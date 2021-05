Bild: Vice President Joe Biden meets with Benjamin Netanyahu in March 2016 (Photo: Wikimedia)

A war of choice, a war of permission – Mondoweiss After 243 Palestinian deaths, more than 1,900 Palestinians wounded, 16,800 Palestinian homes destroyed, tens of thousands of Palestinians displaced from their homes and a refused Egyptian proposal of a ceasefire, Israel has accepted an Egyptian ceasefire. But it never had to happen.

Ein Krieg der Wahl, ein Krieg der Erlaubnis

Von Ted Snider



Die israelische Provokation in der Al-Aqsa-Moschee machte die jüngsten Kämpfe in Gaza für die israelische Führung zu einem Krieg der Wahl. Die Zustimmung der USA machte ihn auch zu einem Krieg der amerikanischen Erlaubnis.

22. Mai 2021

Nach 243 palästinensischen Toten, mehr als 1.900 verwundeten Palästinensern, 16.800 zerstörten palästinensischen Häusern, Zehntausenden von Palästinensern, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, und einem abgelehnten ägyptischen Vorschlag für einen Waffenstillstand, hat Israel einen ägyptischen Waffenstillstand akzeptiert.

Aber es hätte nie dazu kommen müssen.

Am 6. April 2021 kehrten die Vereinigten Staaten zum ersten Mal zu Gesprächen zurück, deren Hoffnung es war, das Atomabkommen JCPOA mit dem Iran wiederzubeleben.

Innerhalb weniger Wochen war Israel Berichten zufolge zu dem Schluss gekommen, dass es nicht in der Lage sein würde, die USA zu einer deutlichen Verschärfung des Atomabkommens zu drängen. Während Israel also seine Forderungen nach größeren Befugnissen der Internationalen Atomenergiebehörde zur Inspektion der iranischen Nuklearanlagen neu ausrichtete, wussten sie, dass sie bei einer ihrer am meisten gewünschten Forderungen nachgeben mussten: der Ausweitung des Abkommens auf die iranische Unterstützung von Gruppen wie der Hisbollah und der Hamas.

Innerhalb weniger Wochen nach dieser scheinbaren Niederlage begann Israel mit Luftangriffen auf den Gazastreifen.

Innerhalb von drei Tagen nach diesen israelischen Angriffen schickten alle bis auf sechs republikanische Senatoren, angeführt von Senator Marco Rubio, einen Brief an Präsident Biden, in dem sie ihn aufforderten, “die Verhandlungen mit dem Iran sofort zu beenden und klarzustellen, dass eine Erleichterung der Sanktionen nicht gewährt wird”, da eine Erleichterung der Sanktionen dem Iran erlauben würde, die Finanzierung der Hamas zu erhöhen, was der Hamas erlauben würde, weiterhin Raketen zu erwerben.

Ob Israel sich dafür entschieden hat, den Konflikt mit den Palästinensern anzuheizen, um den Atomverhandlungen mit dem Iran zu schaden, oder ob Netanjahu sich dafür entschieden hat, den Konflikt anzuheizen, um sich selbst an der Macht und aus dem Gefängnis zu halten, oder ob Israel die Wahl getroffen hat, weil es einfach an der Zeit war, “den Rasen zu mähen”, Israel hat sich dafür entschieden, den Konflikt anzuheizen. Der gegenwärtige Angriff auf Gaza war eine Entscheidung Israels mit der Erlaubnis der Vereinigten Staaten.

Ein Krieg der Wahl

Am 28. September 2000 führte Ariel Sharon eine Gruppe von Likud-Politikern, umgeben von tausend bewaffneten Polizisten, auf den Tempelberg, wo sich die Al-Aqsa-Moschee befindet: eine zu dieser Zeit beispiellose Provokation an einem der heiligsten Orte des Islam. Am nächsten Tag, als Tausende von Palästinensern protestierten, eröffnete die israelische Polizei das Feuer auf die Demonstranten, und am Tag danach war die zweite Intifada geboren.

Sharon wusste, was er tat, und, was wichtig war, er wusste, wo er es tat. Laut mehreren Gelehrten, einschließlich Patrick Tyler in A World of Trouble, war Sharons Besteigung des Tempelbergs gut geplant und absichtlich provokativ.

Netanjahu weiß auch, was passiert. Am 24. September 1996 öffnete Netanyahu einen Tunnel in der Altstadt von Jerusalem, der den Fundamenten der Al-Aqsa-Moschee sehr nahe kam. Der israelische Geheimdienst hatte ihn gewarnt, dass ein solch provokativer Schritt in der Nähe der Moschee zu Gewalt führen würde. Das tat es auch. Proteste brachen aus, und die israelische Polizei reagierte mit dem Abfeuern von Gummigeschossen aus nächster Nähe und tötete palästinensische Demonstranten.

Vor dem Hintergrund dieses geschichtlichen Ereignisses entschied sich Israel, auf die palästinensischen Proteste mit wiederholten Razzien in der Al-Aqsa-Moschee zu reagieren und mit Gummigeschossen auf die Gläubigen in der Moschee zu schießen, während es sie mit Tränengas und Betäubungsgranaten angriff: innerhalb der Moschee.

Israel entschied sich nicht nur provokativ, die Gewalt anzufangen, sondern auch, die Gewalt nicht zu beenden. Die Hamas schickte Friedensangebote; Israel wies sie zurück. Laut israelischen Medien schickte die Hamas Israel über das russische Außenministerium einen Waffenstillstands-Vorschlag, in dem beide Seiten auf gegenseitiger Basis die Angriffe einstellen würden. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu lehnte das Angebot jedoch sofort ab und ließ stattdessen sein Sicherheitskabinett einen Plan zur Intensivierung der Angriffe genehmigen.

