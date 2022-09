https://scheerpost.com/2022/09/18/patrick-lawrence-atrocity-porn/



Ukrainische Gerichtsmediziner graben und exhumieren die sterblichen Überreste in einem nicht gekennzeichneten Grab in einem Massengrab in Izyum. (Foto von Justin Yau/ Sipa USA) (Sipa via AP Images)

Ein Grausamkeits-Porno

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

18. September 2022



ie russische Armee hat ihr eigenes Gefangenenlager im Osten der Ukraine beschossen. Die russische Armee beschoss ein Kernkraftwerk, das sie seit der Übernahme der Kontrolle im vergangenen März bewacht. Die russische Armee hat im vergangenen Frühjahr mutwillig eine Entbindungsstation, ein Theater und ein Kunstzentrum in Mariupol beschossen. Die russische Armee beschießt überall und wahllos Krankenhäuser und Wohnhäuser. Die russische Armee massakrierte die Bewohner von Bucha, einem Vorort von Kiew, als sie sich in den letzten Märztagen zurückzog.

Und am vergangenen Freitag erreichte uns die Nachricht, dass die russische Armee vor ihrem Rückzug aus der Stadt Izyum Hunderte von Menschen abgeschlachtet hat. Ein Massengrab ist der Beweis dafür, so wie die ukrainische Polizei im vergangenen Frühjahr ein Massengrab außerhalb von Mariupol entdeckt hat.

“Die ukrainischen Behörden haben in der östlichen Stadt Izium, die von den russischen Streitkräften zurückerobert wurde, ein Massengrab mit mehr als 400 Leichen gefunden, sagte ein regionaler Polizeibeamter am Donnerstag…” Dies berichtete Reuters am vergangenen Freitagmorgen. In ihrem dritten Absatz. Ein Polizeiermittler wird wie folgt zitiert: “Ich kann sagen, dass es sich um eine der größten Begräbnisstätten in einer großen Stadt in befreiten [Gebieten] handelt… 440 Leichen wurden an einem Ort begraben.”

Das ist Grausamkeitspornografie, und es wird langsam eintönig. Das gilt auch für einige andere Dinge.

“Ukrainische Beamte sagen”, “laut ukrainischen Beamten”, “hochrangige ukrainische Offiziere sagten”, “ukrainische Truppen berichteten”, “der ukrainische Bürgermeister sagte in einem Interview”, “Polizeibeamte sagen”. Auch das wird langsam eintönig, denn alles, was diese Quellen sagen, berichten oder behaupten, wird den Lesern und Zuschauern als Tatsache wiedergegeben.

Das Fehlen von Beweisen für die ukrainische Darstellung der Verantwortung Russlands für diese Ereignisse: Auch das wird langsam eintönig, ebenso wie die nachdrücklichen Beteuerungen, dass es vollständige und unparteiische Untersuchungen zu diesen Vorgängen geben muss und wird, nur dass es nie irgendwelche Bemühungen gibt, solche Untersuchungen durchzuführen. Die Ermittlungen von Ukrainern werden als vollständig und unparteiisch behandelt.

Es gibt noch eine andere Sache, die eintönig wird, wenn wir die Arbeit westlicher Korrespondenten in der Ukraine lesen, von denen die meisten über den Konflikt auf geführten Touren berichten, die das Kiewer Regime durchführt, und ukrainische Quellen zitieren, als ob sie objektiv und zuverlässig wären. Die westlichen Medien haben die Angewohnheit, sich selbst zu Richtern in Kriegsverbrechertribunalen zu ernennen und die russischen Streitkräfte in allen Anklagepunkten zu verurteilen. Diese Praxis reicht nicht einmal an das Niveau der alten Schauprozesse heran.

