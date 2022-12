https://www.paulcraigroberts.org/2022/12/12/a-hair-trigger-on-endgame/



Ein Haarspalter beim Endspiel



von Paul Craig Roberts

Liebe Leserinnen und Leser: Die Sorglosigkeit Washingtons und seiner europäischen Marionetten gegenüber der gefährlichen Situation, die sie mit Russland provozieren, ist erschreckend. Die westliche Welt wird jetzt von Menschen geführt, die deutlich gemacht haben, dass sie in ihrem Streben nach amerikanischer Hegemonie einen Atomkrieg riskieren werden. Das Böse hat in der westlichen Welt eindeutig gesiegt.

Wir stehen jetzt am Rande eines nuklearen Holocausts. Eine falsche Warnung vor einem nuklearen Angriff, von der man glaubt, dass sie wahr ist, könnte Russland dazu veranlassen, einen umfassenden nuklearen Angriff gegen die USA und Europa zu starten.

Falsche Warnsignale, die auf ankommende Atomwaffen hinweisen, gab es schon früher, aber sie wurden ignoriert, weil ein ausreichendes Maß an gegenseitigem Vertrauen erreicht worden war. Jetzt, nach zwei Jahrzehnten rücksichtsloser Provokationen Russlands, nach dem Bau von Raketenbasen an Russlands Grenzen in Polen und Rumänien, nach dem vollen Einsatz der USA/NATO, Russland in der Ukraine zu besiegen, und nach massiver antirussischer Propaganda anstelle diplomatischer Verhandlungen, ist das Vertrauen zerstört. Man beachte die provozierende Idiotie des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin, der Putins Warnung vor der extrem gefährlichen Situation als “russisches Säbelrasseln” missversteht. Mit Vollidioten wie Austin, die Entscheidungen treffen, gibt es keine Chance, ein Armageddon zu vermeiden. Lloyd vertritt den Standpunkt, dass es Putin ist, der provokatives Verhalten vermeiden muss, nicht Washington.

Die ausdrückliche Bereitschaft Finnlands, Schwedens, Polens und Rumäniens, US-Atomwaffen in ihren Ländern zu akzeptieren, sowie die Fähigkeit der USA, vom Schwarzen Meer und der Ostsee aus Raketen gegen Russland abzufeuern, verstärken die Ängste in Russland erheblich. Anders als zu Zeiten des Kalten Krieges hat Washington im 21. Jahrhundert Überstunden gemacht, um jegliches Vertrauen zu zerstören. Folglich reicht eine weitere falsche Warnung aus, um die Menschheit auszulöschen.

Wir stehen am Rande eines Atomkriegs, und wir haben keinen John F. Kennedy im Weißen Haus, der ihn verhindern könnte. Stattdessen haben wir wahnsinnige Neokonservative, die die US-Hegemonie um jeden Preis anstreben.

Putin sagte:

Die russische Nukleardoktrin basiert auf dem Konzept des “Starts bei Warnung”, das den Einsatz von Atomwaffen im Falle eines drohenden nuklearen Angriffs vorsieht, der von den Frühwarnsystemen des Landes erkannt wird.

“Wenn das Frühwarnsystem ein Signal über einen Raketenangriff erhält, starten wir Hunderte von Raketen, die unmöglich zu stoppen sind”, sagte er und lächelte. “Feindliche Raketensprengköpfe würden unweigerlich das Gebiet der Russischen Föderation erreichen. Aber auch vom Feind würde nichts übrig bleiben, denn es ist unmöglich, Hunderte von Raketen abzufangen. Und das ist natürlich ein Faktor der Abschreckung.”

Der russische Präsident Wladimir Putin kommt zu seiner Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen des Zwischenstaatlichen Rates der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) in Bischkek, Kirgisistan, Freitag, 9. Dezember 2022. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kreml Pool Photo via AP)

MOSKAU (AP) – Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Freitag in einer unverblümten Erklärung inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der NATO wegen der Ukraine, dass Moskau das von ihm als US-Konzept bezeichnete Konzept eines präventiven Militärschlags übernehmen könnte, da es über die entsprechenden Waffen verfüge.

“Wir denken gerade darüber nach. Sie haben sich in den vergangenen Jahren nicht gescheut, offen darüber zu sprechen”, sagte Putin mit Blick auf die US-Politik, als er in Kirgisistan an einem Gipfeltreffen einer von Moskau dominierten Wirtschaftsallianz ehemaliger Sowjetstaaten teilnahm.

Seit Jahren zeigt sich der Kreml besorgt über die Bemühungen der USA, die so genannte Conventional Prompt Global Strike Fähigkeit zu entwickeln, die vorsieht, strategische Ziele eines Gegners mit präzisionsgelenkten konventionellen Waffen überall auf der Welt innerhalb einer Stunde zu treffen.

“Wenn wir über einen Entwaffnungsschlag sprechen, sollten wir vielleicht darüber nachdenken, die von unseren amerikanischen Partnern entwickelten Ideen zu übernehmen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten”, sagte Putin mit einem dünnen Lächeln und wies darauf hin, dass ein solcher Präventivschlag darauf abzielt, Führungseinrichtungen auszuschalten.

