass einige der Toten wahrscheinlich die Kinder von Hamas-Funktionären waren, so dass ihr Tod nicht wirklich eine Rolle spielt, das heißt, ihr Tod ist akzeptabel. Ist das die Antwort auf meine erste Frage? Sollte ich es meinen Freunden so erklären? Bitte helfen Sie mir hier weiter.

Es ist tragisch, dass ich es nach mehr als drei Jahrzehnten des Forschens und Schreibens immer noch für nötig halte, für die Menschlichkeit der Palästinenser zu argumentieren, sogar Ihnen gegenüber.

Eine Sache noch, bevor ich diesen Brief beende, wenn Sie mir nachsichtig sind. Es geht um meine Mutter. Als sie während des Holocausts im Ghetto von Lodz inhaftiert war, riskierte sie ihr Leben, indem sie Kinder versteckte, die für die Deportation nach Auschwitz und andere Vernichtungslager ausgewählt worden waren. Die Nazis fanden die Kinder schließlich und schickten sie in den Tod. Aber meine Mutter versuchte, sie zu retten, obwohl sie wusste, dass sie dazu machtlos war. Und ich kann Ihnen versichern, so wie ich sie kenne und von ihr gelernt habe, hätte sie dasselbe für jedes bedrohte Kind getan, egal ob Jude, Christ oder Muslim. Sie wäre entsetzt gewesen über das sinnlose Töten von Kindern in diesem schrecklichen Konflikt, sowohl auf palästinensischer als auch auf israelischer Seite, und sie hätte sich über die Ungerechtigkeit des Ganzen empört. Und dies ist meine letzte Frage an Sie: Warum haben Sie das nicht auch getan? Übersetzt mit Deepl.com

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Sara Roy