Ich habe mich bereits mit der teuflischen Verwendung von Bildern und Sprache befasst, wenn es darum geht, die öffentliche Wahrnehmung zu manipulieren. Was uns Presse und Rundfunk am vergangenen Freitag aus Izyum geboten haben, ist mehr als ein Beispiel dafür. Es zeigt das außergewöhnliche Ausmaß, in dem das Kiewer Regime und seine westlichen Unterstützer zwei Kriege führen. Es gibt den Krieg vor Ort, in dem die Ukraine gerade beträchtliche Gewinne erzielt hat, obwohl diese in einer Region erzielt wurden, in der es so gut wie keinen Widerstand gab, und sie scheinen den Gesamtverlauf des Krieges nicht verändert zu haben. Und dann ist da noch der Propagandakrieg – der Angriff auf unsere Köpfe mit dem Ziel, sie zu besetzen. Dieser letztere Krieg ist unerbittlich. Bedauerlicherweise verläuft er zu Gunsten derer, die ihn führen.

“Ukraine-Krieg: Massenexhumierungen an der Waldgrabstätte von Izyum:” So lautet die Überschrift des BBC-Berichts, der von Orla Guerin aus Izyum geschrieben wurde. Der Text ist sehr atmosphärisch und stellt einen Staatsanwalt des Kiewer Justizministeriums in den Vordergrund:

Die Exhumierung fand größtenteils in aller Stille statt, während Polizei und Staatsanwälte zusahen. Ein Beamter stützte seinen Kopf in die Hände. Ein anderer ging weg.

Der regionale Staatsanwalt von Charkiw, Olexander Iljenkow, sagt, es bestehe kein Zweifel, dass hier Kriegsverbrechen begangen worden seien.

“Im ersten Grab liegt eine Zivilistin, der ein Seil um den Hals gelegt wurde. Wir sehen also die Spuren von Folter”, sagte er der BBC.

Er sagte, fast alle seien wegen der russischen Soldaten gestorben.

“Einige von ihnen wurden getötet, einige wurden gefoltert, einige wurden wegen der Luft- und Artillerieangriffe der Russischen Föderation getötet.”

Sehen Sie sich die Bilder an. Eines zeigt neun Männer, die als Rettungskräfte identifiziert wurden und in Schutzkleidung und mit Schaufeln in einem Wald stehen. Ein anderes zeigt ein behelfsmäßiges Grabzeichen: ein hölzernes Kruzifix mit der Nummer “203” und dem Todesdatum in klarer, unverwitterter Schrift: “19.04.22”. Es gibt ein Foto eines traurig aussehenden Mannes namens Hryhorii, dessen Frau laut BBC im vergangenen März bei einem Artillerieangriff getötet wurde. Hryhorii beerdigte sie zu Hause, beerdigte sie dann aber im August aus ungeklärten Gründen erneut.

Und was haben wir hier? Wir haben ein Übermaß an melodramatischen Beschreibungen, die ohne viel Subtilität wiedergegeben werden. Wir haben die Äußerungen eines ukrainischen Beamten, dessen Anwesenheit oder Abwesenheit in Izyum während der fraglichen Ereignisse nicht vermerkt ist. Und dann die Bilder. Sie zeigen uns Männer mit Schaufeln in einem Wald, ein beschriftetes Grabzeichen und einen traurigen alten Mann.

Wir werden aufgefordert, daraus zu schließen, dass die russischen Streitkräfte in den Monaten, in denen sie Izyum hielten, weitere Kriegsverbrechen begangen haben. Stützen die Dinge, die uns gezeigt und erzählt wurden, dies?

Bei weitem nicht. Wir wissen nichts über die Situation in Izyum in Bezug auf die Chronologie, die Kausalität oder die Verantwortung. Und schon gibt es Probleme dieser Art.

Wir fragen uns nach dem datierten Kruzifix, da Massengräber per definitionem keine Markierungen zu Ehren der einzelnen Toten haben. Wir fragen uns, wer für den Tod von Hryhoriis Frau verantwortlich war: Sie wurde am 7. März getötet, und die russischen Truppen nahmen Izyum erst später im selben Monat ein. Aber die BBC wird uns in diesen Punkten nicht weiterhelfen.

Die BBC drängt uns, die russische Armee für die vielen Morde zu verurteilen, die sie uns anhand der Gräber, der Rettungskräfte und einer trauernden Überlebenden zu zeigen vorgibt. Aber wie üblich hält sich die BBC mit Andeutungen, Vermutungen und Andeutungen zurück. Es ist vorsichtig, das abschließende Urteil einem Staatsanwalt und anderen, die es als Zeugen zitiert, in den Mund zu legen.