Auch andere brachten Friedensangebote. Mit dem Hinweis, dass Israel nicht über einen Waffenstillstand verhandeln wird, bevor die Hamas einen Preis für ihre Angriffe zahlt, lehnte Israel auch einen Waffenstillstands-Vorschlag von Ägypten und den Vereinten Nationen ab.

Ein Krieg der Erlaubnis

Der Krieg war kein ungehorsamer Krieg der Wahl: Es war ein Krieg mit Erlaubnis. Die Biden-Administration setzte die amerikanische Tradition fort, Israel bei den Vereinten Nationen Deckung anzubieten. Der Sicherheitsrat begann mit der Diskussion eines Erklärungsentwurfs, der “Israel auffordert, jüdische Siedlungsaktivitäten, Zerstörungen und Vertreibungen einzustellen, und zur allgemeinen Zurückhaltung aufruft.” Er verurteilte die Gewaltanwendung beider Seiten und rief beide Seiten zur Deeskalation der Situation auf. Aber die Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung wurde von den USA blockiert: nicht einmal, sondern zweimal.

Ein zweiter Versuch des Sicherheitsrates wurde von den USA blockiert. Obwohl die anderen vierzehn Mitglieder des Sicherheitsrates für die gemeinsame Erklärung waren, die “die sofortige Einstellung aller Gewaltakte, Provokationen, Aufstachlung und Zerstörung” forderte und “zur Achtung des Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts und des Schutzes der Zivilbevölkerung” aufrief, blockierten die USA die Erklärung erneut.

Dann, zum dritten Mal innerhalb einer Woche, blockierten die USA wieder einmal Maßnahmen des Sicherheitsrates. Ein dritter Versuch einer gemeinsamen Erklärung, die zu einem sofortigen Waffenstillstand aufrief und diesmal von Norwegen, China und Tunesien angeführt wurde, forderte “eine Deeskalation der Situation, die Beendigung der Gewalt und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung, insbesondere von Kindern.” China nannte das Vorgehen der USA im Sicherheitsrat “Obstruktion”.

Die Obstruktion fortsetzend, reagierten die USA am 19. Mai auf eine neue französische Initiative für eine Resolution des Sicherheitsrates, indem sie sich erneut hartnäckig weigerten, die Aktion zu unterstützen. Diesmal forderte der Entwurfstext eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und verurteilte gleichzeitig “den wahllosen Abschuss von Raketen auf zivile Gebiete”. Obwohl die Verurteilung Israel nicht ausdrücklich erwähnte, boten die USA Israel weiterhin Deckung bei der UNO.

Außerhalb der UNO bekräftigte Außenminister Antony Blinken “die unerschütterliche Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Israel” und drückte Premierminister Netanyahu “seine Besorgnis” aus, “über die Flut von Raketenangriffen auf Israel, sein Beileid für die dadurch verlorenen Leben und die starke Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israels Recht, sich selbst zu verteidigen.” Er fügte seinen Wunsch hinzu, dass “alle Parteien … die Spannungen deeskalieren und der Gewalt Einhalt gebieten.”

Am 12. Mai sprach Präsident Biden mit Premierminister Netanyahu. Er übermittelte seine “Ermutigung” zur Wiederherstellung der Ruhe. Er verurteilte auch “die Raketenangriffe der Hamas und anderer Terrorgruppen, auch auf Jerusalem und Tel Aviv. Er übermittelte seine unerschütterliche Unterstützung für Israels Sicherheit und für Israels legitimes Recht, sich selbst und sein Volk zu verteidigen und dabei Zivilisten zu schützen.”

Das vielleicht Schlimmste ist, dass Biden nicht nur die Raketenangriffe der Hamas, sondern auch Israels Bombardierung verurteilte und seine Zustimmung zu Israels Bombardierung gab. Biden gab seine Bewertung des israelischen Angriffs auf Gaza ab, indem er zu dem Schluss kam, dass “es keine signifikante Überreaktion gegeben hat.” Mit dieser Aussage gab Biden die Zustimmung und Erlaubnis der USA für den Krieg gegen Gaza.

Die amerikanische Zurückhaltung gegenüber der UNO und den internationalen Unterhändlern scheint beabsichtigt gewesen zu sein, um Israel Deckung und Zeit zu verschaffen, um die Ziele ihrer Bombardierung des Gazastreifens zu erreichen, bevor sie der Diplomatie erlauben, die Führung zu übernehmen. Diese Absicht wurde offenbar erreicht. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, erklärte: “Wir glauben, dass die Israelis wichtige militärische Ziele erreicht haben, die sie sich gesetzt haben, um ihre Bevölkerung zu schützen und auf die Tausenden von Raketenangriffen der Hamas zu reagieren. Deshalb glauben wir zum Teil, dass sie in der Lage sind, ihre Operation zu beenden.”

Sowohl wegen der israelischen Provokation in der Al-Aqsa-Moschee als auch wegen der israelischen Ablehnung von Hamas-Friedensangeboten und internationalen Waffenstillstandsvorschlägen war dieser Krieg ein Krieg der Wahl. Wegen der “Obstruktion” der USA im Sicherheitsrat, der Verurteilung der Hamas-Raketen, aber nicht der israelischen Bomben, der starken Erklärungen zur Unterstützung Israels und der Billigung der israelischen Aktionen als keine Überreaktionen, war dieser Krieg ein Krieg mit amerikanischer Erlaubnis. Übersetzt mit Deepl.com

