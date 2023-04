A democratic Sudan will not want to normalize with Israel Last Monday, Israel offered to mediate the conflict between the leaders of Sudan’s two warring factions: army chief and de facto ruler of the country, Gen. Abdul Fattah al-Burhan and Rapid Support Forces (RSF) head Gen. Mohamed Hamdan Dagalo, known as Hemedti.

Israel versucht, den Konflikt im Sudan auszunutzen, um die Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Sudan und Israel durchzusetzen, die für Israel einen symbolischen Meilenstein darstellt. Das ist auch gegen den Willen des sudanesischen Volkes.

Ein demokratischer Sudan wird sich nicht mit Israel normalisieren wollen

Von Mitchell Plitnick

Am vergangenen Montag bot Israel an, im Konflikt zwischen den Führern der beiden Kriegsparteien im Sudan zu vermitteln: dem Armeechef und faktischen Herrscher des Landes, General Abdul Fattah al-Burhan, und dem Chef der schnellen Eingreiftruppen (RSF), General Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti. Israel befindet sich in einer guten Position, um als Vermittler zwischen den beiden machtgierigen Generälen aufzutreten, da es enge Beziehungen zu beiden starken Männern aufgebaut hat. Das Interessanteste an dieser Angelegenheit und an den Kämpfen im Sudan im Allgemeinen ist, wer nicht eingeladen war: ein Vertreter des sudanesischen Volkes.

Die vorsätzliche Ausgrenzung der sudanesischen Zivilgesellschaft ist bezeichnend für die Haltung gegenüber dem Sudan in den letzten Jahren. Nachdem der von den jungen Frauen und Männern des Sudan angeführte Staatsstreich von 2019 den langjährigen Autokraten Omar al-Bashir endgültig gestürzt hatte, gingen die Anführer dieses zivilen Aufstandes eine unglückliche Partnerschaft mit dem Militär ein, das al-Bashir verhaftet und den Prozess seiner Amtsenthebung beendet hatte. Der Plan war, zu einer vollständig zivilen Regierung überzugehen.

Dieser stets wackelige Plan wurde 2021 durch einen von al-Burhan angeführten Militärputsch zunichte gemacht. Der erste Putsch scheiterte, aber der zweite setzte al-Burhan als Regierungschef des Sudan ein. Die Proteste schwollen wieder an, und als das Land in Aufruhr zu geraten drohte, wurde eine höchst unpopuläre Vereinbarung getroffen, nach der al-Burhan dem entlassenen Premierminister Abdalla Hamdok die Rückkehr ins Amt gestattete. Dies dauerte sechs Wochen, da das sudanesische Volk gegen diese Vereinbarung protestierte und Hamdok erneut zum Rücktritt zwang.

Während all dies geschah, taten die USA sowohl unter der Regierung von Donald Trump als auch unter der von Joe Biden wenig, um dem kämpfenden sudanesischen Volk zu helfen, sein Ziel der Demokratie zu erreichen. Wie so oft hat sich die Biden-Administration in der Rhetorik von Trump unterschieden, nicht aber in der Politik oder im Handeln.

Trump drängte den Sudan zur Zahlung von 335 Millionen Dollar an die USA als Entschädigung für die Anschläge der Al-Qaida auf amerikanische Einrichtungen in den 1990er Jahren, als al-Bashir Osama Bin Laden Unterschlupf gewährte, obwohl es keine Beweise gibt, die den Sudan mit den Anschlägen in Verbindung bringen. Wenn man bedenkt, dass der gesamte Haushalt des Sudan für das Jahr 2021 nur 3,7 Milliarden Dollar betrug, was bedeutet, dass die Zahlung an die USA fast 10 % des Staatshaushalts ausmachte, wird deutlich, wie belastend dies war.

Trump drängte den Sudan auch, als einer der drei Erstunterzeichner des Abraham-Abkommens voranzugehen, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren und die Palästinenser im Stich zu lassen. Dies war für den Sudan problematisch, da das Abkommen höchst unpopulär war. Während das repressive sudanesische Militär sich mit den gleichgesinnten Israelis verbünden wollte, fühlte sich die sudanesische Zivilgesellschaft mit den Palästinensern solidarisch, obwohl sie wirtschaftlich dringend von den Vorteilen des Handels mit den USA profitieren musste, die mit der Normalisierung der Beziehungen zu Israel einhergehen würden.

Der Sudan erklärte sich bereit, das Abkommen zu unterzeichnen, aber der Prozess der vollständigen Normalisierung musste von der zivilen Regierung, die schließlich gebildet wurde, genehmigt werden. Dadurch sind die Beziehungen seither in der Schwebe geblieben. Israel behauptet, es warte auf eine zivile Regierung, um das Abkommen zu vollenden, aber in Wirklichkeit wartet es einfach darauf, dass irgendeine sudanesische Regierung, ob zivil oder militärisch, stabil genug ist, um voranzukommen. Wie Israels langfristiger Friedensvertrag mit Ägypten zeigt – eine Beziehung, die nur kurz gefährdet war, als eine Revolution den Militärdiktator Hosni Mubarak stürzte und ihn durch eine Zivilregierung unter dem von Israel verachteten Mohammed Morsi ersetzte – ist eine Zivilregierung keine Voraussetzung für die Aufnahme von Beziehungen zwischen Israel und dem Land.