Er behauptete, Russland habe bereits Hyperschallwaffen in Auftrag gegeben, die einen solchen Schlag ausführen könnten, während die USA sie noch nicht eingesetzt hätten. Er behauptete auch, dass Russland jetzt über Marschflugkörper verfüge, die ihre amerikanischen Pendants übertreffen.

Putin schien sich zwar auf konventionelle präzisionsgelenkte Waffen zu beziehen, als er von einer möglichen Nachahmung der US-Strategie sprach, wies aber ausdrücklich darauf hin, dass die USA den Ersteinsatz von Atomwaffen nicht ausschließen.

“Wenn ein potenzieller Gegner glaubt, dass er die Theorie eines Präventivschlags anwenden kann und wir nicht, müssen wir über die Bedrohung nachdenken, die von solchen Ideen in der Verteidigungshaltung anderer Länder ausgeht”, sagte er.

In Washington betrachteten Berater von Präsident Joe Biden Putins Äußerungen als “Säbelrasseln” und eine weitere verschleierte Warnung, dass er eine taktische Atomwaffe einsetzen könnte, so ein US-Beamter, der nicht befugt war, sich zu äußern und unter der Bedingung der Anonymität sprach.

Der Beamte wies darauf hin, dass die russische Militärdoktrin seit langem besagt, dass Moskau sich das Recht vorbehält, als Reaktion auf eine groß angelegte militärische Aggression zuerst eine Atomwaffe einzusetzen.

John Erath, Senior Policy Director des Center for Arms Control and Non-Proliferation, wertete Putins Erklärung ebenfalls als einen weiteren Versuch, die nukleare Bedrohung zu erhöhen.

Er sagt zwar nicht, dass wir Atomwaffen einsetzen werden, aber er möchte, dass der Dialog in den USA und in Europa folgendermaßen verläuft: “Je länger dieser Krieg andauert, desto größer ist die Gefahr, dass Atomwaffen eingesetzt werden”, so Erath.

Als Putin am Mittwoch auf einer Kreml-Konferenz gefragt wurde, ob Russland sich verpflichten könne, auf einen Erstschlag zu verzichten, antwortete er, dass eine solche Verpflichtung Russland daran hindern könnte, sein Atomwaffenarsenal selbst im Falle eines nuklearen Angriffs zu nutzen.

“Wenn es sie unter keinen Umständen als Erstes einsetzt, bedeutet dies, dass es auch nicht als Zweites auf sie zurückgreifen wird, denn die Möglichkeit, sie im Falle eines nuklearen Angriffs auf unser Territorium einzusetzen, wird stark eingeschränkt sein”, antwortete er.

Er führte diese Antwort am Freitag weiter aus und erklärte, die russische Nukleardoktrin beruhe auf dem Konzept des “Abschusses bei Warnung”, das den Einsatz von Atomwaffen im Falle eines bevorstehenden nuklearen Angriffs vorsieht, der von den Frühwarnsystemen des Landes erkannt wird.

“Wenn das Frühwarnsystem ein Signal über einen Raketenangriff erhält, starten wir Hunderte von Raketen, die unmöglich zu stoppen sind”, sagte er und lächelte. “Feindliche Raketensprengköpfe würden unweigerlich das Gebiet der Russischen Föderation erreichen. Aber auch vom Feind würde nichts übrig bleiben, denn es ist unmöglich, Hunderte von Raketen abzufangen. Und das ist natürlich ein Faktor der Abschreckung”.

Die russische Nukleardoktrin besagt, dass das Land Atomwaffen einsetzen kann, wenn es einem Atomschlag ausgesetzt ist oder wenn es mit konventionellen Waffen angegriffen wird, die “die Existenz” des russischen Staates bedrohen.

Seit der Entsendung russischer Truppen in die Ukraine im Februar hat Putin wiederholt erklärt, dass Moskau bereit sei, “alle verfügbaren Mittel” einzusetzen, um sein Territorium zu schützen, und hat die westliche Kritik am nuklearen Säbelrasseln zurückgewiesen.

“Ich verstehe, dass seit dem Auftauchen der Atomwaffen, der Massenvernichtungswaffen, alle Menschen – die gesamte Menschheit – besorgt sind, was mit unserem Planeten und uns allen geschehen wird”, sagte er.

In einer Rede vor dem Strategischen Kommando der USA, das für die Atomwaffen des Landes zuständig ist, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitag, Putins wiederholte Drohungen seien unverantwortlich.

“Während der Kreml seinen grausamen und unprovozierten Krieg gegen die Ukraine fortsetzt, hat die ganze Welt gesehen, wie Putin ein zutiefst unverantwortliches nukleares Säbelrasseln betreibt”, sagte er in Anspielung auf Putins frühere nukleare Drohungen, ohne auf seine jüngsten Äußerungen einzugehen. “Machen Sie also keinen Fehler, die Atommächte haben eine große Verantwortung, provokatives Verhalten zu vermeiden, das Risiko der Verbreitung von Atomwaffen zu senken und eine Eskalation und einen Atomkrieg zu verhindern”. Übersetzt mit Deepl.com