Die New York Times berichtete über das Massengrab ebenso wie die BBC. Ausnahmsweise haben die Korrespondenten der Times eingeräumt, dass ukrainische Beamte sie und andere westliche Medien zum Ort des Geschehens im Wald von Izyum geschleust haben. Und die Times ist ebenso vorsichtig in ihrer Urteilsbildung, indem sie Personen, die sie als Zeugen aufführt, zu Wort kommen lässt. Aber was die Bilder angeht, ist sie extravaganter als der Beeb, wie es bei einem Großteil ihrer Auslandsberichterstattung der Fall ist.

Der Bericht der Times wurde zuerst im Format “Live Update” unter der Überschrift “Russische Invasion in der Ukraine” veröffentlicht: As Investigators Exhumume the Dead in Izium, a Ruined City Reels From Loss”. Ich habe die um 11:39 Uhr am Freitagmorgen verfügbare Version gelesen. Die Leser werden feststellen, dass der von mir angegebene Link zu späteren Versionen des Berichts der Times führt.

“Ukrainische Ermittler haben am Freitag damit begonnen, Hunderte von Leichen zu exhumieren, die gefunden wurden, nachdem die russischen Streitkräfte am vergangenen Wochenende aus der zerstörten Stadt Izium geflohen waren.” So beginnt Andrew Kramer seinen Bericht. Die Zuschreibung, die folgt, wenn Kramer beschreibt, was passiert ist, ist uns vertraut: Es ist “Ukrainische Beamte sagten”. Im achten Absatz schreibt er, dass er Zeuge dessen wurde, was diese Beamten “als Beweis für weitere Gräueltaten durch russische Soldaten bezeichneten.”

Kramer zitiert Dmytro Lubinets, den Menschenrechtsbeauftragten der Kiewer Legislative, der ihm sagt, die Leichen der ukrainischen Soldaten seien “zu einem Haufen aufgeschichtet und begraben” worden. Lubinets führt weiter aus: “Die Welt sollte diesen Ort sehen. Für uns zeigt er, dass die Russen ein Verbrechen begangen haben, und zwar nicht nur ein Verbrechen, sondern einen Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung. An diesem Ort sehen wir Frauen und Kinder.”

Kramer lässt die Äußerungen von Lubinets, der einer der Beamten zu sein scheint, die Behauptungen aufstellen, ohne Einschränkung gelten. Weiter unten lesen wir von Raisa Derevianko, einer Rentnerin, “die gegenüber der Grabstätte wohnte [und] sagte, dass die Russen fast jede Nacht die Toten in den Wald brachten.” Raisa Derevianko fährt fort: “Wir haben nicht gesehen, wen sie begraben haben. Ein riesiges Loch hat gestunken.”

Und dann die Bilder von The Times. Eines zeigt drei Arbeiter in Schutzanzügen, die einen weißen Leichensack in eine Reihe mit zahlreichen anderen legen. Ein anderes zeigt Dutzende von Rettungskräften mit Schaufeln, wie wir sie im BBC-Bericht gesehen haben. Es gibt mehrere Bilder von Arbeitern in weißen Anzügen, die entlang eines langen, breiten Grabens graben. Auf einem Bild ist ein mit Polizeiband abgesperrter Bereich zu sehen, hinter dem viele Reihen von Holzkreuzen stehen, wie wir sie auf den Fotos der BBC gesehen haben.

Was hat uns die Times erzählt und gezeigt? Wir wissen von der Times nicht viel mehr, wenn überhaupt mehr, als wir aus dem BBC-Bericht erfahren haben. Wir haben Bilder, und wir haben Worte und Zitate, die verwendet wurden, um weitere Bilder zu erzeugen. Es ist wieder hoffnungslos unschlüssig.

Aber wir glauben zu wissen, dass die Russen sich wieder einmal grausam und bösartig verhalten haben. Und das ist es, was wir zu wissen glauben, während wir unseren Tag verbringen.

Einige westliche Korrespondenten haben aus Izyum berichtet, als trügen sie die schwarzen Roben von Juristen. Reuters hat sich besonders rücksichtslos verhalten, höchstwahrscheinlich, weil es eng mit M.I.6 zusammenarbeitet, um antirussische Propaganda zu verbreiten, eine Beziehung, die gut dokumentiert ist – wie übrigens auch die der BBC. Die Berichte von Reuters über ein Massengrab mit 440 Leichen sind völlig unwahr. Später am Freitag meldete die Agentur, dass viele der in dem “Massengrab” gefundenen Leichen – es handelt sich nicht mehr um ein Massengrab – mit Stricken um den Hals exhumiert worden seien. Reuters zog diese Meldung innerhalb weniger Stunden zurück.

Kurze Zeit später berichtete The Telegraph, dass sein Korrespondent keine Beweise für die ukrainischen Behauptungen über die große Zahl von Leichen gefunden habe – ein Beamter behauptete, man habe 1.000 Leichen gefunden – und keine Hinweise darauf, dass eines der Opfer gefoltert worden sei.

Kurze Zeit später berichtete der Telegraph, dass sein Korrespondent keine Beweise gefunden habe, die die ukrainischen Behauptungen über die große Zahl von Leichen stützen würden – ein Beamter behauptete, man habe 1.000 Leichen gefunden – und keine Hinweise darauf, dass eines der Opfer gefoltert worden sei.

Die New York Times und die BBC sind in der Regel nicht so vorsichtig mit ihren Behauptungen und Zuweisungen von Verantwortung, wie sie es bisher in Izyum bewiesen haben. Die Times gibt in einem ihrer “Sonderberichte” zu Protokoll, dass sie im Fall Butscha russische Kriegsverbrechen dokumentiert, obwohl sie nichts dergleichen getan hat und es keine unparteiische Untersuchung der Ereignisse im letzten Frühjahr gegeben hat.

Wie sich herausstellt, haben die Times und der Beeb Grund, dieses Mal vorsichtig zu sein. Was sich in Izyum während der russischen Besatzung ereignet zu haben scheint und was jetzt entdeckt wird, steht in direktem Widerspruch zu den Behauptungen der Ukrainer, die sie zitieren, um eine klare Version der Ereignisse zu erstellen, ohne ihre Namen dafür zu nennen.

Ein Video von Associated Press, das in Izyum während der Führung der ukrainischen Behörden in der vergangenen Woche aufgenommen wurde, berichtet, dass es ein einziges Massengrab gibt, das die Leichen von 17 ukrainischen Soldaten enthält, nicht von Zivilisten und nicht von Hunderten oder Tausenden. “Es war von Hunderten von Einzelgräbern umgeben”, schreibt die AP in einer eingeblendeten Bildunterschrift.

Dies ähnelt dem Betrug, den die Ukrainer im letzten Frühjahr zu verschleiern versuchten, als sie westliche Medien zu einem Massengrab außerhalb von Mariupol führten, das 9.000 Leichen enthalten sollte. Wie Eva Bartlett treffend festgestellt hat, war das Massengrab nichts weiter als ein geordneter, ungestörter Friedhof.

Was die 17 ukrainischen Soldaten betrifft, so berichteten russische Medien schon vor Monaten, dass die russischen Streitkräfte mehrmals vorgeschlagen haben, sichere Korridore einzurichten, die es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen würden, ihre Toten abzuholen und sie ordnungsgemäß zu bestatten. Die ukrainischen Streitkräfte lehnten alle diese Angebote ab und weigerten sich, die Leichen ihrer Gefallenen abzutransportieren, heißt es in diesen Medien. Die russischen Streitkräfte bestatteten daraufhin die 17 Soldaten auf einem Friedhof, der nach zuverlässigen Zählungen etwa 200 Einzelgräber umfasst.

Dieser Bericht einer russischen Nachrichtenseite enthält einen Text in russischer Sprache über diese Ereignisse und ein Video, das zu zeigen scheint, wie russische Soldaten die 17 Leichen für die Bestattung vorbereiten. Übersetzt mit Deepl.com

Monoton, wie ich sage.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

