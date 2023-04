Ein offener Brief an Frau Ursula Von Der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission von Dr. Salman Abu Sitta

Diesen wunderbaren offenen Brief von Dr. Abu Sitta, sollte sich die Kommissionspräsidentin gut durchlesen, verinnerlichen für ihr nächstes Video oder Rede, zu Herzen nehmen und “hinter den Spiegelstecken”. Evelyn Hecht-Galinski

On 29 April 2023 Your Excellency, You made a speech this week praising the establishment of Israel on its 75th anniversary. For someone in your position, it is surprising that it had so many errors of fact, misguided judgment, violation of international law, and deviation from basic norms of justice.