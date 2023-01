https://www.globalresearch.ca/third-intifada-last-war/5804728



Eine dritte Intifada und der letzte Krieg. Palästina und der globale Süden



Von Timothy Alexander Guzman

Global Research

17. Januar 2023

***

1969 erklärte Golda Meir, die erste Frau, die Premierministerin Israels wurde und einen großen Konflikt im Jum-Kippur-Krieg von 1973 leitete, dass

“So etwas wie ein palästinensisches Volk gibt es nicht, es ist nicht so, dass wir gekommen sind und sie hinausgeworfen und ihr Land genommen haben. Sie haben nicht existiert.”

Heute glauben viele Israelis, was Golda Meir gesagt hat, darunter auch Israels oberstes Kabinettsmitglied Itamar Ben-Gvir, ein bekannter Rechtsextremist, der im Grunde den Rest dessen, was einst als Palästina bekannt war, annektieren und die verbleibenden Palästinenser ein für alle Mal vertreiben will. Es sollte nicht überraschen, dass die neue Regierung von Benjamin Netanjahu einen weiteren Krieg gegen das palästinensische Volk provoziert, als er seinem Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, einen Besuch auf dem Jerusalemer Tempelberg gestattete, was zu erhöhten Spannungen geführt hat, mit der realen Möglichkeit, dass eine dritte Intifada vom palästinensischen Widerstand, einschließlich Hamas, Fatah und anderen, ausgelöst werden kann, weil diese Provokation nicht nur die Palästinenser verärgert hat, sondern auch alle Muslime in der ganzen Welt.

Einem Artikel des Jewish News Syndicate (JNS) zufolge, der sich auf Äußerungen des Hisbollah-Generalsekretärs Hassan Nasrallah mit dem Titel “Hisbollah-Chef: Der Nahe Osten könnte explodieren” berichtet, dass Nasrallah sagte, dass

“Die Entweihung der muslimischen und christlichen Heiligtümer in Palästina wird nicht nur die Situation explodieren lassen, sondern könnte tatsächlich eine Explosion in der gesamten Region auslösen”, und dass “unser Volk eine solche Verletzung nicht akzeptieren wird.”

Er forderte die westlichen Länder auf, die “verrückten extremistischen Israelis” zu stoppen, wenn sie keinen weiteren Krieg in der Region wollen. Nasrallah fuhr fort: “Wir sind wach, aufmerksam und bereit. Wir werden keine Änderung der Regeln der Abschreckung im Libanon zulassen.” Haaretz veröffentlichte “Hamas Retaliation for Ben-Gvir’s Al-Aqsa Visit ‘Will Be the Last War,’ Far-right MK Vows” über den beunruhigenden Kommentar eines rechtsextremen israelischen Gesetzgebers namens Zvika Fogel, der sagte, dass “Israel so reagieren würde, wie ich denke, dass wir es tun sollten, und ja, es würde sich lohnen, denn dies wird der letzte Krieg sein und danach können wir uns hinsetzen und Tauben und all die anderen schönen Vögel aufziehen, die es gibt.” Die Hamas hat Itamar Ben-Gvirs Provokationen als “Verbrechen” bezeichnet und erklärt, dass der Tempelberg in Jerusalem “palästinensisch, arabisch und islamisch bleiben wird”. Am 3. Januar 2023 sagte der Hamas-Sprecher Hazem Qassem Folgendes:

Der extremistische Minister Itamar Ben Gvir



Die eigentliche Eskalation des Krieges ereignete sich am 30. September, als ein 12-jähriger Junge namens Muhammad Al-Durrah von den israelischen Streitkräften im Gazastreifen erschossen wurde, was viele Menschen auf der ganzen Welt in Rage versetzte. Die Palästinenser und ihre Widerstandsgruppen griffen zu den Waffen, was zum Tod von mehr als 3.300 Palästinensern und mehr als 1.000 Israelis sowie zu zahlreichen Verletzten auf beiden Seiten führte.

Am 8. Februar 2005, nach mehr als fünf Jahren Krieg, einigten sich Israelis und Palästinenser auf einen Waffenstillstand, doch die israelische Regierung beschloss, Kontrollpunkte und Siedlungen in den palästinensischen Gebieten auszubauen und damit einen Apartheidstaat zu schaffen. Diesmal ist es anders, es wird sogar noch gefährlicher für Israel, denn es wird zweifellos auf jeden erdenklichen Widerstand im gesamten Nahen Osten stoßen, von einfachen Palästinensern bis hin zu Widerstandsgruppen im Westjordanland und im Gazastreifen, Hisbollah-Kämpfern, die Länder Jordanien und sogar Syrien könnten in den Konflikt verwickelt werden, und das ist erst der Anfang. Ich stimme Zvika Fogel zu, der sagte, dass dies der letzte Krieg sein wird, denn sobald sich die muslimische Welt gegen Israels Vorgehen an einer ihrer heiligsten Stätten vereint (was sie tun wird), wird der “Jüdische Staat” um seine Existenz kämpfen müssen, und es besteht kein Zweifel, dass es ein verheerender Krieg sein wird, in dem viele Menschen ihr Leben verlieren werden, ob sie nun Juden, Muslime oder Christen sind.

