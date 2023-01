A Russian Victory in Ukraine won’t End the War image][F]https://static.timesofisrael.com/www/uploads/2022/02/AP22054462949633-1.jpg[/image] Behind Washington’s desperate appeal for tanks and other lethal weaponry for Ukraine, looms the nagging prospect that Russia’s winter offensive may have already begun in the south where heavy fighting has broken out along the Line of Contact in the Zaporizhia region. While the information from the front remains sketchy, some analysts think that […]

Ein russischer Sieg in der Ukraine wird den Krieg nicht beenden

von Mike Whitney –

25. Januar 2023

Hinter Washingtons verzweifeltem Aufruf nach Panzern und anderen tödlichen Waffen für die Ukraine verbirgt sich die beunruhigende Aussicht, dass Russlands Winteroffensive bereits im Süden begonnen haben könnte, wo entlang der Kontaktlinie in der Region Saporischschja schwere Kämpfe ausgebrochen sind. Zwar sind die Informationen von der Front nach wie vor dürftig, doch gehen einige Analysten davon aus, dass Russland plant, seine Truppen und gepanzerten Einheiten nach Norden zu schicken, um wichtige Nachschubwege zu blockieren und die ukrainischen Streitkräfte im Osten in eine Falle zu locken. Ein russischer Vorstoß nach Norden würde wahrscheinlich mit der Bewegung einer zweiten großen Gruppe synchronisiert werden, die entlang des Flusses Oskil nach Süden vorstößt. Diese beiden dolchartigen Vorstöße würden von zahlreichen Raketenangriffen auf strategische Brücken und Eisenbahnlinien über den Dnjepr begleitet. Sollte den Russen eine solche Operation gelingen, wäre der Großteil der ukrainischen Armee im Osten praktisch eingekesselt, während Moskau die Kontrolle über die meisten seiner angestammten Gebiete zurückgewinnen würde. Die Offensive würde zwar nicht den Krieg beenden, aber die Existenz der Ukraine als lebensfähiger, zusammenhängender Staat. Dies ist ein Auszug aus einem Artikel bei Aljazeera:

Moskaus Streitkräfte rücken auf zwei Städte in der südlichen ukrainischen Region Saporischschja vor, wo sich die Kämpfe nach mehreren Monaten der Stagnation in dieser Woche intensiviert haben… Wladimir Rogow, ein von Russland eingesetzter Beamter in der Region, sagte, dass sich die Offensivaktionen auf zwei Städte konzentrierten: Orichiw, etwa 50 km südlich der ukrainisch kontrollierten Regionalhauptstadt Saporischschja, und Huljaipol, weiter östlich….



Die russische Armee erklärte später den zweiten Tag in Folge, dass sie nach “offensiven Operationen” in der Region Saporischschja “vorteilhaftere Linien und Stellungen” eingenommen habe…. In ihrem Tagesbericht vom Sonntag erklärte die ukrainische Armee, dass in Saporischschja “mehr als 15 Siedlungen von Artilleriebeschuss betroffen waren”…. Er sagte diese Woche auch, dass die Kämpfe in der südlichen Region “stark zugenommen” haben. (“Russland rückt auf zwei Städte in der ukrainischen Region Saporischschja vor”, AlJazeera)



Normalerweise würde ich nicht viel Zeit auf ein Thema verwenden, für das es so wenig Beweise und so viele Spekulationen gibt. Aber die Menschen verfolgen die Ereignisse in der Ukraine sehr genau, weil sie wissen wollen, was Putin mit den 550.000 Kampftruppen vorhat, die derzeit über den Kriegsschauplatz verstreut oder entlang der Grenze in Belarus versammelt sind. Man geht davon aus, dass Putin diese Truppen in einer Winteroffensive einsetzen wird, die den Verlauf des Krieges dramatisch beeinflussen könnte. Ich stimme dieser Annahme zu, aber ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass die Kämpfe im Süden beweisen, dass die Offensive bereits begonnen hat. Dennoch sind die Gerüchte in den Telegrammkanälen und auf Twitter kaum zu überhören und könnten darauf hindeuten, dass meine Skepsis unberechtigt ist. Hier sind zum Beispiel einige Meldungen von unabhängigen Seiten, die darauf hindeuten, dass die Offensive bereits im Gange ist:



