EIN WEITERER HOLOCAUST Von Lillian Rosengarten

Ich danke lillian Rosengarten für diese klaren Worte, die ich voll unterstüte

24.05.2021

Wie kann es sein, dass diejenigen, die um den Terror des Nazi-Holocausts wissen, die Apartheid-Unmenschlichkeit des Zionismus unterstützen? Wie kann man über den Horror, den völligen Irrsinn und die Verrohung wissen, um eine weiße arische Herrenrasse zu schaffen, und gleichzeitig die Fantasie von Israel als jüdischem Nationalstaat unterstützen? Der jüdische Staat des zionistischen -Israel kann nicht mein Israel sein. Er kann nicht länger existieren, während er versucht, den paranoiden Wahnsinn, die Lügen und die Täuschung zu verbergen, um Juden anzusprechen, während er die Palästinenser, die die Zionisten versucht haben, auszulöschen, verunglimpft und verwirft, während er sie seit über 90 Jahren mit Brutalität und völliger Unmenschlichkeit tötet und zerstört. Wie kann der kriminelle Netanyahu immer noch als Entscheider für die zionistischen Gräuel existieren?Die israelischen Kriegsverbrechen werden zu einem großen Teil von unserer Regierung, unserer Presse, unseren Präsidenten verschwiegen, die Tatsachen verzerrt. Die Wahrheit ist so klar, so wahnsinnig, dass man einfach offen sein muss und dann vor Entsetzen zusammenzuckt. Ich frage mich, wie es möglich ist, dass Menschen in einem Freiluftgefängnis leben, das verrottet, weil es an Energie, sauberem Wasser, funktionierenden Krankenhäusern, Schulen und Wohnungen fehlt. Gaza ist wie das Ghetto von Warschau geworden. Nein, es ist nicht dasselbe, aber die Unmenschlichkeit des Menschen existiert an beiden Orten. Das Ziel der Zionisten ist die Judaisierung Israels und die Leugnung der Existenz des palästinensischen Volkes. Intellektuelle Ehrlichkeit bedeutet natürlich, den Zionismus verantwortlich zu machen.

Für jeden Staat, der eine wahre Demokratie sein will, ist die Gleichheit aller Menschen, die in einer zivilen Gesellschaft zusammenleben, die Mindestanforderung. Aber die Verletzung von Bürgerrechten ist im jüdischen Staat an der Tagesordnung. Es gibt keine Zivilehe, keine zivile Beerdigung auf öffentlichen Friedhöfen, keine öffentlichen Verkehrsmittel an Samstagen und die Zertrampelung des Landbesitzrechts arabischer Bürger. Der Charakter der Über-Identität Israels, wie er im Zionismus von Anfang an skizziert wurde, macht es zweifelhaft, dass ein jüdischer Staat auch demokratisch sein kann. * Der jüdische Nationalismus trennt ausdrücklich die Mehrheit von der Minderheit und behauptet, dass der Staat nur der Mehrheit gehört. Wie wir wissen, schließt er die Minderheit von der aktiven und freien Teilnahme an einer Demokratie aus und hindert alle anderen, die nicht Juden sind, sich politisch zu identifizieren. Israel bevorzugt ganz offen die biologischen Nachkommen des alten Königreichs Judäa.

Wenn das Wort jüdisch durch das Wort israelisch ersetzt würde und wenn der Staat offen und zugänglich für alle Bürger wäre, könnte man vielleicht eine weichere Linie einschlagen und beginnen, Israel als politisch und auf dem Weg zu einer eventuellen Demokratie zu behandeln.* Diese Freiheit ist jedoch in Israel dauerhaft verboten Die starke Abgrenzung zwischen Jude und Nicht-Jude, die ethnozentrische Grundlage stellt eine starke Barriere für jede Art von Demokratie dar.

Der Zionismus ist ein Fehler, eine Katastrophe, eine rassistische Ideologie. Wir müssen NEIN zum Apartheidstaat sagen. Wir müssen ganz klar vom Post-Nazi-Holocaust-Trauma zum Post-Nakba-Trauma übergehen. Wir müssen unsere Unterstützung für Juden in einem israelischen Staat fortsetzen und NICHT den Zionismus in einem Apartheidstaat unterstützen. Ich glaube, dass die Juden ihre eigene Arbeit machen müssen, um ihre Schuld, ihr Gefühl der Opferrolle und ihre Angst und Paranoia zu überwinden. Diese Arbeit ist noch nicht getan und die unmögliche Grausamkeit des Zionismus untergräbt weiterhin, was es bedeutet, Jude zu sein. Übersetzt mit Deepl.com

* Danke an Shlomo Sand “Die Erfindung des jüdischen Volkes”.

As-Salaamu Alaykum

Lillian

ANOTHER HOLOCAUST

By Lillian Rosengarten