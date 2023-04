Mondoweiss Independent news & analysis on Palestine, Israel, US Politics and the global movement for Palestinian rights.

Ein Bild mit dem Logo von Foreign Affairs mit der Überschrift: “Israels Ein-Staat-Realität: Es ist an der Zeit, die Zweistaatenlösung aufzugeben” (Bild:

Ein neuer Artikel in der Establishment-Zeitschrift “Foreign Affairs” lässt die Illusionen platzen, die der Zweistaatenlösung und der “besonderen Beziehung” zwischen den USA und Israel zugrunde liegen.

Ein-Staat-Realität wird zum Mainstream

Von Mitchell Plitnick

21. April 2023

Jahrelang haben die Palästinenser der Welt erklärt, dass Israel und die seit 1967 besetzten Gebiete ein einziges Territorium sind, das von der israelischen Regierung mit großer Diskriminierung verwaltet wird. In den letzten Jahren wurde diese Aussage von immer mehr Beobachtern aufgegriffen, die die offensichtliche Realität vor Augen haben.

Aber wenn ein Artikel, der diese Argumentation vertritt, in einer so etablierten, ja sogar konservativen Zeitschrift wie Foreign Affairs erscheint, verlangt er Aufmerksamkeit. In einem Aufsatz, der zum Teil veröffentlicht wurde, um ihr kürzlich erschienenes Buch The One State Reality (Die Ein-Staaten-Realität) zu bewerben, erklären die Wissenschaftler Michael Barnett, Marc Lynch, Nathan J. Brown und Shibley Telhami mit Nachdruck, dass es nicht mehr möglich ist, die Konfrontation mit der Ein-Staaten-Realität zu vermeiden”.

Die Autoren weisen darauf hin, dass diese Ein-Staaten-Realität im Gegensatz zu der illusorischen Vorstellung steht, dass es ein demokratisches Israel gibt, das sich von dem Gebiet, das seit 1967 militärisch besetzt ist, unterscheidet, auch wenn es Mängel aufweist. Diese Illusion ist die Grundlage für die Idee einer Zweistaatenlösung. Solange wir Israel als vom Westjordanland und dem Gazastreifen getrennt betrachten, können wir die israelische Herrschaft über das gesamte Gebiet weiterhin als geteilt betrachten zwischen “der einzigen Demokratie im Nahen Osten” innerhalb der international anerkannten Grenzen Israels und einer Besatzung, gegen die wir uns in Grenzen wehren können (die in den meisten Fällen jede nennenswerte Aktion verbieten), und so tun, als ob die Probleme gelöst wären.

Sobald diese Illusion beseitigt ist, kommen sie zu folgendem Schluss: “Analytisch gesehen kommt es darauf an, dass die Bezeichnung Apartheid die Tatsachen vor Ort genau beschreibt und die Anfänge eines Fahrplans bietet, um sie zu ändern.” Es eröffnet auch die Möglichkeit, eine breite Palette von Lösungen in Betracht zu ziehen. Innerhalb dieses Spektrums ist eine Zwei-Staaten-Lösung eine Möglichkeit, aber nur eine unter vielen.



Entlarvung des Schwindels

Eine Zwei-Staaten-Lösung als einzige realisierbare Option – egal wie weit entfernt sie ist, wie viel Israel tut, um sie unmöglich zu machen, oder wie wenig Anstrengungen unternommen werden, um sie herbeizuführen – hält den Schwindel aufrecht, dass Israels Kontrolle über das Leben der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen nur vorübergehend ist, solange man seinem Publikum weismachen kann, dass etwas, das Wurzeln geschlagen hat und seit 56 Jahren existiert, überhaupt als vorübergehend bezeichnet werden kann.

