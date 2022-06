Demütigung als zionistisches Besatzungsmodell. Ich kann mich noch gut an die DDR Checkpoints von Ost nach Westberlin erinnern.

A walk through Israel’s ever-evolving checkpoint regime The Erez Crossing into Gaza brought back memories of how, from Allenby to Qalandiya, Israel is constantly redesigning its structures of domination. I was stunned by the Erez crossing, the Israeli-controlled checkpoint that leads into the occupied Gaza Strip.

Bild: Palestinians walk through the kilometer-long caged terminal through the “no-go zone” between Israel’s Erez Crossing and Beit Hanoun, Gaza Strip, December 18, 2013. (Ryan Rodrick Beiler/Activestills)

Ein Spaziergang durch Israels sich ständig weiterentwickelndes Kontrollpunktregime

von Fatima AbdulKarim

3. Juni 2022



Der Erez-Übergang nach Gaza weckte Erinnerungen daran, wie Israel von Allenby bis Qalandiya seine Herrschaftsstrukturen ständig umgestaltet.

Der Erez-Übergang, der israelisch kontrollierte Kontrollpunkt, der in den besetzten Gazastreifen führt, hat mich verblüfft. Als ich auf einer kürzlichen Reise den Grenzübergang passierte, erinnerte mich die große Fläche aus kugelsicherem Glas um mich herum an die Börsensäle aus dem Fernsehen. Das Innere des großartigen neuen Gebäudes des Kontrollpunkts ist minimalistisch, mit Ausnahme von Überwachungskameras, von innen zu bedienenden Toren und bewaffneten Sicherheitskräften, die verstreut herumstehen, fehlt fast alles.

Beim Betreten des Terminals werden die Palästinenser sofort von den ausländischen Staatsangehörigen getrennt. Das Gepäck wird von einem Scanner überwacht, und die Dokumente der Reisenden werden überprüft; ich legte meine von der COGAT ausgestellte Magnetkarte auf das elektronische Lesegerät, starrte in den Irisscanner und durfte passieren.

Ich folgte den Papierschildern mit der Aufschrift “Nach Gaza”, die an den kahlen Wänden hingen. Ich fand mich in einem langen Korridor wieder, der gnadenlose Geschichten von anderen Reisenden erzählte: medizinische Einwegartikel und blutverschmierte Mullbinden lagen auf dem Boden verstreut, daneben warteten Rollstühle darauf, geschoben zu werden.

Auf dem Weg nach draußen, kurz bevor ich den Gazastreifen verließ, fühlte ich, wie diese Glasfenster über meinem Kopf schwebten und die invasiven Körperkontrollen beobachteten, die an jedem Reisenden zwangsweise durchgeführt wurden; Männer und Frauen, junge und alte, mussten sich mit weit geöffneten Beinen, erhobenen Armen und Händen an den Ohren hinstellen, während sie von einem Körperscanner untersucht wurden.

Nach der Abfertigung wartete ich auf der anderen Seite, um mein Gepäck und meine Handtasche wiederzubekommen. Es wurde gründlich durchsucht, wobei meine Kleidung und persönlichen Gegenstände, einschließlich meines Telefons und eines winzigen Handdesinfektionsmittels, aus den Taschen genommen und eilig wieder hineingelegt wurden. Dies ist der Punkt, an dem die Liste der Gegenstände, die nicht in den Gazastreifen eingeführt werden dürfen, einschließlich Zahnpasta und Shampoo, zum Tragen kommt. Deshalb achtete ich darauf, dass sich in meiner Tasche nur Kleidung befand – kein Deodorant, kein Sonnenschutzmittel und auch nicht die Kamillenteebeutel, die ich auf Reisen immer dabei habe.

Zusätzlich zu den israelischen Inspektoren am Erez-Grenzübergang gibt es zwei weitere Stationen auf dem Weg in den und aus dem Gazastreifen: eine von der Fatah-geführten Palästinensischen Autonomiebehörde, die “5-5” genannt wird, benannt nach dem Code für die Koordinationsanrufe zwischen der PA und den Israelis am Grenzübergang; und eine weitere von den Hamas-Behörden, die den Namen “4-4” erhielt. Es war eine surreale Anordnung von Fassaden, um den Eindruck von Kontrolle zu erwecken. Es war auch das erste Mal, dass ich mit diesem Element der innerpalästinensischen politischen Spaltung konfrontiert wurde, die 2007 kurz nach den letzten palästinensischen Parlamentswahlen begann. Ich dachte, ich wüsste alles über diese Spaltung, doch als ich sie an der Kreuzung sah, war ich wie vor den Kopf gestoßen.

Der Tisch, der alles über uns preisgibt – Als in den 1980er Jahren Geborener habe ich in Erez gesehen, wie sehr sich der israelische Kontrollpunkt, diese Herrschaftsstruktur, im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das Labyrinth der kurzen Türen, die von Falkenaugen, die sich hinter Glasfenstern verstecken, überwacht und kontrolliert werden, erinnerte mich an die Korridore der Allenby-Brücke, dem Übergang zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland. Sie glichen eher Tunneln für kleine Kinder, mit orangefarbenen Türen und Vorhängen, hinter denen sich winzige Warteräume verbargen.

Als Kind reisten wir jeden Sommer, während meine Familie freiwillig im Exil lebte – mein verstorbener Vater hingegen wurde gewaltsam vertrieben -, von Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Amman in Jordanien und dann weiter nach Jericho im Westjordanland. Diese jährliche Tradition schuf eine Reihe von Erinnerungen, die die Sicherheitsprozeduren am Flughafen mit der Matrix der Sicherheitskontrollen in den orangefarbenen Tunneln von Allenby verbanden.

Meine Freunde und meine Familie, einschließlich meiner Mutter – die diese Reisen fast im Alleingang organisierte – haben immer noch starke Erinnerungen an diese Grenzübergänge in den 1980er Jahren. Sie erzählten mir, wie die Palästinenser nach der Kontrolle ihrer Pässe oder Ausweise durch Soldaten in einen Wartebereich geschickt wurden, wo ihnen die Schuhe zur Kontrolle abgenommen wurden. Ihr Gepäck wurde geleert und auf einem umlaufenden Band durchsucht. Dann wurden die Reisenden einzeln in separaten Räumen einer Leibesvisitation unterzogen. In einem dritten Warteraum brachte ein Soldat die nun kontrollierten Schuhe in einer Plastikbox und warf sie auf einen Stapel anderer Schuhe, die die Reisenden dann selbst durchsuchen konnten.

Auch ich habe viele Kindheitserinnerungen an diese Kontrollpunkte. Ich erinnere mich daran, dass ich gerade groß genug war, um über die Oberseite des Inspektionstisches zu schauen, auf dem unsere Habseligkeiten ausgebreitet und von Hand durchsucht wurden, während ich gleichzeitig leicht unter den Tisch sehen konnte. Ich weiß noch, wie ich meine Hand ausstreckte, um die Malstifte zu ergreifen, die die Soldaten in eine Plastikbox auf den Boden warfen, damit wir sie mitnehmen konnten.

Ich weiß noch, wie ein Marathon-T-Shirt mit der palästinensischen Flagge bei den Soldaten Panik auslöste, als sie unsere Kleidung durchsuchten. Ich erinnere mich an die Traurigkeit im Gesicht meiner Mutter, als ein Glas Honig, das mein Onkel zubereitet hatte, konfisziert und in einen Korb unter dem Tisch geworfen wurde – jenem Tisch, auf dem alles von uns Palästinensern zu sehen war, von unseren geliebten Geschenken bis hin zu unserer Unterwäsche.

Ein kitschiger Versuch, über die Beherrschten zu lächeln – Die vielleicht tiefgreifendste Veränderung erfuhr der Kontrollpunkt Qalandiya, der wenige Monate nach Beginn der Zweiten Intifada zwischen Ostjerusalem und Ramallah errichtet wurde. Ursprünglich handelte es sich um einen provisorischen israelischen Militärposten mit einem schmalen, lang umzäunten Korridor – nur für Schafe geeignet, dachte ich mir jedes Mal, wenn ich hindurchging -, der Pendler kontrollierte, die nach Ostjerusalem wollten, sowie alle, die Ramallah verließen oder betraten.

Mit der Zeit entwickelten sich die Soldatenstationen zu einem aus Stein gebauten Kiosk; das Dach, das den vorbeigehenden Palästinensern Schutz vor der brennenden Sommersonne oder dem strömenden Winterregen bieten sollte, kam erst später. Bald darauf kam die hohe Trennmauer aus Beton, die sich auf beiden Seiten des Kontrollpunkts wie die Flügel eines Vogels ausbreitete.

Nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2005 nahm die Trennmauer in Qalandiya das “Flughafenviertel” in Beschlag, in dem sich einst der Jerusalemer Flughafen befand, das Zentrum des palästinensischen Traums, das Land nach Belieben verlassen zu können. Sie ließ auch mehrere Stadtteile wie Kufr Aqab und Dahiyet al-Barid zurück, in denen damals etwa 20 000 Palästinenser lebten, die zwar eine Daueraufenthaltsgenehmigung für Jerusalem besaßen, nun aber durch die Betonmauer abgeschnitten waren.

Heute ist Qalandiya zu einem großen Komplex mit dem Namen “Atarot Crossing” geworden. Wie bei den anderen Checkpoints führen die langen Korridore im Freien zu einem zweiten labyrinthartigen Korridor, der kaum einen Meter breit ist und in ein terminalähnliches Gebäude mündet. Der Grenzübergang ist fast ständig überfüllt, oder so gestaltet, dass es so aussieht. Die Zivilverwaltung, der bürokratische Arm der Besatzung, hat ihre Büros für Antragsteller aus dem gesamten Bezirk Ramallah an den Kontrollpunkt verlegt, was den Stau noch verstärkt.

Ich kann die Soldaten sehen, wenn ich den Kontrollpunkt überquere, und ich kann sehen, dass sie mich sehen. Sie sitzen hinter scheinbar schuss- und schalldichten Fenstern und haben kein Interesse daran, mich anzuhören. Sie sprechen zu uns durch Lautsprecher, die wegen ihres schlechten arabischen Akzents und der schlechten Qualität der Lautsprecher meist unverständlich sind. Wenn man nicht versteht, was man tun soll, wird man allein gelassen, um es herauszufinden, während die wütenden und gehetzten Palästinenser, die ebenfalls versuchen, diese Demütigung so schnell wie möglich zu überstehen, ihre Fassung verlieren.

Der gesamte Checkpoint ist eine mentale und psychologische Belastung. Es ist dasselbe, ob man durch Kufr Aqab geht, ein palästinensisches Viertel außerhalb der Trennmauer, das aber unter israelischer Verwaltung steht, oder durch Al-Ram, wo die Palästinensische Autonomiebehörde behauptet, eine gewisse Kontrolle zu haben – beide erinnern an die verschiedenen Schattierungen von Chaos und Gesetzlosigkeit unter der Besatzung.

In diesem Jahr war der Kontrollpunkt sogar mit Ramadan-Lichtern geschmückt, ein kitschiger Versuch, die Beherrschten zu belächeln. Es war ein weiterer Hinweis darauf, wie sehr Israels De-jure-Annexion der besetzten Gebiete inzwischen allzu deutlich geworden ist und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, insbesondere in den Köpfen der jüngeren Palästinenser, für die die Grüne Linie kaum mehr als eine abstrakte Idee ist.



Auslöschung der Erinnerung zwischen den Generationen – Auf dem Weg der Erinnerung von Allenby in den 1980er Jahren bis Erez 2022 konnte ich nicht umhin, über die Entwicklung der Kontrollpunkte und Durchgänge nachzudenken. Irgendwie überschatteten unbewusst der Marathon-T-Shirt-Notfall, die Augen meiner Mutter auf dem weggeworfenen Honigglas und meine Sehnsucht nach diesen Malstiften meine Vorbereitungen für meine Reise nach Gaza. Und am Erez erkannte ich, wie mit der wachsenden Kluft zwischen den palästinensischen Generationen auch unser kollektives Raumgedächtnis dekonstruiert wurde.

Als ich aus dem Gazastreifen herauskam, wurde mir klar, dass die generationenübergreifenden Bezugspunkte innerhalb der Enklave – von den Boomern bis zur Generation Z, mit den Millennials in der Mitte – durch die Blockade völlig zerstört worden waren.

Es gibt eine ganze Generation junger Palästinenser in Gaza, etwa 1 Million unter 18 Jahren, die ihr ganzes Leben unter der Belagerung und der Herrschaft der Hamas verbracht haben. Ein Drittel dieser Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt, was bedeutet, dass in einigen Jahren mehr als die Hälfte der Bevölkerung kaum noch Erinnerungen an die frühere Geschichte des Streifens oder an die physische Landschaft haben wird, die in den aufeinander folgenden Kriegen nach und nach zerstört wurde. Da ihnen diese Erinnerungen fehlen, werden sie immer weniger mit ihren Eltern gemeinsam haben.

Die Millennials sind vielleicht die einzige Generation, die sich an diese Verbindung erinnert. Für unsere Generation scheint es neben der Erschöpfung und Verwüstung in Gaza nichts zu geben, was den Schmerz über den Verlust der wichtigsten Wahrzeichen und Türme, die im letzten Krieg vor kaum einem Jahr fielen, beschreiben könnte, außer den leeren Räumen, in denen sie einst standen. Währenddessen bleiben die israelischen Kontrollpunkte – trotz ihrer ständigen Neugestaltung – bestehen. Übersetzt mit Deepl.com