Tatsächlich handelt es sich bei den Abraham-Abkommen, die von feigen Politikern und leichtgläubigen Medien absurderweise als “Friedensabkommen” bezeichnet werden, durchweg um Normalisierungsabkommen zwischen brutalen Diktaturen in der arabischen Welt und einem Apartheidstaat, die mit der ganzen Heuchelei der Vereinigten Staaten vermittelt wurden. Eine gerade erst wiederhergestellte Militärdiktatur im Sudan, die ein Abkommen mit Israel abschließt, wäre eine Selbstverständlichkeit.



Warum ist der Sudan für Israel so wichtig?

Der Sudan ist ein armes Land, obwohl eine zivile Regierung, die das Land aus der internationalen Isolation herausführt, die während der Herrschaft von al-Bashir entstanden ist, die Wirtschaft schnell wachsen lassen könnte. Für Israel hat die Normalisierung der Beziehungen zum Sudan jedoch vor allem einen symbolischen Wert.

Es war 1968 in der sudanesischen Hauptstadt Khartum, als die Arabische Liga nach dem entscheidenden Sieg Israels im Krieg von 1967 die berühmte “Drei Nein”-Erklärung abgab. “Kein Frieden mit Israel, keine Verhandlungen mit Israel, keine Anerkennung Israels”.

Es war 1968 in der sudanesischen Hauptstadt Khartum, als die Arabische Liga nach dem entscheidenden Sieg Israels im Krieg von 1967 die berühmte “Drei Nein”-Erklärung abgab. “Kein Frieden mit Israel, keine Verhandlungen mit Israel, keine Anerkennung Israels”, hieß es in der Erklärung. Im Gegensatz zu den anderen drei arabischen Staaten, die dem Abraham-Abkommen beigetreten sind – die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko – hat der Sudan sowohl 1948 als auch 1967 tatsächlich an den Feindseligkeiten gegen Israel teilgenommen, wenn auch nur am Rande. Während die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain den Widerstand gegen das Abraham-Abkommen im Keim erstickten und keinerlei Anstrengungen zur Beendigung ihrer autoritären Herrschaft unternehmen, würde der Sudan ein – wenn auch unaufrichtiges – Argument vorbringen, dass die “Stimmen des Friedens” im Land den populistischen Antizionismus überwunden haben. Das wäre ein tödlicher Schlag für die bereits geschwächten palästinensischen Hoffnungen auf Hilfe aus der arabischen Welt. Und es wäre der erste wirkliche “Friedens”-Deal unter den Vereinbarungen des Abraham-Abkommens.

Dies ist ein Grund dafür, dass Israels Bemühungen mit dem Sudan schon lange vor der Entstehung des Abraham-Abkommens im Gange waren und mindestens bis 2016 zurückreichen, als der Sudan seine Beziehungen zum Iran abbrach und Israel begann, sich dafür einzusetzen, dass die USA das Land von der Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus streichen.

Verschiedene Teile des israelischen Sicherheitsapparats haben auch mit verschiedenen Möchtegern-Diktatoren im Sudan zusammengearbeitet. Die aktuellen Kämpfe zwischen al-Burhan und Hemedti spalten das israelische Außenministerium, das eher mit al-Burhan sympathisiert, und den Mossad, der enge Beziehungen zu Hemedti aufgebaut hat. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate stehen Hemedti nahe, während Ägypten sich gegenüber al-Burhan aufgeschlossener zeigt. All dies spielt sich auch auf regionaler Ebene ab, z. B. in Libyen und Jemen. Aufgrund der komplizierten Allianzen der beiden sudanesischen Rivalen zögert Israel, sich auf die Seite eines der beiden zu stellen, und zieht deshalb die Rolle des Vermittlers vor.



Ausschluss der Zivilisten

Die Kämpfe im Sudan sind jedoch in erster Linie eine lokale Angelegenheit, und zwar eine einfache. Al-Burhan, der sowohl das Militär als auch die Regierung anführt, möchte ein einheitliches sudanesisches Militär schaffen. Er nahm Gespräche mit Hemedtis RSF auf, um die beiden Streitkräfte in den nächsten zwei Jahren zusammenzuführen. Hemedti konnte nicht offen sagen, dass er sich nicht dem Kommando von al-Burhan unterwerfen will, also argumentierte er, dass die Fusion im Laufe von zehn Jahren erfolgen sollte, was einer Ablehnung gleichkommt.

Da jede Seite erhebliche Interessen nicht nur an Reichtum, sondern auch an Macht hat, begannen die Kämpfe. Die sudanesische Zivilbevölkerung wurde in die Zange genommen. Was die Bemühungen Israels und der USA angeht, den Sudan zur vollständigen Unterzeichnung des Abraham-Abkommens zu bewegen, so ist die sudanesische Bevölkerung schlichtweg nicht informiert.