Dieser Schwindel ist die Grundlage für den Irrglauben, dass ein Staat gleichzeitig eine jüdische Ethnokratie und eine liberale Demokratie sein kann. Die beiden Bedingungen schließen sich gegenseitig aus, aber Israelis und viele, vor allem Liberale, die sie unterstützen, halten verzweifelt daran fest. Diese Verzweiflung hat sich in letzter Zeit vor allem in den Protesten gegen die so genannte “Justizreform” gezeigt, die von der ultrarechten Regierung geplant ist, die die Israelis gewählt haben. Die massiven PEP-Kundgebungen (Progressive Except for Palestine), die gegen die Reform protestieren, sind allmählich gezwungen, die Anwesenheit einer kleinen Minderheit von Israelis zu akzeptieren, die den Zusammenhang zwischen dem Angriff auf die Demokratie nur für Juden und der Unterdrückung der Palästinenser erkennen.

Es ist dieser Schwindel, den die Autoren mit ihrem Buch und ihrem Artikel aufdecken. Letztlich geht es nicht um israelische Juden, die ihre Fassade der Ignoranz gegenüber dieser Realität fallen lassen, und schon gar nicht um Palästinenser, die nie eine Möglichkeit hatten, ihr zu entkommen. Das Zielpublikum sind vielmehr in erster Linie die Amerikaner, und deshalb ist die Identität dieser Autoren so bedeutsam.

Barnett, Lynch, Brown und Telhami sind allesamt angesehene Wissenschaftler, deren Sachkenntnis in internationalen Angelegenheiten im Allgemeinen und in der Frage von Palästina und Israel im Besonderen über jeden Zweifel erhaben ist. Noch wichtiger ist jedoch, dass sie alle im Laufe der Jahre mehr oder weniger stark in politische Entscheidungsgremien eingebunden waren, was durch ihre Nähe zu Washington begünstigt wurde (Barrett, Lynch und Brown sind alle an der George Washington University tätig, Telhami an der University of Maryland, College Park). Sie sind genau die Art von Akademikern, die immer vorsichtig waren, wenn es darum ging, in ein Wespennest in Bezug auf Palästina zu stechen, auch wenn diese Wissenschaftler im Laufe der Jahre immer wieder in diese Richtung gegangen sind.

Mit ihrer jüngsten Arbeit haben sie ein Argument vorgebracht, das klar und ohne Vorbehalte vorgetragen werden muss. Es geht nicht nur darum, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Wie Michael Barnett am Dienstag in einem Webinar des Brookings-Instituts erklärte, “möchte ich nicht, dass die Debatte über Apartheid uns von dem ablenkt, was wirklich vor sich geht. Die Realität, auch wenn sie für Sie nicht auf Apartheid hinausläuft, ist ziemlich hässlich und diskriminierend.”



Konfrontation mit der Ein-Staaten-Realität

Es ist diese Realität, die angesprochen werden muss. Und die Auseinandersetzung mit ihr kann bedrohlich sein. Martin Indyk, ehemaliger US-Botschafter in Israel und langjähriger Befürworter des Zwei-Staaten-Paradigmas, reagierte schnell auf den Artikel auf Twitter.

“Mein Freund Shibley Telhami beschreibt sehr gut die Ein-Staaten-Realität, die heute in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten existiert”, twitterte er. “Aber sein Rezept für einen von den USA erzwungenen binationalen Staat ist ein Rezept für die Fortsetzung des Konflikts, nicht für seine Lösung. Die USA sollten die Zweistaatenlösung niemals aufgeben, egal wie weit sie heute entfernt ist, denn das hieße, den israelisch-palästinensischen Konflikt zugunsten einer Alternative aufzugeben, die ihn nur noch vertiefen würde. Es wäre besser für die USA, sich mit Nachdruck gegen Maßnahmen wie die Siedlungstätigkeit zu wehren, die die Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung zunichte machen. Vor 75 Jahren forderte die UNO zwei Staaten für zwei Völker. Das ist nach wie vor der einzige Weg, um einen israelisch-palästinensischen Frieden zu erreichen”.

In der Tat schließen Telhami und die anderen eine Zweistaatenlösung nicht aus. Wie er betonte, “empfehlen sie keine ‘Lösung’ und schließen zwei Staaten in ferner Zukunft nicht aus, wie wir in [unserem] Artikel sagen.” Sie präsentieren einen anderen, realistischeren analytischen Rahmen, der viele mögliche Lösungen zulässt.

Indyk hat jedoch richtig erkannt, dass das Beharren auf einer Zweistaatenlösung unter Ausschluss jedes anderen Weges, das er so nachdrücklich befürwortet, davon abhängt, dass die Situation so gesehen wird, als ob ein israelischer Siedlungsstopp – der selbst eine politische Unmöglichkeit ist, wie die letzten drei Jahrzehnte gezeigt haben – der Schlüssel zur Erreichung von Frieden und palästinensischer Unabhängigkeit ist. Doch das bestehende Siedlungsnetz mit der dazugehörigen Infrastruktur hat bereits die Kontrolle über das gesamte Westjordanland geschaffen, die ein Siedlungsstopp verhindern soll. Ein Blick auf die Karte der Siedlungen zeigt dies deutlich. Mehr Siedlungen schaden den Palästinensern auf jeden Fall, aber sie können die Kontrolle über das gesamte Westjordanland nicht mehr zementieren, als sie es bereits getan haben. Selbst wenn Israel morgen beschließen würde, keine weitere Siedlung zu bauen, würde dies keinen Unterschied in Bezug auf die vollständige Kontrolle über das Westjordanland machen.

In einem Rahmen, der die Realität vor Ort widerspiegelt, ist daher die ganze Idee eines Siedlungsstopps eine Absurdität, die nur dazu führen kann, dass die israelische Kontrolle vom Fluss bis zum Meer fortbesteht und das Abgleiten in denselben israelischen Faschismus, den Indyk und andere liberale Unterstützer Israels in letzter Zeit so eifrig anprangern, weitergeht.



Die Untergrabung der “besonderen Beziehung”

In ihrem Artikel machen die Autoren eine mutige und wichtige Aussage, wenn auch eine fehlerhafte und offensichtliche. Sie schreiben: “Die Vereinigten Staaten haben keine ‘gemeinsamen Werte’ und sollten keine ‘unverbrüchlichen Bande’ mit einem Staat haben, der Millionen seiner Einwohner aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit und Religion diskriminiert oder missbraucht.”

Nun ist es leicht, sich auf diese Aussage zu stürzen und darauf hinzuweisen, dass die USA in der Tat viele der Werte eines diskriminierenden Staates teilen. Man muss sich nur die anhaltende Krise der Masseninhaftierung von Farbigen und anderen Randgruppen, die zunehmenden gesetzlichen Angriffe auf die Rechte der Frauen, die anhaltende Polizeigewalt, die wachsenden Einkommens- und Vermögensunterschiede und so viele andere barbarische Zustände in den heutigen Vereinigten Staaten ansehen – ganz zu schweigen von unserer Geschichte des Völkermords, der Sklaverei, der Jim Crow usw. -, um zu erkennen, dass wir als Schiedsrichter der Gerechtigkeit an anderen Orten ungeeignet sind.

Die vier Autoren stellen diese Forderung nach einer Änderung der Politik jedoch in den richtigen Kontext und schreiben,

“Die Vereinigten Staaten tragen eine erhebliche Verantwortung für die Festigung der Ein-Staaten-Realität, und sie spielen weiterhin eine mächtige Rolle bei der Gestaltung der israelisch-palästinensischen Frage. Der israelische Siedlungsbau im Westjordanland hätte nicht überlebt und sich nicht beschleunigt, und die Besatzung hätte nicht überdauert, ohne die Bemühungen der USA, Israel vor Konsequenzen bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen zu schützen. Ohne amerikanische Technologie und Waffen wäre Israel wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, seinen militärischen Vorsprung in der Region aufrechtzuerhalten, der es ihm auch ermöglichte, seine Position in den besetzten Gebieten zu festigen. Und ohne die großen diplomatischen Anstrengungen und Ressourcen der USA hätte Israel keine Friedensabkommen mit arabischen Staaten schließen können, von Camp David bis zu den Abraham-Verträgen.”

Die Argumente, die sie vorbringen, sind politischer Natur. Es ist nicht losgelöst von der Ethik; sie befürworten ausdrücklich einen Ansatz, der auf gleichen Rechten für alle Menschen zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer basiert. Aber die politische Forderung basiert auf Pragmatismus – die USA sind die Instanz, von der Israel mehr als von jeder anderen abhängt – und darauf, die Verantwortung dort zu platzieren, wo sie hingehört, an der Tür des Weißen Hauses und in den Hallen des Capitol Hill.

Das Argument für die “besondere Beziehung” hat sich schon lange von den Sicherheitsinteressen entfernt. Stattdessen hat das Argument, dass wir “gemeinsame Werte” mit Israel haben, Vorrang. Wenn diese Argumentation ins Wanken gerät, was in den letzten Jahren immer häufiger der Fall war, wird verzweifelt versucht, Kritik an Israel mit Antisemitismus in einen Topf zu werfen, aber das ist ein stumpfes Instrument mit begrenzter Haltbarkeit, dessen abnehmende Wirksamkeit bereits zu beobachten ist, seit die Taktik überstrapaziert wurde. Kurz gesagt, falsche Anschuldigungen des Antisemitismus trüben die Debatte und schüchtern einige ein, die sich sonst für die Rechte der Palästinenser einsetzen würden, aber sie sind keine zwingenden politischen Argumente.

Das Argument der “gemeinsamen Werte” ist für die Mitglieder des Kongresses und die Regierung Biden die Grundlage der Unterstützung für Israel. Es ist das Argument, das sie am häufigsten verwenden, um die Unterstützung oder Untätigkeit gegenüber israelischen Verbrechen zu rechtfertigen. Wie unaufrichtig das auch sein mag, es ist das, worauf die öffentliche Debatte zur Unterstützung Israels beruht.

Aus diesem Grund ist der Artikel von Barnett, Brown, Lynch und Telhami so wichtig. Die USA haben nicht die moralische Überlegenheit, die israelische Barbarei gegenüber den Palästinensern zu kritisieren, genauso wenig wie Israel es tun würde, wenn es unseren ständigen Rassismus, unsere Frauenfeindlichkeit und unsere Korruption kritisieren würde. Doch trotz unseres eigenen Verhaltens in internationalen Angelegenheiten glauben die meisten Amerikaner, vor allem diejenigen, die nicht der Republikanischen Partei angehören, an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und zumindest an den Kampf für Gerechtigkeit. Für viele ist der Gedanke, dass Israel diese Werte zumindest im Ansatz teilt, der Grund, warum sie es unterstützen.

Die Autoren dieses Beitrags zeigen, dass diese Werte nicht geteilt werden, so dass das grundlegendste Argument für die “besondere Beziehung” zwischen den USA und Israel in den Wind geschlagen wird. Stattdessen plädieren die Autoren für eine normale Beziehung zwischen den USA und Israel. “Eine bessere US-Politik würde für Gleichheit, Staatsbürgerschaft und Menschenrechte für alle Juden und Palästinenser eintreten, die innerhalb des von Israel dominierten Einzelstaates leben. Theoretisch würde eine solche Politik nicht verhindern, dass eine Zweistaatenlösung wiederbelebt wird, falls sich die Parteien in ferner Zukunft in diese Richtung bewegen sollten. Aber wenn man von einer Einstaatenlösung ausgeht, die moralisch verwerflich und strategisch kostspielig ist, müsste man sich sofort auf die gleichen Menschen- und Bürgerrechte konzentrieren.

Das ist eine einfache Forderung, auch wenn sie eine entmutigende politische Aufgabe ist. Aber wenn sie befolgt würde, würde sie mit der Zeit zu einer viel besseren Welt für Palästinenser, Amerikaner und, ja, auch für Israelis führen. Übersetzt mit Deepl.com

Mitchell Plitnick ist der Vorsitzende von ReThinking Foreign Policy. Zusammen mit Marc Lamont Hill ist er Autor von Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics. Zuvor war Mitchell Plitnick Vizepräsident der Foundation for Middle East Peace, Direktor des US-Büros von B’Tselem und Co-Direktor der Jewish Voice for Peace.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …