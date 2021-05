Bild: Search and rescue works are conducted after air strikes by Israeli army hit residential buildings in Gaza on 16 May 2021 [Ashraf Amra/Anadolu Agency]

https://www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-has-free-rein-to-do-as-it-pleases-the-results-are-devastating-1.9824621

Ein verhätscheltes Israel übt Gewalt aus, weil es kann

Von Gideon Levy

20.05.2021

Es ist wieder einmal bewiesen worden: Israel ist zu stark. Seine Armee ist zu stark. Amerika hat es jahrelang mit großen Mengen hochentwickelter Waffen gemästet, die es nicht braucht, und mit pauschaler, automatischer und blinder internationaler Unterstützung. Israel hat seine Armee mit riesigen, unbegrenzten Budgets überfüttert, natürlich auf Kosten von viel wichtigeren Bedürfnissen, und das Ergebnis liegt nun vor Ihnen: Wie eine unglückliche Gans, die ständig zwangsgefüttert wurde, ist Israel nicht mehr zur Selbstbeherrschung fähig. Die gefüllte Leber ist krank geworden.

Angeblich gibt es kein Land, das zu stark ist, aber Israel ist der Beweis, dass es das doch gibt. Einen großen Teil seiner gewalttätigen Aktivitäten, im Krieg und bei der Aufrechterhaltung der Besatzung, führt es einfach aus, weil es es kann. Weil es die Macht hat, sie auszuführen, auch wenn es keine Notwendigkeit oder keinen Nutzen dafür gibt.

Als sich eine geistig labile ältere Frau im Westjordanland Soldaten näherte, die ein kleines Küchenmesser in ihrer schwachen Hand hielten, und sie war kaum in der Lage zu stehen – schossen die Soldaten auf sie. Ein unbewaffneter Teenager hätte die Frau aufhalten können, aber die Soldaten leerten ihre Magazine auf sie. Warum nur? Warum eigentlich nicht? Sie waren dazu in der Lage, also taten sie es.

Israel behandelt den Gazastreifen genauso wie die ältere Frau am Checkpoint. Israel landet das gesamte Arsenal seiner hochentwickelten Luftwaffe, schamlos, fast ohne Hemmungen, auf diesem gefangenen, ächzenden, verarmten Viertel und leert seine gesamte Munition darauf, dem Ruhm seiner Waffenindustrie und dem der Vereinigten Staaten.

Was für die Bombardierung eines Atomreaktors im Iran gedacht war, taugt auch für die Bombardierung eines Surfbretts im Meer von Gaza. Das ist nicht nötig, es wird nur schrecklicher Schaden auf beiden Seiten angerichtet, und trotzdem sind 150 Flugzeuge in der Luft über Gaza. Warum eigentlich? Weil Israel es kann. Denn warum nicht?

Israel richtet Zerstörung in einem erschreckenden Ausmaß an. Manchmal warnt es die Bewohner und gibt ihnen eine Stunde Zeit, ihre ganze Welt zu retten, manchmal nicht. Weil es es kann. Israel stürzt Wohn- und Bürohochhäuser wie Kartenhäuser in einem furchterregenden Spektakel ein, das für die Augen und Ohren der panischen Bewohner von Gaza bestimmt ist, und nicht weniger für die Augen der jubelnden Bewohner Israels. Wir haben es geschafft. Wir haben die Macht. Seht, wie stark wir sind. Eine Vorführung der Luftwaffe und es ist nicht einmal der Unabhängigkeitstag. Seht, wie Gaza zittert. Seht, wie die Türme in sich zusammenstürzen.

Der Fanklub der Piloten in den Medien und in der Öffentlichkeit schaut staunend zu, die Bilder der Zerstörung werden immer wieder im israelischen Fernsehen ausgestrahlt – das außer den fallenden Türmen nichts aus Gaza zeigt. All das, obwohl Israel sich mit einem präzisen Beschuss der Häuser, die von der Hamas genutzt werden oder nicht, hätte begnügen können, ohne 15 Stockwerke und 150 Schicksale zu zerstören. Aber warum sich die Mühe machen? Israel kann es, die israelischen Verteidigungskräfte können es, die israelische Luftwaffe kann es sicherlich, gegenüber dem nackten, hilflosen Himmel von Gaza – also warum nicht?

Wäre Israel etwas weniger stark und gut bewaffnet, wäre es vorsichtiger in seinen Aktionen. Dieses Übermaß an Macht führt zu arrogantem, kriegerischem, barbarischem Verhalten, und die Stärke ist nicht nur militärische Macht, sondern auch politische Macht: Die Welt erlaubt Israel, das zu tun, was nur sehr wenige Länder tun dürfen. Auch das ist eine zerstörerische Macht. Sie lässt Israel verrotten. Niemand wird es aufhalten, niemand wird es für seine Handlungen bestrafen. Warum also nicht? Es kann tun, was es will.

Derjenige, der das alles zulässt, ist ein Freund Israels, genau so wie der Zwangsfütterer von Gänsen ein Freund der Gänse ist. Wenn US-Präsident Joe Biden vorbehaltlos sagt, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen – dann ist der Freibrief zur Zerstörung wieder da. Bombardiert so viel ihr könnt, liebe Freunde, schließlich verteidigt ihr euch nur selbst, und dazu ist euch alles erlaubt.

Dann unterschreibt der angeblich feindliche Präsident noch einen Scheck für die Lieferung zusätzlicher Waffen, die Israel in der nächsten Runde einsetzen wird. Danke, Freunde Israels, dass ihr es so gestärkt habt. Es ist schon so aufgebläht. Übersetzt mit Deepl.com