Wie immer unterstützen die Vereinigten Staaten Israel, egal wie die Lage ist, denn jeder US-Präsident hat schon einmal gesagt, dass die USA und ihre Beziehungen zu Israel unzerstörbar sind.

US-Präsident und selbsternannter Zionist Joe Biden und seine korrupten Kabinettsmitglieder, die alle den Forderungen Israels gehorchen, haben eine Presseerklärung zu Israels neuer rechtsextremer Regierung veröffentlicht, in der sie ihrem alten Freund, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, gratulieren

“Heute hat die israelische Knesset eine neue israelische Regierung unter der Führung von Premierminister Benjamin Netanjahu bestätigt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ministerpräsident Netanjahu, der seit Jahrzehnten mein Freund ist, um gemeinsam die vielen Herausforderungen und Chancen anzugehen, vor denen Israel und die Nahostregion stehen, einschließlich der Bedrohung durch den Iran.”

Das Biden-Regime sprach dann über die Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung, die nie zustande kommen wird, da die US-Regierung und Tel Aviv seit Jahrzehnten über diese Idee sprechen und nie ein Friedensabkommen daraus hervorgegangen ist: “Seit Beginn meiner Amtszeit haben wir mit Partnern zusammengearbeitet, um diese hoffnungsvollere Vision einer Region in Frieden zu fördern, auch zwischen Israelis und Palästinensern.” In der Erklärung wurde die Zusammenarbeit mit der Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde nicht erwähnt, stattdessen wurde einer der faschistischsten Zionisten, den die Israelis als Führer hatten, Benjamin Netanjahu, genannt.

In der Pressemitteilung des Weißen Hauses heißt es: “Wir wollen diese wichtige Arbeit mit Israels neuer Regierung unter der Führung von Premierminister Netanjahu fortsetzen. Und wie wir es während meiner gesamten Amtszeit getan haben, werden die Vereinigten Staaten weiterhin die Zwei-Staaten-Lösung unterstützen und sich einer Politik widersetzen, die ihre Lebensfähigkeit gefährdet oder unseren gemeinsamen Interessen und Werten zuwiderläuft.” Es ist offensichtlich, dass Bidens Plan für eine Zweistaatenlösung wie üblich ins Leere laufen wird, insbesondere unter der Führung von Benjamin Netanjahu, der ein langjähriger Freund von Joe Biden ist. Sowohl Demokraten als auch Republikaner unterstützen Israel, so dass die Möglichkeit eines Krieges im Nahen Osten unter Israels neuer radikaler Regierung garantiert ist.

Der Dritte Weltkrieg wird global sein, jeder Mensch auf der Erde wird von diesem kommenden Krieg betroffen sein, einschließlich der Menschen auf dem asiatischen Kontinent mit den sich zusammenbrauenden Spannungen zwischen China und Taiwan, dem andauernden Krieg gegen Russland mit der US-NATO-Unterstützung der Ukraine und jetzt dem Nahen Osten mit Israels neuer rechtsextremer Regierung.

Schließlich wird dieser neue globale Krieg irgendwann in der einen oder anderen Form auch den nordamerikanischen Kontinent erreichen, hoffentlich wird es keine Atomrakete sein, die eine große US-Stadt trifft, aber der Krieg wird im gesamten Reich des Chaos zu spüren sein, das ist unvermeidlich. Das politische Establishment, die Banker, der militärisch-industrielle Komplex und die in den USA und Europa ansässigen Konzerne werden die einzigen sein, die von diesem Krieg profitieren werden. Viele Menschen in den USA, die von den Mainstream-Medien und Hollywood dazu gebracht werden, die US-Kriegsmaschinerie, die Länder auf der ganzen Welt zerstört, zu unterstützen, könnten jedoch einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie ein echter Krieg auf amerikanischem Boden aussieht.

Ein Weltkrieg steht vor der Tür, also sollte sich jeder auf schwierige Zeiten vorbereiten, denn die Zukunft ist ungewiss.

Der Krieg ist da, der Widerstand gegen die westliche Hegemonie wächst von Tag zu Tag im globalen Süden, insbesondere im Nahen Osten.

Was die Ereignisse im Nahen Osten betrifft, so ist ein wichtiges Zitat von US-Präsident John F. Kennedy, das auch heute noch gilt, wenn es um den palästinensischen Widerstand gegen die israelische Besatzung geht, wie folgt

“Diejenigen, die eine friedliche Revolution unmöglich machen, werden eine gewaltsame Revolution unvermeidlich machen.”

Ein neuer Krieg ist unvermeidlich, der Frieden wird also schwer zu erreichen sein, ein Pulverfass steht kurz vor der Explosion. Alles, was wir jetzt tun können, ist zu hoffen und zu beten, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt, aber wie uns die Geschichte lehrt, wird das nicht so bald der Fall sein. Übersetzt mit Deepl.com

*

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die Schaltflächen zum Teilen oben oder unten. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen.

Timothy Alexander Guzman schreibt auf seinem eigenen Blog, Silent Crow News, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Er leistet regelmäßig Beiträge für Global Research.

Das abgebildete Bild stammt von SCN

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Copyright © Timothy Alexander Guzman, Global Research, 2023

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …