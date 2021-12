Voll beschäftigt mit Judaisierung

Ein Tag in unserem Leben als besetzende, enteignende Nation



Von Amira Hass

30.November 2021



Haben wir, die israelischen Juden, aufgrund des ausgedehnten und unaufhaltsamen Prozesses der Beherrschung eines anderen Volkes und der Aneignung seines Landes eine Mutation in unserem Erbgut entwickelt?

Wenn Umweltverschmutzung und radioaktive Strahlung Mutationen verursachen, warum sollten dann nicht auch die Befehle und die Macht zum Einmarsch, zur Zerstörung, zum Plündern und zum Töten, die im Laufe der Jahre Massen von bewaffneten 18-jährigen Israelis gegeben wurden, genetische – und nicht nur psychologische und verhaltensmässige – Veränderungen bei ihnen und später bei ihren Nachkommen verursachen?

Nehmen wir einen Tag in unserem Leben als besetzende, enteignende Nation: Der 23. November 2021. Dutzende von Soldaten und Offizieren der israelischen Zivilverwaltung im Westjordanland – nicht mitgezählt die Planer, Rechtsberater und Befehlshaber, die hinter den Kulissen tätig waren – zerstörten und beschlagnahmten Wohnhäuser, Zelte, Schafställe, eine Straße und sogar ein künftiges Mausoleum. Nach Angaben von B’Tselem verloren an einem einzigen Tag 22 Palästinenser in Jerusalem, in den südlichen Hebron-Hügeln und in den Gebieten von Ramallah und Nablus ihre Häuser.

Hatten die Soldaten am Ende dieses Tages ein Gefühl der Transzendenz? Oder eine Lethargie, wie nach einem Tag der Papier-wälzerei? Müdigkeit, weil sie so früh aufgestanden sind? Wie lässt sich erklären, dass sie und Zehntausende von Soldaten, Offizieren und Juristen vor ihnen davon überzeugt sind, dass das, was sie tun, in Ordnung ist?

Wie viele Soldaten, die an der Grenze des größten Gefängnisses der Welt, dem Gazastreifen, auf die Knie von Demonstranten geschossen haben, wachen in Trauer über die dauerhafte Behinderung auf, die sie diesen Lebenslänglichen zugefügt haben? Ist ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem Unheil, das sie anderen zugefügt haben, das Ergebnis einer Gehirnwäsche und der Lügen, die ihnen von Schulen und Massenmedien aufgezwungen wurden, oder haben sie diese Gleichgültigkeit von ihren Eltern und Großeltern geerbt, die dasselbe getan haben?

Diese Fragen kamen mir in den Sinn, als ich die Erklärung des 17-jährigen Nave Shabtay Levin las, er wolle die Einberufung verweigern, selbst wenn er dafür ins Gefängnis gehen würde.

“Wie alle israelischen Kinder bin ich mit einem gewalttätigen, rassistischen Militärerbe aufgewachsen”, schrieb er. “Schon in der dritten Klasse kannten wir alle die ‘heldenhaften’ Geschichten der Staatsgründer, wie tapfere Soldaten Menschen aus ihrer Heimat vertrieben haben, damit wir stattdessen hier leben konnten. … Wenn wir nicht gerade lernten, spielten wir – wir verkleideten uns als Soldaten, hielten Spielzeug Gewehre in der Hand und taten so, als wären wir diese Soldaten. … Als wir heranwuchsen, begann die Indoktrination mit uns . In der Mittelschule sagten sie uns, wir sollten Arabisch lernen. Nicht, damit wir uns mit Mädchen in unserem Alter unterhalten und anfreunden konnten … sondern damit wir, wenn wir in ihre Häuser einbrachen, ihnen sagen konnten, sie sollten ihre Familie im Wohnzimmer versammeln. … Wenn die Leute hören, dass wir in der High School sind, fragen sie sofort: ‘Was werdet ihr in der Armee machen?'”

Sind Nave und die Kriegsdienstverweigerer Shahar Perets, der diese Woche zum vierten Mal ins Militärgefängnis zurückkehren soll, und Eran Aviv, der nach 114 Tagen in einem Militärgefängnis eine Befreiung vom Wehrdienst erhielt, eine Mutation einer Mutation, oder hat die genetische Veränderung sie übersprungen?

Oder handelt es sich dabei nicht um genetische Veränderungen, sondern um eine Neuverdrahtung unserer Gehirne sui generis aufgrund der Kommunikation zwischen unseren Nervenzellen und der Praxis der Unterwerfung der Palästinenser? Zwischen unseren Nervenzellen und dem berauschenden Prozess, ihr Land zu plündern und es an Juden weiterzugeben? Es ist nur vernünftig zu denken, dass unsere Neuronen in den Jahrzehnten, in denen wir ein anachronistisches, aber ausgeklügeltes Modell des Siedlerkolonialismus entwickelt haben, beeinflusst wurden. Überall auf der Welt – auch in den Teilen, die auf der Zerstörung des Lebens indigener Völker durch das europäische Siedlungs- und Vorherrschaftsunternehmen aufgebaut wurden – hat sich die Verdrahtung der Gehirne verändert, und es gibt ein Eingeständnis der begangenen grausamen Verbrechen. Aber man darf nicht vergessen: Die Anerkennung kam spät. In vielen dieser Staaten wurden die Ureinwohner demografisch, wirtschaftlich und politisch zu winzigen Minderheiten degradiert, und zwar durch vorsätzlichen und ungeplanten Völkermord in Verbindung mit der Massenmigration von Siedlern.

Es ist zu erwarten, dass die Epidemie der jüdischen Vorherrschaft immer mehr Opfer fordern wird. Ob die Köpfe der Kriegsdienstverweigerer nicht süchtig nach Macht geworden sind oder ob diese jungen Erwachsenen Antikörper gegen die Epidemie der Vorherrschaft sind – um der Zukunft dieses Ortes willen mögen sie sich vermehren. Übersetzt mit Deepl.com