Die russische Armee ist immer noch aktiv auf dem Vormarsch in Richtung #Saporoschja, die Front wurde auf eine Tiefe von 7 km gedrückt. Im Moment unser Vormarsch in drei Richtungen auf dem #Orekhov Abschnitt. Im Westen wird um #Novoandreyevka und #Shcherbaki gekämpft, im Osten um #Belogorye und Malaya Tokmachka, im Südosten um #Novodanilovka, das nur 6,5 km von #Orekhov entfernt ist. Ein defensiver Durchbruch hier wird es den Streitkräften der RF ermöglichen, eine Offensive in mehrere Richtungen gleichzeitig zu entwickeln und die AFU-Gruppierung buchstäblich in zwei Teile zu schneiden. Telegramm

Oder dies:

Saporoschja update

Die russische Armee setzt ihre Offensive an der Saporoschja-Front fort

Die Truppen der südlichen und östlichen Militärbezirke führen eine Offensive auf breiter Front durch – bis zu 60 km (in den Bezirken Wassiljewski und Pologowski).

Der Vormarsch der Truppen wird durch zahlreiche Minenfelder gebremst.

Oder dies:

Die Offensive verläuft nach Plan: enge Kämpfe in mehreren Gebieten. Befestigte Stellungen und Gebiete des Feindes werden aktiv mit Bomben, Minen und Haubitzengranaten bekämpft; erst dann kommen gepanzerte Fahrzeuge mit Infanterie.

Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine in Richtung Saporoschja beschießen die Streitkräfte der RF die Streitkräfte der Ukraine mit allen Arten von Waffen in Gebieten von mehr als 25 Siedlungen, darunter Olgovskoe, Gulyaipole, Volshebnoe, Novodanilovka, Kamenskoe und Plavni in der Region Saporoschja, Vremovka und Novopol DNR.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den Beiträgen, die in den letzten Tagen auf verschiedenen Websites zu lesen waren. Viele der Kommentare stammen von Personen, die anscheinend aus erster Hand über die Ereignisse auf dem Schlachtfeld informiert sind. Ich kann nicht für ihre Richtigkeit sprechen, aber die Menge der Berichte (und ihre Intensität) lassen vermuten, dass etwas Außergewöhnliches passiert.

Es gibt auch einen neuen Beitrag bei Moon of Alabama, in dem Bernard unmissverständlich erklärt, dass die Offensive bereits im Gange ist. Hier ist, was er sagte:

Die lange erwartete russische Offensive in der Ukraine hat begonnen….

Ich und andere haben schon seit geraumer Zeit vorgeschlagen, dass die russischen Streitkräfte die südliche Region Saporischschja für einen großen Vorstoß in den hinteren Teil der ukrainischen Streitkräfte um Bakhmut nutzen werden…



Die russischen Vorstöße gegen die dritte und vierte ukrainische Verteidigungslinie werden wahrscheinlich durch einen Vorstoß aus dem Süden unterstützt werden, der den Rest der Oblast Saporischschja und Donezk befreien wird…..

Es gibt keine ukrainische Artilleriebrigade in diesem Sektor. Damit stehen keine Artillerieabwehrkapazitäten zur Verfügung….. Ziel des russischen Vorstoßes im Süden wird es nicht sein, Städte wie Saporischja einzunehmen. Das Ziel ist es, die Haupttransportwege, Eisenbahnen und Straßen, von der Westukraine zur Front in der Ostukraine unter russischen Artilleriebeschuss zu bringen. Dadurch wird nicht nur der Nachschub für die ukrainischen Truppen an der Ostfront, sondern auch ihr Rückzug von der Frontlinie verhindert. Ein Vorstoß von 100 Kilometern (60 Meilen) nach Norden würde dies in den meisten Fällen erreichen. Ein ergänzender Vorstoß aus dem Norden in Richtung Süden, der vielleicht kommt oder auch nicht, würde den Kessel endgültig schließen.” (“Ukraine – Russische Armee aktiviert Südfront”, Moon of Alabama)

Derzeit ist der Großteil der russischen Kampfkraft nicht gebunden, und sowohl westliche als auch ukrainische Quellen zeigen sich (verspätet) zunehmend besorgt über die Aussicht auf eine russische Offensive in den kommenden Wochen. Gegenwärtig ist die gesamte ukrainische Stellung im Osten verwundbar, da es sich im Grunde um einen riesigen Vorsprung handelt, der aus drei Richtungen angegriffen werden kann.

Vor allem zwei Ziele, die in die Tiefe gehen, haben das Potenzial, die ukrainische Logistik und Versorgung zu zerstören. Dabei handelt es sich um Izyum im Norden und Pawlograd im Süden. Ein russischer Vorstoß am Westufer des Oskil-Flusses in Richtung Izyum würde gleichzeitig die ukrainische Gruppierung auf der Svatove-Achse (S auf der Karte) abschneiden und zerstören und die lebenswichtige M03-Autobahn von Charkow unterbrechen. Das Erreichen von Pawlograd hingegen würde die ukrainischen Kräfte um Donezk vollständig isolieren und einen Großteil des ukrainischen Transits über den Dneiper abschneiden.

Sowohl Izyum als auch Pawlograd liegen etwa 70 Meilen von den Startlinien einer möglichen russischen Offensive entfernt und bieten somit eine sehr verlockende Kombination – sie sind sowohl operativ wichtig als auch relativ leicht zu erreichen. Seit gestern sind russische Vorstöße auf der Saporoger Achse zu beobachten. Während es sich dabei im Moment hauptsächlich um Aufklärungseinheiten handelt, die in die “Grauzone” (die unklare Zwischenfront) vorstoßen, meldete RUMoD die Einnahme mehrerer Siedlungen, was auf einen echten Offensivvorstoß in diese Richtung hindeuten könnte. Der entscheidende Hinweis wäre ein russischer Angriff auf Orikhiv, eine große Stadt mit einer echten ukrainischen Garnison. Ein russischer Angriff hier würde darauf hindeuten, dass mehr als nur ein Sondierungsangriff im Gange ist.

Es ist manchmal schwierig, den Unterschied zwischen dem, was wir vorhersagen, und dem, was wir wollen, zu erkennen. Wenn ich für die russischen Planungen zuständig wäre, würde ich mich für einen Vorstoß nach Süden entlang des Westufers des Oskil-Flusses auf der Achse Kupyansk-Izyum und einen gleichzeitigen Angriff nach Norden über Saporoschja hinaus in Richtung Pawlograd entscheiden. In diesem Fall halte ich es für besser, Saporischschja kurzfristig einfach abzuschirmen, als sich dort in einer Stadtschlacht zu verzetteln.

Ob Russland dies tatsächlich versuchen wird, wissen wir nicht. Die russische operative Sicherheit ist viel besser als die der Ukraine oder ihrer Stellvertreter (Wagner und die LNR/DNR Milita), so dass wir über die russischen Einsätze wesentlich weniger wissen als über die der Ukraine. Ungeachtet dessen wissen wir, dass Russland über ein starkes Übergewicht an Kampfkraft verfügt, und es gibt interessante operative Ziele in Reichweite.” (“Russisch-Ukrainischer Krieg: Die Blutpumpe der Welt”, Big Serge, Substack)

Es überrascht nicht, dass in der Umgebung von Orikhiv Kämpfe ausgebrochen sind, die laut Big Serge “darauf hindeuten, dass mehr als ein Sondierungsangriff im Gange ist.” Mit anderen Worten, dies könnte tatsächlich die erste Phase der Winteroffensive sein. Und wenn dies der Fall ist, dann sollten wir davon ausgehen, dass es eine Abkehr von den bisherigen “Positionskämpfen der Zermürbung” geben wird. Die russische Offensive wird nicht mit Verteidigungslinien aus schwer befestigten Schützengräben konfrontiert sein, die wochenlang mit weitreichender Artillerie aufgeweicht werden müssen, bis gepanzerte Einheiten zu Aufräumarbeiten entsandt werden können. Die von Serge erwarteten Bewegungen des Großen Pfeils deuten darauf hin, dass wir erhebliche Gebietsgewinne in leicht zu verteidigenden Gebieten erleben könnten. Das bedeutet, dass sich die Dinge wahrscheinlich viel schneller entwickeln werden als in den letzten 11 Monaten. Es bedeutet auch, dass die ukrainischen Streitkräfte im Donbass effektiv von Kiew abgeschnitten und sich selbst überlassen sein werden. Natürlich wird es dabei zu erheblichen Verlusten kommen.

Medienberichten zufolge besuchte CIA-Direktor William Burns letzte Woche heimlich Kiew, um Zelensky vor der bevorstehenden russischen Offensive zu warnen. Burns präsentierte wahrscheinlich ein Szenario, das der von MoA und Big Serge entworfenen Strategie sehr ähnlich ist. Doch was auch immer Burns zu Zelensky gesagt haben mag, es hatte keinerlei Wirkung auf den ukrainischen Präsidenten. Zelensky hat weiterhin Truppen an die Front (Bakhmut) geschickt, obwohl die Lage aussichtslos ist und die ukrainischen Verteidigungsstellungen von Tag zu Tag zusammenbrechen. Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass die russischen Streitkräfte die Widerstandsnester im Osten auslöschen werden oder dass die angeschlagenen Reste der ukrainischen Armee zum Rückzug gezwungen werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.

Wir wollen damit nicht sagen, dass für die Russen von nun an alles “glatt läuft”. Nein, es wird noch eine Menge Hindernisse geben, die es zu überwinden gilt. Aber angesichts der Überlegenheit Russlands an Arbeitskräften, Feuerkraft und industrieller Basis werden die Russen diese erste Phase des Krieges zweifellos gewinnen. Das Problem ist, dass – selbst wenn die russische Armee das gesamte Gebiet östlich des Dnjepr räumt und es der Russischen Föderation einverleibt – das nicht bedeutet, dass die Kämpfe aufhören werden. Sie werden nicht aufhören. Die von den USA unterstützten Streitkräfte werden weiterhin Angriffe von der anderen Seite des Flusses aus starten, sie werden Kommandotruppen einsetzen, um hinter den russischen Linien zuzuschlagen, sie werden paramilitärische Gruppen ausbilden, um einen Aufstand zu entfachen, und sie werden Raketen auf die Krim, Russland und vielleicht sogar Moskau selbst abfeuern.

Ist Putin dazu bereit?

Washington wird nicht das Handtuch werfen, nur weil Russland die erste Runde in einem Kampf über 10 Runden gewonnen hat. Die Vereinigten Staaten halten nach wie vor an ihrem Plan fest, Russland zu “schwächen”, um auf dem vielversprechendsten Markt der Welt, in Zentralasien, eine dominierende Rolle zu spielen. In dieser Hinsicht haben die Kämpfe in der Ukraine die Entschlossenheit Washingtons in keiner Weise beeinträchtigt, im Gegenteil, wir glauben, dass der Konflikt die weit verbreitete Russophobie und die unablässigen Rufe nach Rache schürt. Wie sonst ließe sich die anhaltende Eskalation erklären, die noch keinen einzigen öffentlichen Protest hervorgerufen hat? Und vergessen wir nicht, dass die USA bereits NordStream 2 in die Luft gesprengt, Europa in eine schwere Depression gestürzt, die globalen Versorgungsleitungen auf absehbare Zeit sabotiert, das 40 Jahre währende “Globalisierungs”-Projekt zum Scheitern gebracht und alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um China in einen Schießkrieg zu stürzen. Diese Vorfälle zeigen, welche Bedeutung die USA ihrer privilegierten Rolle in der Weltordnung beimessen und welche Risiken sie bereit sind einzugehen, um diese Rolle zu erhalten. Kurz gesagt, die Vereinigten Staaten werden alles tun, was nötig ist, um ihren eisernen Griff um die Macht aufrechtzuerhalten.



Wenn ich Putin wäre, würde ich mich auf einen langen und blutigen Kampf einstellen. Denn das ist es, was ihm bevorsteht. Übersetzt mit Deepl.com