Als der Sudan das Abkommen zum ersten Mal unterzeichnete, war dies der Beginn des Normalisierungsprozesses, nicht das Ende. Dieser Prozess wurde im April 2021 mit der Aufhebung eines Gesetzes von 1958, das einen Boykott Israels vorschreibt, vorangetrieben.

Doch schon vor der Unterzeichnung des Abkommens war der Normalisierungsprozess umstritten. Im Januar 2020 traf sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu heimlich mit al-Burhan in Uganda. Als Netanjahu am nächsten Tag ankündigte, dass der Sudan bald einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel zustimmen würde, ging ein Aufschrei des Protests durch die Reihen. Premierminister Hamdok wehrte sich mit der Bemerkung, dass ein solches Abkommen erst dann beschlossen werden könne, wenn eine ständige Regierung im Amt sei.

So sehr Israel und insbesondere Netanjahu auch die politischen Vorteile einer Normalisierung der Beziehungen zum Sudan nutzen wollten, wäre ein Abkommen, das als unrechtmäßig mit einer Übergangsregierung geschlossen wurde, zu anfällig. Also warteten sie ab.

Doch zahlreiche Beispiele, darunter Netanjahus Geheimtreffen und der Besuch von Außenminister Eli Cohen im Februar dieses Jahres, machten deutlich, dass Israel al-Burhan als sudanesisches Staatsoberhaupt behandelte und ihn zu einer Einigung drängte. Doch auch der Besuch Cohens wurde mit Protesten begrüßt.

Aus dem im Januar 2023 veröffentlichten Arab Opinion Index geht hervor, dass der Sudan zwar den zweithöchsten Prozentsatz an Bürgern in der arabischen Welt aufweist, die eine Normalisierung mit Israel unterstützen würden, dass dies aber nur 18 % der Bevölkerung sind, während 72 % dagegen sind. Dies ist umso bemerkenswerter, als die besondere Situation des Sudan – seine katastrophale wirtschaftliche Notlage, die das Land verzweifelt auf die Hilfe des Westens und des internationalen Finanzsystems angewiesen macht – andernfalls mehr Sudanesen dazu veranlassen könnte, eine Beziehung zu Israel zu unterstützen, die ihnen die Gunst der Amerikaner und Europäer, Unterstützung und vor allem Investitionen bringen könnte. Doch die sudanesische Volksbewegung, die weiterhin für Demokratie kämpft, drängt die Bevölkerung auch dazu, der Palästinenser zu gedenken.

Aber das ist für Israel und das Abraham-Abkommen ein normaler Vorgang. Israel hat keine Möglichkeit, den Großteil der arabischen Welt davon zu überzeugen, dass sie die Palästinenser einfach vergessen und mit Israel zusammenarbeiten sollten, ungeachtet seines Apartheidcharakters. Da es sich bei den Ländern, mit denen eine Normalisierung angestrebt wird, um Diktaturen verschiedener Art handelt, müssen sie nur die Führung überzeugen. Dort, wo diese Führer fest verankert sind, können sie autoritäre Methoden anwenden, um die Einwände der Bevölkerung zu zerstreuen. Aber im Sudan ist die Situation für al-Burhan durch den Kampf mit den demokratischen Kräften sehr viel unangenehmer geworden. Es wäre nicht besser, wenn Hemedti die Macht übernehmen würde.

Trotz seiner Rhetorik, auf eine zivile Regierung zu warten, weiß Israel sehr wohl, dass jede Art von Demokratie im Sudan eine undurchdringliche Barriere vor das Abraham-Abkommen stellen würde. Ein demokratischer Sudan würde mit Sicherheit darauf bestehen, den Palästinensern ihre Rechte zuzugestehen, bevor es zu einer Normalisierung kommt. Und schon vor den jüngsten Kämpfen im Sudan war die Militärregierung nicht stabil genug, um die Normalisierung einfach voranzutreiben.

Die Vereinigten Staaten haben bereits durch ihre rücksichtslose Erpressung von Geld aus einem verarmten Land gezeigt, dass sie bereit sind, enormen Druck auf den Sudan auszuüben, damit er sich mit Israel normalisiert. Es wird wichtig sein, den sudanesischen Kampf für Demokratie zu unterstützen und unsere Regierung daran zu hindern, diesen Kampf im Sudan um Israels kleinlicher politischer Vorteile willen zu entgleisen. Die sudanesische Demokratie verlangt dies, ebenso wie die Gerechtigkeit für die Palästinenser, die einen weiteren großen Rückschlag erleiden werden, wenn die sudanesisch-israelische Normalisierung abgeschlossen ist. Übersetzt mit Deepl.com



Mitchell Plitnick ist der Vorsitzende von ReThinking Foreign Policy. Zusammen mit Marc Lamont Hill ist er Autor von Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics. Zuvor war Mitchell Plitnick Vizepräsident der Foundation for Middle East Peace, Direktor des US-Büros von B’Tselem und Co-Direktor der Jewish Voice for Peace.

