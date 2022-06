Wann wird ein endlich ein deutscher Israel-Lobbyist solche Gedanken äußern und danach handeln?

Bild: Students carry a mock coffin as they hold a symbolic funeral for slain Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh, at al-Azhar University in Mughraqa, central Gaza Strip, on May 16, 2022. Photo by Ashraf Amra (c) APA Images

Ein prominenter Israel-Lobbyist räumt ein, dass der Zionismus “gescheitert” sein könnte

Von Philip Weiss

5. Juni 2022



Die israelische Führung dreht durch, wenn palästinensische Flaggen gezeigt werden – natürlich, weil Israel ein jüdischer Staat ist und keine Demokratie, und Palästinenser, die sich nicht anpassen, unterdrückt werden müssen.



In den letzten Wochen habe ich versucht, die Krise innerhalb der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft über das, was aus Israel geworden ist, zu verstärken, weil die Ereignisse den dem Staat innewohnenden Rassismus auf neue, symbolische Weise hervorgehoben haben:

-Die völlige Gleichgültigkeit der israelischen Behörden gegenüber der Ermordung der prominenten palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh und der Polizeiangriff auf ihre Beerdigung, weil die Trauernden palästinensische Flaggen trugen

Der ekelerregende Flaggenmarsch durch Jerusalem, bei dem jüdische Kinder “Tod den Arabern” und “Shireen ist tot” skandierten, bei dem es zu Dutzenden von Übergriffen auf Palästinenser kam, aber nur zwei Juden verhaftet wurden – ein Marsch, der selbst einen Hardliner-Zionisten an den Beginn des Faschismus in Europa erinnerte

Die Paranoia von Israels “zentristischem” Verteidigungsminister, einem Biden-Helden, über die angebliche Übernahme des Landes durch die Palästinenser

-Die bösartige Wut eines ehemaligen Außenministers gegenüber jungen Palästinensern, die ihre Flagge schwenken. Fragt eure Eltern nach “eurer Nakba”, warnt er, sie wird wieder kommen.

Ich spreche nicht einmal von der Ermordung palästinensischer Kinder, sondern von Flaggen. Und nun soll das israelische Parlament einen Gesetzentwurf verabschieden, der das Zeigen von “feindlichen” Flaggen, einschließlich der palästinensischen, in Einrichtungen, die staatliche Mittel erhalten, verbietet.

Die “extreme Überreaktion” auf das Flaggengesetz und der Angriff auf die Beerdigung von Shireen Abu Akleh haben Michael Koplow vom Israel Policy Forum zutiefst verärgert. Koplow ist ein intellektueller Führer der Israel-Lobby; seine Aufgabe ist es, dem US-Establishment eine positive Sicht auf diese mutige Demokratie zu vermitteln und die Unterstützung aufrechtzuerhalten. Jetzt räumt sogar Koplow ein, dass der Zionismus gescheitert sein könnte.

Wenn das Schwenken einer Flagge die Existenz Israels bedroht, dann ist nicht nur Israel in weit größeren Schwierigkeiten, als irgendjemand versteht, sondern der Zionismus selbst ist gescheitert. Der Erfolg Israels liegt nicht nur in seiner Gründung, sondern auch in der Tatsache, dass es sich zu einem militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kraftzentrum entwickelt hat. Demonstranten, die palästinensische Flaggen schwenken, und Trauernde, die sie bei Beerdigungen zeigen, bedrohen Israels Souveränität oder Sicherheit in keiner Weise, und wer etwas anderes glaubt, verrät ein tiefes und ungerechtfertigtes Gefühl der Unsicherheit in Bezug auf Israels Beständigkeit und Legitimität. Die Palästinenser sind in vielerlei Hinsicht der israelischen Kontrolle unterworfen und haben nicht viele Möglichkeiten, ihren Nationalismus zum Ausdruck zu bringen oder ihre Freiheit symbolisch zu demonstrieren; sich auf Flaggen zu versteifen, sagt viel mehr über israelische Vorlieben aus als über palästinensische.

Michael Koplow, vom Israel Policy Forum

Koplow erkennt eine verrückte Realität an, die palästinensische Befürworter in den USA ständig zu vermitteln suchen und die Israel-Lobby zu verschleiern versucht: Auf der einen Seite steht ein Atomstaat mit dem mächtigsten Militär im Nahen Osten, auf der anderen Seite ein Volk unter Besatzung mit Jungen mit Steinschleudern. Und der Atomstaat fühlt sich verwundbar!

Israel hat einen Staat und agiert aus einer Position der Macht heraus, während die Palästinenser keinen Staat haben und aus einer Position der Schwäche heraus agieren. Dieses strukturelle Ungleichgewicht sollte die Israelis theoretisch weniger empfindlich für die symbolischen Aspekte des israelischen und palästinensischen Nationalismus machen, aber das ist nicht der Fall. Die Tatsache der Existenz Israels und seiner Stärke – nicht nur im Verhältnis zu den Palästinensern, sondern auch in absoluten Zahlen – hat die Unsicherheit der Israelis nicht merklich verringert, und palästinensische Flaggen werden in vielen Fällen immer noch als physische Bedrohung betrachtet, die irgendwie die Fähigkeit hat, den Zionismus oder die Existenz Israels auszulöschen.

Andere haben diese Unsicherheit als eine nationale Psychose beschrieben, die durch die zionistische Opfermythologie genährt wird. Sie wird nicht verschwinden; die Instabilität ist der Tatsache geschuldet, dass Israel undemokratisch ist. Die jüdischen Regierungen werden von Jahr zu Jahr rechter und sind immer mehr mit der Bedrohung durch die Millionen von Palästinensern beschäftigt, die sich dem nicht anschließen wollen. Vor fast 80 Jahren sagte Hannah Arendt voraus, dass die Zionisten durch ihre Blindheit gegenüber der palästinensischen Existenz dazu verdammt seien, zu einem militarisierten Sparta zu verkommen, das von Feinden umgeben ist.

Die “siegreichen” Juden würden von einer völlig feindseligen arabischen Bevölkerung umgeben leben, abgeschottet in immer bedrohteren Grenzen, absorbiert von physischer Selbstverteidigung in einem Ausmaß, das alle anderen Interessen und Aktivitäten überlagern würde.

All das ist eingetreten, einschließlich der völligen Abhängigkeit Israels von den Koplows der Welt, um seine Stellung unter den Weltmächten zu erhalten. Und obwohl Koplow in seiner Kolumne versucht, Salomo zu spielen und das Baby zu spalten, geht diese Diskussion in der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft nur noch in eine Richtung. Wir werden sehen, wie mehr und mehr Anhänger “No mas!” sagen und sich davonmachen. Traurigerweise dauert das sehr lange. Übersetzt mit Deepl.com

