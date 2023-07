A Legitimacy Scandal Rocks Bosnia and Herzegovina The illegal and illegitimate imposition of Christian Schmidt as Bosnia’s viceroy with self-ascribed powers is in deliberate contravention of applicable principles of international law and…

Ein Legitimationsskandal erschüttert Bosnien und Herzegowina

Von Stephen Karganovic

26. Juli 2023

Die illegale und unrechtmäßige Einsetzung von Christian Schmidt als Vizekönig von Bosnien und Herzegowina mit selbsternannten Vollmachten verstößt bewusst gegen geltende Grundsätze des Völkerrechts und macht die „regelbasierte Ordnung“ zur Farce.

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Dayton im Jahr 1995 ist Bosnien und Herzegowina, obwohl es technisch gesehen ein souveräner Staat und Mitglied der Vereinten Nationen ist, immer noch nicht mehr als ein internationales Protektorat. Grundlegende Fragen der Staatsführung bleiben ungelöst und/oder werden absichtlich verschleiert. Eine der grundlegendsten Fragen ist, wer dort das Sagen hat: die lokalen Behörden oder der Hohe Repräsentant der „internationalen Gemeinschaft“ mit seinem parallelen Autoritätssystem? Ebenso rätselhaft ist die Frage, warum es überhaupt einen „Hohen Repräsentanten“ in einem theoretisch unabhängigen und souveränen Land gibt.

All diese und viele andere kritische Fragen erreichten ihren Höhepunkt mit der Ernennung von Christian Schmidt im August 2021 als jüngste Inkarnation dieses seltsamen Amtes. Die Merkwürdigkeit des Amtes besteht darin, dass Bosnien kein entfernter Besitz des ehemaligen britischen Empire ist, sondern zumindest dem Anschein nach ein unabhängiges Land, das mit allen äußeren Merkmalen der Souveränität ausgestattet ist. Das tatsächliche Zentrum der politischen Macht, von dem aus gewählte Beamte entlassen, Richter ernannt und Gesetze willkürlich aufgehoben oder ohne parlamentarische Einmischung verkündet werden können, befindet sich jedoch in keinem gewählten Amt im Lande. Sie liegt bei einem von ausländischen Mächten ernannten Vizekönig, der keinem der Einheimischen Rechenschaft über sein Handeln ablegt.

Aus rechtlich zwingenden Gründen wird die Legitimität von Schmidts Ernennung weder von einem der Teilstaaten Bosniens, der Republik Srpska, noch von zwei ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats, Russland und China, anerkannt. Unter normalen Umständen sollte man erwarten, dass eine solche Abfuhr für Schmidt ausreichen würde, um sich höflich zurückzuziehen. Das kommt jedoch weder ihm noch den üblichen Verdächtigen in den Sinn, die den Chor seiner internationalen Unterstützer bilden.

Kurz zur Geschichte des Hochkommissariats: Es wurde 1995 nach Beendigung des Dreiparteienkonflikts in Bosnien eingerichtet, um die Parteien bei der Umsetzung und Auslegung der Bestimmungen des Friedensabkommens von Dayton zu unterstützen. Das Abkommen, das von den Einheimischen und den ausländischen Mächten unterzeichnet wurde, die das Abkommen ermöglichten und fortan die Rolle der Garanten übernahmen, sah vor, dass der Hochkommissar in Bosnien und Herzegowina durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats ernannt wird und dass sein Mandat ein Jahr lang dauert. Es liegt auf der Hand, dass die tatsächliche Dauer des Mandats weit über die ursprünglich vorgesehene Einjahresfrist hinausgeht. Was die faktischen Befugnisse des Hohen Kommissars anbelangt, so wurden diese infolge dessen, was man als „mission creep“ bezeichnen könnte, in Bereiche ausgedehnt, die in der ursprünglichen Vereinbarung nie vorgesehen waren.

Der Kern der gegenwärtigen politischen Krise in Bosnien liegt jedoch nicht so sehr in den oben genannten Punkten (obwohl diese nach wie vor berechtigte Beschwerden darstellen), sondern in dem, was die abweichenden Parteien als die unerträglich missbräuchliche und eklatant unangemessene Art und Weise der Ernennung von Christian Schmidt betrachten. Um genau zu sein, wurde er nicht durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates ernannt, wie es der Fall hätte sein müssen, um legitim zu sein, sondern durch ein privat gebildetes, inoffizielles, mehrstaatliches Gremium, das sich selbst „Peace Implementation Council“ oder kurz PIC nennt, ein Gremium, das in den einschlägigen Rechtsdokumenten weder einen offiziellen Status noch folglich irgendeine Befugnis hat, über solche Angelegenheiten zu entscheiden.

In einem Versuch, Schmidts Position zu klären, richtete Željka Cvijanović, serbisches Mitglied der kollektiven Präsidentschaft Bosniens und derzeitiger rotierender Präsident von Bosnien und Herzegowina, eine förmliche Anfrage an UN-Generalsekretär Antonio Guterres und bat um den Nachweis, dass Schmidt ordnungsgemäß vom Sicherheitsrat ernannt wurde. Die Antwort von Guterres war verblüffend. Unter Missachtung der langjährigen Praxis versuchte er in seiner Antwort, Frau Cvijanović in die Irre zu führen, dass der UN-Sicherheitsrat in dieser Angelegenheit nicht zuständig sei und dass die „zuständige Institution“, an die sie sich wenden müsse, wenn sie weitere Fragen habe, der bereits erwähnte, rechtlich nicht existierende Friedensimplementierungsrat [PIC] sei.

In einem bissigen Kommentar hat der Professor für internationales Recht aus Banja Luka, Milan Blagojević, Guterres‘ erstaunlich ignorante oder, was vielleicht wahrscheinlicher ist, machiavellistische Antwort zu Hackfleisch verarbeitet. Er weist darauf hin, dass es im Völkerrecht keine Bestimmung gibt, die die Rechtmäßigkeit des PIC anerkennt oder ihm das Recht einräumt, verbindliche Entscheidungen in Bezug auf Bosnien und Herzegowina zu treffen. Das Geheimnis ihres Einflusses liege vielmehr darin, dass sie aus Staaten wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und anderen besteht, die zu der geopolitischen Gruppierung gehören, die daran interessiert ist, Bosnien und Herzegowina unter dem Deckmantel eines Hohen Vertreters zu regieren, der ihren Weisungen gehorcht und ihrer Agenda dient. Diese Agenda lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: ein einheitliches Bosnien ohne die lästige Republik Srpska, Mitgliedschaft in der NATO und Feindseligkeit gegenüber Russland statt Zusammenarbeit mit ihm. Allerdings, so Prof. Blagojević weiter, ist ihr Spiel durch die UN-Charta eindeutig verboten, die in Artikel 2 vorschreibt, dass die Beziehungen zwischen den Staaten auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit beruhen müssen. Das bedeutet, dass weder die UNO als Organisation noch eine ihrer Mitgliedsregierungen das Recht hat, einem Drittland ihre Herrschaft aufzuzwingen. Außerdem verbietet Artikel 78 der Charta den Mitgliedsregierungen, souveräne Staaten als Protektorate zu behandeln. Ein Protektorat kann rechtmäßig nur in einem nicht selbstverwalteten Gebiet eingerichtet werden, keinesfalls aber über einem UN-Mitgliedstaat. Übersetzt mit Deepl.com

